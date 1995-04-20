Break Out Detector
- Chi Sum Poon
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Breakout Detector —— 進階波動率突破偵測工具
描述
Breakout Detector 是一款先進的技術指標，能夠偵測低波動率階段，這些階段通常預示著即將出現的重大價格突破。該指標結合帕金森波動率計算與 RSI 分析，協助交易者在突破發生前發現潛在機會。
你面臨的問題
- 錯過突破：等你發現突破時，最佳進場點已經錯過
- 假突破：在高波動時進場，價格卻很快反轉
- 時機難以掌握：難以判斷市場何時「蓄勢待發」
- 波動率混淆：難以分辨正常波動與真正的低波動壓縮區
- 進場延遲：突破型態出現時，價格已大幅波動
本指標如何解決這些問題
- 提前預警：在突破發生前，偵測低波動階段（數值低於30）
- 視覺化準備區：以金色矩形高亮壓縮區域，方便辨識
- 智慧提醒：當指標數值跌破15時發出通知，提示極低波動
- 客觀量化：提供0-100的波動率讀數，減少主觀判斷
- 多週期支援：適用於所有時間週期，靈活分析
指標邏輯
-
帕金森波動率計算：
- 利用最高價與最低價的關係，而非僅收盤價
- 更精確反映日內波動
- 公式： √((hlc3 / ((length × 4) × ln(2))) × Σ(ln(high/low)²))
-
波動率 RSI：
- 對帕金森波動率值應用 RSI 分析
- 形成0-100的震盪器，低值代表波動率壓縮
- 採用 Wilder 平滑（RMA）算法
關鍵區間：
- 低於15：極低波動率——高機率突破
- 低於30：低波動區——潛在準備區（金色高亮）
- 高於70：高波動——不建議新開倉
如何使用本指標
設定：
- 將指標加入任意圖表與週期
- 可調整參數：
- Volatility Length：預設8（越小越敏感）
- Enable Alerts：開啟後可收到突破提醒
- Highlight Ready Zone：開啟後低於30時顯示金色矩形
交易策略：
步驟1 - 尋找訊號：
- 等待指標跌破30（出現金色矩形）
- 數值接近15時為最強訊號
步驟2 - 確認壓縮：
- 觀察價格在高亮區間內的表現
- 多根K線波動率持續降低更佳
步驟3 - 準備突破：
- 設定提醒，數值跌破15時關注
- 在壓縮區上下方掛單
- 停損設在盤整區外
步驟4 - 執行交易：
- 向上突破進多單
- 向下突破進空單
- 初始停損緊湊，後續可移動停利
最佳實踐：
- 搭配支撐/阻力位使用效果更佳
- 大週期尋找主要壓縮區，小週期精確進出
- 指標高於70時避免交易
- 等待明確突破再進場
- 多週期共振提升準確率
多週期分析建議：
- 日線/4小時：尋找主要壓縮區
- 1小時：確認訊號與進場時機
- 15分鐘：精細化進出場
本指標將波動率分析從主觀圖形辨識轉化為客觀量化數據，助你高效捕捉高機率突破機會。