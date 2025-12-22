Break Out Detector

Breakout Detector — Strumento avanzato per l’analisi della volatilità e il rilevamento dei breakout

Descrizione

Breakout Detector è un indicatore tecnico avanzato che identifica i periodi di bassa volatilità, i quali spesso precedono importanti breakout di prezzo. Questo indicatore combina il calcolo della volatilità di Parkinson con l’analisi RSI, aiutando i trader a individuare le opportunità di breakout prima che si verifichino.

Problemi che risolve

  • Breakout mancati: Quando ti accorgi del breakout, la migliore opportunità di ingresso è già passata.
  • Falsi breakout: Entrare in posizione durante alta volatilità per poi vedere il prezzo invertire rapidamente.
  • Problemi di timing: Difficoltà nell’identificare quando il mercato è “in attesa” di un grande movimento.
  • Confusione sulla volatilità: Difficoltà nel distinguere tra movimenti normali e vere zone di compressione della volatilità.
  • Entrate tardive: Riconoscere i pattern di breakout solo dopo un movimento di prezzo significativo.

Come questo indicatore risolve i problemi

  • Sistema di allerta precoce: Identifica i periodi di bassa volatilità (valori sotto 30) prima dei breakout.
  • Zone di preparazione visive: Evidenzia le aree di compressione con rettangoli dorati per una facile identificazione.
  • Avvisi intelligenti: Notifica quando il valore scende sotto 15, segnalando volatilità estremamente bassa.
  • Misurazione oggettiva: Fornisce letture numeriche della volatilità (scala 0-100), eliminando la soggettività.
  • Supporto multi-timeframe: Funziona su tutti i timeframe per un’analisi versatile.

Logica dell’indicatore

  1. Calcolo della volatilità di Parkinson

  2. RSI della volatilità

    • Applica l’RSI ai valori della volatilità di Parkinson.
    • Crea un oscillatore da 0 a 100, dove valori bassi indicano compressione della volatilità.
    • Utilizza la media mobile di Wilder (RMA) per calcoli coerenti.

Livelli chiave:

  • Sotto 15: Volatilità estremamente bassa — alta probabilità di breakout.
  • Sotto 30: Zona di bassa volatilità — possibile area di preparazione (evidenziata in oro).
  • Sopra 70: Alta volatilità — evitare nuove posizioni.

Come usare l’indicatore

Configurazione:

  1. Aggiungi l’indicatore a qualsiasi grafico e timeframe.
  2. Regola i parametri:
    • Volatility Length: Predefinito 8 (più basso = più sensibile).
    • Enable Alerts: Attiva per ricevere notifiche di breakout.
    • Highlight Ready Zone: Mostra rettangoli dorati per valori sotto 30.

Strategia di trading:

Passo 1 – Identifica il setup:

  • Attendi che l’indicatore scenda sotto 30 (compare il rettangolo dorato).
  • I valori vicini a 15 sono i segnali più forti.

Passo 2 – Conferma la compressione:

  • Osserva l’azione del prezzo all’interno della zona evidenziata.
  • Cerca una diminuzione della volatilità su più periodi.

Passo 3 – Preparati al breakout:

  • Imposta avvisi per valori sotto 15.
  • Posiziona ordini pendenti sopra/sotto il range di compressione.
  • Prepara stop loss appena fuori dall’area di consolidamento.

Passo 4 – Esegui:

  • Entra long su breakout verso l’alto dalla zona di compressione.
  • Entra short su breakout verso il basso.
  • Usa stop stretti inizialmente, poi segui il trend.

Best practice:

  • Combina con livelli di supporto/resistenza per maggiore affidabilità.
  • Usa timeframe superiori per individuare le principali zone di compressione.
  • Evita di operare quando l’indicatore è sopra 70 (alta volatilità).
  • Attendi una conferma chiara del breakout prima di entrare.
  • Usa l’analisi multi-timeframe per maggiore precisione.

Analisi multi-timeframe:

  • Daily/4H: Identifica le principali zone di compressione.
  • 1H: Conferma il setup e il timing di ingresso.
  • 15M: Affina i punti di ingresso e uscita.

Questo indicatore trasforma l’analisi della volatilità da soggettiva a oggettiva, offrendoti un vantaggio significativo nell’identificare opportunità di breakout ad alta probabilità.


