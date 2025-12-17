BOS Liquidity Sweep
- Göstergeler
- Mahmud Hisso
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Piyasa yapısı mantığını kullanarak BOS ve likidite süpürmelerini tespit eder ve olası Smart Money dönüşlerini görselleştirir.
BOS Liquidity Sweep – Piyasa yapısı göstergesi
BOS Liquidity Sweep, likidite süpürmelerini ve Break of Structure (BOS) kavramlarını doğrudan grafik üzerinde görselleştirmek için tasarlanmış teknik bir piyasa yapısı göstergesidir.
Gösterge, fiyat davranışına odaklanır ve likiditenin nerede toplandığını ve piyasanın buna nasıl tepki verdiğini anlamaya yardımcı olur; otomatik işlem veya kâr vaadi içermez.
Temel kavram
Finansal piyasalar genellikle ana yönüne devam etmeden önce yüksek likidite bölgelerine hareket eder.
Bu gösterge aşağıdaki unsurları birleştirerek bu anları vurgular:
-
Piyasa yapısı (HH, HL, LH, LL)
-
Likidite süpürmesi tespiti
-
Break of Structure ile doğrulama
Amaç, karar verme sürecini görsel olarak desteklemektir.
Gösterge nasıl çalışır (adım adım)
1. Piyasa yapısının belirlenmesi
Gösterge, aşağıdaki yapısal noktaları belirlemek için fiyat hareketlerini sürekli analiz eder:
-
Higher Highs (HH)
-
Higher Lows (HL)
-
Lower Highs (LH)
-
Lower Lows (LL)
Bu noktalar mevcut piyasa yapısını tanımlar ve grafikte gösterilir.
2. Likidite süpürmesinin tespiti
Likidite süpürmesi, fiyatın önceki bir yüksek veya düşük seviyeyi kısa süreli aşması ve ardından tekrar yapı içine dönmesiyle oluşur.
Gösterge bu durumu şu koşullarda işaretler:
-
fiyat yapısal bir seviyeyi aşar
-
hareket piyasa tarafından reddedilir
-
fiyat önceki aralık içinde kapanır
Bu aşama tek başına bir işlem sinyali değildir.
3. Break of Structure (BOS) ile doğrulama
Geçerli bir süpürmeden sonra gösterge yapısal doğrulamayı bekler.
BOS şu durumlarda tespit edilir:
-
fiyat ilgili yapısal seviyeyi kırar
-
piyasa yönü daha net hale gelir
-
süpürme olası devam veya dönüş olarak doğrulanır
Bu doğrulamadan sonra görsel sinyal gösterilir.
Ne zaman sinyal oluşur
Sinyal yalnızca tüm koşullar sağlandığında görüntülenir:
-
geçerli bir piyasa yapısı vardır
-
likidite toplanmıştır
-
fiyat tepkisi reddi doğrular
-
net bir Break of Structure oluşmuştur
Kullanımın önerilmediği durumlar
Gösterge şu durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır:
-
piyasa net yapı olmadan yatay seyrediyorsa
-
likidite süpürmesi oluşmamışsa
-
BOS doğrulanmamışsa
-
haber kaynaklı aşırı oynaklık varsa
Önemli notlar
-
Gösterge işlem açmaz
-
Kâr tahmini yapmaz
-
Risk yönetiminin yerine geçmez
-
Sinyaller bağlama bağlıdır
Giriş parametreleri
Tüm parametreler isteğe bağlıdır.
Piyasa yapısı ayarları
Swing Length
Yüksek ve düşük noktaları belirlemek için kullanılan mum sayısını tanımlar.
Görsel ayarlar
-
Yapısal etiketler için renkler (HH, HL, LH, LL)
-
Çizgi ve metin boyutları
Görüntüleme ve uyarı seçenekleri
-
Görsel sinyalleri açma/kapatma
-
Yalnızca doğrulama sonrası isteğe bağlı uyarılar
Desteklenen platform
-
MetaTrader 4
Uyarı
Finansal işlemler risk içerir.
Bu gösterge yalnızca eğitim ve analiz amaçlıdır ve finansal tavsiye değildir.