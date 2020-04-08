Slayer Scalping
- インディケータ
- Abdulkarim Karazon
- バージョン: 1.1
- アップデート済み: 13 1月 2026
- アクティベーション: 5
この指標は2つの利益確定レベルと非常に厳しいストップロスに焦点を当てており、m15以降の高時間枠で市場をスカルプすることを目指しています。これらの時間枠はスプレッドやブローカーの手数料の影響をあまり受けません。価格ダイバージェンス戦略に基づく買い/売りシグナルを提示し、強気のダイバージェンス条件が完全に満たされた際に買い矢印とtp/slレベルをプロットします。売り矢印も同様で、矢印はローソク足の終値に印刷され、ライブで再塗装されず、一部のシグナルはやや遅れて現れ、インジケーターに無視されてアラートを出しません。これは特定の市場状況(高いボラティリティやニュースの影響)におけるダイバージェンスの性質だからです。
なぜそれが機能するのか?
.各信号の背後に良い戦略があります
。ライブで塗り直す必要はありません。
.どのペアでも使えます。
.安定したパフォーマンスを提供
おすすめ :
。より長い期間の使用
。インジケーターの主な周期を変えると信号の品質が変わります。入力は1つなので、各ペアの最適な周期を探してください
。高スプレッドの取引は避けてください。生のスプレッドアカウントを使うようにしてください