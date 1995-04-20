Index Statistics and Session Level Analysis

推測をやめて、統計的優位性を持って取引を始めましょう

株価指数はFXとは異なる動きをします。決まったセッションがあり、オーバーナイトでギャップが発生し、予測可能な統計パターンに従います。このインジケーターは、DAX、S&P 500、ダウ・ジョーンズなどの指数を自信を持って取引するために必要な確率データを提供します。

何が違うのか

ほとんどのインジケーターは何が起こったかを示します。このインジケーターは次に何が起こる可能性が高いかを示します。毎取引日、インジケーターは100日間のヒストリカルデータに対して現在のセットアップを分析します。類似のギャップ、類似のオープニングポジションを持つ日を見つけ、価格が主要なレベルに到達した頻度を正確に計算します。ギャップが埋まるか、昨日の高値がテストされるかの推測はもう必要ありません。実際のデータに基づいた正確なパーセンテージが得られます。

すべての入力パラメータを説明した完全なマニュアルはこちら：https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370

優れたセットアップを見つけるための戦略ガイドはこちら：https://www.mql5.com/en/blogs/post/766371

Risk Reward Calculation + Fast Trade Management Buttons EAと組み合わせて、株価指数のデイトレードを楽に - https://www.mql5.com/en/market/product/78020

MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/159295/

主な機能

  • オーバーナイトのノイズを無視するセッションフィルター付き計算
  • 強気または弱気コントロールの自動検出
  • 過去の埋め率を表示するギャップ分析
  • 統計的に類似した日を見つけるパターンマッチング
  • 前セッションの高値・安値、日足レベル、週足レベルに到達する確率パーセンテージ
  • すべての主要価格レベルがワンクリック切り替えボタン付きで自動描画

トレーダーの使い方

ギャップダウンで昨日の終値から平均日足レンジの15%下で始まります。インジケーターは、類似のギャップの82%がセッション中に閉じ、通常はキャンドル8までに閉じることを示しています。オープン付近で買い、ギャップフィルを狙い、最初の1時間以内に利益確定します。

価格が昨日のセッションレンジを下回って始まります。ヒストリカルデータは、類似の日の0%が昨日の高値に到達したことを示しています。新高値を期待してロングを保持することを避け、代わりに確率が有利な下落ターゲットに焦点を当てます。

インジケーターは3回連続の強い弱気クローズの後、ベアコントロールを検出します。価格がセッション移動平均を下回っていることと組み合わせると、ショートポジションを保持し、ラリーで売る確認が得られます。

本格的なインデックストレーダー向けに構築

14のトグルボタンで、任意の要素を即座に表示または非表示にできます。統計パネルはコンテンツに基づいて自動サイズ調整されます。キャンドルはセッションオープンから番号が付けられているので、1日のどこにいるかが常にわかります。バー18は強調表示されています。統計的に、日足レンジの80%がその時点で確立されるためです。

ストラテジーテスター統合は、各セッションクローズ時にスクリーンショットをキャプチャし、各日のパターンを説明するインテリジェントなファイル名を付けます。ビジュアルバックテストを通じて独自の統計的優位性を構築するのに最適です。

よりスマートに取引

現在のセットアップに一致する日の75%が前日の安値に到達したことを知っていれば、取引の仕方が変わります。17%しか前回の終値に到達しなかったことを知っていれば、現実的なターゲットを設定します。このインジケーターは、勘を確率に置き換えることで、各取引日へのアプローチを変革します。

M5タイムフレームで最も効果的です。DAX、S&P 500、ダウ・ジョーンズ、ナスダック、FTSE 100に最適化されています。

Al Brooksプライスアクション受講生に最適

インジケーターには、Al Brooksが教える同じ方法論に従ったキャンドル番号付けシステムが組み込まれており、プロのようにプライスアクションを読むためのすべての追加統計データが含まれています。また、ブルまたはベアのどちらが市場をコントロールしているかを識別するのに役立つマルチバーラン・ロジックもあります。同じ色のキャンドルが連続で複数本？その方向に対するプルバックを待って、トレンドに乗りましょう。キャンドルの強さと連続キャンドル数の入力で、お好みに合わせて完全にカスタマイズ可能です。


