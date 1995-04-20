Break Out Detector
- Indicadores
- Chi Sum Poon
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Breakout Detector — Ferramenta Avançada de Análise de Volatilidade e Detecção de Quebra
Descrição
O Breakout Detector é um indicador técnico avançado que identifica períodos de baixa volatilidade, os quais geralmente antecedem grandes movimentos de rompimento de preço. Este indicador combina o cálculo de volatilidade de Parkinson com análise de RSI, ajudando traders a identificar oportunidades de breakout antes que elas ocorram.
Problemas que resolve
- Breakouts perdidos: Quando você percebe o rompimento, a melhor oportunidade de entrada já passou.
- Falsos breakouts: Entrar em operações durante alta volatilidade apenas para ver o preço reverter rapidamente.
- Dificuldade de timing: Dificuldade em identificar quando o mercado está “carregado” para um grande movimento.
- Confusão de volatilidade: Dificuldade em distinguir entre movimentos normais e zonas reais de compressão de volatilidade.
- Entradas tardias: Reconhecer padrões de breakout apenas após um movimento significativo de preço.
Como este indicador resolve esses problemas
- Sistema de alerta antecipado: Identifica períodos de baixa volatilidade (valores abaixo de 30) antes dos breakouts.
- Zonas visuais de preparação: Destaca áreas de compressão com retângulos dourados para fácil identificação.
- Alertas inteligentes: Notifica quando o valor cai abaixo de 15, sinalizando volatilidade extremamente baixa.
- Medição objetiva: Fornece leituras numéricas de volatilidade (escala de 0 a 100), eliminando a subjetividade.
- Suporte multi-temporalidade: Funciona em todos os timeframes para análise versátil.
Lógica do indicador
-
Cálculo da Volatilidade de Parkinson:
- Usa a relação entre máxima e mínima em vez de apenas o preço de fechamento.
- Mais preciso do que medidas tradicionais, pois captura o movimento intradiário.
- Fórmula: √((hlc3 / ((length × 4) × ln(2))) × Σ(ln(high/low)²))
-
RSI da Volatilidade:
- Aplica análise RSI aos valores de volatilidade de Parkinson.
- Cria um oscilador de 0 a 100, onde valores baixos indicam compressão de volatilidade.
- Utiliza suavização de Wilder (RMA) para cálculos consistentes.
Níveis-chave:
- Abaixo de 15: Volatilidade extremamente baixa — alta probabilidade de breakout.
- Abaixo de 30: Zona de baixa volatilidade — área potencial de preparação (destacada em dourado).
- Acima de 70: Alta volatilidade — evitar novas posições.
Como usar o indicador
Configuração:
- Adicione o indicador a qualquer gráfico e timeframe.
- Ajuste os parâmetros:
- Volatility Length: Padrão 8 (menor = mais sensível).
- Enable Alerts: Ative para receber notificações de breakout.
- Highlight Ready Zone: Mostra retângulos dourados para valores abaixo de 30.
Estratégia de trading:
Passo 1 - Identifique o setup:
- Aguarde o indicador cair abaixo de 30 (aparece o retângulo dourado).
- Procure valores próximos de 15 para os melhores setups.
Passo 2 - Confirme a compressão:
- Observe a ação do preço dentro da zona destacada.
- Procure por diminuição da volatilidade ao longo de vários períodos.
Passo 3 - Prepare-se para o breakout:
- Configure alertas para quando o valor cair abaixo de 15.
- Coloque ordens pendentes acima/abaixo da faixa de compressão.
- Prepare stops logo fora da área de consolidação.
Passo 4 - Execute:
- Entre comprado no rompimento para cima da zona de compressão.
- Entre vendido no rompimento para baixo.
- Use stops curtos inicialmente, depois acompanhe a tendência.
Boas práticas:
- Combine com níveis de suporte/resistência para maior confluência.
- Use timeframes maiores para identificar zonas principais de compressão.
- Evite operar quando o indicador estiver acima de 70 (alta volatilidade).
- Aguarde confirmação clara do breakout antes de entrar.
- Use análise multi-temporal para maior precisão.
Análise multi-temporal:
- Diário/4H: Identifique zonas principais de compressão.
- 1H: Confirme o setup e o momento de entrada.
- 15M: Ajuste pontos de entrada e saída.
Este indicador transforma a análise de volatilidade de subjetiva para objetiva, dando a você uma vantagem significativa na identificação de oportunidades de breakout de alta probabilidade.