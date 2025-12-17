Piyasa yapısı mantığını kullanarak BOS ve likidite süpürmelerini tespit eder ve olası Smart Money dönüşlerini görselleştirir.

BOS Liquidity Sweep – Piyasa yapısı göstergesi

BOS Liquidity Sweep, likidite süpürmelerini ve Break of Structure (BOS) kavramlarını doğrudan grafik üzerinde görselleştirmek için tasarlanmış teknik bir piyasa yapısı göstergesidir.

Gösterge, fiyat davranışına odaklanır ve likiditenin nerede toplandığını ve piyasanın buna nasıl tepki verdiğini anlamaya yardımcı olur; otomatik işlem veya kâr vaadi içermez.

Temel kavram

Finansal piyasalar genellikle ana yönüne devam etmeden önce yüksek likidite bölgelerine hareket eder.

Bu gösterge aşağıdaki unsurları birleştirerek bu anları vurgular:

Piyasa yapısı (HH, HL, LH, LL)

Likidite süpürmesi tespiti

Break of Structure ile doğrulama

Amaç, karar verme sürecini görsel olarak desteklemektir.

Gösterge nasıl çalışır (adım adım)

1. Piyasa yapısının belirlenmesi

Gösterge, aşağıdaki yapısal noktaları belirlemek için fiyat hareketlerini sürekli analiz eder:

Higher Highs (HH)

Higher Lows (HL)

Lower Highs (LH)

Lower Lows (LL)

Bu noktalar mevcut piyasa yapısını tanımlar ve grafikte gösterilir.

2. Likidite süpürmesinin tespiti

Likidite süpürmesi, fiyatın önceki bir yüksek veya düşük seviyeyi kısa süreli aşması ve ardından tekrar yapı içine dönmesiyle oluşur.

Gösterge bu durumu şu koşullarda işaretler:

fiyat yapısal bir seviyeyi aşar

hareket piyasa tarafından reddedilir

fiyat önceki aralık içinde kapanır

Bu aşama tek başına bir işlem sinyali değildir.

3. Break of Structure (BOS) ile doğrulama

Geçerli bir süpürmeden sonra gösterge yapısal doğrulamayı bekler.

BOS şu durumlarda tespit edilir:

fiyat ilgili yapısal seviyeyi kırar

piyasa yönü daha net hale gelir

süpürme olası devam veya dönüş olarak doğrulanır

Bu doğrulamadan sonra görsel sinyal gösterilir.

Ne zaman sinyal oluşur

Sinyal yalnızca tüm koşullar sağlandığında görüntülenir:

geçerli bir piyasa yapısı vardır

likidite toplanmıştır

fiyat tepkisi reddi doğrular

net bir Break of Structure oluşmuştur

Kullanımın önerilmediği durumlar

Gösterge şu durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır:

piyasa net yapı olmadan yatay seyrediyorsa

likidite süpürmesi oluşmamışsa

BOS doğrulanmamışsa

haber kaynaklı aşırı oynaklık varsa

Önemli notlar

Gösterge işlem açmaz

Kâr tahmini yapmaz

Risk yönetiminin yerine geçmez

Sinyaller bağlama bağlıdır

Giriş parametreleri

Tüm parametreler isteğe bağlıdır.

Piyasa yapısı ayarları

Swing Length

Yüksek ve düşük noktaları belirlemek için kullanılan mum sayısını tanımlar.

Görsel ayarlar

Yapısal etiketler için renkler (HH, HL, LH, LL)

Çizgi ve metin boyutları

Görüntüleme ve uyarı seçenekleri

Görsel sinyalleri açma/kapatma

Yalnızca doğrulama sonrası isteğe bağlı uyarılar

Desteklenen platform

MetaTrader 4

Uyarı

Finansal işlemler risk içerir.

Bu gösterge yalnızca eğitim ve analiz amaçlıdır ve finansal tavsiye değildir.