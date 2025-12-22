Break Out Detector

BallBallG Chi Sum Poon Experts

BallBallG L'Expert Advisor (EA) BallBallG sfrutta una combinazione di indicatori tecnici per prendere decisioni di trading informate. Utilizza principalmente l'ADX (Indice Direzionale Medio) e le sue tendenze in aumento/diminuzione, la differenza tra DI+ e DI-, l'RSI (Indice di Forza Relativa) e l'indicatore Parabolic SAR. Questa strategia è applicata su sei diversi intervalli di tempo per aumentare la robustezza e la precisione. Caratteristiche Principali: Strategia Basata sugli Indicatori : Le