Velrix for MT5

Forex Pazarındaki Nihai Ortaklığınız. EURUSD ticaret çiftine özel olarak odaklanan Velrix, piyasa karmaşıklıklarını aşmak için H1 adlı optimal zaman diliminin gücünden yararlanmaktadır. Aralık ticaretine başlamak için titizlikle tasarlanmış, piyasa hareketleri ve kalıplarının inceliklerine derinlemesine dalmaktadır.

Velrix stratejisi: kesin detayları paylaşamıyor olsak da, işte temelleri: Velrix, piyasa hareketlerinin tersine döneceği veya patlayacağı ana fiyat sınırlarını belirleyerek fiyat kanallarından yararlanmaktadır. Fiyat kanalının üst ve alt sınırlarını analiz ederek, bu seviyeler arasında fiyatın zıpladığı veya trend devamlılığı için kırıldığı tam giriş noktaları sağlamakta, her ticaret için en iyi kararı vermek amacıyla hem mum kalıplarını hem de özel göstergeleri analiz ederek 20 yıllık tarihî veriyi kullanmaktadır.







Link to instructions Manual blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/757126 Link to our channel: https://www.mql5.com/en/channels/fxbots2024







Sembol

EURUSD

Zaman Dilimi

H1

Strateji

Fiyat Kanalı Stratejisi

Fonlanan hesaplar uygun (prop firma zorlukları)

Evet

Ayarlanabilir Risk ayarları

Evet

Risk azaltmak için ticaretleri bölme

Evet

Haber filtresi

Evet







Tüccarların karşılaştığı zorlukların farkındayız, özellikle prop firma zorlukları gibi katı gereklilikleri yerine getirmeye çalışırken. İşte bu noktada Velrix ön plana çıkmakta, bu denemeleri başarıyla aşmak için destekleyici bir avantaj sunmaktadır. Sanki yanınızda deneyimli bir tüccar varmış gibi, ilerlemenizi sağlamak için içgörüler ve stratejiler sunmaktadır.

Velrix sadece başka bir araç değil; sizin için en iyi ticaret kararlarını almak amacıyla detaylarla hazırlanmış sofistike bir çözümdür.



Lütfen unutmayın, Velrix dikkatli ve hassas bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmış olsa da, Forex ticaretinin dünyanın doğası gereği tahmin edilemez olduğunu anlamak önemlidir.



Velrix'in değeri, yeteneklerini ve geliştirilmesine verilen yoğun çabayı yansıtmaktadır. Özel ve etkili kalmasını sağlamak için fiyatı kademeli olarak artırmayı planlıyoruz. Bu yaklaşım, kullanıcı sayısını kontrol etmek amacıyla tasarlanmıştır, böylece Velrix'i seçen her tüccar, aşırı kalabalık riski olmadan tam potansiyelinden yararlanabilir.



Velrix sadece bir Forex robotu değil; dalgalı altın pazarında başarı hedefleyen tüccarlar için bir umut ışığıdır. Prop firma zorluklarına yardım etme taahhüdü, H1 ve aralık ticaretine yönelik stratejik odaklanmasıyla birleştiğinde, herhangi bir ciddi tüccar için değerli bir varlık haline gelmektedir. Velrix ile farkı yaşayın ve ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşıyın.

*Çalıştırmadan önce lütfen blog yazısındaki talimatları okumayı unutmayın.

*Satın alımdan sonra bana bir mesaj gönderdiğinizden emin olun, sizi telegram kanalımıza eklemek için en son haberleri ve ücretsiz hediyeleri almak üzere.









