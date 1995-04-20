Break Out Detector
- Indicadores
- Chi Sum Poon
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Breakout Detector — Herramienta Avanzada de Análisis de Volatilidad y Detección de Rupturas
Descripción
Breakout Detector es un indicador técnico avanzado que identifica períodos de baja volatilidad, los cuales suelen preceder rupturas significativas de precio. Este indicador combina el cálculo de volatilidad de Parkinson con el análisis RSI, ayudando a los traders a detectar oportunidades de ruptura antes de que ocurran.
Problemas que resuelve
- Rupturas perdidas: Cuando detectas la ruptura, la mejor oportunidad de entrada ya ha pasado.
- Falsas rupturas: Entrar en operaciones durante alta volatilidad solo para ver que el precio se revierte rápidamente.
- Problemas de sincronización: Dificultad para identificar cuándo el mercado está “preparándose” para un movimiento importante.
- Confusión de volatilidad: Dificultad para distinguir entre movimientos normales y zonas reales de compresión de volatilidad.
- Entradas tardías: Reconocer patrones de ruptura solo después de un movimiento de precio considerable.
Cómo soluciona estos problemas
- Sistema de alerta temprana: Identifica períodos de baja volatilidad (valores por debajo de 30) antes de que ocurran rupturas.
- Zonas visuales de preparación: Resalta áreas de compresión con rectángulos dorados para fácil identificación.
- Alertas inteligentes: Notifica cuando el valor cae por debajo de 15, señalando volatilidad extremadamente baja.
- Medición objetiva: Proporciona lecturas numéricas de volatilidad (escala 0-100) eliminando la subjetividad.
- Soporte multi-temporalidad: Funciona en todos los marcos de tiempo para un análisis versátil.
Lógica del indicador
-
Cálculo de Volatilidad de Parkinson:
- Utiliza la relación entre el máximo y el mínimo en lugar de solo el precio de cierre.
- Más preciso que las medidas tradicionales, ya que captura el movimiento intradía.
- Fórmula: √((hlc3 / ((length × 4) × ln(2))) × Σ(ln(high/low)²))
-
RSI de la Volatilidad:
- Aplica el análisis RSI a los valores de volatilidad de Parkinson.
- Crea un oscilador de 0 a 100 donde los valores bajos indican compresión de volatilidad.
- Utiliza suavizado de Wilder (RMA) para cálculos consistentes.
Niveles clave:
- Por debajo de 15: Volatilidad extremadamente baja — alta probabilidad de ruptura.
- Por debajo de 30: Zona de baja volatilidad — posible área de preparación (resaltada en dorado).
- Por encima de 70: Alta volatilidad — evitar nuevas posiciones.
Cómo usar el indicador
Configuración:
- Añade el indicador a cualquier gráfico y marco temporal.
- Ajusta los parámetros:
- Volatility Length: Por defecto 8 (más corto = más sensible).
- Enable Alerts: Actívalo para recibir notificaciones de ruptura.
- Highlight Ready Zone: Muestra rectángulos dorados para valores por debajo de 30.
Estrategia de trading:
Paso 1 - Identificar la configuración:
- Espera a que el indicador caiga por debajo de 30 (aparece el rectángulo dorado).
- Busca valores cercanos a 15 para las mejores oportunidades.
Paso 2 - Confirmar compresión:
- Observa la acción del precio dentro de la zona resaltada.
- Busca una disminución de la volatilidad durante varios periodos.
Paso 3 - Prepararse para la ruptura:
- Configura alertas para cuando el valor caiga por debajo de 15.
- Coloca órdenes pendientes por encima/debajo del rango de compresión.
- Prepara stop loss justo fuera del área de consolidación.
Paso 4 - Ejecutar:
- Entra en largo en una ruptura alcista desde la zona de compresión.
- Entra en corto en una ruptura bajista desde la zona de compresión.
- Usa stops ajustados inicialmente, luego sigue la tendencia.
Buenas prácticas:
- Combina con niveles de soporte/resistencia para mayor confluencia.
- Usa marcos temporales mayores para identificar zonas principales de compresión.
- Evita operar cuando el indicador está por encima de 70 (alta volatilidad).
- Espera confirmación clara de ruptura antes de entrar.
- Utiliza análisis multi-temporal para mayor precisión.
Análisis multi-temporal:
- Diario/4H: Identifica zonas principales de compresión.
- 1H: Confirma la configuración y el momento de entrada.
- 15M: Ajusta puntos de entrada y salida.
Este indicador transforma el análisis de volatilidad de subjetivo a objetivo, dándote una ventaja significativa para identificar oportunidades de ruptura de alta probabilidad.