Break Out Detector

Breakout Detector — Ferramenta Avançada de Análise de Volatilidade e Detecção de Quebra

Descrição

O Breakout Detector é um indicador técnico avançado que identifica períodos de baixa volatilidade, os quais geralmente antecedem grandes movimentos de rompimento de preço. Este indicador combina o cálculo de volatilidade de Parkinson com análise de RSI, ajudando traders a identificar oportunidades de breakout antes que elas ocorram.

Problemas que resolve

  • Breakouts perdidos: Quando você percebe o rompimento, a melhor oportunidade de entrada já passou.
  • Falsos breakouts: Entrar em operações durante alta volatilidade apenas para ver o preço reverter rapidamente.
  • Dificuldade de timing: Dificuldade em identificar quando o mercado está “carregado” para um grande movimento.
  • Confusão de volatilidade: Dificuldade em distinguir entre movimentos normais e zonas reais de compressão de volatilidade.
  • Entradas tardias: Reconhecer padrões de breakout apenas após um movimento significativo de preço.

Como este indicador resolve esses problemas

  • Sistema de alerta antecipado: Identifica períodos de baixa volatilidade (valores abaixo de 30) antes dos breakouts.
  • Zonas visuais de preparação: Destaca áreas de compressão com retângulos dourados para fácil identificação.
  • Alertas inteligentes: Notifica quando o valor cai abaixo de 15, sinalizando volatilidade extremamente baixa.
  • Medição objetiva: Fornece leituras numéricas de volatilidade (escala de 0 a 100), eliminando a subjetividade.
  • Suporte multi-temporalidade: Funciona em todos os timeframes para análise versátil.

Lógica do indicador

  1. Cálculo da Volatilidade de Parkinson:

  2. RSI da Volatilidade:

    • Aplica análise RSI aos valores de volatilidade de Parkinson.
    • Cria um oscilador de 0 a 100, onde valores baixos indicam compressão de volatilidade.
    • Utiliza suavização de Wilder (RMA) para cálculos consistentes.

Níveis-chave:

  • Abaixo de 15: Volatilidade extremamente baixa — alta probabilidade de breakout.
  • Abaixo de 30: Zona de baixa volatilidade — área potencial de preparação (destacada em dourado).
  • Acima de 70: Alta volatilidade — evitar novas posições.

Como usar o indicador

Configuração:

  1. Adicione o indicador a qualquer gráfico e timeframe.
  2. Ajuste os parâmetros:
    • Volatility Length: Padrão 8 (menor = mais sensível).
    • Enable Alerts: Ative para receber notificações de breakout.
    • Highlight Ready Zone: Mostra retângulos dourados para valores abaixo de 30.

Estratégia de trading:

Passo 1 - Identifique o setup:

  • Aguarde o indicador cair abaixo de 30 (aparece o retângulo dourado).
  • Procure valores próximos de 15 para os melhores setups.

Passo 2 - Confirme a compressão:

  • Observe a ação do preço dentro da zona destacada.
  • Procure por diminuição da volatilidade ao longo de vários períodos.

Passo 3 - Prepare-se para o breakout:

  • Configure alertas para quando o valor cair abaixo de 15.
  • Coloque ordens pendentes acima/abaixo da faixa de compressão.
  • Prepare stops logo fora da área de consolidação.

Passo 4 - Execute:

  • Entre comprado no rompimento para cima da zona de compressão.
  • Entre vendido no rompimento para baixo.
  • Use stops curtos inicialmente, depois acompanhe a tendência.

Boas práticas:

  • Combine com níveis de suporte/resistência para maior confluência.
  • Use timeframes maiores para identificar zonas principais de compressão.
  • Evite operar quando o indicador estiver acima de 70 (alta volatilidade).
  • Aguarde confirmação clara do breakout antes de entrar.
  • Use análise multi-temporal para maior precisão.

Análise multi-temporal:

  • Diário/4H: Identifique zonas principais de compressão.
  • 1H: Confirme o setup e o momento de entrada.
  • 15M: Ajuste pontos de entrada e saída.

Este indicador transforma a análise de volatilidade de subjetiva para objetiva, dando a você uma vantagem significativa na identificação de oportunidades de breakout de alta probabilidade.


Produtos recomendados
St MA
Ting Fung Ku
Experts
Trend Trading with signal based on Moving Average Indicator (Fast MA, Slow MA (in) and Slow MA (out)) Fast MA crossover Slow MA (in) to open order, and Fast MA crossover Slow MA (out) to close order Suggested to trade all 28 pairs currencies in combination of USD, EUR , AUD, CAD, CHF, GBP, NZD and JPY with  a same magic number , and use Take Profit by Magic No Recommended Timeframe: H1 Minimal recommended deposit: USD $1000 per 0.01 lot (28 pairs currencies) As Strategy Tester of MT4 cannot back
Yawabeh SD Volume V1
SHEHZADA BEHRAM
Indicadores
Yawabeh SD Pro –  Professional Supply and Demand Indicator Trade Smarter with Volume-Confirmed Supply/Demand Zones Our institutional-grade algorithm identifies high-probability reversal zones before price reacts, giving you the edge in Forex, Crypto, and Stocks. Key Features Multi-Timeframe Confirmation – View trend strength across multiple timeframes simultaneously – Align your trades with higher timeframe momentum Smart Alert System – Real-time notifications for: – Strong demand/supply zone
Cool Monkey
Sze Yu Ma
4 (1)
Experts
Cool Monkey is a fully automatic, highly customizable EA based on Volatility, MACD and RSI to select optimal entry points. It uses a specialized grid structure  to achieve a high winning rate with improved safety. All tests are performed with 99.90% tick data, with simulated spread, execution delay, commission and swap. Trading and optimization experience required if you wish to optimize it. Limited time to buy Cool Monkey for USD30 ! Recommendations: Default settings works on EURUSD M1 chart Cu
HF OrderMarker
Wong Sze Wai
Utilitários
What is this?  This script not only can help you to place all type of orders, included market order " BUY " / " SELL " and pending order " BUYSTOP " / " BUYLIMIT " / " SELLSTOP " / " SELLLIMIT ", but also, it allow you to place order lots by money management concept. How to use this script? 1. Open the chart you want to trade; 2. Drag and drop the script to that chart; 3. Input the parameter what you want to do; 4. Double check the order information, then click "Yes" to confirm to place order;
ZigZag TrendLine MT4 Indicator
Nattadecha Tangpakinwat
Indicadores
This Indicator is use the ZigZag to calculate the Upper and  Lower Bound and the uptrend and the downtrned. Red for downtrend, Green for uptrend and Yellow is for the horizontal trend this horizontal trend also bookmarked the upper limited and the lower limited the the price swings.  Or in simple the Support and the Resistance level. However, You may use the Heikin Ashi to confirm the trend of the buy sell signal above. I cannot guarantee the win rate, Nevertheless, you must study well the timef
Forever RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Experts
Introducing a Trading Robot called "Forever RSI" which is built using Forever Core and RSI that traders can customize. For those of you who use RSI, it must be very suitable for this trading style. This will be a valuable investment for you, by buying now you will get future features. Try the DEMO download if you feel like trying it out! We are very transparent and trust your good faith. All users can back test and optimize your RSI indicator.   About Forever Core This core will be the best engi
YinYang Marty
Chi Sum Poon
Experts
YinYang Marty This EA trades based on 2-timeframe ADX, ADX rising/falling, Di+ and Di- difference, RSI indicators. Martin Rule: Only open a Buy order when the previous candlestick is bullish; Only open a Sell order when the previous candlestick is bearish. Can trade single bets, can trade Martingale. This EA is suitable for all markets, including gold, indices, forex, and more. ====== 陰陽馬丁 此EA跟據 2 個 TimeFrame ADX, ADX 升緊/跌緊, Di+ 和 Di- Difference, RSI, 作出交易; 馬丁單限制: 上支陽燭才可開Buy單; 上支陰燭才可開Sell單 可玩單注,
PureDailyEA
Ahmet Metin Yilmaz
Experts
Expert's signal link has been working on 25 different instruments since 09.07.2019. It will be stopped after a while. https://www.mql5.com/en/signals/605823 This expert advisor works well on daily charts. Opens a pending order based on daily price movements and may revise this pending order based on price movements during the day.  It can keep the current order by following the price movements and can open two different types of additional orders as soon as it sees the opportunity. If he sees t
Toumed
Mohamed Kamel Touati
Experts
EA TOUMED ****** Only     10 copies Availible for  $399 ******* ****** Final price  $1499 ***** EA Toumed  é um  especialista em escalpelamento profissional de baixo risco.  o especialista seleciona os pontos de entrada ideais, uma análise de preço é usada.  O especialista não usa grade, martingale, arbitragem.  Cada posição é protegida por um stop loss visual.  Todas as transações abertas são acompanhadas por um algoritmo de controle, que se baseia em um sistema de obtenção de lucro de trail
Forex Juggernaut
Joel Protusada
Experts
F O R E X  J U G G E R N A U T  A highly powerful Expert Advisor even if used only with one currency pair, GBPJPY. The system structure is focused on the precision of the order entries and safety.   The EA is suitable and recommended for newbies.        V E R Y  I M P O R T A N T   This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the  Margin Level %  and assumes that all open trades are cre
Seven AM
Catalin Zachiu
5 (2)
Experts
O EA coloca buystop e sellstop pendentes todos os dias às 7h, a fim de capturar o possível rompimento para cima ou para baixo no dia seguinte. Se os pedidos não forem acionados, eles serão excluídos à noite, pouco antes da meia-noite. A configuração padrão usa stop e takeprofit de 1000 pontos e o EA possui um fator de amplificação de lote martingale que pode ser habilitado ou desabilitado pelo parâmetro de entrada. Configuração padrão: EurUsd, período H1. Use no período H1, pares principais d
Magic Flash
Ho Wai Kee
Experts
Magic Flash is going to be a strong investent weapon for you.  Follow your established personal settings.  This EA can be turned into a fast and efficient but relatively high-risk EA,  it can also become a medium or low risk but slower profit.  High growth in a short period of time when in the right market conditions.  But if the market conditions are not right, the "Martingale Stop Loss" function to decisively leave the scene.  This EA is very varied and malleable.  This EA is built on the Sc
RangeBorder Buy Sell Non Repaint
Wartono
Indicadores
Some informations on the chart with the single attachment. RangeBorder Buy Sell (RBBS) Non Repaint Indicator will provide trend line, buy sell arrows,reversal arrows, range channel, order exit area,high average price line and low average price line.All arrows and lines don't repaint and not lagging. Once candle closed it won't  repaint. Reading Indicator: 1. Small Stars , Indicates oversold and overbought with certain logic and price may reverse when this small star triggers. Useful to identify
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Indicadores
PTW NON REPAINT TRADING SYSTEM + HISTOGRAM Non-Repainting ,   Non-Redrawing   and   Non-Lagging  Trading System. Does the following: - Gives Accurate Entry and Exit Points - Scalping, Day and Swing Trading  - 95% Accuracy  - Targets, where to take profits. - Shows Trends, Support and resistance levels - Works on All Brokers - Works on All Currencies, CFDs and Stocks - It does not place trades for you, it only shows you what trades to place. - It works on All Timeframes - It is for Trend or ran
King Ai Storm Breakout
Choi Wing Leung
Experts
The brand new and powerful expert advisor using the breakout strategy is presented by KING.Ai. The characteristic of Tiny Drawdown making it one of the best EA in the market . When you trade with 1 lots, the drawdown is just as low as 16%. If you trade with 0.1 lots, the drawdown is even lowered to 6% . It was the breakout strategy composed by J.Granville Rules , with a “secret formula”. The average winning rate is up high to 80% , contributed by the extraordinary breakout strategy. Breakout str
Mtf ADX Standard
Ka Ka Ho
Indicadores
Using multiple timeframes for analysis with Multi Timeframe Average Directional Index  can provide several significant benefits for traders: Comprehensive Market View: By applying Mtf ADX Standard across different timeframes, traders gain a broader perspective on market dynamics. This allows them to identify trends, patterns, and potential reversal points that might be more apparent or consistent across various scales. Enhanced Pattern Recognition: Multiple timeframes help in identifying repeati
FREE
Power Price Accion PMLE
Felipe Camargo Zamudio
Experts
This EA trades using the Heiken Ashi indicator. It perfectly measures the intensity of impulses, one of its main characteristics is to apply price action, it offers many configuration scenarios to measure the strength of a trend and flexible position management, precise inputs to follow the price, in addition to many functions Useful as customizable trading sessions, works for all pairs, especially for:  AUDCHF,AUDUSD,CADCHF,EURGBP,GBPAUD,GBPCHF,GBPJPY,NZDJPY,USDCHF,USDJPY,AUDJPY,CHFJPY,CADJPY •
CJ Magic Tiger
Ho Wai Kee
Experts
CJ Magic Tiger The trading robot opens and closes positions based on signals from Donchian Channel and Moving Average - it trades simultaneously breakouts and rollbacks. It has the option to close positions by take profit and stop loss. When new signal appear the EA adds orders. When an opposite signal appear the robot adds opposite orders. The EA settings can be adjusted right from the chart.  Recommended pairs: EURUSD, GBPJPY Strongly Recommended Time Frame: H4 Minimum deposit: $500 Recommen
Lemon Cat Scalper Free
Chun Wan Yeung
2 (1)
Experts
Lemon Cat Scalper Free Version. The ideal time frame of this EA is M15, however lower timeframes are also suitable.  I mainly used M15 and M5 for backtesting. This EA simply uses previous bars to determine the position for opening orders.  It uses a very special strategy for defending losing positions, and it has passed 10 years backtest for most symbols.  This EA is mostly suitable for EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, EUR/CAD, EUR/AUD, AUD/CAD, AUD/NZD and NZD/CAD, however other symbols are
FREE
MyNight Scalper
Chung Yee Leung
Experts
MyNight Scalper is an automated scalping Expert Advisor that scalps at night, taking advantage of price consolidations during the quiet market. It is composed of eights strategies which are based on price action prediction, overbought/oversold levels determination, momentum and divergence. The EA implements advanced algorithms to verify the signals and find entry/exit points. It can work on multiple currency pairs simultaneously and always uses stop loss orders for protecting your account. No ma
Boba Binary
Anthonius Soruh
5 (1)
Indicadores
Result look on  https://t.me/BonosuProBinary Pair : All Forex Pairs Time Frame : M1 Expaired : 1-2 Minutes Trade Time Once Time a Day Backtester, Alert Avaliable Average Signals Generate 5 - 20 Signals All Pair A Day Broker Time Zone GMT+3 Default Setting [Example Broker GMT+3 : Alpari, FBS, XM] Support Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo, Olymtrade, Qoutex, GCoption, etc Support Auto Trading : MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot, Olymptrad Bot, MX2 trading, Price Pro, etc Ind
Cota Binary
Anthonius Soruh
5 (2)
Indicadores
Result look on  https://t.me/BonosuProBinary Pair : All Forex Pairs Time Frame : M1 Expaired : 1-2 Minutes Trade Time Once Time a Day Backtester, Alert Avaliable Average Signals Generate 5 - 20 Signals All Pair A Day Broker Time Zone GMT+3 Default Setting [Example Broker GMT+3 : Alpari, FBS, XM] Support Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo, Olymtrade, Qoutex, GCoption, etc Support Auto Trading : MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot, Olymptrad Bot, MX2 trading, Price Pro, etc Ind
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indicadores
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
Key Zone Detector
Chi Sum Poon
Indicadores
Detector de Zona Chave (Key Zone Detector) Detector de Níveis de Oferta e Demanda (Key Level Supply & Demand Zone Detector) Visão Geral (Overview) Um sofisticado indicador de detecção de zonas de oferta e demanda que identifica e classifica níveis de preço chave onde ocorre atividade significativa do mercado. O indicador utiliza análise fractal e múltiplos métodos de validação para detectar e classificar zonas de negociação. Características Principais (Key Features) Detecção de Zonas (Zone Det
Intensive
Evgeniy Zhdan
Experts
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indicadores
O MT4 ilimitado é um indicador universal que se adequa a todos os comerciantes iniciantes e experientes. funciona em todos os pares de moedas, criptomoedas, ações em bruto MT4 ilimitado - já configurado e não requer configuração adicional E agora a principal coisa Por que o MT4 ilimitado? 1 falta completa de redesenho 2 dois anos de testes pelos melhores especialistas em negociação 3 a precisão dos sinais corretos excede 80% 4 teve bom desempenho nas negociações durante os comunicados d
Mad Max T
Chi Sum Poon
Experts
Mad Max This EA trades based on the ADX, ADX rising/falling, Di+ and Di- difference, RSI, 5-timeframe 6-MA, total 30 MAs indicators, and their difference. Can trade single bets, can trade Martingale. This EA is suitable for all markets, including gold, indices, forex, and more. ====== 瘋狂麥斯 此EA跟據 ADX, ADX 升緊/跌緊, Di+ 和 Di- Difference, RSI, 5 個 TimeFrame 6 條 MA 指標共30條MA, 和它們的相差 作出交易; 可玩單注, 可玩馬丁 此EA適用於所有市場, 黃金, 指數, 外匯......
AO Time Trading
Chi Sum Poon
Experts
大家睇住冬令夏令時間呀~ MEDIAN = (High + Low)/2 TYPICAL = (High + Low + Close)/3 WEIGHTED =   (High + Low + Close + Open)/4 --------------------- 附上自己用緊的 Setting, 不代表是最好的, 還需大家反饋 附上真倉紀錄, 全部EA入市, 但出市我成日手動, 但手動的效果欠佳, 應該信EA的... 附上今日2024/2/23的Cap圖, 16727.44追升, 16819.28手動平左, 高位~16895,  有進步空間的 --------------------- Min distance 係咩 ？ Check time同Ordertime相距的距離 原意係, 兩個價差唔多即係冇方向, 就唔開單 用呢個最少距離可以只做大單邊 Checktime恆指16000 最少距離10000 <- 100點 Ordertime 16100以上/15900以下先會開 其他都當佢橫行唔玩 --------------------- -Check time means r
HFT Golden
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Experts
HFT Golden EA: Advanced Precision Trading System Welcome to the next generation of algorithmic trading excellence HFT Golden EA represents a sophisticated approach to modern trading, executing precision trades with exceptional profit potential, fixed stop-loss protection, and remarkably low drawdown.  Does not rely on any indicators — purely based on price and market mechanics. DOWNLOAD SETFILES     |   Setfile 1     The special price of $750 is available for the first 10 buyers only. Buy HFT G
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
Indicadores
Advanced Stochastic Scalper - is a professional indicator based on the popular Stochastic Oscillator. Advanced Stochastic Scalper is an oscillator with dynamic overbought and oversold levels, while in the standard Stochastic Oscillator, these levels are static and do not change. This allows Advanced Stochastic Scalper to adapt to the ever-changing market. When a buy or a sell signal appears, an arrow is drawn on the chart and an alert is triggered allowing you to open a position in a timely mann
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponível para   MT4   e   MT5 . Junte-se ao canal Market Structure Patterns para baixar os materiais disponíveis para estudos e informações adicionais. Postagens relacionadas: Market Structure Patterns - Introduction Garanta agora com 50% de desconto | Preço anterior US$ 90 | Oferta válida até 31 de dezembro | Uma grande atualização está chegando em breve, e o preço original será ajustado. Market Structure Patterns   é um indicador baseado em   smart money concepts   que apresenta elementos
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault é um sistema profissional de escalpelamento que fornece tudo o que você precisa para um escalpelamento bem-sucedido. Este indicador é um sistema de negociação completo que pode ser usado por comerciantes de forex e opções binárias. O período de tempo recomendado é M5. O sistema fornece sinais de seta precisos na direção da tendência. Ele também fornece sinais superiores e inferiores e níveis de mercado Gann. Os indicadores fornecem todos os tipos de alertas, incluindo notificações
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master é um sistema de negociação completo para day traders. O sistema é composto por dois indicadores. Um indicador é um sinal de seta para comprar e vender. É o indicador de seta que você obtém. Eu fornecerei o segundo indicador gratuitamente. O segundo indicador é um indicador de tendência especialmente projetado para ser usado em conjunto com essas setas. OS INDICADORES NÃO SE REPETEM E NÃO SE ATRASAM! A utilização deste sistema é muito simples. Você só precisa seguir os sinais de
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend é um indicador de tendência profissional que pode ser usado para encontrar tendências em qualquer par e período de tempo. O indicador pode facilmente se tornar seu principal indicador de negociação, que você pode usar para detectar tendências de mercado, não importa qual par ou período de tempo você prefira negociar. Ao usar um parâmetro especial no indicador, você pode adaptar os sinais ao seu estilo de negociação pessoal. O indicador fornece todos os tipos de alertas, inclu
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Esse indicador acompanha a tendência do mercado com uma confiabilidade incomparável, ignorando flutuações repentinas e ruídos do mercado. Ele foi projetado para negociar gráficos intradiários e pequenos prazos. Sua proporção de vitórias é de cerca de 85%. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Surpreendentemente fácil de negociar Localizar situações de sobrevenda / sobrecompra Desfrute de negociações sem ruído o tempo todo Evite ser chicote
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional   + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicador
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Mais do autor
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indicadores
OrderFlow Absorption – Indicador Profissional de Delta e Sinais de Absorção para MT4 Desbloqueie o poder da verdadeira análise de fluxo de ordens com o OrderFlow Absorption – o indicador definitivo de histograma de delta e sinais de absorção para MetaTrader 4. Desenvolvido para traders que desejam enxergar o que realmente acontece por trás de cada movimento de preço, esta ferramenta revela pressões ocultas de compra/venda e eventos de absorção que movimentam o mercado. Recursos Visualização do H
Key Zone Detector
Chi Sum Poon
Indicadores
Detector de Zona Chave (Key Zone Detector) Detector de Níveis de Oferta e Demanda (Key Level Supply & Demand Zone Detector) Visão Geral (Overview) Um sofisticado indicador de detecção de zonas de oferta e demanda que identifica e classifica níveis de preço chave onde ocorre atividade significativa do mercado. O indicador utiliza análise fractal e múltiplos métodos de validação para detectar e classificar zonas de negociação. Características Principais (Key Features) Detecção de Zonas (Zone Det
Flat Reminder
Chi Sum Poon
Indicadores
Flat Reminder Overview Flat Reminder is a powerful technical analysis tool that identifies and highlights price consolidation zones on your chart. It detects when price action slows down and moves sideways, indicating potential reversal points, continuation setups, or key decision zones in the market. Key Features Consolidation Detection : Automatically identifies flat price zones where market momentum decreases Range Measurement : Calculates and displays the exact range of each consolidation in
FREE
Key Zone
Chi Sum Poon
Indicadores
Please refer to full version: https://www.mql5.com/en/market/product/140908 Key Zone Detector Key Level Supply & Demand Zone Detector   Overview A sophisticated supply and demand zone detection indicator that identifies and rates key price levels where significant market activity occurs. The indicator uses fractal analysis and multiple validation methods to detect and classify trading zones. Key Features Zone Detection Auto-detects support and resistance zones Uses dual fractal system (fast and
FREE
MA Reminder
Chi Sum Poon
Indicadores
MA Reminder Overview MA Reminder is a versatile moving average indicator that provides visual cues and background coloring to help traders identify trend direction and potential trading opportunities based on MA crossovers. Key Features Multiple Moving Averages : Displays up to 4 configurable moving averages on the chart Background Coloring : Highlights chart background based on MA1 and MA2 crossovers Timeframe Flexibility : Choose between dynamic (follows chart timeframe) or fixed timeframe mod
FREE
AO Time Trading
Chi Sum Poon
Experts
大家睇住冬令夏令時間呀~ MEDIAN = (High + Low)/2 TYPICAL = (High + Low + Close)/3 WEIGHTED =   (High + Low + Close + Open)/4 --------------------- 附上自己用緊的 Setting, 不代表是最好的, 還需大家反饋 附上真倉紀錄, 全部EA入市, 但出市我成日手動, 但手動的效果欠佳, 應該信EA的... 附上今日2024/2/23的Cap圖, 16727.44追升, 16819.28手動平左, 高位~16895,  有進步空間的 --------------------- Min distance 係咩 ？ Check time同Ordertime相距的距離 原意係, 兩個價差唔多即係冇方向, 就唔開單 用呢個最少距離可以只做大單邊 Checktime恆指16000 最少距離10000 <- 100點 Ordertime 16100以上/15900以下先會開 其他都當佢橫行唔玩 --------------------- -Check time means r
MTF Parabolic SAR S11
Chi Sum Poon
5 (1)
Experts
附上20240307市況, 順勢加單真開心 附上20240306市況, 順勢加單真開心 ※ ※ ※ This configuration is extremely aggressive and extremely risky. Please conduct your own backtesting and adjust it to a suitable risk level. ※ ※ ※ Additionally, please share the configuration and EA modification requirements with me. ※ ※ ※ ※ This EA trades based on the multi-time frame Parabolic SAR indicator. E.G. if there still a buy signal on the M15 timeframe SAR, In the M1 timeframe, the EA will execute a buy trade when M1 SAR buy signal.
BO Time Trading
Chi Sum Poon
Experts
---Bar Open Time Trading--- Most of the EA in the market, it is often the case that trades are executed at the beginning of each bar, known as "Per Bar." We can infer the future trend in the first few seconds of each bar. Let the bullets fly! This EA compares the opening price of each bar with the price "after a few seconds" to make trades. This EA is suitable for all markets, including gold, indices, forex, and more. Let's explore different strategies for various markets and time periods. Have
YinYang Reverse
Chi Sum Poon
Experts
What goes to the extreme must reverse; what goes to the negative will bring prosperity. This EA captures technical rallies when there are consecutive bearish (bullish) candles making new lows (highs). It buys on the upward reversal when a consecutive bearish candle starts to retrace from a low position. It sells on the downward reversal when a consecutive bullish candle starts to retrace from a high position. === 物極必反、否極泰來 此 EA 捕捉連續陰(陽)燭創新低(高)時的技術性反彈(Technical Rally) 在 連續陰 燭 低位 回調開始時反手買升 在 連續
Raging Daemon
Chi Sum Poon
Experts
Raging Demon This EA can place stop orders on both sides up to 1 second before the news release. Please try the demo live version yourself to see what happens first. Use it at your own risk; I do not recommend gambling. The screenshots show actual results from the U.S. non-farm payroll data. It's all real. I tried it three times before daring to share it. It is possible to lose. But winning once can offset 4-5 losses. You can trade major news events on Friday at 8:30(HKT). I've traded CPI, I
BallBallG
Chi Sum Poon
Experts
BallBallG O Expert Advisor (EA) BallBallG utiliza uma combinação de indicadores técnicos para tomar decisões comerciais informadas. Ele utiliza principalmente o ADX (Índice Direcional Médio) e suas tendências de aumento/diminuição, a diferença entre DI+ e DI-, o RSI (Índice de Força Relativa) e o indicador Parabólico SAR. Esta estratégia é aplicada em seis períodos de tempo diferentes para aumentar a robustez e a precisão. Características Principais: Estratégia Baseada em Indicadores : As operaç
Mad Max T
Chi Sum Poon
Experts
Mad Max This EA trades based on the ADX, ADX rising/falling, Di+ and Di- difference, RSI, 5-timeframe 6-MA, total 30 MAs indicators, and their difference. Can trade single bets, can trade Martingale. This EA is suitable for all markets, including gold, indices, forex, and more. ====== 瘋狂麥斯 此EA跟據 ADX, ADX 升緊/跌緊, Di+ 和 Di- Difference, RSI, 5 個 TimeFrame 6 條 MA 指標共30條MA, 和它們的相差 作出交易; 可玩單注, 可玩馬丁 此EA適用於所有市場, 黃金, 指數, 外匯......
Ichiichiichiku
Chi Sum Poon
Experts
Ichiichiichiku This EA trades based on the ADX, ADX rising/falling, Di+ and Di- difference, RSI, 5-timeframe 2-ichimoku conversion, base line, total 10 MAs indicators. Can trade single bets, can trade Martingale. This EA is suitable for all markets, including gold, indices, forex, and more. ====== 一齊一齊一齊沽 此EA跟據 ADX, ADX 升緊/跌緊, Di+ 和 Di- Difference, RSI, 5 個 TimeFrame 2 條 ichimoku conversion, base line 指標共10條MA, 作出交易; 可玩單注, 可玩馬丁 此EA適用於所有市場, 黃金, 指數, 外匯......
YinYang Marty
Chi Sum Poon
Experts
YinYang Marty This EA trades based on 2-timeframe ADX, ADX rising/falling, Di+ and Di- difference, RSI indicators. Martin Rule: Only open a Buy order when the previous candlestick is bullish; Only open a Sell order when the previous candlestick is bearish. Can trade single bets, can trade Martingale. This EA is suitable for all markets, including gold, indices, forex, and more. ====== 陰陽馬丁 此EA跟據 2 個 TimeFrame ADX, ADX 升緊/跌緊, Di+ 和 Di- Difference, RSI, 作出交易; 馬丁單限制: 上支陽燭才可開Buy單; 上支陰燭才可開Sell單 可玩單注,
DarkGhost
Chi Sum Poon
Experts
DarkGhost DarkGhost é um EA (Expert Advisor) de aposta única de rompimento que utiliza vários indicadores técnicos para decisões de negociação. Ele usa principalmente os seguintes indicadores para determinar o momentum: Valores da Média Amplitude Real (ATR) Valores do Índice Direcional Médio (ADX) e se o ADX está subindo ou descendo Diferença entre DI+ e DI- Esta estratégia é aplicada em seis diferentes intervalos de tempo para aumentar a robustez e precisão. Sinais de Negociação: Sinais baseado
Energy X
Chi Sum Poon
Indicadores
EnergyX Indicator EnergyX is a unique tool that visualizes the "energy" of the market in a separate window. It helps you quickly see when energy is rising or falling, making it easier to spot potential trading opportunities. Yellow bars  show when energy is increasing. Red bars  show when energy is decreasing. How to Use: When price is approaching a  resistance  level: If energy is high and increasing (yellow), there is a higher chance the price will break the resistance. You may consider a  buy
Orderflow Absorption MT5
Chi Sum Poon
Indicadores
OrderFlow Absorption – Indicador Profissional de Delta e Sinais de Absorção para MT5 Desbloqueie o poder da verdadeira análise de fluxo de ordens com o OrderFlow Absorption – o indicador definitivo de histograma de delta e sinais de absorção para MetaTrader 5. Desenvolvido para traders que desejam enxergar o que realmente acontece por trás de cada movimento de preço, esta ferramenta revela pressões ocultas de compra/venda e eventos de absorção que movimentam o mercado. Recursos Visualização do H
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário