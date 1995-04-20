Break Out Detector

Breakout Detector — Инструмент для анализа волатильности и поиска прорывов

Описание

Breakout Detector — это продвинутый технический индикатор, который выявляет периоды низкой волатильности, часто предшествующие значительным ценовым прорывам. Индикатор сочетает расчет волатильности по Паркинсону с анализом RSI, помогая трейдерам находить потенциальные точки входа до начала движения.

Какие проблемы решает

  • Пропущенные прорывы: Когда вы замечаете прорыв, лучшая точка входа уже упущена.
  • Ложные прорывы: Вход в сделку во время высокой волатильности с быстрым возвратом цены.
  • Проблемы с таймингом: Сложно определить, когда рынок "сжимается" перед сильным движением.
  • Сложности с волатильностью: Трудно отличить обычное движение цены от настоящей фазы низкой волатильности.
  • Поздние входы: Распознавание паттерна прорыва только после существенного движения.

Как индикатор решает эти задачи

  • Раннее предупреждение: Определяет периоды низкой волатильности (значения ниже 30) до начала прорыва.
  • Визуальные зоны готовности: Золотые прямоугольники выделяют зоны сжатия для легкой идентификации.
  • Умные оповещения: Уведомления, когда значение падает ниже 15 — сигнал о крайне низкой волатильности.
  • Объективная оценка: Числовые значения волатильности (от 0 до 100) убирают субъективность анализа.
  • Мультифреймовая поддержка: Работает на любых таймфреймах.

Логика работы индикатора

  1. Волатильность по Паркинсону:

  2. RSI от волатильности:

    • Применяет RSI к значениям волатильности по Паркинсону.
    • Получается осциллятор от 0 до 100, где низкие значения — это сжатие волатильности.
    • Используется сглаживание по Вайлдеру (RMA).

Ключевые уровни:

  • Ниже 15: Крайне низкая волатильность — высокая вероятность прорыва.
  • Ниже 30: Зона низкой волатильности — потенциальная точка для подготовки (выделяется золотым цветом).
  • Выше 70: Высокая волатильность — не рекомендуется открывать новые позиции.

Как использовать индикатор

Настройка:

  1. Добавьте индикатор на любой график и таймфрейм.
  2. Настройте параметры:
    • Volatility Length: По умолчанию 8 (меньше — выше чувствительность).
    • Enable Alerts: Включите для получения уведомлений.
    • Highlight Ready Zone: Включите для отображения золотых прямоугольников при значениях ниже 30.

Торговая стратегия:

Шаг 1 — Найдите сетап:

  • Дождитесь, когда индикатор опустится ниже 30 (появится золотой прямоугольник).
  • Значения, приближающиеся к 15, — самые сильные сигналы.

Шаг 2 — Подтвердите сжатие:

  • Следите за ценой внутри выделенной зоны.
  • Оценивайте снижение волатильности на протяжении нескольких баров.

Шаг 3 — Готовьтесь к прорыву:

  • Установите оповещение на значение ниже 15.
  • Разместите отложенные ордера выше/ниже диапазона сжатия.
  • Стоп-лосс — сразу за границей консолидации.

Шаг 4 — Вход в сделку:

  • Входите в лонг при прорыве вверх из зоны сжатия.
  • Входите в шорт при прорыве вниз.
  • Используйте короткий стоп, затем переводите в безубыток и сопровождайте тренд.

Рекомендации:

  • Используйте вместе с уровнями поддержки/сопротивления.
  • На старших таймфреймах ищите основные зоны сжатия.
  • Не торгуйте при значениях выше 70.
  • Ждите подтверждения прорыва.
  • Анализируйте несколько таймфреймов для большей точности.

Мультифреймовый анализ:

  • День/4ч: Поиск крупных зон сжатия.
  • : Подтверждение сетапа и выбор момента входа.
  • 15м: Точная настройка входа и выхода.

Этот индикатор превращает анализ волатильности из субъективного в объективный, давая вам преимущество при поиске точек входа на прорывах.


