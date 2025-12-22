Break Out Detector
- Indicatori
- Chi Sum Poon
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Breakout Detector — Strumento avanzato per l’analisi della volatilità e il rilevamento dei breakout
Descrizione
Breakout Detector è un indicatore tecnico avanzato che identifica i periodi di bassa volatilità, i quali spesso precedono importanti breakout di prezzo. Questo indicatore combina il calcolo della volatilità di Parkinson con l’analisi RSI, aiutando i trader a individuare le opportunità di breakout prima che si verifichino.
Problemi che risolve
- Breakout mancati: Quando ti accorgi del breakout, la migliore opportunità di ingresso è già passata.
- Falsi breakout: Entrare in posizione durante alta volatilità per poi vedere il prezzo invertire rapidamente.
- Problemi di timing: Difficoltà nell’identificare quando il mercato è “in attesa” di un grande movimento.
- Confusione sulla volatilità: Difficoltà nel distinguere tra movimenti normali e vere zone di compressione della volatilità.
- Entrate tardive: Riconoscere i pattern di breakout solo dopo un movimento di prezzo significativo.
Come questo indicatore risolve i problemi
- Sistema di allerta precoce: Identifica i periodi di bassa volatilità (valori sotto 30) prima dei breakout.
- Zone di preparazione visive: Evidenzia le aree di compressione con rettangoli dorati per una facile identificazione.
- Avvisi intelligenti: Notifica quando il valore scende sotto 15, segnalando volatilità estremamente bassa.
- Misurazione oggettiva: Fornisce letture numeriche della volatilità (scala 0-100), eliminando la soggettività.
- Supporto multi-timeframe: Funziona su tutti i timeframe per un’analisi versatile.
Logica dell’indicatore
-
Calcolo della volatilità di Parkinson
- Utilizza il rapporto tra massimo e minimo invece del solo prezzo di chiusura.
- Più preciso delle misure tradizionali, perché cattura i movimenti intraday.
- Formula: √((hlc3 / ((length × 4) × ln(2))) × Σ(ln(high/low)²))
-
RSI della volatilità
- Applica l’RSI ai valori della volatilità di Parkinson.
- Crea un oscillatore da 0 a 100, dove valori bassi indicano compressione della volatilità.
- Utilizza la media mobile di Wilder (RMA) per calcoli coerenti.
Livelli chiave:
- Sotto 15: Volatilità estremamente bassa — alta probabilità di breakout.
- Sotto 30: Zona di bassa volatilità — possibile area di preparazione (evidenziata in oro).
- Sopra 70: Alta volatilità — evitare nuove posizioni.
Come usare l’indicatore
Configurazione:
- Aggiungi l’indicatore a qualsiasi grafico e timeframe.
- Regola i parametri:
- Volatility Length: Predefinito 8 (più basso = più sensibile).
- Enable Alerts: Attiva per ricevere notifiche di breakout.
- Highlight Ready Zone: Mostra rettangoli dorati per valori sotto 30.
Strategia di trading:
Passo 1 – Identifica il setup:
- Attendi che l’indicatore scenda sotto 30 (compare il rettangolo dorato).
- I valori vicini a 15 sono i segnali più forti.
Passo 2 – Conferma la compressione:
- Osserva l’azione del prezzo all’interno della zona evidenziata.
- Cerca una diminuzione della volatilità su più periodi.
Passo 3 – Preparati al breakout:
- Imposta avvisi per valori sotto 15.
- Posiziona ordini pendenti sopra/sotto il range di compressione.
- Prepara stop loss appena fuori dall’area di consolidamento.
Passo 4 – Esegui:
- Entra long su breakout verso l’alto dalla zona di compressione.
- Entra short su breakout verso il basso.
- Usa stop stretti inizialmente, poi segui il trend.
Best practice:
- Combina con livelli di supporto/resistenza per maggiore affidabilità.
- Usa timeframe superiori per individuare le principali zone di compressione.
- Evita di operare quando l’indicatore è sopra 70 (alta volatilità).
- Attendi una conferma chiara del breakout prima di entrare.
- Usa l’analisi multi-timeframe per maggiore precisione.
Analisi multi-timeframe:
- Daily/4H: Identifica le principali zone di compressione.
- 1H: Conferma il setup e il timing di ingresso.
- 15M: Affina i punti di ingresso e uscita.
Questo indicatore trasforma l’analisi della volatilità da soggettiva a oggettiva, offrendoti un vantaggio significativo nell’identificare opportunità di breakout ad alta probabilità.