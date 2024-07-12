Ichiichiichiku

This EA trades based on the ADX, ADX rising/falling, Di+ and Di- difference, RSI, 5-timeframe 2-ichimoku conversion, base line, total 10 MAs indicators.

Can trade single bets, can trade Martingale.

This EA is suitable for all markets, including gold, indices, forex, and more.


一齊一齊一齊沽

此EA跟據 ADX, ADX 升緊/跌緊, Di+ 和 Di- Difference, RSI, 5 個 TimeFrame 2 條 ichimoku conversion, base line 指標共10條MA, 作出交易;

可玩單注, 可玩馬丁

此EA適用於所有市場, 黃金, 指數, 外匯......


