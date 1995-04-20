Break Out Detector

Breakout Detector — Herramienta Avanzada de Análisis de Volatilidad y Detección de Rupturas

Descripción

Breakout Detector es un indicador técnico avanzado que identifica períodos de baja volatilidad, los cuales suelen preceder rupturas significativas de precio. Este indicador combina el cálculo de volatilidad de Parkinson con el análisis RSI, ayudando a los traders a detectar oportunidades de ruptura antes de que ocurran.

Problemas que resuelve

  • Rupturas perdidas: Cuando detectas la ruptura, la mejor oportunidad de entrada ya ha pasado.
  • Falsas rupturas: Entrar en operaciones durante alta volatilidad solo para ver que el precio se revierte rápidamente.
  • Problemas de sincronización: Dificultad para identificar cuándo el mercado está “preparándose” para un movimiento importante.
  • Confusión de volatilidad: Dificultad para distinguir entre movimientos normales y zonas reales de compresión de volatilidad.
  • Entradas tardías: Reconocer patrones de ruptura solo después de un movimiento de precio considerable.

Cómo soluciona estos problemas

  • Sistema de alerta temprana: Identifica períodos de baja volatilidad (valores por debajo de 30) antes de que ocurran rupturas.
  • Zonas visuales de preparación: Resalta áreas de compresión con rectángulos dorados para fácil identificación.
  • Alertas inteligentes: Notifica cuando el valor cae por debajo de 15, señalando volatilidad extremadamente baja.
  • Medición objetiva: Proporciona lecturas numéricas de volatilidad (escala 0-100) eliminando la subjetividad.
  • Soporte multi-temporalidad: Funciona en todos los marcos de tiempo para un análisis versátil.

Lógica del indicador

  1. Cálculo de Volatilidad de Parkinson:

  2. RSI de la Volatilidad:

    • Aplica el análisis RSI a los valores de volatilidad de Parkinson.
    • Crea un oscilador de 0 a 100 donde los valores bajos indican compresión de volatilidad.
    • Utiliza suavizado de Wilder (RMA) para cálculos consistentes.

Niveles clave:

  • Por debajo de 15: Volatilidad extremadamente baja — alta probabilidad de ruptura.
  • Por debajo de 30: Zona de baja volatilidad — posible área de preparación (resaltada en dorado).
  • Por encima de 70: Alta volatilidad — evitar nuevas posiciones.

Cómo usar el indicador

Configuración:

  1. Añade el indicador a cualquier gráfico y marco temporal.
  2. Ajusta los parámetros:
    • Volatility Length: Por defecto 8 (más corto = más sensible).
    • Enable Alerts: Actívalo para recibir notificaciones de ruptura.
    • Highlight Ready Zone: Muestra rectángulos dorados para valores por debajo de 30.

Estrategia de trading:

Paso 1 - Identificar la configuración:

  • Espera a que el indicador caiga por debajo de 30 (aparece el rectángulo dorado).
  • Busca valores cercanos a 15 para las mejores oportunidades.

Paso 2 - Confirmar compresión:

  • Observa la acción del precio dentro de la zona resaltada.
  • Busca una disminución de la volatilidad durante varios periodos.

Paso 3 - Prepararse para la ruptura:

  • Configura alertas para cuando el valor caiga por debajo de 15.
  • Coloca órdenes pendientes por encima/debajo del rango de compresión.
  • Prepara stop loss justo fuera del área de consolidación.

Paso 4 - Ejecutar:

  • Entra en largo en una ruptura alcista desde la zona de compresión.
  • Entra en corto en una ruptura bajista desde la zona de compresión.
  • Usa stops ajustados inicialmente, luego sigue la tendencia.

Buenas prácticas:

  • Combina con niveles de soporte/resistencia para mayor confluencia.
  • Usa marcos temporales mayores para identificar zonas principales de compresión.
  • Evita operar cuando el indicador está por encima de 70 (alta volatilidad).
  • Espera confirmación clara de ruptura antes de entrar.
  • Utiliza análisis multi-temporal para mayor precisión.

Análisis multi-temporal:

  • Diario/4H: Identifica zonas principales de compresión.
  • 1H: Confirma la configuración y el momento de entrada.
  • 15M: Ajusta puntos de entrada y salida.

Este indicador transforma el análisis de volatilidad de subjetivo a objetivo, dándote una ventaja significativa para identificar oportunidades de ruptura de alta probabilidad.


St MA
Ting Fung Ku
Asesores Expertos
Trading de tendencia con señal basada en el indicador de media móvil (MA rápida, MA lenta (in) y MA lenta (out)) Fast MA crossover Slow MA (in) para abrir orden, y Fast MA crossover Slow MA (out) para cerrar orden Sugerido para operar los 28 pares de divisas en combinación de USD, EUR , AUD, CAD, CHF, GBP, NZD y JPY con un mismo número mágico , y utilizar Take Profit por Magic No. Plazo recomendado: H1 Depósito mínimo recomendado: USD $1000 por 0.01 lote (28 pares de divisas) Como Probador de Es
Yawabeh SD Volume V1
SHEHZADA BEHRAM
Indicadores
Yawabeh SD Pro - Indicador Profesional de Oferta y Demanda Opere de forma más inteligente con zonas de oferta/demanda confirmadas por volumen Nuestro algoritmo de grado institucional identifica zonas de reversión de alta probabilidad antes de que el precio reaccione, dándole ventaja en Forex, Cripto y Acciones. Características principales Confirmación Multi-Tiempo - Vea la fuerza de la tendencia a través de múltiples marcos de tiempo simultáneamente - Alinee sus operaciones con el impulso del
Cool Monkey
Sze Yu Ma
4 (1)
Asesores Expertos
Cool Monkey es un EA totalmente automático y altamente personalizable basado en Volatilidad, MACD y RSI para seleccionar puntos de entrada óptimos. Utiliza una estructura de rejilla especializada para lograr una alta tasa de ganancias con una seguridad mejorada. Todas las pruebas se realizan con datos de ticks al 99,90%, con spread, retardo de ejecución, comisión y swap simulados. Se requiere experiencia en trading y optimización si desea optimizarlo. Limited time to buy Cool Monkey for USD30 !
HF OrderMarker
Wong Sze Wai
Utilidades
¿Qué es esto? Este script no solo puede ayudarle a colocar todo tipo de ordenes, incluyendo ordenes de mercado "COMPRA " / "VENTA " y ordenes pendientes "BUYSTOP " / "BUYLIMIT " / "SELLSTOP " / "SELLLIMIT ", sino tambien, le permite colocar lotes de ordenes por concepto de manejo de dinero. ¿Cómo utilizar este script? 1. Abra el gráfico en el que desea operar; 2. 2. Arrastre y suelte el script a ese gráfico; 3. Introduce el parámetro que quieres hacer; 4. 4. Compruebe la información de la orde
ZigZag TrendLine MT4 Indicator
Nattadecha Tangpakinwat
Indicadores
Este indicador utiliza el zigzag para calcular el límite superior e inferior y la tendencia alcista y bajista. Rojo para la tendencia bajista, verde para la tendencia alcista y amarillo para la tendencia horizontal, esta tendencia horizontal también marca el límite superior y el límite inferior de las oscilaciones del precio, o simplemente el nivel de soporte y resistencia. Sin embargo, puede utilizar el Heikin Ashi para confirmar la tendencia de la señal de compra venta anterior. No puedo garan
Forever RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Asesores Expertos
Presentamos un Robot de Trading llamado "Forever RSI" que está construido usando Forever Core y RSI que los traders pueden personalizar. Para aquellos de ustedes que utilizan RSI, debe ser muy adecuado para este estilo de negociación. Esta será una valiosa inversión para usted, comprando ahora obtendrá futuras características. ¡Prueba la descarga DEMO si te apetece probarlo! Somos muy transparentes y confiamos en tu buena fe. Todos los usuarios pueden hacer backtest y optimizar su indicador RSI.
YinYang Marty
Chi Sum Poon
Asesores Expertos
YinYang Marty Este EA comercia basado en 2-marco de tiempo ADX, ADX alcista/bajista, Di+ y Di- diferencia, indicadores RSI. Regla Martin: Sólo abrir una orden de compra cuando la vela anterior es alcista; Sólo abrir una orden de venta cuando la vela anterior es bajista. Puede operar apuestas simples, puede operar Martingale. Este EA es adecuado para todos los mercados, incluyendo oro, índices, divisas y más. ====== 陰陽馬丁 此EA跟據 2 個 TimeFrame ADX, ADX 升緊/跌緊, Di+ 和 Di- Diferencia, RSI, 作出交易; 馬丁單限制:
PureDailyEA
Ahmet Metin Yilmaz
Asesores Expertos
Expert's signal link ha estado trabajando en 25 instrumentos diferentes desde 09.07.2019. Se detendrá después de un tiempo. https://www.mql5.com/en/signals/605823 Este asesor experto funciona bien en gráficos diarios. Abre una orden pendiente basada en los movimientos de precios diarios y puede revisar esta orden pendiente basada en los movimientos de precios durante el día. Puede mantener la orden actual siguiendo los movimientos del precio y puede abrir dos tipos diferentes de órdenes adicion
Toumed
Mohamed Kamel Touati
Asesores Expertos
EA TOUMED ****** Only     10 copies Availible for  $399 ******* ****** Final price  $1499 ***** EA Toumed  es un  experto en scalping profesional con bajo riesgo.  el experto selecciona los puntos de entrada óptimos, se utiliza un análisis de precios.  El experto no utiliza cuadrícula, martingala, arbitraje.  Cada posición está protegida por un stop loss visual.  Todas las transacciones abiertas están acompañadas de un algoritmo de control, que se basa en un trailing stop y un sistema de toma
Forex Juggernaut
Joel Protusada
Asesores Expertos
F O R E X J U G G E R N A U T Un Asesor Experto muy potente incluso si se utiliza sólo con un par de divisas, GBPJPY. La estructura del sistema se centra en la precisión de las entradas de órdenes y la seguridad. El EA es adecuado y recomendado para novatos. V E R Y I M P O R T A N T E Este Asesor Experto no puede ejecutarse con ningún EA en la misma cuenta. Como parte del plan de gestión monetaria, calcula y monitoriza el Nivel de Margen % y asume que todas las operacion
Seven AM
Catalin Zachiu
5 (2)
Asesores Expertos
El EA coloca buystop y sellstop pendientes todos los días a las 7 am para detectar la posible ruptura al alza o a la baja para el día siguiente. Si las órdenes no se activan, se eliminan por la noche, justo antes de la medianoche. La configuración predeterminada utiliza parada y toma de ganancias de 1000 puntos y el EA tiene un factor de amplificación de lote martingala que puede habilitarse o deshabilitarse mediante el parámetro de entrada. Configuración por defecto: EurUsd, periodo H1. Úsel
Magic Flash
Ho Wai Kee
Asesores Expertos
Magic Flash va a ser una potente arma inversora para ti. Siga su configuración personal establecida. Este EA puede convertirse en un EA rápido y eficaz pero de riesgo relativamente alto, también puede convertirse en un riesgo medio o bajo, pero el beneficio más lento. Alto crecimiento en un corto período de tiempo cuando las condiciones del mercado son las adecuadas. Pero si las condiciones del mercado no son las adecuadas, la función "Martingala Stop Loss" para salir de la escena con decisión.
RangeBorder Buy Sell Non Repaint
Wartono
Indicadores
Algunas informaciones sobre el gráfico con el único archivo adjunto. RangeBorder Buy Sell (RBBS) Non Repaint Indicator proporcionará línea de tendencia, flechas de compra venta, flechas de inversión, canal de rango, área de salida de órdenes, línea de precio medio alto y línea de precio medio bajo. Una vez cerrada la vela no se repintará. Indicador de lectura: 1. Pequeñas Estrellas , Indica sobreventa y sobrecompra con cierta lógica y el precio puede revertir cuando esta pequeña estrella se dis
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Indicadores
PTW SISTEMA DE TRADING SIN REPINTADO + HISTOGRAMA Sistema de negociación sin repintado , sin retrazado y sin retardo . Hace lo siguiente: - Da Puntos de Entrada y Salida Precisos - Scalping, Day y Swing Trading - 95% de Precisión - Objetivos, dónde tomar beneficios. - Muestra tendencias, niveles de soporte y resistencia - Funciona con todos los brokers - Funciona con todas las divisas, CFDs y acciones - No coloca operaciones por usted, sólo le muestra qué operaciones colocar. - Funciona en tod
King Ai Storm Breakout
Choi Wing Leung
Asesores Expertos
El nuevo y potente asesor experto que utiliza la estrategia de ruptura es presentado por KING.Ai. La característica de Tiny Drawdown por lo que es uno de los mejores EA en el mercado . Cuando el comercio con 1 lote, la reducción es tan bajo como 16%. Si opera con 0,1 lotes, el drawdown se reduce incluso al 6% . Fue la estrategia de ruptura compuesta por J.Granville Rules , con una "fórmula secreta". La tasa media de ganancia es de hasta 80% , contribuido por la extraordinaria estrategia de ruptu
Mtf ADX Standard
Ka Ka Ho
Indicadores
El uso de múltiples marcos temporales para el análisis con Multi Timeframe Average Directional Index puede proporcionar varios beneficios significativos para los operadores: Visión completa del mercado: Al aplicar Mtf ADX Standard a través de diferentes marcos temporales, los operadores obtienen una perspectiva más amplia de la dinámica del mercado. Esto les permite identificar tendencias, patrones y posibles puntos de reversión que podrían ser más evidentes o consistentes en varias escalas. May
FREE
Power Price Accion PMLE
Felipe Camargo Zamudio
Asesores Expertos
Este EA opera utilizando el indicador  Heiken Ashi . Mide a la perfección la intensidad de los impulsos, unas de sus principales características aplicar acción del precio , ofrece muchos escenarios de configuración para medir la fuerza de una tendencia y de gestión de posiciones flexibles, entradas precisas para seguir al precio, además de muchas funciones útiles como sesiones de negociación personalizables, funciona para todos los pares, en especial para:  AUDCHF,AUDUSD,CADCHF,EURGBP,GBPAUD,GBP
CJ Magic Tiger
Ho Wai Kee
Asesores Expertos
CJ Tigre Mágico El robot de trading abre y cierra posiciones basándose en las señales del Canal de Donchian y la Media Móvil - opera simultáneamente con rupturas y retrocesos. Tiene la opción de cerrar posiciones por take profit y stop loss. Cuando aparece una nueva señal, el EA añade órdenes. Cuando aparece una señal contraria, el robot añade órdenes contrarias. La configuración del EA se puede ajustar directamente desde el gráfico. Pares recomendados: EURUSD, GBPJPY Marco de tiempo recomenda
Lemon Cat Scalper Free
Chun Wan Yeung
2 (1)
Asesores Expertos
Lemon Cat Scalper Versión gratuita. El marco de tiempo ideal de este EA es M15, sin embargo marcos de tiempo más bajos también son adecuados. Utilicé principalmente M15 y M5 para backtesting. Este EA simplemente utiliza barras anteriores para determinar la posición para las órdenes de apertura. Utiliza una estrategia muy especial para defender posiciones perdedoras, y ha pasado 10 años de backtest para la mayoría de los símbolos. Este EA es principalmente adecuado para EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD,
FREE
MyNight Scalper
Chung Yee Leung
Asesores Expertos
MyNight Scalper es un Asesor Experto de scalping automatizado que realiza scalping nocturno, aprovechando las consolidaciones de precios durante la calma del mercado. Se compone de ocho estrategias que se basan en la predicción de la acción del precio, la determinación de los niveles de sobrecompra/sobreventa, el impulso y la divergencia. El EA implementa algoritmos avanzados para verificar las señales y encontrar puntos de entrada/salida. Puede trabajar en múltiples pares de divisas simultáneam
Boba Binary
Anthonius Soruh
5 (1)
Indicadores
Resultado buscar en https://t.me/BonosuProBinary Par : Todos los Pares Forex Marco de tiempo : M1 Expaired : 1-2 Minutos Tiempo de comercio Una vez al día Backtester, Alerta Disponible Promedio de Señales Genera 5 - 20 Señales de Todos los Pares al Día Zona horaria del broker GMT+3 por defecto [Ejemplo de Broker GMT+3 : Alpari, FBS, XM]. Soporte Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo, Olymtrade, Qoutex, GCoption, etc Soporte Auto Trading : MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot, Oly
Cota Binary
Anthonius Soruh
5 (2)
Indicadores
Resultado buscar en https://t.me/BonosuProBinary Par : Todos los Pares Forex Marco de tiempo : M1 Expaired : 1-2 Minutos Tiempo de comercio Una vez al día Backtester, Alerta Disponible Promedio de Señales Genera 5 - 20 Señales de Todos los Pares al Día Zona horaria del broker GMT+3 por defecto [Ejemplo de Broker GMT+3 : Alpari, FBS, XM]. Soporte Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo, Olymtrade, Qoutex, GCoption, etc Soporte Auto Trading : MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot, Oly
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Este indicador funciona en MT4 y es muy fácil de usar. Cuando reciba una señal de él, espere a que la vela con la señal se cierre y entre en su operación al comienzo de la siguiente vela nueva . Una flecha roja significa vender y una flecha verde significa comprar. Todas las flechas vienen con Alerta como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿Te parece bien? 1 minute candle 1 minute expire
Key Zone Detector
Chi Sum Poon
Indicadores
Detector de Zonas Clave (Key Zone Detector) Detector de Niveles de Oferta y Demanda (Key Level Supply & Demand Zone Detector) Resumen (Overview) Un indicador sofisticado de detección de zonas de oferta y demanda que identifica y califica niveles de precios clave donde ocurre actividad significativa en el mercado. El indicador utiliza análisis fractal y múltiples métodos de validación para detectar y clasificar zonas de trading. Características Clave (Key Features) Detección de Zonas (Zone Dete
Intensive
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El algoritmo del Asesor Experto determina en los gráficos diarios esos patrones de velas, que establecen la dirección de la negociación intradía. El EA comercial determina cuánto tiempo el precio se mueve en zonas de sobrecompra/sobreventa y comienza a trabajar en la dirección del movimiento de la tendencia esperada. Cada posición va acompañada de un stop loss y take profit ajustados. Sólo se puede abrir una posición activa en el mercado. El EA fue desarrollado y probado utilizando un 99% de cot
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indicadores
El MT4 ilimitado es un indicador universal adecuado para todos los operadores principiantes y experimentados. funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas, acciones en bruto MT4 ilimitado: ya está configurado y no requiere configuración adicional Y ahora lo principal ¿Por qué MT4 ilimitado? 1 falta total de redibujo 2 dos años de pruebas por los mejores especialistas en comercio 3 la precisión de las señales correctas supera el 80% 4 tuvo un buen desempeño en el comercio durant
Mad Max T
Chi Sum Poon
Asesores Expertos
Mad Max Este EA opera basado en los indicadores ADX, ADX alcista/bajista, Di+ y Di- diferencia, RSI, 5-timeframe 6-MA, total 30 MAs, y su diferencia. Puede operar apuestas simples, puede operar Martingala. Este EA es adecuado para todos los mercados, incluyendo oro, índices, forex, y más. ====== 瘋狂麥斯 此EA跟據 ADX, ADX 升緊/跌緊, Di+ 和 Di- Difference, RSI, 5 個 TimeFrame 6 條 MA 指標共30條MA, 和它們的相差 作出交易; 可玩單注, 可玩馬丁 此EA適用於所有市場, 黃金, 指數, 外匯......
AO Time Trading
Chi Sum Poon
Asesores Expertos
大家睇住冬令夏令時間呀~ MEDIA = (Máximo + Mínimo)/2 TÍPICA = (Alta + Baja + Cierre)/3 PONDERADO= (Máximo + Mínimo + Cierre + Apertura)/4 --------------------- 附上自己用緊的 Ajuste, 不代表是最好的, 還需大家反饋 附上真倉紀錄, 全部EA入市, 但出市我成日手動, 但手動的效果欠佳, 應該信EA的... 附上今日2024/2/23的Cap圖, 16727.44追升, 16819.28手動平左, 高位~16895, 有進步空間的 --------------------- Distancia mínima 係咩 ？ Hora de control同Ordertime相距的距離 原意係, 兩個價差唔多即係冇方向, 就唔開單 用呢個最少距離可以只做大單邊 Checktime恆指16000 最少距離10000 <- 100點 Tiempo de pedido 16100以上/15900以下先會開 其他都當佢橫行唔玩 --------------
HFT Golden
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Asesores Expertos
HFT Golden EA: Sistema avanzado de trading de precisión Bienvenido a la nueva generación de excelencia en trading algorítmico HFT Golden EA representa un enfoque sofisticado del trading moderno, ejecutando operaciones de precisión con un potencial de beneficios excepcional, protección fija de stop-loss y un drawdown notablemente bajo . No se basa en ningún indicador - se basa puramente en el precio y la mecánica del mercado. DESCARGAR SETFILES | Setfile 1 El precio especial de $750 está disponi
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
Indicadores
Advanced Stochastic Scalper - es un indicador profesional basado en el popular oscilador estocástico. Advanced Stochastic Scalper es un oscilador con niveles dinámicos de sobrecompra y sobreventa, mientras que en el oscilador estocástico estándar, estos niveles son estáticos y no cambian. Esto permite a Advanced Stochastic Scalper adaptarse a los constantes cambios del mercado. Cuando aparece una señal de compra o de venta, se dibuja una flecha en el gráfico y se activa una alerta que le permite
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
