Slayer Scalping

Cet indicateur se concentre sur deux niveaux de take profit et un stop-loss très serré ; l’idée est de scalper le marché sur des périodes plus élevées à partir de m15 et au-delà, car ces périodes ne sont pas beaucoup influencées par l’écart et la commission de courtage, l’indicateur donne des signaux d’achat/vente basés sur la stratégie de divergence de prix où il trace une flèche d’achat avec des niveaux tp/sl lorsque les conditions de divergence haussière sont pleinement remplies. Il en va de même pour les flèches de vente : la flèche s’imprime à la fermeture de la bougie et ne repeint pas en direct, certains signaux arrivent un peu tard et sont ignorés par l’indicateur et ne donnent pas d’alerte, car c’est la nature de la divergence selon certaines conditions de marché (forte volatilité/impact des actualités).





Pourquoi ça marche ?

. Bonne stratégie derrière chaque signal

.Pas de repeindre en direct.

. Ça marche sur n’importe quelle paire.

. Offre des performances stables

Recommandations :





. À utiliser sur des périodes plus longues





. Changer la période principale de l’indicateur change la qualité du signal, c’est une seule entrée, donc essayez de trouver la meilleure période pour chaque paire





. Ne trade pas de spreads élevés s’il vous plaît, essayez d’utiliser un compte raw spread



