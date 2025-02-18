Trade Portfolio Dashboard MT5

Anında gün ve hafta bazında kapalı işlem geçmişinizi, mevcut açık işlemlerinizi ve döviz maruziyetinizi tek bir grafikte görün! Karlı işlemleri ve mevcut düşüşünüzün işlem portföyünüzde nerede olduğunu belirlemek için ısı haritasını kullanın.

Hızlı Kapatma Düğmeleri
Hızlı kapatma düğmelerini kullanarak tek bir semboldeki her işlemi kapatın, tek tek işlemleri tamamen kapatın veya bir düğmeye tıklayarak kısmi kar veya zarar elde edin. Artık bir listede işlem aramanıza ve işlemlerinizin bir kısmını nasıl kapatacağınızı çözmenize gerek yok. Gösterge paneli ayrıca döviz çiftleri ile işlem yaparken her para birimi sembolündeki mevcut maruziyetinizi gösterir, bu, önemli haber olaylarından önce aşırı maruz kalmış olabileceğiniz alanları belirlemenize yardımcı olur. Haberlerden önce maruziyetinizi anında hızla azaltmak için düğmeleri kullanabilir veya haberler zaten gerçekleşmişse ve sizi kar elde etmişse, tek bir tıklamayla bu karı hızla bankaya yatırabilirsiniz!

İşlem Isı Haritasını Açın
İşlem ısı haritası, pozisyon ticareti veya salınım ticareti stratejileri kullanan, işlemlere girip çıkmak için dolar maliyet ortalamasını kullanan tüccarlar için özel olarak tasarlanmış görsel bir araçtır. Portföyünüzdeki, bankaya yatırılabilen bireysel işlemleri ve kısmi boyutta kapatabileceğiniz geri çekilme işlemlerini hızla belirleyebilirsiniz. Bu, aynı zamanda geri çekilmenizi azaltırken genel bir kar elde etmenizi sağlar. Anında para kazanmak ve riski azaltmak için tam veya kısmi kapatma düğmelerini kullanmanız yeterlidir.

Geri Çekilme Kontrol Fırsatlarını Hızla Belirleyin
Geri çekilme kontrol geçişi, "D düğmesi", portföyünüzdeki her işlem gören sembolde ortalama fiyatın üzerinde olan tüm geri çekilme işlemlerini vurgulayacaktır. Bu, tüm sembollerdeki bireysel işlemlerin etrafına bir dikdörtgen ekleyerek yapılır, böylece önce hangilerine odaklanmak istediğinizi görebilirsiniz. Bu, genel portföyünüzü iyileştirmek ve riski azaltmak için hangi işlemleri tamamen veya kısmen kapatabileceğinizi anında görmenizi sağlar. Ortalama fiyatınızı iyileştiren ve mevcut fiyatı ortalamanıza yaklaştıran işlemleri kapatmak, sembollerdeki pozisyonlardan daha hızlı çıkmanızı sağlar. Bu, pozisyonlar size karşı daha fazla baskı yaparsa geri çekilme hızını azaltır.

Tamamen Yapılandırılabilir
Isı haritası renkleri ve gösterge panelinin tüm yönleri yapılandırılabilir, böylece tercihinize ve renk düzeninize uyacak şekilde tek tek bölümleri veya bölümler içindeki sütunları gizleyebilir ve gösterebilirsiniz. Isı haritasındaki tek tek işlemler, EA'daki girdilere girmeden doğrudan gösterge panelinden tercihinize bağlı olarak farklı verileri gösterecek şekilde değiştirilebilir.


MT4 Version - https://www.mql5.com/en/market/product/132081/



Filtrele:
orollo orollo
564
orollo orollo 2025.03.19 13:29 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt