Key Zone Detector
- Göstergeler
- Chi Sum Poon
- Sürüm: 28.0
- Etkinleştirmeler: 15
Önemli Bölge Dedektörü (Key Zone Detector)
Arz ve Talep Seviyesi Dedektörü (Key Level Supply & Demand Zone Detector)
Genel Bakış (Overview)
Piyasada önemli faaliyetlerin gerçekleştiği kilit fiyat seviyelerini tanımlayan ve değerlendiren sofistike bir arz ve talep bölgesi tespit göstergesi. Gösterge, işlem bölgelerini tespit etmek ve sınıflandırmak için fraktal analiz ve çoklu doğrulama yöntemleri kullanır.
Temel Özellikler (Key Features)
-
Bölge Tespiti (Zone Detection)
-
Destek ve direnç bölgelerini otomatik olarak tespit eder
-
Doğrulama için çift fraktal sistemi (hızlı/yavaş) kullanır
-
ATR (Ortalama Gerçek Aralık) temelli dinamik bölge kalınlığı
-
Daha temiz bir görüntü için örtüşen bölgeleri birleştirir
-
-
Bölge Sınıflandırması (Zone Classification)
-
Kanıtlanmış Bölgeler (Proven Zones): 4+ kez test edilmiş, maksimum güvenilirlik
-
Doğrulanmış Bölgeler (Verified Zones): 1-3 kez test edilmiş, iyi güvenilirlik
-
Test Edilmemiş Bölgeler (Untested Zones): İlk testini bekleyen yeni bölgeler
-
Dönek Bölgeler (Turncoat Zones): Destekten dirence veya tersine dönen bölgeler
-
Zayıf Bölgeler (Weak Zones): Tutma olasılığı düşük bölgeler
-
-
Güç Değerlendirme Sistemi (Strength Rating System)
-
Bölge güç yüzdesini hesaplar (0-100%)
-
Çoklu faktörleri dikkate alır:
-
Bölge yaşı (%30 ağırlık)
-
Test sayısı (%40 ağırlık)
-
Son test aktivitesi (%30 ağırlık)
-
-
-
Görsel Özellikler (Visual Features)
-
Güç ve türe göre renk kodlu bölgeler
-
Fiyatın her bölgeyi test ettiği noktaları gösteren test işaretçileri
-
Özelleştirilebilir bölge görünümü (dolu/çerçeve, genişlik, stil)
-
Mevcut fiyata kadar uzatılabilir bölgeler
-
İsteğe bağlı fraktal nokta görüntüleme
-
-
Uyarı Sistemi (Alert System)
-
Bölge fiyat giriş uyarıları
-
Özelleştirilebilir popup ve ses bildirimleri
-
Ayarlanabilir uyarı zaman aşımı ayarları
-
-
Özelleştirme Seçenekleri (Customization Options)
-
Geçmişe dönük bakış periyodu
-
Bölge kalınlık faktörü
-
Metin ve etiket ayarları
-
Farklı bölge türleri için renk şemaları
-
Zayıf/test edilmemiş/dönek bölgeler için görüntü filtreleri
-
Fraktal hassasiyet ayarları
-
Bu gösterge özellikle şunlar için kullanışlıdır (This indicator is particularly useful for):
-
Kilit destek ve direnç seviyelerini tanımlamak
-
Bölge gücünü ve güvenilirliğini anlamak
-
Giriş ve çıkışları planlamak
-
Önemli fiyat seviyeleri etrafında risk yönetimi