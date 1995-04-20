Break Out Detector
- Индикаторы
- Chi Sum Poon
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Breakout Detector — Инструмент для анализа волатильности и поиска прорывов
Описание
Breakout Detector — это продвинутый технический индикатор, который выявляет периоды низкой волатильности, часто предшествующие значительным ценовым прорывам. Индикатор сочетает расчет волатильности по Паркинсону с анализом RSI, помогая трейдерам находить потенциальные точки входа до начала движения.
Какие проблемы решает
- Пропущенные прорывы: Когда вы замечаете прорыв, лучшая точка входа уже упущена.
- Ложные прорывы: Вход в сделку во время высокой волатильности с быстрым возвратом цены.
- Проблемы с таймингом: Сложно определить, когда рынок "сжимается" перед сильным движением.
- Сложности с волатильностью: Трудно отличить обычное движение цены от настоящей фазы низкой волатильности.
- Поздние входы: Распознавание паттерна прорыва только после существенного движения.
Как индикатор решает эти задачи
- Раннее предупреждение: Определяет периоды низкой волатильности (значения ниже 30) до начала прорыва.
- Визуальные зоны готовности: Золотые прямоугольники выделяют зоны сжатия для легкой идентификации.
- Умные оповещения: Уведомления, когда значение падает ниже 15 — сигнал о крайне низкой волатильности.
- Объективная оценка: Числовые значения волатильности (от 0 до 100) убирают субъективность анализа.
- Мультифреймовая поддержка: Работает на любых таймфреймах.
Логика работы индикатора
-
Волатильность по Паркинсону:
- Использует соотношение high-low, а не только цены закрытия.
- Более точно отражает внутридневные движения.
- Формула: √((hlc3 / ((length × 4) × ln(2))) × Σ(ln(high/low)²))
-
RSI от волатильности:
- Применяет RSI к значениям волатильности по Паркинсону.
- Получается осциллятор от 0 до 100, где низкие значения — это сжатие волатильности.
- Используется сглаживание по Вайлдеру (RMA).
Ключевые уровни:
- Ниже 15: Крайне низкая волатильность — высокая вероятность прорыва.
- Ниже 30: Зона низкой волатильности — потенциальная точка для подготовки (выделяется золотым цветом).
- Выше 70: Высокая волатильность — не рекомендуется открывать новые позиции.
Как использовать индикатор
Настройка:
- Добавьте индикатор на любой график и таймфрейм.
- Настройте параметры:
- Volatility Length: По умолчанию 8 (меньше — выше чувствительность).
- Enable Alerts: Включите для получения уведомлений.
- Highlight Ready Zone: Включите для отображения золотых прямоугольников при значениях ниже 30.
Торговая стратегия:
Шаг 1 — Найдите сетап:
- Дождитесь, когда индикатор опустится ниже 30 (появится золотой прямоугольник).
- Значения, приближающиеся к 15, — самые сильные сигналы.
Шаг 2 — Подтвердите сжатие:
- Следите за ценой внутри выделенной зоны.
- Оценивайте снижение волатильности на протяжении нескольких баров.
Шаг 3 — Готовьтесь к прорыву:
- Установите оповещение на значение ниже 15.
- Разместите отложенные ордера выше/ниже диапазона сжатия.
- Стоп-лосс — сразу за границей консолидации.
Шаг 4 — Вход в сделку:
- Входите в лонг при прорыве вверх из зоны сжатия.
- Входите в шорт при прорыве вниз.
- Используйте короткий стоп, затем переводите в безубыток и сопровождайте тренд.
Рекомендации:
- Используйте вместе с уровнями поддержки/сопротивления.
- На старших таймфреймах ищите основные зоны сжатия.
- Не торгуйте при значениях выше 70.
- Ждите подтверждения прорыва.
- Анализируйте несколько таймфреймов для большей точности.
Мультифреймовый анализ:
- День/4ч: Поиск крупных зон сжатия.
- 1ч: Подтверждение сетапа и выбор момента входа.
- 15м: Точная настройка входа и выхода.
Этот индикатор превращает анализ волатильности из субъективного в объективный, давая вам преимущество при поиске точек входа на прорывах.