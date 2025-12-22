Break Out Detector

BallBallG Chi Sum Poon Uzman Danışmanlar

BallBallG BallBallG Uzman Danışmanı (EA), bilinçli ticaret kararları almak için bir kombinasyon teknik gösterge kullanır. Temelde ADX (Ortalama Yön Endeksi) ve onun artan/azalan trendleri, DI+ ve DI- farkı, RSI (Göreceli Güç Endeksi) ve Parabolik SAR göstergesini kullanır. Bu strateji, sağlamlığı ve doğruluğu artırmak için altı farklı zaman diliminde uygulanır. Ana Özellikler: Gösterge Tabanlı Strateji : İşlemler, ADX, DI+ ve DI- farkı, RSI ve Parabolik SAR göstergelerinden gelen sinyallere daya