Fortuno MT5

Disponível gratuitamente por tempo limitado! Gostou? avalie para nos ajudar a melhorar :)



Fortuno é um robô de negociação para MetaTrader 5, projetado para operar estrategicamente com base no indicador RSI (Índice de Força Relativa). Ideal para traders que buscam negociações precisas e disciplinadas com lógica clara de entrada e saída, o Fortuno oferece desempenho automatizado em gráficos de 5 minutos, com foco em períodos de sobrecompra e sobrevenda.





🧠 Principais características:





✅ Com base no período RSI ajustável (padrão: 14);

✅ Entrada independente, configurações SL e TP para compra e venda;

✅ Controle de múltiplas entradas com atraso automático entre negociações;

✅ Negociação automatizada com lógica objetiva e sem suposições;

✅ Criptomoedas;

✅ Martingale adicionado.





📌 Requisitos:

MetaTrader 5;

Gráfico de 5 minutos.





O Fortuno foi desenvolvido para facilitar a vida dos traders que dependem das leituras do RSI e desejam automatizar suas estratégias com precisão. No entanto, o uso do robô requer conhecimento básico de gerenciamento de risco e ajustes com base no ativo que está sendo negociado (somente criptomoedas).

