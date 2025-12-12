Orderflow Absorption MT5
- Göstergeler
- Chi Sum Poon
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
OrderFlow Absorption – MT5 için Profesyonel Delta ve Absorpsiyon Sinyal Göstergesi
OrderFlow Absorption ile gerçek emir akışı analizinin gücünü keşfedin – MetaTrader 5 için nihai delta histogramı ve absorpsiyon sinyal göstergesi. Fiyat hareketlerinin arkasında gerçekte neler olduğunu görmek isteyen traderlar için tasarlanan bu araç, piyasayı hareket ettiren gizli alım/satım baskısını ve absorpsiyon olaylarını ortaya çıkarır.
Özellikler
- Delta Histogramı Görselleştirme: Alım ve satım baskısını anında, renkli histogramlarla görün.
- Absorpsiyon Sinyali Tespiti: Gelişmiş algoritma, yükseliş ve düşüş absorpsiyon olaylarını tespit ederek olası dönüşler için erken uyarı sağlar.
- Grafik İşaretleyiciler: Absorpsiyon sinyalleri doğrudan grafiğinizde işaretlenir, kolayca takip edebilirsiniz.
- Açılır Uyarılar: Yeni absorpsiyon sinyalleri oluştuğunda anında bildirim alın.
- Özelleştirilebilir Eşikler: Zayıf sinyalleri filtreleyin, sadece yüksek olasılıklı fırsatlara odaklanın.
- Kaynak Yönetimi: Büyük grafiklerde bile hızlı performans için verimli hesaplama.
- Tüm Enstrümanlarla Uyumlu: Forex, endeksler ve emtialar dahil tüm sembol ve zaman dilimlerinde çalışır.
- Kolay Entegrasyon: Hızlı kurulum ve ayar için basit parametreler.
OrderFlow Absorption’ın Mantığı
OrderFlow Absorption, her bar için alım ve satım baskısını (delta) tahmin etmek için özel bir algoritma kullanır; tam tick verisi sunmayan brokerlarda bile çalışır. Hacim, fiyat hareketi, mum yapısı ve fitil uzunluğunu analiz ederek gizli absorpsiyon olaylarını – yani agresif alım/satım emirlerinin büyük karşıt emirlerle absorbe edildiği anları – tespit eder. Bunlar genellikle bir dönüşün veya güçlü bir hareketin habercisidir.
- Düşüş Absorpsiyonu: Güçlü alım baskısı (pozitif delta) varken mum düşüşle kapanıyorsa, satıcılar alımları absorbe etmiştir.
- Yükseliş Absorpsiyonu: Güçlü satım baskısı (negatif delta) varken mum yükselişle kapanıyorsa, alıcılar satışları absorbe etmiştir.
Bu sinyaller grafiğinizde işaretlenir ve anında uyarı verebilir, böylece önemli piyasa olaylarını asla kaçırmazsınız.
Nasıl Kullanılır
- Göstergiyi Ekleyin: OrderFlow Absorption’ı istediğiniz grafik ve zaman dilimine ekleyin.
- Ayarları Düzenleyin: Tercih ettiğiniz delta eşiğini ve analiz edilecek bar sayısını belirleyin.
- Histogramı İzleyin: Yeşil barlar alım baskısını, kırmızı barlar satım baskısını gösterir.
- Absorpsiyon Sinyallerini Arayın: Grafikteki “*” işaretleri absorpsiyon olaylarını gösterir. Açılır uyarılar sizi anında bilgilendirir.
- Daha Akıllı İşlem Yapın: Absorpsiyon sinyallerini dönüşleri yakalamak, girişleri onaylamak veya sahte kırılmalardan kaçınmak için kullanın.
Hemen Deneyin – Demo Sürümünü İndirin!
OrderFlow Absorption’ın gücünü kendiniz deneyimleyin. Ücretsiz demo sürümünü indirin ve işlemlerinizi nasıl dönüştürdüğünü görün. Gizli piyasa fırsatlarını kaçırmayın – OrderFlow Absorption’ı bugün işlem araçlarınıza ekleyin!
OrderFlow Absorption – Piyasanın gerçek niyetlerini görün. Demoyu indirin ve güvenle işlem yapın!