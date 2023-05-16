Robot Choppiness
- Göstergeler
- Diego Mauricio Padilla Mendez
- Sürüm: 2.105
- Güncellendi: 9 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 20
Choppines robotu, MT4 göstergeler klasörüne bir gösterge olarak yüklenir
Mum zamanlamasının 5 dakika kullanılması tavsiye edilir, tavsiye edilen robotun son kullanma süresi 5 dakikadır.
Robot, MT2, MX2, PRICEPRO platformlarına sinyal gönderecek şekilde yapılandırılabilir. Sinyal göndermek için çalışmak istediğimiz platformun konnektör programını kullanmalısınız.
Konektörü takmak için aşağıdaki prosedürü gerçekleştirin (MT2 platform konektörüyle yapılandırmayı açıklayan bir resim ektedir):
1.- MT4 platformuna herhangi bir döviz çiftini yükleyin
2.- Mumları M5 zamanlamasına yerleştirin
3.- Robot-Choppiness.ex4 dosyasını ekranda açık olan döviz çiftine yükleyin veya sürükleyin.
4.- MT2 konektörünü (MX2 veya ayrıca PRICEPRO, teker teker) ekrana yükleyin, dosya adını, sinyal adını, satın alma arabelleğini (0), satış arabelleğini (1) yapılandırın, robotun son kullanma süresini ayarlayın = 5 dakika .
5.- Bu konfigürasyonu bir şablona kaydedin, böylece şablon, çalışacağınız tüm döviz çiftlerine otomatik olarak yüklenecektir.
Dalgalanma robotu OTC piyasasında da çalışabiliyor, artık göstergemizle Sentetik Endeksleri çalıştırabiliyorsunuz.
Good results, great support...