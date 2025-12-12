OrderFlow Absorption – MT5 için Profesyonel Delta ve Absorpsiyon Sinyal Göstergesi

OrderFlow Absorption ile gerçek emir akışı analizinin gücünü keşfedin – MetaTrader 5 için nihai delta histogramı ve absorpsiyon sinyal göstergesi. Fiyat hareketlerinin arkasında gerçekte neler olduğunu görmek isteyen traderlar için tasarlanan bu araç, piyasayı hareket ettiren gizli alım/satım baskısını ve absorpsiyon olaylarını ortaya çıkarır.

Özellikler

Delta Histogramı Görselleştirme: Alım ve satım baskısını anında, renkli histogramlarla görün.

Alım ve satım baskısını anında, renkli histogramlarla görün. Absorpsiyon Sinyali Tespiti: Gelişmiş algoritma, yükseliş ve düşüş absorpsiyon olaylarını tespit ederek olası dönüşler için erken uyarı sağlar.

Gelişmiş algoritma, yükseliş ve düşüş absorpsiyon olaylarını tespit ederek olası dönüşler için erken uyarı sağlar. Grafik İşaretleyiciler: Absorpsiyon sinyalleri doğrudan grafiğinizde işaretlenir, kolayca takip edebilirsiniz.

Absorpsiyon sinyalleri doğrudan grafiğinizde işaretlenir, kolayca takip edebilirsiniz. Açılır Uyarılar: Yeni absorpsiyon sinyalleri oluştuğunda anında bildirim alın.

Yeni absorpsiyon sinyalleri oluştuğunda anında bildirim alın. Özelleştirilebilir Eşikler: Zayıf sinyalleri filtreleyin, sadece yüksek olasılıklı fırsatlara odaklanın.

Zayıf sinyalleri filtreleyin, sadece yüksek olasılıklı fırsatlara odaklanın. Kaynak Yönetimi: Büyük grafiklerde bile hızlı performans için verimli hesaplama.

Büyük grafiklerde bile hızlı performans için verimli hesaplama. Tüm Enstrümanlarla Uyumlu: Forex, endeksler ve emtialar dahil tüm sembol ve zaman dilimlerinde çalışır.

Forex, endeksler ve emtialar dahil tüm sembol ve zaman dilimlerinde çalışır. Kolay Entegrasyon: Hızlı kurulum ve ayar için basit parametreler.

OrderFlow Absorption’ın Mantığı

OrderFlow Absorption, her bar için alım ve satım baskısını (delta) tahmin etmek için özel bir algoritma kullanır; tam tick verisi sunmayan brokerlarda bile çalışır. Hacim, fiyat hareketi, mum yapısı ve fitil uzunluğunu analiz ederek gizli absorpsiyon olaylarını – yani agresif alım/satım emirlerinin büyük karşıt emirlerle absorbe edildiği anları – tespit eder. Bunlar genellikle bir dönüşün veya güçlü bir hareketin habercisidir.

Düşüş Absorpsiyonu: Güçlü alım baskısı (pozitif delta) varken mum düşüşle kapanıyorsa, satıcılar alımları absorbe etmiştir.

Güçlü alım baskısı (pozitif delta) varken mum düşüşle kapanıyorsa, satıcılar alımları absorbe etmiştir. Yükseliş Absorpsiyonu: Güçlü satım baskısı (negatif delta) varken mum yükselişle kapanıyorsa, alıcılar satışları absorbe etmiştir.

Bu sinyaller grafiğinizde işaretlenir ve anında uyarı verebilir, böylece önemli piyasa olaylarını asla kaçırmazsınız.

Nasıl Kullanılır

Göstergiyi Ekleyin: OrderFlow Absorption’ı istediğiniz grafik ve zaman dilimine ekleyin. Ayarları Düzenleyin: Tercih ettiğiniz delta eşiğini ve analiz edilecek bar sayısını belirleyin. Histogramı İzleyin: Yeşil barlar alım baskısını, kırmızı barlar satım baskısını gösterir. Absorpsiyon Sinyallerini Arayın: Grafikteki “*” işaretleri absorpsiyon olaylarını gösterir. Açılır uyarılar sizi anında bilgilendirir. Daha Akıllı İşlem Yapın: Absorpsiyon sinyallerini dönüşleri yakalamak, girişleri onaylamak veya sahte kırılmalardan kaçınmak için kullanın.

Hemen Deneyin – Demo Sürümünü İndirin!

OrderFlow Absorption’ın gücünü kendiniz deneyimleyin. Ücretsiz demo sürümünü indirin ve işlemlerinizi nasıl dönüştürdüğünü görün. Gizli piyasa fırsatlarını kaçırmayın – OrderFlow Absorption’ı bugün işlem araçlarınıza ekleyin!

OrderFlow Absorption – Piyasanın gerçek niyetlerini görün. Demoyu indirin ve güvenle işlem yapın!