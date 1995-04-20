Break Out Detector

Breakout Detector – Fortschrittliches Volatilitätsanalyse- und Ausbruchs-Erkennungstool

Beschreibung

Der Breakout Detector ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der Phasen niedriger Volatilität erkennt, die häufig bedeutenden Kursausbrüchen vorausgehen. Der Indikator kombiniert die Parkinson-Volatilitätsberechnung mit einer RSI-Analyse und hilft Tradern, potenzielle Ausbruchschancen frühzeitig zu erkennen.

Welche Probleme werden gelöst

  • Verpasste Ausbrüche: Wenn Sie den Ausbruch bemerken, ist der beste Einstiegspunkt oft schon vorbei.
  • Falsche Ausbrüche: Einstieg bei hoher Volatilität, gefolgt von schnellen Kursumkehrungen.
  • Timing-Probleme: Schwierigkeit, den Moment zu erkennen, in dem der Markt „aufgeladen“ ist.
  • Volatilitätsverwirrung: Schwierigkeit, normale Kursbewegungen von echten Kompressionsphasen zu unterscheiden.
  • Späte Einstiege: Ausbruchsmuster werden erst nach einer deutlichen Kursbewegung erkannt.

Wie der Indikator diese Probleme löst

  • Frühwarnsystem: Erkennt Phasen niedriger Volatilität (Werte unter 30) vor dem Ausbruch.
  • Visuelle Vorbereitungszonen: Goldene Rechtecke markieren Kompressionsbereiche zur einfachen Identifikation.
  • Intelligente Alarme: Benachrichtigung, wenn der Wert unter 15 fällt – Zeichen für extrem niedrige Volatilität.
  • Objektive Messung: Liefert numerische Volatilitätswerte (0–100 Skala) und nimmt die Subjektivität aus dem Prozess.
  • Multi-Zeitebenen-Unterstützung: Funktioniert auf allen Zeitebenen für vielseitige Analysen.

Logik des Indikators

  1. Parkinson-Volatilitätsberechnung

  2. RSI der Volatilität

    • Wendet RSI auf die Parkinson-Volatilitätswerte an.
    • Erstellt einen 0–100 Oszillator, wobei niedrige Werte auf Kompression hindeuten.
    • Verwendet Wilder-Glättung (RMA) für konsistente Berechnungen.

Schlüsselbereiche:

  • Unter 15: Extrem niedrige Volatilität – hohe Ausbruchswahrscheinlichkeit.
  • Unter 30: Niedrigvolatilitätszone – potenzielle Vorbereitungszone (golden markiert).
  • Über 70: Hohe Volatilität – keine neuen Positionen empfohlen.

Anwendung des Indikators

Einstellungen

  1. Indikator zu beliebigem Chart und Zeitrahmen hinzufügen.
  2. Parameter anpassen:
    • Volatility Length: Standard 8 (kleiner = empfindlicher).
    • Enable Alerts: Aktivieren für Ausbruchswarnungen.
    • Highlight Ready Zone: Goldene Rechtecke für Werte unter 30 anzeigen.

Trading-Strategie

Schritt 1 – Setup erkennen:

  • Warten, bis der Indikator unter 30 fällt (goldenes Rechteck erscheint).
  • Werte nahe 15 sind die stärksten Setups.

Schritt 2 – Kompression bestätigen:

  • Preisbewegung innerhalb der markierten Zone beobachten.
  • Mehrere Perioden mit abnehmender Volatilität abwarten.

Schritt 3 – Auf Ausbruch vorbereiten:

  • Alarm setzen, wenn der Wert unter 15 fällt.
  • Pending Orders oberhalb/unterhalb der Kompressionszone platzieren.
  • Stop-Loss knapp außerhalb der Konsolidierungszone setzen.

Schritt 4 – Ausführung:

  • Long-Einstieg beim Ausbruch nach oben.
  • Short-Einstieg beim Ausbruch nach unten.
  • Anfangs enge Stops, dann mit dem Trend nachziehen.

Best Practices

  • Mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.
  • Höhere Zeitebenen für große Kompressionszonen nutzen.
  • Nicht handeln, wenn der Indikator über 70 liegt.
  • Auf klare Ausbruchssignale warten.
  • Multi-Timeframe-Analyse für mehr Präzision.

Multi-Timeframe-Analyse

  • Täglich/4H: Große Kompressionszonen erkennen.
  • 1H: Setup und Einstieg bestätigen.
  • 15M: Ein- und Ausstieg feinjustieren.

Dieser Indikator macht Volatilitätsanalyse objektiv und hilft Ihnen, hochwahrscheinliche Ausbruchschancen frühzeitig zu erkennen.

