Fortuno MT5

Disponível gratuitamente por tempo limitado! Gostou? avalie para nos ajudar a melhorar :)

     Fortuno é um robô de negociação para MetaTrader 5, projetado para operar estrategicamente com base no indicador RSI (Índice de Força Relativa). Ideal para traders que buscam negociações precisas e disciplinadas com lógica clara de entrada e saída, o Fortuno oferece desempenho automatizado em gráficos de 5 minutos, com foco em períodos de sobrecompra e sobrevenda.

🧠 Principais características:

✅ Com base no período RSI ajustável (padrão: 14);
✅ Entrada independente, configurações SL e TP para compra e venda;
✅ Controle de múltiplas entradas com atraso automático entre negociações;
✅ Negociação automatizada com lógica objetiva e sem suposições;
✅ Criptomoedas;
✅ Martingale adicionado.

📌 Requisitos:

MetaTrader 5;
Gráfico de 5 minutos.

O Fortuno foi desenvolvido para facilitar a vida dos traders que dependem das leituras do RSI e desejam automatizar suas estratégias com precisão. No entanto, o uso do robô requer conhecimento básico de gerenciamento de risco e ajustes com base no ativo que está sendo negociado (somente criptomoedas).
Önerilen ürünler
Fibonacci Hunter
Augusto Martins Lopes
Uzman Danışmanlar
Fibonacci Hunter XAUUSD Sembolü İçin Expert Advisor Fibonacci Hunter , MetaTrader 5 (MT5) platformunda kullanılmak üzere geliştirilmiş bir Expert Advisor'dır (EA). Ticaret algoritması özellikle XAUUSD (Altın) varlık çifti için optimize edilmiştir. Bu sistem, fiyat geri dönüşlerini tespit etmeye odaklanmış mekanik bir ticaret stratejisi uygulamaktadır. Sistemin temel konsepti, Fibonacci geri çekilme seviyelerinin kullanılmasıdır. Algoritma Stratejisi EA'nın piyasaya giriş mantığı aşağıdaki adımla
FREE
GoldRushX
Mateus Barboza De Paula
Uzman Danışmanlar
GoldRushX - Kaçırmamanız Gereken Trading Robotu GoldRushX’i tanıtıyoruz: Finans piyasalarındaki kârınızı en üst düzeye çıkarmak için yeni otomatik partneriniz. Güçlü algoritmalarla geliştirilen ve Pine Script’ten doğrudan çevrilen GoldRushX, verimlilik, hassasiyet ve ileri düzeyde risk kontrolü arayan traderlar için tam bir çözümdür. Ana Özellikler: Bollinger Bantları ve Hareketli Ortalamalar: Bollinger Bantlarının hassas hesaplaması ile bu robot, piyasa oynaklığına ve ayarlanabilir hareketli or
Fibonacci Pullback EA
Rodrigo Alejandro Stemann Henriquez
Uzman Danışmanlar
Fibonacci Pullback EA detects the latest valid swing via symmetric pivots and projects a configurable Fibonacci level across that range. When the previous closed candle wicks into that level and confirms on close , the EA places an order with SL at the swing extreme plus a points buffer , and TP at the opposite swing extreme. Designed originally for EURUSD M30 and USDJPY M30 , yet fully configurable. Signal logic Determines the latest bearish or bullish swing using symmetric pivots. Computes a F
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Uzman Danışmanlar
A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Uzman Danışmanlar
Fibonacci EA MT5 is an Expert Advisor for automating trading based on Fibonacci levels. It determines the minimum and maximum prices over a specified number of bars, builds Fibonacci levels, and opens trades when the current price reaches the selected levels. The EA can trade with the trend or against it, depending on the given parameters. It also allows you to configure levels for closing trades, risk management, and time filters. Features Automatic detection of local extremes and the construct
Marca Dagua
Erison Francisco De Sales
3 (1)
Göstergeler
Adiciona marca d'água com nome do ativo em negociação. Pode ser ajustado definindo tamanho da fonte e coloração do texto. Testado com vários ativos do mercado B3 e Forex  Adione ao gráfico e configure de acordo com a necessidade. Caso tenha problemas sinta-se a-vontade para nos avisar e providenciaremos a correção logo que possível. ______________________________
FREE
The Fibonacci Scalper
STANTON ROUX
4.25 (44)
Uzman Danışmanlar
The Fibonacci Trader MQL5 expert advisor uses the Fibonacci levels to determine a buy or sell trade with the MACD as confirmation. The Fibonacci levels work as follows: Above 61.8 SELL if MACD trend is SELL Trading Range (Ability to select trading input parameters) BUY if MACD trend is BUY SELL if MACD trend is SELL Below 23.6 BUY if MACD trend is BUY Default settings are configured for EURUSD on M5 Chart. To work with the news server, you must add the URL ‘ http://ec.forexprostools.com/ ’ in t
FREE
MA Fibo Retracement
Sylvestre Setufa Djagbavi
Uzman Danışmanlar
General idea of the strategy This robot does not use a Grid or a Martingale system. It just uses a simple strategy based on 2 indicators: Moving Average and Fibonacci retracement. Buy Signal: When the price is below the moving average, it indicates that the market is in a downtrend. In a downtrend, the market never falls in a straight line. It alternates between: Bearish impulses (the main downward movement) Bullish retracements (small upward bounces before the next decline) The robot, on the ot
Supply and Demand Price Action MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Supply and Demand Price Action MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It identifies supply and demand zones based on price consolidation patterns and trades on zone retests (taps). This EA generates trades when price returns to valid zones after an initial breakout, with configurable risk management. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1, but you can test and optimize on any other instrument or timeframe. The system detects zones through conso
FREE
Cybertrade Auto Fibonacci
Emanuel Andriato
4.89 (9)
Göstergeler
Cybertrade Auto Fibonacci retraction and projection  - MT5 Auto Fibonacci is an indicator that automatically plots the Fibonacci retracement and projection based on the number of bars you select in the indicator setting. You can customize nine different levels of retraction and three levels of projection. It works on periods longer than the period visible on the chart. All values ​​are available in the form of buffers to simplify possible automations. This indicator is the same one we use in ou
FREE
Golden Cream Scalper
Andrii Soma
Uzman Danışmanlar
Sinyal Bağlantısı:    https://www.mql5.com/en/signals/2245913 Tartışmalar ve sorular için sohbet:    https://www.mql5.com/en/messages/013c55ab4fefda01 Başlangıç ​​Fiyatı: 99$ Fiyat Artışı: Aylık performansın iyi olması durumunda (%10 ve üzeri) fiyat aylık 100$ artacaktır. Standart hesapta çalışır (ECN'ye gerek yoktur). Az miktarda veri (2024'ün 8 ayı) üzerinde optimize edildi, ancak gerçek tikler kullanılarak yapılan uzun bir geriye dönük testte harika sonuçlar ortaya çıktı.  Strateji Nasıl Çal
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.75 (8)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor (EA) is based on the Dynamic Linear Regression indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/49702 ). User inputs: Number of candles is considered when calculating linear regression; Distance to the top line; Distance to the bottom line; Stop the loss of. The EA executes purchase and sale orders in the market when the value of a line, higher or lower, is reached at the current price, when the lower line is reached, a buy order at market is executed and when the upper li
FREE
Watermark Centralized
Ronnie Ferreira Silva
3.67 (3)
Göstergeler
Watermark Centralized Adds a watermark centered with the asset name and chosen period. It is possible to override the font type, font size, font color and separator character. The watermark is positioned behind the candles, not disturbing the visualization. It has automatic re-centering if the window is resized. Hope this indicator helps you, good trading ;)
FREE
SuperTrendAshi EA
Fillipe Dos Santos
Uzman Danışmanlar
SuperTrendAshi EA - Automated Trading System A versatile Expert Advisor based on the SuperTrend indicator adapted for Heikin Ashi candles Key Features: Automated trading system combining SuperTrend precision with Heikin Ashi smoothing Flexible operation with multiple trading modes Advanced risk management with dynamic Trailing Stop Intuitive interface with customizable parameters Detailed Features: Operation Modes Stop Loss and Take Profit Mode: Operates with defined targets Signal-Only Mode: F
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Uzman Danışmanlar
Fibo Trader is an expert advisor that allows you to create automated presets for oscillation patterns in reference to Fibonacci retracements values using fully automated and dynamically created grid. The process is achieved by first optimizing the EA, then running it on automated mode. EA allows you to switch between automatic and manual mode. When in manual mode the user will use a graphical panel that allows to manage the current trading conditions, or to take control in any moment to trade ma
FREE
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
Uzman Danışmanlar
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Uzman Danışmanlar
Investopedia FIVE EA bu ​​makaleye dayanmaktadır: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/beş-dakika-momo.asp TİCARET KOŞULLARI - Negatif bölgede olmak için X dönemi EMA ve MACD'nin altında döviz çifti ticareti arayın. - Fiyatın X dönemi EMA'sının üzerine çıkmasını bekleyin, ardından MACD'nin negatiften pozitife geçiş sürecinde olduğundan veya beş çubuk içinde pozitif bölgeye geçtiğinden emin olun. - 20 dönemlik EMA'nın 10 pip üzerinde uzun gidin. - Girişteki pozisyonun X'ini artı r
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Uzman Danışmanlar
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.6 (5)
Uzman Danışmanlar
AutoFib EA è un consulente esperto all'avanguardia, progettato per sfruttare la potenza dei livelli di ritracciamento e di estensione di Fibonacci per il trading automatizzato. Che tu sia un principiante o un trader esperto, AutoFib EA potenzia la tua strategia di trading con precisione ed efficienza. Test   The EA Before Risking Real Money.  Regolare l'impostazione in base ai   risultati dei test. Domande? Non esitate a   chiedere. Caratteristiche principali: Trading automatizzato:   apri ordi
FREE
FibExtender
Syed Oarasul Islam
Göstergeler
This Indicator draws Fibonacci Extension levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Extension levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Fibonacci Extension  level based on given number of Bars or Candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Extension  levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Uzman Danışmanlar
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Uzman Danışmanlar
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
No Marti No Party MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/90395 MT5 versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/99545 "Marti Yok Parti Yok" Uzman Danışmanı (EA) ile tanışın: Agresif ticaret stratejilerinin somut örneği. Bu EA, ciddi kazançlara veya önemli kayıplara yol açabilecek yüksek risk, yüksek ödül ilkesiyle çalıştığı için korkaklara göre değildir. Adı her şeyi söylüyor; Martingale stratejisi bu EA'nın merkezinde yer alıyor. Kaybedilen işlemleri agresif bir şekilde ikiye katlamak,
ArcTracer
Syed Oarasul Islam
Göstergeler
This Indicator draws Fibonacci Arc levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Arc levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Arc levels based on given number of bars or candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Arc levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your trading and remove boredom.  Produc
Pick and Roll
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
Pick and Roll   it is a Secure Automated Software for trade 28 pairs ​​simultaneously. P ick and Roll It is optimized for 28 pairs of forex market Pick and Roll  system operation: 1: PREVIOUS   TREND 2: CONSOLIDATION 3:   RUPTURE D o not use this robot at the same time as others, it is a multi-value robot, therefore it manages 28 pairs simultaneously. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions     
EA Alpha Expert
Jonatas Da Silva Cruz
Uzman Danışmanlar
Eu tentei muitas coisas na negociação forex no passado e aprendi muito nos últimos 3,5 anos. Tentei   varias  ferramentas para negociação manual e nao tive muito sucesso. Sempre fui fascinado com o mercado forex, . A integração dos dados de volume é uma característica única e aumenta muito a qualidade das decisões comerciais do Expert Advisor. E sim, você tem que lembrar que os resultados do backtest não são os mesmos que resultados ao vivo. Mas aqui eles estão muito próximos. agora o único Exp
MultiSymbolsWpr Indice x IBOV
Israel Goncalves Moraes De Souza
Göstergeler
O Indicador identifica relação do Índice com a soma dos principais ativos, funciona para qualquer mercado do mund o, possui um oscilador WPR com a soma dos principais ativos escolhidos, indicando a antecipação do movimento em relação ao Índice. Características WPR com a soma dos papéis escolhidos - branco WPR do papel atual - vermelho Canal de Tendência O indicador pode indicar movimento de entradas, sendo: cruzamento das linhas cruzamento da linha Multi Symbols no -50 cruzamento entre os canai
FREE
Moving Average Breakout
Sylvestre Setufa Djagbavi
Uzman Danışmanlar
General Idea of the Strategy The robot is based on a simple yet highly effective principle: Identifying clear breakouts of the moving average accompanied by strong price elasticity. The goal is to detect moments when the market creates a genuine impulse , a sign that a real trend is forming, not just a random fluctuation. By focusing only on strong and confirmed breakouts, the robot filters out most of the false signals that trap manual traders. It continuously monitors candle behavior around t
UTrailingMinMT5
Viktor Shpakovskiy
Uzman Danışmanlar
The EA for manual trading to manage open positions.The built-in trailing stop has five modes and seven instruments. There is a virtual stop loss and a virtual take profit, which can be freely moved around the chart. With the help of the built-in trading simulator, you can check how the EA works in the strategy tester. Guide to UTrailingMinMT5 can be found in the "Comments" section. In the MT5 strategy tester, manual movement of virtual SL and TP lines according to the schedule does not work! Ben
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.88 (33)
Uzman Danışmanlar
Önemli Bilgi! Ekibimiz rollerine göre ayrılmıştır – geliştiriciler geliştirme ve güncellemelere odaklanırken, moderatörler EA'nın kurulumu ve yapılandırılmasına yardımcı olur. Moderatörlerimiz size yardımcı olmak ve tüm sorularınızı yanıtlamak için hazırdır: Zolia (Tayvan) — https://www.mql5.com/en/users/zolia Jim (İngiltere) — https://www.mql5.com/en/users/jimmyalgo Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 500   USD (veya başka b
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (335)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.93 (29)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,   yapılandırılmış bir şebeken
The ORB Master
Profalgo Limited
4.75 (12)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.84 (31)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.88 (8)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
Remstone
Remstone
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Remstone Club The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Ama kapsamlı bir
Syna
William Brandon Autry
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (3)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Sadece 1 adet kaldı, fiyatı 599 dolar Sonraki fiyat: 699 dolar Abartı yok, gereksiz risk yok. Minimum düşüşle işlem yap: One Man Army, hem kişisel hem de prop firm (şirket içi) ticaret için tasarlanmış çok dövizli bir işlem sistemidir. Kısa ve orta vadeli piyasa düzeltmeleri ve dönüşlerine dayalı bir scalping stratejisi uygular, bekleyen limit emirleri ile işlem yapar. Bu işlem botu piyasanın yönünü tahmin etmez — en uygun fiyat seviyelerinde yüksek hassasiyetle pozisyon açar. Tam senin sevdiği
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (27)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (483)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya  Quantum King   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrula
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.18 (28)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (25)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.76 (34)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.8 (123)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (104)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyla sonuçlanmıştır. 2000 yılından günümüze
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.59 (17)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.29 (69)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
ENIX mt5
Vitalii Tkachenko
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404 $ -> 505$ Sinyal: ENIX XAUUSD Sinyal: ENIX  USDJPY ENIX mt5 – Çok Katmanlı Piyasa Adaptasyonu + Hibrit Kantitatif Motoru (HQE) ENIX mt5 , selefinin araştırma ve deneyimlerinden yola çıkarak geliştirilen, piyasa analizi ve işlem yürütmede tamamen yeni bir hibrit yaklaşım sunan yeni nesil tam otomatik bir alım-satım sistemidir. Kantitatif mantık, volatilite analizi ve makine öğrenimi bileşenlerini birleştirerek piyasa yapısına, zamana ve momentuma dinamik olarak uyum sağlayan birleşik
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
4.83 (6)
Uzman Danışmanlar
Zenith FX – Gelişmiş Mekanik Yapay Zekâ Sistemi Genel Bakış Zenith FX , XAUUSD (Altın) ve USDJPY (Dolar/Japon Yeni) işlemlerinde kurumsal düzeyde hassasiyet sağlamak için tasarlanmış yeni nesil bir algoritmik ticaret mimarisidir. Axon Shift ve Vector Prime ile tanıtılan analitik yapıya dayanarak, sistem gerçek zamanlı volatiliteye, likidite değişimlerine ve metaller ile ana para birimleri arasındaki çapraz varlık korelasyonlarına uyum sağlayabilen güçlendirilmiş bir nöral çerçeveye sahiptir. Ta
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Takip için Sinyal Hesabı Olmadan Trading Botu Neden Seçmelisiniz? Canlı işlem takibi:   Ana hesap  |  Yardımcı hesap  | AOT Resmi Kanalı  Bu EA,  prop firm meydan okumaları  ve  kişisel işlem hesapları için uygundur; analitik araçları risk yönetimi özellikleri ile birleştirerek ticaretinizi destekler. AOT MT5 Çoklu Sembol Ticaret EA'sı: AOT, gelişmiş AI kullanarak 16 döviz çifti genelinde piyasa analizi ile tüccarı desteklemek için tasarlanmış bir EA'dır; EURUSD, GBPUSD ve AUDUSD dahil. AI D
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.54 (39)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4.2 (5)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 606$ -> 808$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (27)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Bir Uzman Danışman Sadece işlem yapmakla kalmaz, oyunun kurallarını da değiştirir. EA New Player, MT5 için yedi kanıtlanmış teknik analiz stratejisi üzerine kurulu, yenilikçi bir portföy uzman danışmanıdır. Yapay zeka kullanmaz, ancak gelişmiş mimarisi, şeffaf mantığı ve esnek sinyal filtreleme sistemi sayesinde birçok sinir ağı çözümünden daha iyi performans gösterir. 1+1 PROMOSYON: Bir uzman danışman alana, ikincisi ücretsiz! Stoklarla sınırlıdır! Canlı İşlem MT5 -
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt