Break Out Detector
- 지표
- Chi Sum Poon
- 버전: 1.0
- 활성화: 5
Breakout Detector — 고급 변동성 분석 및 돌파 감지 도구
설명
Breakout Detector는 낮은 변동성 구간을 식별하는 고급 기술적 지표로, 이러한 구간은 종종 큰 가격 돌파에 앞서 나타납니다. 이 지표는 파킨슨 변동성 계산과 RSI 분석을 결합하여, 트레이더가 돌파 기회를 미리 포착할 수 있도록 도와줍니다.
이 인디케이터가 해결하는 문제
- 돌파 신호를 놓침: 돌파를 인지했을 때 이미 최적의 진입 시점을 놓친 경우
- 가짜 돌파: 높은 변동성 구간에서 진입했다가 가격이 빠르게 반전되는 경우
- 타이밍 문제: 시장이 언제 '에너지를 축적'하고 있는지 파악하기 어려움
- 변동성 혼동: 일반적인 가격 움직임과 진짜 저변동성 압축 구간을 구분하기 어려움
- 늦은 진입: 돌파 패턴을 인식했을 때 이미 가격이 크게 움직인 경우
이 인디케이터의 해결 방법
- 조기 경고: 돌파 전 저변동성 구간(값이 30 미만)을 식별
- 시각적 준비 구간: 금색 사각형으로 압축 구간을 강조 표시
- 스마트 알림: 값이 15 미만으로 떨어질 때 알림(극저변동성 신호)
- 객관적 수치 제공: 0~100의 변동성 수치로 주관적 판단 배제
- 다중 타임프레임 지원: 모든 차트 주기에서 사용 가능
인디케이터의 논리
-
파킨슨 변동성 계산
- 종가뿐만 아니라 고가와 저가의 관계를 활용
- 일중 움직임을 더 정확하게 반영
- 공식: √((hlc3 / ((length × 4) × ln(2))) × Σ(ln(high/low)²))
-
변동성 RSI
- 파킨슨 변동성 값에 RSI 적용
- 0~100 오실레이터, 낮은 값은 변동성 압축 의미
- 와일더 방식(RMA)으로 평활화
주요 구간:
- 15 미만: 극저변동성 — 돌파 확률 높음
- 30 미만: 저변동성 구간 — 준비 구간(금색 강조)
- 70 초과: 고변동성 — 신규 진입 비추천
사용 방법
설정
- 원하는 차트와 주기에 인디케이터 추가
- 파라미터 조정
- Volatility Length: 기본값 8(짧을수록 민감)
- Enable Alerts: 알림 활성화
- Highlight Ready Zone: 30 미만일 때 금색 사각형 표시
트레이딩 전략
1단계 — 신호 포착
- 인디케이터가 30 미만으로 떨어지면 주목(금색 사각형 표시)
- 15에 가까울수록 강한 신호
2단계 — 압축 확인
- 강조 구간 내 가격 움직임 관찰
- 여러 캔들 동안 변동성 감소 확인
3단계 — 돌파 준비
- 값이 15 미만일 때 알림 설정
- 압축 구간 상하단에 대기 주문
- 스톱로스는 박스 외부에 설정
4단계 — 진입
- 상단 돌파 시 매수, 하단 돌파 시 매도
- 초기 스톱은 짧게, 이후 추세에 따라 이동
활용 팁
- 지지/저항선과 병행 사용
- 상위 주기로 주요 압축 구간 확인, 하위 주기로 진입 타이밍 조절
- 70 초과 시 신규 진입 자제
- 명확한 돌파 확인 후 진입
- 다중 타임프레임 분석으로 정확도 향상
다중 타임프레임 분석 예시
- 일봉/4시간봉: 주요 압축 구간 확인
- 1시간봉: 신호 및 진입 타이밍 확인
- 15분봉: 진입/청산 정밀 조정
이 인디케이터는 변동성 분석을 주관적 패턴 인식에서 객관적 수치 기반으로 전환하여, 높은 확률의 돌파 기회를 효과적으로 포착할 수 있도록 도와줍니다.