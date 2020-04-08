Slayer Scalping
- Индикаторы
- Abdulkarim Karazon
- Версия: 1.1
- Обновлено: 13 января 2026
- Активации: 5
Этот индикатор фокусируется на двух уровнях тейк-профита и очень строгом стоп-лоссе. Вся идея заключается в том, чтобы скальпировать рынок на более высоких таймфреймах, начиная с m15 и выше, так как эти таймфреймы мало зависят от спред и брокерской комиссии; индикатор даёт сигналы на покупку/продажу на основе стратегии дивергенции цены, где он строит стрелку покупки с уровнями tp/sl, когда условия бычьей дивергенции полностью выполнены, То же самое касается стрелок продажи: стрелка печатается на закрытии свечи и не перекрашивается в реальном времени, некоторые сигналы приходят немного поздно, и индикаторы игнорируют их и не дают предупреждения, так как это характерна дивергенция при определённых рыночных условиях (высокая волатильность/влияние новостей).
Почему это работает?
. Хорошая стратегия за каждым сигналом
.Без перекрашивания в реальном эфире.
. Работает на любой паре.
. Обеспечивает стабильную производительность
Рекомендации :
. Используйте на более высоких временных интервалах
. Изменение индикатора: основной период меняет качество сигналов, это один вход, поэтому старайтесь найти лучший период для каждой пары
. Пожалуйста, не торгуйте высокими спредами, попробуйте использовать чистый спред-счет