Break Out Detector

Breakout Detector — 高度なボラティリティ分析とブレイクアウト検出ツール

説明

Breakout Detectorは、価格の大きなブレイクアウトに先行することが多い低ボラティリティ期間を特定する高度なテクニカルインジケーターです。パーキンソン・ボラティリティ計算とRSI分析を組み合わせることで、トレーダーがブレイクアウトのチャンスを事前に捉えるのをサポートします。

このインジケーターが解決する課題

  • ブレイクアウトの見逃し：気付いた時にはすでに最適なエントリーポイントを逃している
  • ダマシのブレイクアウト：高ボラティリティ時にエントリーし、すぐに価格が反転する
  • タイミングの難しさ：市場が「エネルギーを溜めている」タイミングを見極めにくい
  • ボラティリティの混乱：通常の値動きと本当の圧縮ゾーンの区別が難しい
  • 遅いエントリー：ブレイクアウトパターンに気付いた時にはすでに大きく動いている

このインジケーターの解決方法

  • 早期警告：ブレイクアウト前の低ボラティリティ期間（値が30未満）を特定
  • 視覚的な準備ゾーン：ゴールドの四角で圧縮エリアをハイライト
  • スマートアラート：値が15を下回ると通知（極端な低ボラティリティのサイン）
  • 客観的な数値表示：0～100のボラティリティ指標で主観を排除
  • マルチタイムフレーム対応：全ての時間軸で利用可能

インジケーターのロジック

  1. パーキンソン・ボラティリティ計算

    • 終値だけでなく高値・安値の関係を利用
    • 日中の動きを正確に反映
    • 公式： √((hlc3 / ((length × 4) × ln(2))) × Σ(ln(high/low)²))

  2. ボラティリティRSI

    • パーキンソン・ボラティリティ値にRSIを適用
    • 0～100のオシレーターで低値は圧縮状態を示す
    • ワイルダー法（RMA）で平滑化

主なレベル：

  • 15未満：極端な低ボラティリティ — ブレイクアウトの可能性大
  • 30未満：低ボラティリティゾーン — 準備エリア（ゴールドで表示）
  • 70超：高ボラティリティ — 新規エントリー非推奨

使い方

設定方法

  1. 任意のチャート・時間軸にインジケーターを追加
  2. パラメータを調整
    • Volatility Length：デフォルト8（短いほど敏感）
    • Enable Alerts：通知を有効化
    • Highlight Ready Zone：30未満でゴールド四角を表示

トレード戦略

ステップ1 — セットアップの特定

  • インジケーターが30未満になったら注目（ゴールド四角が出現）
  • 15に近い値は特に強いシグナル

ステップ2 — 圧縮の確認

  • ハイライトゾーン内の値動きを観察
  • 数本連続でボラティリティが低下しているか確認

ステップ3 — ブレイクアウト準備

  • 値が15を下回る時にアラートを設定
  • 圧縮レンジの上下に指値注文を設置
  • 損切りはレンジ外に設定

ステップ4 — エントリー

  • 上抜けで買い、下抜けで売り
  • 最初はタイトなストップ、トレンドに合わせてトレーリング

ベストプラクティス

  • サポート・レジスタンスと併用
  • 上位足で主要圧縮ゾーンを特定、下位足でエントリー
  • 70超の時は新規取引を控える
  • 明確なブレイク確認後にエントリー
  • 複数時間軸で分析精度アップ

マルチタイムフレーム分析例

  • 日足/4時間足：主要圧縮ゾーンの特定
  • 1時間足：セットアップとエントリータイミングの確認
  • 15分足：エントリー・エグジットの精密化

このインジケーターは、ボラティリティ分析を主観から客観的な数値へと変換し、高確率のブレイクアウトチャンスを捉える強力な武器となります。


St MA
Ting Fung Ku
エキスパート
Trend Trading with signal based on Moving Average Indicator (Fast MA, Slow MA (in) and Slow MA (out)) Fast MA crossover Slow MA (in) to open order, and Fast MA crossover Slow MA (out) to close order Suggested to trade all 28 pairs currencies in combination of USD, EUR , AUD, CAD, CHF, GBP, NZD and JPY with  a same magic number , and use Take Profit by Magic No Recommended Timeframe: H1 Minimal recommended deposit: USD $1000 per 0.01 lot (28 pairs currencies) As Strategy Tester of MT4 cannot back
Yawabeh SD Volume V1
SHEHZADA BEHRAM
インディケータ
Yawabeh SD Pro –  Professional Supply and Demand Indicator Trade Smarter with Volume-Confirmed Supply/Demand Zones Our institutional-grade algorithm identifies high-probability reversal zones before price reacts, giving you the edge in Forex, Crypto, and Stocks. Key Features Multi-Timeframe Confirmation – View trend strength across multiple timeframes simultaneously – Align your trades with higher timeframe momentum Smart Alert System – Real-time notifications for: – Strong demand/supply zone
Cool Monkey
Sze Yu Ma
4 (1)
エキスパート
Cool Monkey is a fully automatic, highly customizable EA based on Volatility, MACD and RSI to select optimal entry points. It uses a specialized grid structure  to achieve a high winning rate with improved safety. All tests are performed with 99.90% tick data, with simulated spread, execution delay, commission and swap. Trading and optimization experience required if you wish to optimize it. Limited time to buy Cool Monkey for USD30 ! Recommendations: Default settings works on EURUSD M1 chart Cu
HF OrderMarker
Wong Sze Wai
ユーティリティ
What is this?  This script not only can help you to place all type of orders, included market order " BUY " / " SELL " and pending order " BUYSTOP " / " BUYLIMIT " / " SELLSTOP " / " SELLLIMIT ", but also, it allow you to place order lots by money management concept. How to use this script? 1. Open the chart you want to trade; 2. Drag and drop the script to that chart; 3. Input the parameter what you want to do; 4. Double check the order information, then click "Yes" to confirm to place order;
ZigZag TrendLine MT4 Indicator
Nattadecha Tangpakinwat
インディケータ
This Indicator is use the ZigZag to calculate the Upper and  Lower Bound and the uptrend and the downtrned. Red for downtrend, Green for uptrend and Yellow is for the horizontal trend this horizontal trend also bookmarked the upper limited and the lower limited the the price swings.  Or in simple the Support and the Resistance level. However, You may use the Heikin Ashi to confirm the trend of the buy sell signal above. I cannot guarantee the win rate, Nevertheless, you must study well the timef
Forever RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
エキスパート
Introducing a Trading Robot called "Forever RSI" which is built using Forever Core and RSI that traders can customize. For those of you who use RSI, it must be very suitable for this trading style. This will be a valuable investment for you, by buying now you will get future features. Try the DEMO download if you feel like trying it out! We are very transparent and trust your good faith. All users can back test and optimize your RSI indicator.   About Forever Core This core will be the best engi
YinYang Marty
Chi Sum Poon
エキスパート
YinYang Marty This EA trades based on 2-timeframe ADX, ADX rising/falling, Di+ and Di- difference, RSI indicators. Martin Rule: Only open a Buy order when the previous candlestick is bullish; Only open a Sell order when the previous candlestick is bearish. Can trade single bets, can trade Martingale. This EA is suitable for all markets, including gold, indices, forex, and more. ====== 陰陽馬丁 此EA跟據 2 個 TimeFrame ADX, ADX 升緊/跌緊, Di+ 和 Di- Difference, RSI, 作出交易; 馬丁單限制: 上支陽燭才可開Buy單; 上支陰燭才可開Sell單 可玩單注,
PureDailyEA
Ahmet Metin Yilmaz
エキスパート
Expert's signal link has been working on 25 different instruments since 09.07.2019. It will be stopped after a while. https://www.mql5.com/en/signals/605823 This expert advisor works well on daily charts. Opens a pending order based on daily price movements and may revise this pending order based on price movements during the day.  It can keep the current order by following the price movements and can open two different types of additional orders as soon as it sees the opportunity. If he sees t
Toumed
Mohamed Kamel Touati
エキスパート
EA TOUMED ****** Only     10 copies Availible for  $399 ******* ****** Final price  $1499 ***** EA Toumed は、 リスクの低いプロのスキャルピングエキスパートです。 専門家が最適なエントリポイントを選択し、価格分析が使用されます。 専門家はグリッド、マルチンゲール、アービトラージを使用しません。 すべての位置は視覚的なストップロスによって保護されています。 すべてのオープントランザクションには、トレーリングストップとトレーリングステップの利益確定システムに基づく制御アルゴリズムが付属しています。 エキスパートはまた、スレッページ、NFPニュース、デイトレードフィルターに対する保護を備えており、固定ロットでの取引や、MMモジュールに基づく自動ロット計算の使用を可能にします。   ********非常に重要********  ：  デモでエキスパートをテストする前に、スプレッド（最大0.3ピップ）を確認し  スプレッドは0.3ピップを超えてはなりません（ECNまたはRawスプレッ
Forex Juggernaut
Joel Protusada
エキスパート
F O R E X  J U G G E R N A U T  A highly powerful Expert Advisor even if used only with one currency pair, GBPJPY. The system structure is focused on the precision of the order entries and safety.   The EA is suitable and recommended for newbies.        V E R Y  I M P O R T A N T   This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the  Margin Level %  and assumes that all open trades are cre
Seven AM
Catalin Zachiu
5 (2)
エキスパート
EA は、その日の上向きまたは下向きのブレイクアウトの可能性を捉えるために、毎日午前 7 時に保留中の買いストップと売りストップを設定します。 注文がトリガーされなかった場合、注文は夕方の午前 0 時直前に削除されます。 デフォルト設定では 1000 ポイントのストップとテイクプロフィットが使用され、EA には入力パラメーターによって有効または無効にできるマーチンゲール ロット増幅率があります。 デフォルト設定: EurUsd、H1 タイムフレーム。 H1 タイムフレーム、外国為替メジャーペアで使用: EurUsd 、 GbpUsd 、 AudUsd 、 UsdJpy 、 UsdCad 、 UsdChf 。 最新の設定は「コメント」セクションにあります。
Magic Flash
Ho Wai Kee
エキスパート
Magic Flash is going to be a strong investent weapon for you.  Follow your established personal settings.  This EA can be turned into a fast and efficient but relatively high-risk EA,  it can also become a medium or low risk but slower profit.  High growth in a short period of time when in the right market conditions.  But if the market conditions are not right, the "Martingale Stop Loss" function to decisively leave the scene.  This EA is very varied and malleable.  This EA is built on the Sc
RangeBorder Buy Sell Non Repaint
Wartono
インディケータ
Some informations on the chart with the single attachment. RangeBorder Buy Sell (RBBS) Non Repaint Indicator will provide trend line, buy sell arrows,reversal arrows, range channel, order exit area,high average price line and low average price line.All arrows and lines don't repaint and not lagging. Once candle closed it won't  repaint. Reading Indicator: 1. Small Stars , Indicates oversold and overbought with certain logic and price may reverse when this small star triggers. Useful to identify
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
インディケータ
PTW NON REPAINT TRADING SYSTEM + HISTOGRAM Non-Repainting ,   Non-Redrawing   and   Non-Lagging  Trading System. Does the following: - Gives Accurate Entry and Exit Points - Scalping, Day and Swing Trading  - 95% Accuracy  - Targets, where to take profits. - Shows Trends, Support and resistance levels - Works on All Brokers - Works on All Currencies, CFDs and Stocks - It does not place trades for you, it only shows you what trades to place. - It works on All Timeframes - It is for Trend or ran
King Ai Storm Breakout
Choi Wing Leung
エキスパート
The brand new and powerful expert advisor using the breakout strategy is presented by KING.Ai. The characteristic of Tiny Drawdown making it one of the best EA in the market . When you trade with 1 lots, the drawdown is just as low as 16%. If you trade with 0.1 lots, the drawdown is even lowered to 6% . It was the breakout strategy composed by J.Granville Rules , with a “secret formula”. The average winning rate is up high to 80% , contributed by the extraordinary breakout strategy. Breakout str
Mtf ADX Standard
Ka Ka Ho
インディケータ
Using multiple timeframes for analysis with Multi Timeframe Average Directional Index  can provide several significant benefits for traders: Comprehensive Market View: By applying Mtf ADX Standard across different timeframes, traders gain a broader perspective on market dynamics. This allows them to identify trends, patterns, and potential reversal points that might be more apparent or consistent across various scales. Enhanced Pattern Recognition: Multiple timeframes help in identifying repeati
FREE
Power Price Accion PMLE
Felipe Camargo Zamudio
エキスパート
This EA trades using the Heiken Ashi indicator. It perfectly measures the intensity of impulses, one of its main characteristics is to apply price action, it offers many configuration scenarios to measure the strength of a trend and flexible position management, precise inputs to follow the price, in addition to many functions Useful as customizable trading sessions, works for all pairs, especially for:  AUDCHF,AUDUSD,CADCHF,EURGBP,GBPAUD,GBPCHF,GBPJPY,NZDJPY,USDCHF,USDJPY,AUDJPY,CHFJPY,CADJPY •
CJ Magic Tiger
Ho Wai Kee
エキスパート
CJ Magic Tiger The trading robot opens and closes positions based on signals from Donchian Channel and Moving Average - it trades simultaneously breakouts and rollbacks. It has the option to close positions by take profit and stop loss. When new signal appear the EA adds orders. When an opposite signal appear the robot adds opposite orders. The EA settings can be adjusted right from the chart.  Recommended pairs: EURUSD, GBPJPY Strongly Recommended Time Frame: H4 Minimum deposit: $500 Recommen
Lemon Cat Scalper Free
Chun Wan Yeung
2 (1)
エキスパート
Lemon Cat Scalper Free Version. The ideal time frame of this EA is M15, however lower timeframes are also suitable.  I mainly used M15 and M5 for backtesting. This EA simply uses previous bars to determine the position for opening orders.  It uses a very special strategy for defending losing positions, and it has passed 10 years backtest for most symbols.  This EA is mostly suitable for EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, EUR/CAD, EUR/AUD, AUD/CAD, AUD/NZD and NZD/CAD, however other symbols are
FREE
MyNight Scalper
Chung Yee Leung
エキスパート
MyNight Scalper is an automated scalping Expert Advisor that scalps at night, taking advantage of price consolidations during the quiet market. It is composed of eights strategies which are based on price action prediction, overbought/oversold levels determination, momentum and divergence. The EA implements advanced algorithms to verify the signals and find entry/exit points. It can work on multiple currency pairs simultaneously and always uses stop loss orders for protecting your account. No ma
Boba Binary
Anthonius Soruh
5 (1)
インディケータ
Result look on  https://t.me/BonosuProBinary Pair : All Forex Pairs Time Frame : M1 Expaired : 1-2 Minutes Trade Time Once Time a Day Backtester, Alert Avaliable Average Signals Generate 5 - 20 Signals All Pair A Day Broker Time Zone GMT+3 Default Setting [Example Broker GMT+3 : Alpari, FBS, XM] Support Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo, Olymtrade, Qoutex, GCoption, etc Support Auto Trading : MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot, Olymptrad Bot, MX2 trading, Price Pro, etc Ind
Cota Binary
Anthonius Soruh
5 (2)
インディケータ
Result look on  https://t.me/BonosuProBinary Pair : All Forex Pairs Time Frame : M1 Expaired : 1-2 Minutes Trade Time Once Time a Day Backtester, Alert Avaliable Average Signals Generate 5 - 20 Signals All Pair A Day Broker Time Zone GMT+3 Default Setting [Example Broker GMT+3 : Alpari, FBS, XM] Support Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo, Olymtrade, Qoutex, GCoption, etc Support Auto Trading : MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot, Olymptrad Bot, MX2 trading, Price Pro, etc Ind
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
インディケータ
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
Key Zone Detector
Chi Sum Poon
インディケータ
キーゾーン検出器 (Key Zone Detector) 需給レベル検出器 (Key Level Supply & Demand Zone Detector) 概要 (Overview) 市場で重要な活動が行われる主要な価格レベルを識別し評価する、高度な需給ゾーン検出インジケーター。フラクタル分析と複数の検証方法を使用して取引ゾーンを検出・分類します。 主な特徴 (Key Features) ゾーン検出 (Zone Detection) サポートとレジスタンスゾーンを自動検出 高速/低速デュアルフラクタルシステムで確認 ATR（Average True Range）に基づく動的ゾーン厚 重複ゾーンを統合しクリーン表示 ゾーン分類 (Zone Classification) 実証済みゾーン (Proven Zones): 4回以上テスト済み、最高信頼性 検証済みゾーン (Verified Zones): 1-3回テスト済み、良好な信頼性 未検証ゾーン (Untested Zones): 初回テスト待ちの新規ゾーン 転向ゾーン (Turncoat Zones): サポート⇔レジスタンス
Intensive
Evgeniy Zhdan
エキスパート
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
インディケータ
Limitless MT4は、すべての初心者と経験豊富なトレーダーに適したユニバーサルインジケーターです。 すべての通貨ペア、暗号通貨、生の株式で動作します 無制限のMT4-構成済みで、追加の構成は不要 そして今、主なもの なぜ無制限のMT4なのか？ 1再描画の完全な欠如 2トレーディングの最高のスペシャリストによる2年間のテスト 3正しい信号の精度が80％を超える 4ニュースリリース中の取引で好調 取引ルール 1買いシグナル-青い上向き矢印の出現 下向きの赤い矢印の外観を販売するシグナル シグナル後の次のローソク足で取引を開始するには2 3テイクプロフィット チャート上 М1-40ピップ М5-50ピップ М15-55-60ピップ 4ストップロスは利益をとる 5誤った信号をフィルタリングするために、 パラボリックSAR-トレンドとのトレードへの参入を除外する移動平均または同様のトレンドインジケーター。 
Mad Max T
Chi Sum Poon
エキスパート
Mad Max This EA trades based on the ADX, ADX rising/falling, Di+ and Di- difference, RSI, 5-timeframe 6-MA, total 30 MAs indicators, and their difference. Can trade single bets, can trade Martingale. This EA is suitable for all markets, including gold, indices, forex, and more. ====== 瘋狂麥斯 此EA跟據 ADX, ADX 升緊/跌緊, Di+ 和 Di- Difference, RSI, 5 個 TimeFrame 6 條 MA 指標共30條MA, 和它們的相差 作出交易; 可玩單注, 可玩馬丁 此EA適用於所有市場, 黃金, 指數, 外匯......
AO Time Trading
Chi Sum Poon
エキスパート
大家睇住冬令夏令時間呀~ MEDIAN = (High + Low)/2 TYPICAL = (High + Low + Close)/3 WEIGHTED =   (High + Low + Close + Open)/4 --------------------- 附上自己用緊的 Setting, 不代表是最好的, 還需大家反饋 附上真倉紀錄, 全部EA入市, 但出市我成日手動, 但手動的效果欠佳, 應該信EA的... 附上今日2024/2/23的Cap圖, 16727.44追升, 16819.28手動平左, 高位~16895,  有進步空間的 --------------------- Min distance 係咩 ？ Check time同Ordertime相距的距離 原意係, 兩個價差唔多即係冇方向, 就唔開單 用呢個最少距離可以只做大單邊 Checktime恆指16000 最少距離10000 <- 100點 Ordertime 16100以上/15900以下先會開 其他都當佢橫行唔玩 --------------------- -Check time means r
HFT Golden
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
エキスパート
HFT Golden EA: Advanced Precision Trading System Welcome to the next generation of algorithmic trading excellence HFT Golden EA represents a sophisticated approach to modern trading, executing precision trades with exceptional profit potential, fixed stop-loss protection, and remarkably low drawdown.  Does not rely on any indicators — purely based on price and market mechanics. DOWNLOAD SETFILES     |   Setfile 1     The special price of $750 is available for the first 10 buyers only. Buy HFT G
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
インディケータ
Advanced Stochastic Scalper - is a professional indicator based on the popular Stochastic Oscillator. Advanced Stochastic Scalper is an oscillator with dynamic overbought and oversold levels, while in the standard Stochastic Oscillator, these levels are static and do not change. This allows Advanced Stochastic Scalper to adapt to the ever-changing market. When a buy or a sell signal appears, an arrow is drawn on the chart and an alert is triggered allowing you to open a position in a timely mann
