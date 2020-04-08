Slayer Scalping

이 지표는 두 가지 이익 실현 수준과 매우 엄격한 손절각에 초점을 맞추고 있습니다. 전체 아이디어는 m15 이상에서 시작하는 높은 시간대에서 시장을 스칼프하는 것입니다. 이 기간은 스프레드와 중개 수수료에 크게 영향을 받지 않기 때문입니다. 이 지표는 가격 다이버전스 전략에 기반해 매수/매도 신호를 제공하며, 강세 다이버전스 조건이 완전히 충족되면 TP/SL 수준과 함께 매수 화살표를 그립니다. 매도 화살표도 마찬가지입니다. 캔들 종간에 화살표가 출력되고 실시간으로 다시 그리그려지지 않으며, 일부 신호는 다소 늦게 나타나 지표에 의해 무시되어 경고를 주지 않습니다. 이는 특정 시장 상황(높은 변동성/뉴스 영향)에서 다이버전스의 본질입니다.


왜 효과가 있을까요?

. 각 신호 뒤에 있는 좋은 전략

.라이브로 다시 도색하지 않습니다.

. 어떤 쌍에도 잘 작동합니다.

. 안정적인 성능을 제공합니다

추천 :


. 더 긴 시간 동안 사용하세요


. 주 주기를 바꾸면 신호 품질이 달라지는데, 입력은 하나이므로 각 쌍


에 대해 최적의 주기를 찾으려고 노력하세요. 높은 스프레드를 거래하지 말고, 원시 스프레드 계정을 사용해 보세요


추천 제품
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
지표
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Trend Strength Pro
Andri Maulana
지표
Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
FREE
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
지표
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
지표
"다이나믹 스캘핑 오실레이터"는 MT4를 위한 고급 맞춤형 암호화폐/외환 지표이자 효율적인 트레이딩 도구입니다! - 차세대 오실레이터 - 사용 방법은 그림을 참조하세요. - 다이나믹 스캘핑 오실레이터는 적응형 과매도/과매수 영역을 제공합니다. - 오실레이터는 동적인 과매도/과매수 영역에서 정확한 진입 시점을 찾는 보조 도구입니다. - 과매도 값: 녹색선 아래, 과매수 값: 주황색선 위. - 이 지표는 가격 변동 패턴과도 결합하기 좋습니다. - 일반 오실레이터보다 훨씬 정확합니다. 적합한 시간대: M30, H1, H4, D1, W1. - PC 및 모바일 알림 기능 제공. .......................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Ugenesys AI MT4
Odaine Ramon Mcmillan
5 (1)
지표
uGenesys AI - 90% Accurate Daytrading Indicator Introducing the ultimate forex trading indicator system, uGenesys AI, powered by cutting-edge AI technology and advanced analytical techniques, including Time-Series Analysis and Genetic Algorithms. Our AI-powered trading system leverages the power of time-series analysis to identify trends and patterns in historical price data, allowing traders to make informed predictions about future market movements. By analyzing vast amounts of data, our syst
TPA True Price Action MT4 Indicator
InvestSoft
4.3 (79)
지표
TPA True Price Action indicator reveals the true price action of the market makers through 100% non-repainting signals (except early signals mode) strictly at the close of a candle! TPA shows entries and re-entries, every time the bulls are definitely stronger than the bears and vice versa. Not to confuse with red/green candles. The shift of power gets confirmed at the earliest stage and is ONE exit strategy of several. There are available now two free parts of the TPA User Guide for our custom
Horizontal tick volumes
Aleksandr Suchkov
지표
Horizontal tick volumes (HTV) Horizontal tick volumes - an easy and convenient indicator of a horizontal market profile in a user-selected time. Produces a visual image of strong trading levels by maximum peaks past volumes and trading direction by color (sell or buy), and also allows you to detect smaller trading levels by differentiating past volumes. In the "Optimal" mode, when displayed on chart periods up to and including "M30", the data of one-minute bars are used, on H1 and H4 - five-minu
Arrow Signal System
Alex Amuyunzu Raymond
지표
MV Arrow Signal System  Indicator Overview The MV Arrow Signal System is a comprehensive multi-indicator trading system for MetaTrader 4 that identifies potential buy and sell signals based on swing point detection combined with multiple technical confirmation filters. Core Concept The system scans price charts to identify swing highs and swing lows, then applies a scoring system based on multiple technical indicators to validate these potential reversal points. Only high-probability signals tha
SRP Pro
Farhad Kia
5 (1)
지표
Strong Retracement Points Pro edition! SRP (Strong Retracement/Reversal Points) is a powerful and unique support and resistance indicator. It displays the closest important levels which we expect the price retracement/reversal! If all level are broken from one side, it recalculates and draws new support and resistance levels, so the levels might be valid for several days depending on the market! If you are still hesitating to start using this wonderful tool, you can check this link to see how ef
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
지표
SMC Venom Model BPR 지표는 Smart Money(SMC) 개념 내에서 일하는 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 가격 차트에서 두 가지 주요 패턴을 자동으로 식별합니다. FVG (공정 가치 갭)는 3개의 캔들의 조합으로, 첫 번째와 세 번째 캔들 사이에 갭이 있습니다. 이는 볼륨 지원이 없는 레벨 사이에 구역을 형성하여 종종 가격 수정으로 이어집니다. BPR (균형 가격 범위)은 두 개의 FVG 패턴의 조합으로, "브리지"를 형성합니다. 이는 가격이 낮은 볼륨 활동으로 움직일 때 브레이크아웃과 레벨로의 복귀 구역으로, 캔들 사이에 갭을 생성합니다. 이러한 패턴은 거래자가 차트에서 거래량과 가격 역학을 분석하여 주요 지지/저항 수준, 돌파 구역 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 되며, 여기서 대형 시장 참여자와 일반 참여자 간의 상호 작용이 발생합니다. 이 지표는 사각형과 화살표 형태로 패턴을 시각화하며 유연한 경고 설정도 지원합니다. 주요 특징: 패턴 표시 모드:
Riko Trend
Nadiya Mirosh
지표
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
ForexGumpXL
Andrey Kozak
5 (1)
지표
ForexGumpXL is a new generation in the forex gump indicator line. More accurate, faster, less complicated in the settings is all about the new ForexGumpXL indicator. In the new version of the indicator, we have applied a truly new algorithm of work. Now he does not just analyze the market for a price reversal, but with the help of an adaptation algorithm, determining the current volatility in the market indicator with a high degree of probability is able to anticipate false price reversals in or
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
지표
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
지표
평균 회귀 거래에 대한 전문적이고 정량적인 접근 방식을 구현하는 고유한 지표입니다. 이는 가격이 예측 가능하고 측정 가능한 방식으로 평균으로 전환되고 반환된다는 사실을 이용하여 비정량적 거래 전략을 훨씬 능가하는 명확한 진입 및 퇴장 규칙을 허용합니다. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 명확한 거래 신호 놀랍도록 쉬운 거래 사용자 정의 가능한 색상 및 크기 성능 통계 구현 대부분의 거래 전략을 능가합니다. 적절한 SL 및 TP 레벨을 표시합니다. 이메일/음향/시각 알림을 구현합니다. 작동 원리 이 지표는 더 높은 기간에서 완전히 사용자 정의 가능한 이동 평균 주변의 표준 편차를 측정하고 추세 추종 접근 방식을 사용하여 정확하게 거래를 찾습니다. 거래는 현재 차트의 가격 동작을 살펴보고 선택한 더 높은 기간에서 계산된 평균 가격대로 가격이 돌아오면 닫힙니다. 코딩 방식 때문에 지
Gold Trend 4
Sergei Linskii
지표
금 추세   - 좋은 주식 기술 지표입니다. 인디케이터 알고리즘은 자산의 가격 움직임을 분석하고 변동성과 잠재적 진입 구간을 반영합니다. 최고의 지표 신호: - 매도 = 빨간색 히스토그램 + 빨간색 숏 포인터 + 같은 방향의 노란색 신호 화살표 + 빨간색 추세 방향 화살표. - 매수 = 파란색 히스토그램 + 파란색 롱 포인터 + 같은 방향의 아쿠아 신호 화살표 + 빨간색 추세 방향 화살표. 인디케이터의 장점 1. 표시기는 높은 정확도로 신호를 생성합니다. 2. 확인된 화살표 신호는 추세가 바뀔 때만 다시 그릴 수 있습니다. 3. 모든 브로커의 메타트레이더 4 거래 플랫폼에서 거래할 수 있습니다. 4. 모든 자산(통화, 금속, 암호화폐, 주식, 지수 등)을 거래할 수 있습니다. 5. M15-H1 차트주기(중기 트레이딩)에서 거래하는 것이 좋습니다. 6. 지표 설정에서 개별 매개 변수(TF, 색상 등)를 변경할 수 있으므로 각 트레이더가 지표를 쉽게 사용자 지정할 수 있습니
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
지표
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
지표
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
A Boss Stats
Anthonius Soruh
지표
Hi Trader, We are strategy development for Binary and Forex tools, our product have success for binary trading 1 min - 2 min experation. At the moment I build indicator for trading all day, not like Bonosu series with specific time. We launch A-Boss Stats Indicator for trading 1 minute to 5 minutes experation is mean can trade from 1 minutes - 5 minutes. Specification of A Boss Stats trading binary option: Work with all MT4 broker. Chart Time Frame M1 only, can use M5 Experation time for contact
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
지표
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Wick Hunter
Mohamed Hassan
지표
After purchase, you are eligible to receive EA Forex Proton and try it for 14 days completely FREE! This robot automates the alerts from Wick Hunter! Tired of getting trapped by false breakouts? Wick Hunter is a powerful custom indicator designed to detect fakeouts and identify true reversals before the crowd catches on. Built on the proven False Breakout Strategy , Wick Hunter helps you: Spot liquidity grabs and stop-hunts Enter with precision near wicks Avoid fake breakouts that ruin trades
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
지표
우리의 Basic Support and Resistance 표시기는 기술 분석을 향상시키는 데 필요한 솔루션입니다.이 표시기는 차트/ MT5 버전 특징 피보나치 수준의 통합 : 지원 및 저항 수준과 함께 피보나치 수준을 표시하는 옵션과 함께, 우리의 지표는 시장 행동과 가능한 역전 영역에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다. 성능 최적화 : 각 막대의 개구부에서만 확장 라인을 업데이트하는 옵션을 사용하여, 우리의 지표는 지원 및 저항 수준의 정확도를 희생하지 않고 최적의 성능을 보장합니다. 입력 주요 설정 Timeframe:  이 입력을 통해 차트에 더 높은 기간의 지지선과 저항선을 표시하도록 선택할 수 있습니다. Support/Resistance Strength [Number of Bars]:  이 입력을 사용하면 지지대와 저항의 강도를 결정할 수 있습니다.숫자가 높을수록지지/저항이 더 강해집니다. Price mode: 이 매개 변수를 사용하면 지원 및 저항 수준을 계산하는
TPO Profile MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
지표
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
지표
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
지표
TMA AI Bands 지표는 삼각 이동 평균(TMA)을 기반으로 하며, 동적인 상단 및 하단 밴드와 차트에 직접 그려진 명확한 매수/매도 화살표를 제공합니다. 적응형 최적화를 위한 통합 AI 기능을 특징으로 하며, 재도장 없음을 보장하여 가격이 밴드에 닿을 때 정확한 반전 신호를 제공합니다. * 통화 쌍: 모든 통화 쌍에서 작동 * 추천 시간 프레임: D1 / W1 / MN * 구성 가능한 외부 변수:   * TimeFrame – 계산 기간   * HalfLength – 평균의 평활화   * BandsDeviations – 밴드의 표준 편차   * CenterShift, UpperShift, LowerShift – 선의 미세 조정   * ShowArrows, ArrowGap – 화살표 표시 및 오프셋 제어 * 깔끔한 인터페이스와 간단한 시각 효과로, 복잡함 없이 정확성을 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
지표
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
지표
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Dynamic Power Oscillator m
DMITRII GRIDASOV
지표
"다이내믹 파워 오실레이터"는 MT4를 위한 고급 맞춤형 암호화폐/외환 지표이자 효율적인 거래 도구입니다! - 차세대 오실레이터 - 사용 방법은 그림을 참조하세요. - 매우 유용한 기술적 모멘텀 지표입니다. - 다이내믹 파워 오실레이터는 적응형 과매도/과매수 영역을 제공합니다. - 오실레이터는 동적인 과매도/과매수 영역에서 정확한 진입 시점을 찾는 보조 도구입니다. - 과매도 값: 녹색선 아래, 과매수 값: 노란색선 위. - 이 지표는 가격 변동 패턴과도 결합하기 좋습니다. - 표준 오실레이터보다 훨씬 정확합니다. 적합한 시간대: M30, H1, H4, D1, W1. - PC 및 모바일 알림 기능 제공. // 훌륭한 트레이딩 로봇과 지표는 여기에서 확인하실 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller MQL5 웹사이트에서만 제공되는 정품 제품입니다.
Risk Lot Calculator Dashboard Indicator
Pearly Gianan
지표
This is  a dashboard indicator that displays the auto-calculated risk lot, with the given risk percentage & risk points (Stop Loss) and others. The main function of this indicator is to help you calculate your exact scalping risk lots and swing risk lots. Also it displays the active trades of each pair you've executed with the following: type of trade, lot size, symbol, & equity(+/-). Also displays the bar counter set in every 5-minute bar timer. (whichever time frame you're active, the bar time
BOA Ice Signals Indicator MT4 FREE
Eugene Kendrick
지표
Binary Options Assistant (BOA) ICE Signals Indicator provides signals based on gkNextLevel Binary Options Strategy.  Indicators: 2 Bollinger Bands & Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .   All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
지표
Smart FVG 인디케이터 MT4 – MetaTrader 4를 위한 고급 Fair Value Gap 탐지 Smart FVG 인디케이터 MT4는 MetaTrader 4 차트에서 Fair Value Gap(FVG)을 전문적으로 탐지하고, 모니터링하며, 알림까지 제공하는 도구입니다. ATR 기반 필터링과 시장 구조를 인식하는 로직을 결합하여 노이즈를 줄이고, 유동성 환경에 맞게 자동으로 적응하며, 매매 의사결정에 중요한 불균형 구간만 남겨 줍니다. 주요 장점 정확한 FVG 탐지: 단순한 캔들 갭이 아닌 실제 시장 비효율 구간을 식별합니다. ATR 기반 정밀도: 다양한 상품과 시간 프레임에서 저품질 신호를 걸러내는 적응형 민감도. 실시간 유효성 추적: 가격이 해당 구간을 메우거나 돌파하면 존이 자동으로 연장·조정·삭제됩니다. 사용자 정의 가능한 시각화: 색상, 선 스타일, 채우기 옵션을 템플릿에 맞게 자유롭게 설정 가능. 실질적인 알림: 새로 생성된 FVG, 메워진 FVG, 무효화된
FREE
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
지표
Gann Made Easy 는 mr.의 이론을 사용하여 최고의 거래 원칙을 기반으로 하는 전문적이고 사용하기 쉬운 Forex 거래 시스템입니다. W.D. 간. 이 표시기는 Stop Loss 및 Take Profit Levels를 포함하여 정확한 BUY 및 SELL 신호를 제공합니다. PUSH 알림을 사용하여 이동 중에도 거래할 수 있습니다. 거래 팁, 보너스, GANN MADE EA를 무료로 받으시려면 구매 후 저에게 연락주세요! 아마도 Gann 거래 방법에 대해 이미 여러 번 들었을 것입니다. 일반적으로 Gann의 이론은 초보자 거래자뿐만 아니라 이미 거래 경험이 있는 사람들에게도 매우 복잡한 것입니다. Gann의 거래 방식은 이론적으로 적용하기 쉽지 않기 때문입니다. 나는 그 지식을 연마하고 Forex 지표에 최고의 원칙을 적용하기 위해 몇 년을 보냈습니다. 표시기는 적용하기가 매우 쉽습니다. 차트에 첨부하고 간단한 거래 권장 사항을 따르기만 하면 됩니다. 지표는 지속적으로 시장
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
지표
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
지표
현재 20% 할인 ! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 대시보드 소프트웨어는 28개의 통화 쌍에서 작동합니다. 2가지 주요 지표(Advanced Currency Strength 28 및 Advanced Currency Impulse)를 기반으로 합니다. 전체 Forex 시장에 대한 훌륭한 개요를 제공합니다. 고급 통화 강도 값, 통화 이동 속도 및 모든(9) 시간대의 28 Forex 쌍에 대한 신호를 보여줍니다. 추세 및/또는 스캘핑 기회를 정확히 파악하기 위해 차트의 단일 지표를 사용하여 전체 시장을 볼 수 있을 때 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오! 잠재적인 거래를 식별하고 확인하면서 강력한 통화와 약한 통화를 더욱 쉽게 식별할 수 있도록 이 지표에 기능을 내장했습니다. 이 표시기는 통화의 강세 또는 약세가 증가 또는 감소하는지 여부와 모든 시간대에서 수행되는 방식을 그래픽으로 보여줍니다. 추가된 새로운 기능은 현재 시장 조건 변화에 적응하는
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
지표
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
지표
M1 SNIPER 는 사용하기 쉬운 거래 지표 시스템입니다. M1 시간대에 맞춰 설계된 화살표 지표입니다. 이 지표는 M1 시간대 스캘핑을 위한 단독 시스템으로 사용할 수 있으며, 기존 거래 시스템의 일부로도 사용할 수 있습니다. 이 거래 시스템은 M1 시간대 거래용으로 특별히 설계되었지만, 다른 시간대에도 사용할 수 있습니다. 원래는 XAUUSD와 BTCUSD 거래를 위해 이 방법을 설계했지만, 다른 시장 거래에도 유용하다는 것을 알게 되었습니다. 이 지표의 신호는 추세 방향과 반대로 거래될 수 있습니다. 저는 지표의 신호를 활용하여 양방향으로 거래할 수 있도록 돕는 특별한 거래 기법을 알려드립니다. 이 방법은 특별한 동적 지지선과 저항선 가격 영역을 활용하는 것을 기반으로 합니다. 구매하시면 M1 SNIPER 화살표 지표를 바로 다운로드하실 수 있습니다. 또한, 아래 스크린샷에 표시된 Apollo Dynamic SR 지표는 M1 SNIPER 도구를 사용하는 모든 사용자에게 무료로
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
지표
이 지표는 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  의 2가지 제품의 슈퍼 조합입니다. 그것은 모든 시간 프레임에 대해 작동하며 8개의 주요 통화와 하나의 기호에 대한 강약의 충동을 그래픽으로 보여줍니다! 이 표시기는 금, 이국적인 쌍, 상품, 지수 또는 선물과 같은 기호에 대한 통화 강도 가속을 표시하는 데 특화되어 있습니다. 금, 은, 오일, DAX, US30, MXN, TRY, CNH 등의 진정한 통화 강도 가속(충동 또는 속도)을 표시하기 위해 9번째 줄에 모든 기호를 추가할 수 있습니다. 새로운 기본 알고리즘을 기반으로 구축되어 잠재적인 거래를 훨씬 더 쉽게 식별하고 확인할 수 있습니다. 이는 통화의 강세 또는 약세가 가속되는지 여부를 그래픽으로 표시하고 가속 속도를 측정하기 때문입니다. 자동차의 속도계처럼 생각하면 됩니다. 가속화할 때 Forex 시장에서 동일한 일이 분명히 더 빠르
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
지표
FX Volume: 브로커 시각에서 바라보는 진짜 시장 심리 간단 요약 트레이딩 접근 방식을 한층 더 향상시키고 싶으신가요? FX Volume 는 소매 트레이더와 브로커의 포지션을 실시간으로 파악할 수 있게 해 줍니다. 이는 COT 같은 지연된 보고서보다 훨씬 빠릅니다. 꾸준한 수익을 추구하는 분이든, 시장에서 더 깊은 우위를 원하시는 분이든, FX Volume 을 통해 대규모 불균형을 찾아내고, 돌파 여부를 확인하며 리스크 관리를 정교화할 수 있습니다. 지금 시작해 보세요! 실제 거래량 데이터가 의사결정을 어떻게 혁신할 수 있는지 직접 경험해 보시기 바랍니다. 1. 트레이더에게 FX Volume이 매우 유익한 이유 탁월한 정확도를 지닌 조기 경보 신호 • 다른 사람들보다 훨씬 앞서, 각 통화쌍을 매수·매도하는 트레이더 수를 거의 실시간으로 파악할 수 있습니다. • FX Volume 은 여러 리테일 브로커에서 추출한 실제 거래량 데이터를 종합해 명확하고 편리한 형태로 제공하는
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
지표
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
지표
통화 강도 마법사는 성공적인 거래를 위한 올인원 솔루션을 제공하는 매우 강력한 지표입니다. 표시기는 여러 시간 프레임의 모든 통화 데이터를 사용하여 이 또는 해당 외환 쌍의 힘을 계산합니다. 이 데이터는 특정 통화의 힘을 확인하는 데 사용할 수 있는 사용하기 쉬운 통화 지수 및 통화 전력선의 형태로 표시됩니다. 필요한 것은 거래하려는 차트에 표시기를 부착하는 것뿐입니다. 표시기는 거래하는 통화의 실제 강세를 보여줍니다. 지표는 또한 추세와 거래할 때 유리하게 사용할 수 있는 구매 및 판매 거래량 압력의 극한값을 보여줍니다. 지표는 또한 피보나치에 기반한 가능한 대상을 보여줍니다. 표시기는 PUSH 알림을 포함한 모든 유형의 알림을 제공합니다. 구매 후 연락주세요. 나는 당신과 거래 팁을 공유하고 당신에게 무료로 훌륭한 보너스 지표를 줄 것입니다! 나는 당신에게 행복하고 유익한 거래를 기원합니다!
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
지표
현재 20% 할인! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 표시기는 Exotic Pairs Commodities, Indexes 또는 Futures와 같은 기호에 대한 통화 강도를 표시하는 데 특화되어 있습니다. 금, 은, 석유, DAX, US30, MXN, TRY, CNH 등의 진정한 통화 강도를 보여주기 위해 9번째 줄에 모든 기호를 추가할 수 있습니다. 이것은 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 우리는 많은 독점 기능과 새로운 공식을 통합했습니다. 새로운 추세 또는 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 사용 설명서: 여기를 클릭 https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 모든 시간대에 작동합니다. TREND를 빠르게 확인할 수 있습니다! 새로운 기본 알고리즘을 기반으로 설계되어 잠재적인 거래를 더욱 쉽게 식별하고 확인할 수 있습니다. 8개의
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
지표
Miraculous Indicator – Gann Square of Nine 기반 100% 비리페인트 Forex 및 바이너리 도구 이 영상은 Miraculous Indicator 를 소개합니다. 이 지표는 Forex 및 바이너리 옵션 트레이더를 위해 특별히 개발된 매우 정확하고 강력한 트레이딩 도구입니다. 이 지표가 독특한 이유는 전설적인 **Gann Square of Nine(Gann 9의 사각형)**과 **Gann's Law of Vibration(Gann 진동의 법칙)**에 기반을 두고 있기 때문입니다. 이는 현대 트레이딩에서 가장 정밀한 예측 도구 중 하나로 손꼽힙니다. Miraculous Indicator는 완전히 비리페인트(non-repaint) 됩니다. 즉, 캔들이 마감된 후에도 신호가 변경되거나 사라지지 않습니다. 보이는 것이 곧 결과입니다. 이는 트레이더가 자신감을 가지고 거래에 진입하고 청산할 수 있는 신뢰할 수 있고 일관된 기반을 제공합니다. 주요 특징: Gann
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
지표
트렌드 라인즈 프로       이 지표는 시장이 실제로 어떤 방향으로 전환되는지 파악하는 데 도움이 됩니다. 실제 추세 반전 지점과 주요 시장 참여자들이 다시 진입하는 지점을 보여줍니다. 보시다시피       BOS 라인       복잡한 설정이나 불필요한 노이즈 없이 더 높은 시간대의 추세 변화와 주요 레벨을 확인할 수 있습니다. 신호는 차트에 다시 그려지지 않고 캔들이 마감된 후에도 계속 표시됩니다. 지표가 보여주는 내용: 실제 변화       추세(BOS 라인) 한 번 신호가 나타나면 그 신호는 계속 유효합니다! 이는 신호를 발생시킨 후 변경될 수 있는 리페인팅 방식의 지표와 중요한 차이점입니다. 리페인팅 방식의 지표는 잠재적으로 자금 손실로 이어질 수 있습니다. 이제 더욱 높은 확률과 정확도로 시장에 진입할 수 있습니다. 또한 화살표가 나타난 후 목표가(익절)에 도달하거나 반전 신호가 나타날 때까지 캔들스틱 색상이 계속 바뀌는 기능도 있습니다. 반복 항목          
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
지표
Dynamic Forex28 Navigator - 차세대 외환 거래 도구. 현재 49% 할인. Dynamic Forex28 Navigator는 오랫동안 인기 있는 지표의 진화형으로, 세 가지의 힘을 하나로 결합했습니다. 고급 통화 Strength28 지표(695개 리뷰) + 고급 통화 IMPULSE with ALERT(520개 리뷰) + CS28 콤보 신호(보너스). 지표에 대한 자세한 정보 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 차세대 Strength 지표는 무엇을 제공합니까?  원래 지표에서 좋아했던 모든 것이 새로운 기능과 더 높은 정확도로 강화되었습니다. 주요 기능: 독점적인 통화 Strength 공식.  모든 시간대에 걸쳐 부드럽고 정확한 강도선. 추세와 정확한 진입을 식별하는 데 이상적입니다. 역동적인 시장 피보나치 수준(시장 피보나치).  이 지표에만 있는 고유한 기능. 가격 차트가 아닌 통화 강도에 피보나치가 적용됩니다.
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
지표
현재 20% 할인! 이 대시보드는 여러 기호와 최대 9개의 타임프레임에서 작동하는 매우 강력한 소프트웨어입니다. 주요 지표(최상의 리뷰: 고급 공급 수요)를 기반으로 합니다.   Advanced Supply Demand 대시보드는 훌륭한 개요를 제공합니다. 다음과 같이 표시됩니다.  영역 강도 등급을 포함하여 필터링된 공급 및 수요 값, 영역에 대한/및 영역 내 Pips 거리, 중첩된 영역을 강조 표시하고 모든 (9) 시간 프레임에서 선택한 기호에 대해 4가지 종류의 경고를 제공합니다. 그것은 당신의 개인적인 필요에 맞게 고도로 구성 가능합니다! 당신의 혜택! 모든 트레이더에게 가장 중요한 질문: 시장에 진입하기에 가장 좋은 수준은 무엇입니까? 최고의 성공 기회와 위험/보상을 얻으려면 강력한 공급/수요 영역 내 또는 그 근처에서 거래를 시작하십시오. 손절매를 위한 최적의 장소는 어디입니까? 가장 안전하려면 강력한 수요/공급 구역 아래/위에 정류장을 두십시오.
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
지표
캔들의 종가를 예측하는 지표입니다. 지표는 주로 D1 차트에서 사용하기 위한 것이. 이 지표는 전통적인 외환 거래와 바이너리 옵션 거래 모두에 적합합니다. 지표는 독립형 거래 시스템으로 사용하거나 기존 거래 시스템에 추가로 사용할 수 있습니다. 이 표시기는 현재 양초를 분석하여 양초 본체 내부의 특정 강도 요인과 이전 양초의 매개변수를 계산합니다. 따라서 지표는 시장 움직임의 추가 방향과 현재 양초의 종가를 예측합니다. 이 방법 덕분에 지표는 단기 및 중장기 거래 모두에 적합합니다. 지표를 사용하면 시장 상황을 분석하는 동안 지표가 생성할 잠재적 신호의 수를 설정할 수 있습니다. 표시기 설정에는 이를 위한 특별한 매개변수가 있습니다. 또한 인디케이터는 새로운 신호에 대해 차트의 메시지 형태, 이메일 및 PUSH 알림 형태로 알릴 수 있습니다. 구매 후 저에게 꼭 써주세요! 나는 당신에게 지표와 거래에 대한 나의 추천을 줄 것입니다! 또한 보너스를 받으세요!
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
지표
Apollo SR Master는 지지/저항 구간에서의 거래를 더욱 쉽고 안정적으로 만들어 주는 특수 기능을 갖춘 지지/저항 지표입니다. 이 지표는 지역 가격의 고점과 저점을 감지하여 시간 지연 없이 실시간으로 지지/저항 구간을 계산합니다. 새롭게 형성된 저항 구간을 확인하기 위해 지표는 해당 저항 구간을 실제 매도 또는 매수 신호로 활용할 수 있음을 나타내는 특수 신호를 표시합니다. 이 경우, 저항 구간의 강도가 높아지고, 따라서 저항 구간에서의 성공적인 거래 가능성도 높아집니다. 이것이 바로 이 지표의 핵심 아이디어입니다. SR 존은 손절매와 이익실현을 더욱 쉽게 할 수 있도록 해줍니다. 신호 방향에 따라 SR 존 위 또는 아래 공간을 손절매로 활용할 수 있습니다. 또한, 반대쪽 SR 존은 잠재적 이익실현 영역으로 활용할 수 있습니다. 또한 Apollo SR Master 지표를 사용하는 모든 사용자에게 "Apollo Price Action System" 지표를 무료로 제공합니다.
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
지표
MQL5マーケットの厳格な「第四条」ガイドラインに完全準拠した英語版の全文です。 MQL5では英語が主言語となるため、このテキストを説明文の冒頭（日本語より上）に配置することを強くお勧めします。専門的かつ冷静なトーンで作成しており、世界中のプロトレーダーに「技術的根拠のあるツール」として認識される構成になっています。 KATANA Scalper for MT4  Product Overview KATANA Scalper for MT4 is a high-performance technical analysis indicator optimized for the MetaTrader 4 platform. It is specifically engineered to address the two most significant challenges in short-term trading (scalping and day trading): Price Noise and Signal Lag . Utilizing a proprietary s
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
지표
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
지표
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
지표
SHOGUN Trade - Strategic Market Structure & Multi-Timeframe Dashboard Concept: The Commander’s Perspective In the battlefield of trading, getting lost in localized price fluctuations (noise) is the most significant risk to capital. SHOGUN Trade is engineered to elevate a trader's perspective from "reactive" to "strategic," providing a comprehensive overview of market structures across multiple time horizons. This system monitors seven timeframes (M1 to D1) simultaneously, quantifying market m
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
지표
이 대시보드는 선택한 심볼에 대해 사용 가능한 최신 고조파 패턴을 표시하므로 시간을 절약하고 더 효율적으로 사용할 수 있습니다 / MT5 버전 . 무료 인디케이터: Basic Harmonic Pattern 인디케이터 열 Symbol : 선택한 심볼이 나타납니다 Trend : 강세 또는 약세 Pattern : 패턴 유형(가틀리, 나비, 박쥐, 게, 상어, 사이퍼 또는 ABCD) Entry : 진입 가격 SL: 스톱로스 가격 TP1: 1차 테이크프로핏 가격 TP2: 2차 테이크프로핏 가격 TP3: 3차 테이크프로핏 가격 Current price: 현재 가격 Age (in bars): 마지막으로 그려진 패턴의 나이 주요 입력 Symbols : "28개 주요 통화쌍" 또는 "선택한 심볼" 중에서 선택합니다. Selected Symbols : 쉼표로 구분하여 모니터링하려는 원하는 심볼("EURUSD,GBPUSD,XAUUSD")을 선택합니다. 브로커에 쌍에 접미사 또는 접두사가 있는
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
AW Breakout Catcher
AW Trading Software Limited
5 (14)
지표
가격 수준 분석, 고급 통계, TakeProfit 계산 및 3가지 유형의 알림. 이익: 결과를 다시 그리지 마십시오 촛불이 닫힐 때 엄격하게 신호를 보냅니다. 거짓 고장 필터링 알고리즘 어떤 트렌드 전략과도 잘 어울립니다. 모든 도구 및 시계열에서 작동 매뉴얼 및 지침 ->   HERE   / 문제 해결 ->   HERE   / MT5 버전 ->   HERE 지표로 거래하는 방법 AW Breakout Catcher와 거래하는 간단한 3단계: 1단계 - 포지션 열기 70% 이상의 성공률로 매수 신호를 받았습니다. 2단계 - StopLoss 결정 반대 신호로 트렁크 선택 3단계 - 이익 실현 전략 정의 전략 1: TP1 도달 시 전체 포지션 청산 전략 2: TP1 도달 시 포지션의 50% 청산 및 TP2 도달 시 나머지 50% 청산 전략 3: 반대 신호에서 전체 포지션 청산 통계 모듈 더 나은 쌍 선택을 위해 내장된 통계 계산을 사용하십시오. 거래 계산 - 통계가 제공되는 총 신호 수
Prop Firm Gold Indicator
Mohit Dhariwal
5 (3)
지표
This is a unique  Gold Indicator On channel trading pullbacks and gives accurate entries on gold and major Fx Pairs on M15tf. It has the ability to pass any prop firm Challenge and get accurate entries on gold and major fx pairs. EA FOR PROP FIRM AND CHANNEL INDICATOR IS FREE ALONG WITH THIS POWERFUL INDICATOR ALONG WITH THE BEST SET FILE FOR FIRST 25 USERS. Strategy tester report is in comment section. INDICATOR FEATURES: INDICATOR IS BEST ON M15 GIVES ACCURATE ENTRIES  EA AND CHANNEL INDICATO
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
지표
First 25 copies at $80, after that price becomes $149 Gold Signal Pro is a powerful MT4 indicator designed to help traders spot strong price reactions in the market. It focuses on clear wick rejections , showing when price strongly rejects a level and often continues in the same direction. Gold Signal Pro is mainly built for scalping gold (XAUUSD) and works best on lower timeframes like M5 and M15 , where timing matters most. That said, it can also be used on any forex pair, any symbol, and a
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
지표
F-16 비행기 지표를 소개합니다. 이것은 귀하의 거래 경험을 혁신하도록 설계된 최첨단 MT4 도구입니다. F-16 전투기의 비할 데 없는 속도와 정밀성에 영감을 받아이 지표는 고급 알고리즘과 최첨단 기술을 결합하여 금융 시장에서 압도적인 성능을 제공합니다. F-16 비행기 지표를 사용하면 실시간 분석을 제공하고 매우 정확한 거래 신호를 생성하여 경쟁을 앞서갈 수 있습니다. 다양한 자산 클래스에서 수익 기회를 식별하는 데 필요한 동적 기능을 갖추고 있어 확신을 가지고 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스로 구성된 F-16 비행기 지표는 인기있는 MetaTrader 4 플랫폼과 완벽하게 통합되어 원활하고 효율적인 거래 과정을 보장합니다. 초보자 트레이더든 경험 많은 전문가든 이 지표를 쉽게 사용자 정의하여 고유한 거래 스타일과 선호도에 맞출 수 있습니다. F-16 비행기 지표의 강력함을 경험해 보세요. 이 지표는 시장 트렌드를 정확하고 민첩하게 탐색하며
RFI levels PRO
Roman Podpora
지표
사전 지표       시장 반전 수준과 영역을 파악하여   가격이 해당 수준으로 되돌아올 때까지 기다렸다가 새로운 추세의 시작점에서 진입할 수 있도록 해줍니다. 즉, 추세의 끝에서 진입하는 것이 아닙니다. 그는 보여준다       반전 수준       시장이 방향 전환을 확인하고 추가적인 움직임을 형성하는 지점입니다. 이 지표는 차트를 다시 그릴 필요 없이 작동하며, 모든 금융 상품에 최적화되어 있고, 특정 금융 상품과 함께 사용할 때 최대의 잠재력을 발휘합니다.       트렌드 라인즈 프로       지시자. 모든 계측기에 적용 가능한 가역 구조 스캐너 모든 거래 상품을 자동으로 추적하고 모든 R-반전 패턴을 즉시 식별하여 LOGIC AI 신호가 이미 존재하는 위치와 기타 유용한 정보를 표시합니다. 로직 AI – 진입점을 표시해주는 도우미 시장 진입에 가장 적합한 시점을 판단하는 지능형 신호입니다. TPSproSYSTEM 알고리즘을 사용하여 가격 변동, 추세 및 주요 시장 참
제작자의 제품 더 보기
Sure Reversal
Abdulkarim Karazon
5 (1)
지표
SURE REVERSAL은 히스토그램 과매수/과매도 유형의 지표로, 강세장 또는 약세장 움직임을 나타내는 주요 반전 지점을 제공합니다 , 이 지표는 이동평균선과 RSI 지표의 융합이며, 비재도장 지표이며, 지연되지 않습니다. 매개변수 : Ma 주기 Ma 방법 Ma 가격 확실한 기간(Rsi) 확정값(Rsi) ============== -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TMA Stochastic
Abdulkarim Karazon
지표
TMA 스토캐스틱은 스토캐스틱 오실레이터와 tma 밴드 지표를 기반으로 하는 지표이며, 이 지표는 반전 전략을 기반으로 합니다. 권장 시간대 : 15세 이상 권장 설정 : 스캘핑은 낮은 값, 스윙 트레이딩은 높은 값 ================================================= ====================== 매개변수: tma 히스토리: 확률론적으로 tma 밴드를 표시하기 위해 얼마나 많은 막대가 다시 표시됩니까? K 기간(확률론적) D 기간(확률론적) S 기간(확률론적) TMA 기간 TMA 교대 Extreme tma 편차 : 원거리 대역의 편차 tma 편차 : 내부 밴드의 편차 ----------------------------------------------------------------
FREE
ZHL Channel
Abdulkarim Karazon
지표
지그재그 표시기를 기반으로 하는 지그재그 고저 채널 표시기는 거래자에게 추세 변화를 알리는 도구이며 매우 유용합니다. 현재 추세의 변화에 ​​대한 조기 경고를 제공하므로 지표에는 더 높거나 낮은 시간대를 거래할 수 있는 다중 시간대 옵션이 있습니다. 현재 시간대의 채널, 이 표시기는 시스템/전략에 추가되며 거래를 위해 독립형으로 사용할 수 있지만 사용을 권장합니다. 그것은 당신의 무기고에 추가됩니다. =========================== =========================== =========================== ======================================== ===== =
FREE
Supreme HmaSignal
Abdulkarim Karazon
4.5 (2)
지표
The Supreme HmaSignal indicator is an indicator for trend trading , its main character is the hull moving average colored line , and secondary is buy and sell arrows , arrows are fair but the main focus is on the colored hma , this indicator does not repaint or back paint or delay its signals. if you like this indicator please check my Supreme Trendhisto:   here   , and my Supreme Diamond indicator :   here Parameters:  HMA Period HMA Smoothing HMA Price (close/open) Signal Period (Arrows)
FREE
SuperEntryx
Abdulkarim Karazon
지표
Super Entry는 ATR 값을 기반으로 변경 및 조정할 수 있는 길고 짧은 신호만 측면 tp 및 sl 수준에 제공하는 올인원 화살표 유형 표시기입니다. 이 표시기는 승률 및 기타 통계를 보여주는 백테스팅 패널을 제공합니다. 어느 정도의 정확도를 기대할 수 있는지 명확하게 보여줍니다. 이 표시기는 다시 칠하거나 다시 칠하지 않으며 신호는 지연 없이 열린 바에 표시됩니다. ========================================================================= 매개변수: 설정: 표시기 tp 및 sl 값과 기록 및 신호 기간 알림 : 알림/이메일/푸치 디스플레이 설정 : 화살표 색상/tp 및 sl 라인 색상 및 너비/화살표 유형 ============================================================
Supreme Stoploss
Abdulkarim Karazon
지표
Supreme Stoploss is an indicator for metatrader 4 that is based on the ATR indicator , it gives stoploss/takeprofit as lines drawn above and below the price , this indicator does not repaint/back paint and is not delayed. can be used to determine the stop loss or take profit of a trade using ATR value multiplied by the number set by user. ====================================================================================================== Parameters : ATR SL period : ATR period identity : leave
FREE
Supreme StochRsi
Abdulkarim Karazon
지표
Rsi indicator and Stochastic Combined into one indicator , the Supreme StochRsi doesnt repaint / Back-paint / delay. can be used as overbought oversold strategy , or trend following on 50 level cross. if you like this indicator please check my Supreme Trendhisto: here , and my Supreme Diamond indicator : here ========================================================================= Parameters : Stochastic K and D value , Stochastic period Rsi Period Rsi price ====================================
FREE
Supreme Direction
Abdulkarim Karazon
4 (1)
지표
Supreme Direction is an indicator based on market volatility , the indicator draws a a two lined channel with 2 colors above and below price , this indicator does not repaint or back-paint and signal is not delayed. how to use : long above purple line , short below golden line. Parameters : channel period ========================================================
FREE
Ambitious Dragon EA
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Experts
Ambitious Dragon EA는 EURUSD 1M 기간 거래를 위해 특별히 설계된 전문 자문입니다. 그 뒤에 있는 논리는 혼합 전략을 사용한 개시 주문을 기반으로 합니다. 이는 EA가 계산된 승패율과 함께 헤징 논리를 사용하므로 EA가 혼합 전략이기 때문에 거래를 개시할지 아니면 건너뛸지 결정한다는 의미입니다. 즉, 공격적인 설정 파일을 사용하면 엄청난 DD를 가질 수 있고 안전 모드 설정을 사용하면 더 나은 DD를 갖게 됩니다. 최소 입금액 : 3000$ ================================== 설정: 혼합 거래:ON/OFF... 매도 후 매수만 개시하고 매수 거래 후 매도를 개시합니다(매도 거래 또는 매수 거래는 연속적으로 실행되지 않음) LOT1: 고정된 로트 크기 오토로트 : ON/OFF 자동 위험: 거래당 최대 로트 증가 TP IN PONTS SL 포인트 -WIN-USD: 지분이 X%에 도달하면 모든 공개 거래를 닫습니다. 시작
Bands Sniper
Abdulkarim Karazon
5 (1)
지표
현재 가격으로 10개만 복사하면 이후 가격은 90$가 됩니다. 화살표가 있는 엔벨로프 및 tma를 기반으로 하는 Bands Sniper 표시기는 동적 지지 및 저항을 표시하고 매수 및 매도 화살표로 진입 신호를 제공하므로 다목적 표시기입니다. 기본 설정은 상반기 기준이며 전체 안내는 구매 후 문의하시기 바랍니다. 참가 규정: 매수: 1.양봉 모두 아래에서 캔들 종가          2.양초는 2개의 위쪽 화살표(황금색 화살표와 주황색 화살표)를 사용하여 2개의 밴드 내에서 다시 닫힙니다. 매도: 1. 양봉 모두 위에서 캔들 종가          2.양초는 2개의 아래쪽 화살표(황금색 화살표와 주황색 화살표)를 사용하여 2개의 밴드 내에서 다시 닫힙니다. TP 1 : 중간 밴드 라인 TP 2 : 반대 밴드 화살표 아래 SL 커플 핍 권장 기간은 15분 이상입니다.
SuperOsma Arrow
Abdulkarim Karazon
지표
SuperOsma Arrow는 매수 및 매도 신호를 제공하는 슈퍼트렌드 osma 기반 지표이며, 지표는 다시 그려지지 않으며 신호 통계를 보여주는 대시보드와 함께 제공됩니다. 권장 기간: 15세 이상 매수: 매수 화살표가 열려 있는 막대에 표시되고, 차트에 그려진 대로 tp 및 sl을 설정합니다. 매도: 매도 화살표가 열린 막대에 표시되고, 차트에 그려진 대로 tp 및 sl을 설정합니다. ===============================     대시보드에는 내역 신호 정보가 표시됩니다.     1.승률 %     2.승자는 몇 명인가     3. 패자가 얼마나 많은가     4.연속 우승자 수     5.연패자 수     6. 핍 단위의 이익 ============================     매개변수:     1.슈퍼트렌드 1주기     2.슈퍼 트렌드 1 승수     3. 슈퍼트렌드 2기     4.슈퍼 트렌드 2 승수     5. 슈퍼트렌드 3기
BinaryMartini
Abdulkarim Karazon
지표
macd와의 3ma 교차를 기반으로 하는 바이너리 거래에 대한 지표로, 오픈 바에서 매수 및 매도 신호를 제공하며 다시 칠하거나 다시 칠하지 않습니다. 이 지표는 마틴게일 거래를 위해 만들어졌기 때문에 높은 승률에 초점을 맞추지 않으며, 지표는 연속으로 가장 낮은 손실 신호 수에 중점을 둡니다. 전략 : 최소 예치금은 1000 단위이며, 1 단위로 거래를 시작합니다(거래 규모는 1000 자본당 1 단위입니다) 현재 신호가 손실되면 다음 신호에서 거래 크기를 두 배로 늘립니다. 연속으로 최대 7개의 손실 신호가 있는 표시기 설정만 사용합니다. 지난 10000개의 양초에 대해(x개 양초에 대한 내역 거래를 표시하기 위해 설정에서 입력할 수 있는 숫자입니다) -권장 타이머 프레임 : 모두 - 사용기한 : 운영기간과 동일 매개변수: 1.빠른마 기간 2.빠른 MA형 3.느린마 시대 4..슬로우마타입 5.트렌드 마 시대 6.트렌드 MA타입 7.바 개수(신호 및 백테스트 결과를 표시하는 데 사
Statistic Arrow
Abdulkarim Karazon
지표
3개의 이동 평균 교차 전략을 기반으로 Statistic Arrow는 차트에 그려진 포인트의 tp 및 sl을 사용하여 매수 및 매도 신호를 제공하며, 승률과 종료된 거래 수, 승리한 수, 획득한 수를 보여주는 백 테스트 대시보드와 함께 제공됩니다. 손실, 최종 이익 창출, 표시기는 BAR OPEN의 tp 및 sl 측면을 따라 화살표를 인쇄하고 사전 경고를 제공합니다. ========================================================================================================================== 매개변수는 설정 스크린샷에 표시되고 설명됩니다.
Ambitious Donchian
Abdulkarim Karazon
지표
Ambitious Donchian EA can be downloaded from comment section but it need the ambitious donchian indicator to work. Ambitious Donchian is a Donchian Channel and XO histogram based indicator that gives buy and sell signals in form of up and down arrows with tp and sl as objects on chart. features : 1. Tp and Sl for each signal , the tp and sl can be selected as based on points or ATR value from indicator settings. 2.backtesting dashboard : the dashboard shows the following according to your input
Supreme Arrow
Abdulkarim Karazon
지표
Supreme Arrow는 RSI 및 구분 표시기 전략을 기반으로 하는 mt4용 화살표 표시기입니다. 이 전략은 인기 있는 시장에 적합할 뿐만 아니라 특히 스캘핑에 사용되는 경우 다양한 시장에서도 작동합니다. 권장 기간 : 언제든지 권장 추가 기능: 200 SMA Supreme Arrow 표시기는 다시 칠하거나 다시 칠하지 않으며 신호가 지연되지 않습니다. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Supreme Channel
Abdulkarim Karazon
지표
TV atr 채널 표시기를 기반으로 하는 Supreme 채널 표시기는 거래자에게 현재 추세의 잠재적 반전에 대한 힌트를 제공하는 동적 지지 및 저항 밴드입니다. 권장 시간 : 15M 이상 권장 설정: 기본값이지만 거래자는 필요에 따라 변경할 수 있습니다. =========================================================== 매개변수: 1. 채널 길이 2. 대역폭(두 채널 라인 사이의 거리) 3.Multiplier(ATR 값 승수) 4. 채널 표시(참/거짓) =========================================================================================
Supreme Diamond
Abdulkarim Karazon
지표
Supreme Diamond는 반전 및 추세 거래 전략을 기반으로 하는 다중 시간대 지표이며 지표는 다시 칠하거나 백 페인트하지 않으며 신호가 지연되지 않으며 지표는 경고와 함께 매수 및 매도 신호를 제공합니다. 표시기에는 (최고의 항목을 다이아몬드로 사용) 입력에서 선택할 수 있는 2가지 신호 모드가 있습니다. true로 설정되면 표시기는 일반 모드 신호를 필터링하고 가능한 최상의 신호를 다이아몬드 신호로 제공합니다. 다이아몬드 모드에서는 다이아몬드 신호를 조정할 수 없습니다. . 일반 모드는 (다이아몬드로 최상의 항목 사용) 입력이 false로 설정된 경우 스크린샷에 표시된 것처럼 밴드 설정과 볼린저 밴드 전략으로 일반 모드가 활성화됩니다. 최상의 성능을 보여주기 때문에 다이아몬드 모드 사용을 적극 권장합니다. 슈프림 다이아몬드 거래 방법: 지표에서 신호를 받으면 거래를 시작하고, sl을 이전 저점/고점으로 설정하고, tp를 최소 RRR 1:1로 설정하세요. 권장 기간 :
Supreme EmaCross
Abdulkarim Karazon
지표
Supreme EmaCross는 두 개의 지수 이동 평균 교차를 기반으로 하는 지표이며, 에마 교차를 기반으로 매수 및 매도 화살표를 생성하고 신호 모양에 대한 경고를 제공하며 표시기가 다시 칠되지 않거나 후면 페인트 및 화살표가 지연되지 않으며 표시기가 빠릅니다. 에마 기간 변경 패널에서는 트레이더가 지표 설정으로 이동하지 않고도 에마의 값을 변경할 수 있으며 패널은 이동 가능합니다. ================================================= ==== 매개변수: 빠른 기간 : 빠른 에마 기간 느린 기간 : 느린 에마 기간 알림 및 경고 설정 에마 라인 켜기/끄기 에마 라인 색상 에마 십자형 화살표 켜기/끄기 에마 십자가 화살표 색상 ================================================= =========
Supreme TrendHisto
Abdulkarim Karazon
지표
Supreme TrendHisto는 하향 및 상향 추세 신호를 제공하는 추세 표시기이며 표시기는 히스토그램 역할을 하며 표시기는 다시 그리기/뒤로 그리기/지연을 수행하지 않습니다. 전략 매수 거래: 히스토그램이 0.65 이상 교차하면 매수 거래가 시작됩니다. 청산의 경우 히스토그램이 0.70 레벨에 도달하면 퇴장하거나 웰에서 퇴장할 수 있습니다. 매도 거래: 히스토그램이 -0.65 아래로 교차하면 매수 거래가 시작됩니다. 청산의 경우 히스토그램이 -0.70 수준에 도달하면 청산하거나 웰에서 청산할 수 있습니다. =============================== 권장 기간 : 언제든지 권장기간 : 기본값 =========================================== 매개변수: 1.지표 기간(스캘핑의 경우 더 낮고 스윙 트레이딩의 경우 높음) 2. 계산 유형(닫기/열기/낮음...등) 3.max bar(표시할 기록 수) 4.빠른 모드(진실 유지
Supreme MaColor
Abdulkarim Karazon
지표
Supreme MaColor is an indicator based on moving average indicator , it gives up and down trend colors and it has different moving averages types and has multi time frame function , this indicator does not repaint/back-paint/delay signal. =================================================================================== Parameters : Timeframe (what time frame to use to draw Supreme Ma) Ma Period  Ma Type Ma Price (close/open...etc) Average Shift (Ma shift) Multi Time frame on/off ===============
Supreme MaChannel
Abdulkarim Karazon
지표
Supreme MaChannel is an indicator based on moving averages , the indicator gives dynamic support and resistance in bands format. Recommended for reversal traders , add it to your reversal strategy. Parameters :  Supreme MA Period : ma periods Supreme MA Price : close/open/high/low..etc Supreme MA Type : Simple/Exponential/Smoothed/Linear Weighted Deviation : bands deviation the distance between the two band lines
Supreme Entry
Abdulkarim Karazon
지표
Supreme Entry is an arrow signal based indicator that give buy and sell signals , the indicator gives buy/sell signals with alert on candle open/close (depends what you set it to be from inputs) . this indicator does not repaint/back-paint and signal is not delayed. Strategy : Open buy same moment buy arrow appear and open sell same moment a sell arrow appear , close on well or on opposite signal . Recommended Time frame : 15 and above this arrow is good as ? : addon to your existing strategy ,
Stoch Arrow
Abdulkarim Karazon
지표
STOCH ARROW is a long short arrow signal type indicator that is based on standard stochastic oscillator this indicator has 3 methods of giving long and short signal that are as follow : 1.whenever stochastic lines cross 2.when a cross happens in overbought and oversold zones (short arrow on overbought zone cross , long arrow on oversold zone cross) 3.when stochastic lines leave overbought and oversold zones (short arrow on leave from overbought zone  , long arrow leave on oversold zone) this ind
Supreme Trend
Abdulkarim Karazon
지표
Supreme Trend is a reversal/continuation type Oscillator type indicator that is based on Moving average and stochastic indicators this indicator can be used in two methods : Reversal Method : short when golden arrow appear after arrows were above upper level (e.g 70) Reversal Method : long when Purple arrow appear after arrows were below lower level (e.g 30) Trend Method : long when arrows cross above 50 level line , short when arrows cross below 50 level line. use higher ma and stochastic peri
FireArrow
Abdulkarim Karazon
지표
FireArrow is an arrow signal based indicator that give buy and sell signals with tp and sl levels , the indicator gives buy/sell signals with alert on candle close along side tp and sl levels on chart for each signal this indicator does not repaint/back-paint and signal is not delayed. Strategy : Open buy same moment buy arrow appear and open sell same moment a sell arrow appear , set tp as drawn on chart along side sl. Recommended Time frame : 15 and above this arrow is good as ? : addon t
BinarySniperZ
Abdulkarim Karazon
지표
바이너리 스나이퍼(Binary Sniper)는 바이너리 옵션 거래에 대한 매수 및 매도 신호를 제공하는 mt4 지표입니다. 이 지표는 다른 접근 방식을 가지고 있습니다. 바이너리 옵션 거래에 대해 이 표시기는 신호를 다시 그리거나 지연시키지 않습니다. 참가 규정: 1. CALL (BUY) , 빨간색 캔들이 빨간색이 된 후 바이너리 스나이퍼 바 색상이 녹색으로 닫힐 때.(첫 번째 색상 반전) 2. PUT (SELL) , 녹색 캔들이 녹색이 ​​된 후 빨간색으로 바이너리 스나이퍼 막대 색상으로 닫힐 때(첫 번째 색상 반전) . 이 지표는 가격 움직임/거래량 및 캔들 패턴에 적용되므로 설정이 제한됩니다. ============================================
StalkeR Arrow
Abdulkarim Karazon
5 (3)
지표
StalkeR Arrow는 바 오픈/인트라 바에서 매수 및 매도 신호를 제공하는 화살표 표시기입니다. 이 표시기는 가격 행동 패턴 및 프랙탈을 기반으로 합니다. 이 지표는 각 매수 및 매도 신호에 대해 tp와 sl을 제공하며, tp와 sl은 각 신호 위와 아래에 선 형태로 표시되며 새로운 신호가 형성될 때까지 연장됩니다. 이 표시기에는 기록 신호의 승/패 통계를 제공하는 백테스팅 패널/대시보드가 ​​있으며, 이 표시기는 다시 칠하거나 다시 칠하지 않습니다. 매개변수: StalkeR 기간: 화살표 기간, 숫자가 높을수록 더 적은 수의 신호가 제공됩니다. 스프레드: 포인트 단위의 스프레드 값을 사용하여 패널에서 승패를 계산합니다. 정지손실 ATR x : atr 곱셈의 SL 값 Takeprofit ATR x : atr 곱셈의 TP 값 ATR 기간 : tp 및 sl을 기반으로 계산하는 데 사용되는 atr 기간 TP/SL 라인 색상 및 너비 화살표 색상 및 너비 패널
Renko Star
Abdulkarim Karazon
지표
Renko Star는 렌코 차트를 거래하도록 설계된 mt4 화살표 유형 지표입니다. 이 지표에는 거래자에게 승률 및 승리 포인트와 같은 유용한 정보를 알려주는 백테스팅 대시보드가 ​​있으며 atr x 곱셈에서 tp 및 sl도 제공합니다. 바 오픈 또는 인트라 바에 신호가 있고 신호가 제공된 정확한 가격을 표시하는 노란색 표시가 있습니다. 이 표시기를 사용하는 방법은 표시기에 의해 제공된 화살표에 따라 매수 또는 매도를 개시하고 tp를 설정하는 것입니다. 그리고 표시기에 의해 제공된 대로 표시기 설정을 가지고 놀면 더 좋거나 최악의 결과가 나올 수 있으므로 신뢰할 수 있는 대시보드에서 좋은 결과를 얻을 때까지 설정을 변경해야 합니다. 이 표시기는 다시 칠하거나 다시 칠하지 않습니다. 매개변수: atr tp : atr을 기준으로 한 tp 값 atr sl : atr을 기반으로 한 sl 값 atr 기간 별 기간 스타 필터 History : 백테스트할 히스토리의 양 Spread : 계산
Renko Masterx
Abdulkarim Karazon
지표
Renko Masterx는 렌코 차트를 거래하도록 설계된 mt4 화살표 유형 지표입니다. 이 지표에는 거래자에게 승률 및 승리 포인트와 같은 유용한 정보를 알려주는 백테스팅 대시보드가 ​​있으며 atr x 곱셈에서 tp 및 sl도 제공합니다. 바 오픈 또는 인트라 바에 신호가 있고 신호가 제공된 정확한 가격을 표시하는 흰색 마커가 있습니다. 이 표시기를 사용하는 방법은 표시기가 제공하는 화살표에 따라 매수 또는 매도를 개시하고 설정하는 것입니다. TP와 SL도 표시기에 의해 제공됩니다. 매개변수: 마스터 기간 : 신호 기간 TP ATR : 각 신호를 활용하여 이익 가치를 얻습니다. SL ATR : 각 신호에 적용할 정지 손실 값 ATR PERIOD : 이 ATR 값을 곱하여 tp/sl 값이 생성됩니다. 시간 필터: 사용 시 표시기는 이 필터 날짜에 제공된 신호를 기반으로 승/패 통계를 제공합니다. MISC : 경고/화살표 크기/대시보드 위치 x y ==========
Spider Arrow
Abdulkarim Karazon
지표
스파이더 렌코 화살표는 바 오픈/인트라 바에 신호를 제공하고 2가지 전략을 사용하여 신호를 표시하는 렌코 기반 화살표 표시기입니다. 이 지표는 하나의 바 TP를 스캘핑하거나 설정에서 더 높은 기간과 함께 사용되는 경우 거래를 스윙하는 데 사용할 수 있습니다. 이 표시기는 다시 칠하거나 다시 칠하지 않습니다. ================================================= ======= 매개변수: 참가기간 : 메인 시그널 기간 필터 기간 : 신호 필터 기간 경고 ================================================= ======= 사용하는 방법 : 화살표가 나타나는 순간에 거래를 시작하고 바가 열린 상태에서 나타나는 신호를 더 잘 받아들입니다(90%가 그렇습니다). 구매 후 보내드리는 필터를 사용하여 추세 방향을 필터링하세요. 반대 신호나 선호하는 청산 사고방식으로 시장을 청산할 수도 있고, 하나의 바 tp와 하나의
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변