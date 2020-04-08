Slayer Scalping

이 지표는 두 가지 이익 실현 수준과 매우 엄격한 손절각에 초점을 맞추고 있습니다. 전체 아이디어는 m15 이상에서 시작하는 높은 시간대에서 시장을 스칼프하는 것입니다. 이 기간은 스프레드와 중개 수수료에 크게 영향을 받지 않기 때문입니다. 이 지표는 가격 다이버전스 전략에 기반해 매수/매도 신호를 제공하며, 강세 다이버전스 조건이 완전히 충족되면 TP/SL 수준과 함께 매수 화살표를 그립니다. 매도 화살표도 마찬가지입니다. 캔들 종간에 화살표가 출력되고 실시간으로 다시 그리그려지지 않으며, 일부 신호는 다소 늦게 나타나 지표에 의해 무시되어 경고를 주지 않습니다. 이는 특정 시장 상황(높은 변동성/뉴스 영향)에서 다이버전스의 본질입니다.





왜 효과가 있을까요?

. 각 신호 뒤에 있는 좋은 전략

.라이브로 다시 도색하지 않습니다.

. 어떤 쌍에도 잘 작동합니다.

. 안정적인 성능을 제공합니다

추천 :





. 더 긴 시간 동안 사용하세요





. 주 주기를 바꾸면 신호 품질이 달라지는데, 입력은 하나이므로 각 쌍





에 대해 최적의 주기를 찾으려고 노력하세요. 높은 스프레드를 거래하지 말고, 원시 스프레드 계정을 사용해 보세요



