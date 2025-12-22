Break Out Detector
- Chi Sum Poon
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Breakout Detector — Gelişmiş Volatilite Analiz ve Kırılım Tespit Aracı
Açıklama
Breakout Detector, genellikle önemli fiyat kırılımlarından önce gelen düşük volatilite dönemlerini tespit eden gelişmiş bir teknik göstergedir. Bu gösterge, Parkinson Volatilite hesaplamasını RSI analiziyle birleştirerek, traderların kırılım fırsatlarını önceden yakalamasına yardımcı olur.
Çözdüğü Sorunlar
- Kaçırılan kırılımlar: Kırılımı fark ettiğinizde en iyi giriş fırsatı çoktan geçmiş olur.
- Yanlış kırılımlar: Yüksek volatilite dönemlerinde pozisyona girip fiyatın hızla tersine dönmesi.
- Zamanlama sorunu: Piyasanın ne zaman "sıkıştığını" ve büyük bir harekete hazırlandığını anlamakta zorluk.
- Volatilite karmaşası: Normal fiyat hareketi ile gerçek düşük volatilite sıkışma bölgelerini ayırt etmekte zorluk.
- Geç girişler: Kırılım formasyonunu ancak fiyat önemli ölçüde hareket ettikten sonra fark etmek.
Bu Gösterge Nasıl Çözüm Sunar
- Erken Uyarı Sistemi: Kırılımdan önce düşük volatilite dönemlerini (değer 30’un altında) tespit eder.
- Görsel Hazırlık Bölgeleri: Sıkışma alanlarını altın renkli dikdörtgenlerle vurgular.
- Akıllı Uyarılar: Değer 15’in altına düştüğünde bildirim gönderir (aşırı düşük volatilite sinyali).
- Nesnel Ölçüm: 0-100 arası volatilite değeriyle subjektifliği ortadan kaldırır.
- Çoklu Zaman Dilimi Desteği: Tüm zaman dilimlerinde çalışır.
Göstergenin Mantığı
-
Parkinson Volatilite Hesaplaması
- Sadece kapanış fiyatı değil, en yüksek ve en düşük fiyat ilişkisini kullanır.
- Gün içi hareketleri daha doğru yansıtır.
- Formül: √((hlc3 / ((length × 4) × ln(2))) × Σ(ln(high/low)²))
-
Volatilite RSI’sı
- Parkinson volatilite değerlerine RSI uygular.
- 0-100 arası osilatör; düşük değerler sıkışmayı gösterir.
- Wilder (RMA) ile yumuşatma kullanır.
Kritik Seviyeler:
- 15’in altında: Aşırı düşük volatilite — yüksek kırılım olasılığı.
- 30’un altında: Düşük volatilite bölgesi — potansiyel hazırlık alanı (altın renkli vurgulu).
- 70’in üzerinde: Yüksek volatilite — yeni pozisyon açmak önerilmez.
Nasıl Kullanılır
Kurulum
- Göstergiyi herhangi bir grafik ve zaman dilimine ekleyin.
- Parametreleri ayarlayın:
- Volatility Length: Varsayılan 8 (daha kısa = daha hassas)
- Enable Alerts: Kırılım uyarıları için açın
- Highlight Ready Zone: 30’un altındaki değerler için altın dikdörtgenleri gösterir
İşlem Stratejisi
Adım 1 – Kurulumu Belirleyin:
- Gösterge 30’un altına düştüğünde bekleyin (altın dikdörtgen çıkar).
- 15’e yaklaşan değerler en güçlü sinyallerdir.
Adım 2 – Sıkışmayı Onaylayın:
- Vurgulanan bölgede fiyat hareketini izleyin.
- Birkaç mum boyunca volatilitenin azaldığını gözlemleyin.
Adım 3 – Kırılıma Hazırlanın:
- Değer 15’in altına düştüğünde uyarı kurun.
- Sıkışma aralığının üstüne/altına bekleyen emirler koyun.
- Stop loss’u konsolidasyon bölgesinin hemen dışına yerleştirin.
Adım 4 – İşlemi Gerçekleştirin:
- Sıkışma bölgesinden yukarı kırılımda alım, aşağı kırılımda satım yapın.
- Başlangıçta sıkı stop kullanın, ardından trendle birlikte takip edin.
En İyi Uygulamalar
- Destek/direnç seviyeleriyle birlikte kullanın.
- Büyük zaman dilimlerinde ana sıkışma bölgelerini belirleyin.
- Gösterge 70’in üzerindeyken işlem yapmayın.
- Net kırılım onayı olmadan pozisyona girmeyin.
- Çoklu zaman dilimi analiziyle doğruluğu artırın.
Çoklu Zaman Dilimi Analizi
- Günlük/4 Saatlik: Ana sıkışma bölgelerini belirleyin.
- 1 Saatlik: Kurulumu ve giriş zamanını onaylayın.
- 15 Dakikalık: Giriş ve çıkış noktalarını hassaslaştırın.
Bu gösterge, volatilite analizini subjektif yorumdan objektif verilere dönüştürerek yüksek olasılıklı kırılım fırsatlarını yakalamanızda size avantaj sağlar.