Break Out Detector
Breakout Detector — 高度なボラティリティ分析とブレイクアウト検出ツール
説明
Breakout Detectorは、価格の大きなブレイクアウトに先行することが多い低ボラティリティ期間を特定する高度なテクニカルインジケーターです。パーキンソン・ボラティリティ計算とRSI分析を組み合わせることで、トレーダーがブレイクアウトのチャンスを事前に捉えるのをサポートします。
このインジケーターが解決する課題
- ブレイクアウトの見逃し：気付いた時にはすでに最適なエントリーポイントを逃している
- ダマシのブレイクアウト：高ボラティリティ時にエントリーし、すぐに価格が反転する
- タイミングの難しさ：市場が「エネルギーを溜めている」タイミングを見極めにくい
- ボラティリティの混乱：通常の値動きと本当の圧縮ゾーンの区別が難しい
- 遅いエントリー：ブレイクアウトパターンに気付いた時にはすでに大きく動いている
このインジケーターの解決方法
- 早期警告：ブレイクアウト前の低ボラティリティ期間（値が30未満）を特定
- 視覚的な準備ゾーン：ゴールドの四角で圧縮エリアをハイライト
- スマートアラート：値が15を下回ると通知（極端な低ボラティリティのサイン）
- 客観的な数値表示：0～100のボラティリティ指標で主観を排除
- マルチタイムフレーム対応：全ての時間軸で利用可能
インジケーターのロジック
-
パーキンソン・ボラティリティ計算
- 終値だけでなく高値・安値の関係を利用
- 日中の動きを正確に反映
- 公式： √((hlc3 / ((length × 4) × ln(2))) × Σ(ln(high/low)²))
-
ボラティリティRSI
- パーキンソン・ボラティリティ値にRSIを適用
- 0～100のオシレーターで低値は圧縮状態を示す
- ワイルダー法（RMA）で平滑化
主なレベル：
- 15未満：極端な低ボラティリティ — ブレイクアウトの可能性大
- 30未満：低ボラティリティゾーン — 準備エリア（ゴールドで表示）
- 70超：高ボラティリティ — 新規エントリー非推奨
使い方
設定方法
- 任意のチャート・時間軸にインジケーターを追加
- パラメータを調整
- Volatility Length：デフォルト8（短いほど敏感）
- Enable Alerts：通知を有効化
- Highlight Ready Zone：30未満でゴールド四角を表示
トレード戦略
ステップ1 — セットアップの特定
- インジケーターが30未満になったら注目（ゴールド四角が出現）
- 15に近い値は特に強いシグナル
ステップ2 — 圧縮の確認
- ハイライトゾーン内の値動きを観察
- 数本連続でボラティリティが低下しているか確認
ステップ3 — ブレイクアウト準備
- 値が15を下回る時にアラートを設定
- 圧縮レンジの上下に指値注文を設置
- 損切りはレンジ外に設定
ステップ4 — エントリー
- 上抜けで買い、下抜けで売り
- 最初はタイトなストップ、トレンドに合わせてトレーリング
ベストプラクティス
- サポート・レジスタンスと併用
- 上位足で主要圧縮ゾーンを特定、下位足でエントリー
- 70超の時は新規取引を控える
- 明確なブレイク確認後にエントリー
- 複数時間軸で分析精度アップ
マルチタイムフレーム分析例
- 日足/4時間足：主要圧縮ゾーンの特定
- 1時間足：セットアップとエントリータイミングの確認
- 15分足：エントリー・エグジットの精密化
このインジケーターは、ボラティリティ分析を主観から客観的な数値へと変換し、高確率のブレイクアウトチャンスを捉える強力な武器となります。