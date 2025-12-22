Break Out Detector
- Indicateurs
- Chi Sum Poon
- Version: 1.0
- Activations: 5
Breakout Detector — Outil avancé d’analyse de volatilité et de détection de cassures
Description
Breakout Detector est un indicateur technique avancé qui identifie les périodes de faible volatilité, lesquelles précèdent souvent des cassures de prix importantes. Cet indicateur combine le calcul de la volatilité de Parkinson avec l’analyse RSI, aidant les traders à repérer les opportunités de cassure avant qu’elles ne se produisent.
Problèmes résolus
- Cassures manquées : Lorsque vous remarquez la cassure, la meilleure opportunité d’entrée est déjà passée.
- Faux signaux : Entrer en position lors de fortes volatilités pour voir le prix se retourner rapidement.
- Problèmes de timing : Difficile de savoir quand le marché « se prépare » à un mouvement important.
- Confusion sur la volatilité : Difficile de distinguer un mouvement normal d’une vraie zone de compression.
- Entrées tardives : Reconnaître le schéma de cassure seulement après un mouvement de prix important.
Comment l’indicateur résout ces problèmes
- Alerte précoce : Identifie les périodes de faible volatilité (valeurs inférieures à 30) avant la cassure.
- Zones de préparation visuelles : Met en évidence les zones de compression avec des rectangles dorés pour une identification facile.
- Alertes intelligentes : Notifie lorsque la valeur passe sous 15, signalant une volatilité extrêmement faible.
- Mesure objective : Fournit des valeurs numériques de volatilité (échelle 0-100), supprimant la subjectivité.
- Support multi-unité de temps : Fonctionne sur toutes les unités de temps pour une analyse polyvalente.
Logique de l’indicateur
-
Calcul de la volatilité de Parkinson
- Utilise la relation entre le plus haut et le plus bas, pas seulement le cours de clôture.
- Plus précis que les mesures traditionnelles car il capte les mouvements intrajournaliers.
- Formule : √((hlc3 / ((length × 4) × ln(2))) × Σ(ln(high/low)²))
-
RSI de la volatilité
- Applique le RSI aux valeurs de volatilité de Parkinson.
- Crée un oscillateur de 0 à 100 où les faibles valeurs indiquent une compression de volatilité.
- Utilise le lissage de Wilder (RMA) pour des calculs cohérents.
Niveaux clés :
- Sous 15 : Volatilité extrêmement faible — forte probabilité de cassure.
- Sous 30 : Zone de faible volatilité — zone de préparation potentielle (surlignée en or).
- Au-dessus de 70 : Forte volatilité — éviter de nouvelles positions.
Comment utiliser l’indicateur
Configuration :
- Ajoutez l’indicateur à n’importe quel graphique et unité de temps.
- Ajustez les paramètres :
- Volatility Length : Par défaut 8 (plus court = plus sensible).
- Enable Alerts : Activez pour recevoir des notifications de cassure.
- Highlight Ready Zone : Affiche des rectangles dorés pour les valeurs inférieures à 30.
Stratégie de trading :
Étape 1 – Identifier la configuration :
- Attendez que l’indicateur passe sous 30 (rectangle doré apparaît).
- Les valeurs proches de 15 sont les meilleures opportunités.
Étape 2 – Confirmer la compression :
- Observez l’action des prix dans la zone surlignée.
- Cherchez une baisse de volatilité sur plusieurs périodes.
Étape 3 – Préparer la cassure :
- Placez des alertes pour les valeurs sous 15.
- Placez des ordres en attente au-dessus/en dessous de la zone de compression.
- Placez les stops juste à l’extérieur de la zone de consolidation.
Étape 4 – Exécuter :
- Achetez lors d’une cassure haussière de la zone de compression.
- Vendez lors d’une cassure baissière.
- Utilisez des stops serrés au début, puis suivez la tendance.
Bonnes pratiques :
- Combinez avec des niveaux de support/résistance pour plus de confluence.
- Utilisez des unités de temps supérieures pour identifier les grandes zones de compression.
- Évitez de trader lorsque l’indicateur est au-dessus de 70 (forte volatilité).
- Attendez une confirmation claire de la cassure avant d’entrer.
- Utilisez une analyse multi-unité de temps pour plus de précision.
Analyse multi-unité de temps :
- Journalier/4H : Identifiez les grandes zones de compression.
- 1H : Confirmez la configuration et le timing d’entrée.
- 15M : Affinez les points d’entrée et de sortie.
Cet indicateur transforme l’analyse de la volatilité de subjective à objective, vous donnant un avantage significatif pour repérer les opportunités de cassure à forte probabilité.