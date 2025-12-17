Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5

Risk/Reward Tool, MetaTrader 5'te işlem planlama, görselleştirme ve gerçekleştirme şeklinizi devrim niteliğinde değiştirmek için tasarlanmış profesyonel düzeyde bir Uzman Danışmandır. İster hassas risk yönetimine değer veren isteğe bağlı bir trader olun, ister işlem kurulumlarını görsel olarak test etmesi gereken bir strateji geliştiricisi olun, bu araç zarif ve sezgisel bir arayüzde ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.

Temel pozisyon hesaplayıcılarından farklı olarak, Risk/Reward Tool görsel işlem planlamasını anlık gerçekleştirme yetenekleri, gerçek zamanlı kar/zarar izleme ve kapsamlı işlem yönetimi özellikleriyle birleştirir. Araç, MT5 Strateji Test Cihazı ile tam uyumludur ve gerçek sermayeyi riske atmadan ticaret stratejinizi uygulamanıza ve yaklaşımınızı geliştirmenize olanak tanır.

Aracın tam kılavuzu burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244

MT4 versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/78020/

Temel Özellikler

Görsel İşlem Planlama

Sürükle ve bırak ile etkileşimli giriş, zarar durdur ve kar al çizgileri

İşlem parametrelerinizi ayarladıkça gerçek zamanlı güncellenen renk kodlu risk/ödül bölgeleri

Volatiliteye ayarlı pozisyon boyutlandırma için ATR tabanlı otomatik zarar durdur hesaplama

Görsel temsil ile yapılandırılabilir risk/ödül oranı

Giriş çizgisi konumuna göre hem piyasa emirleri hem de bekleyen emirler (limit/stop) desteği

Akıllı Pozisyon Boyutlandırma

Hesap bakiyesinin yüzdesi veya sabit para tutarı olarak risk

Zarar durdur hareketinizde güncellenen gerçek zamanlı lot büyüklüğü hesaplama

Kullanışlı yukarı/aşağı butonları veya doğrudan giriş ile ayarlanabilir risk

Broker spesifikasyonlarınıza göre otomatik lot normalleştirme

Tek Tıkla İşlem Gerçekleştirme

Önceden hesaplanmış pozisyon büyüklüğü ile anlık piyasa emri gerçekleştirme

Giriş mevcut fiyattan uzağa ayarlandığında otomatik bekleyen emir yerleştirme

Mevcut fiyattan anlık gerçekleştirme için Piyasa Emri modu geçişi

İşlem yerleştirmeden önce görsel onay

Kapsamlı İşlem Yönetimi

Bireysel işlemler için Başabaşa Taşı butonu

Çoklu pozisyonlar için Ortalama Başabaş fonksiyonu

Özelleştirilebilir yüzde ile kısmi kapatma işlevi

Hızlı çıkış için Tümünü Kapat butonu

Kazanan işlemleri ölçeklendirmek için En Karlı Pozisyonu Kapat

Gerçek Zamanlı İşlem İzleme

Kontrol panelinde canlı kar/zarar gösterimi

Grafikte bireysel işlem K/Z etiketleri

Her seviyedeki potansiyel kaybı/karı gösteren ZD/KA tutar etiketleri

Aynı yöndeki çoklu pozisyonlar için ortalama fiyat çizgisi

Karmaşık grafikleri önlemek için akıllı etiket gruplama

Strateji Test Cihazı Uyumluluğu

MT5 Görsel Strateji Test Cihazında tam işlevsellik

İşlem yönetimini test etmek için açık emirlerde ayarlanabilir ZD/KA çizgileri

Gerçek para riske atmadan stratejinizi uygulayın

Avantajlar ve Faydalar

Risk Yönetimi İçin

Asla niyetinizden fazlasını riske atmayın - otomatik pozisyon boyutlandırma işlem başına tutarlı risk sağlar

Görsel risk/ödül bölgeleri gerçekleştirmeden önce işlem kalitesini değerlendirmeyi kolaylaştırır

ATR tabanlı stoplar piyasa volatilitesine otomatik olarak uyum sağlar

Başabaş ve kısmi kapatma özellikleri ile sermayenizi koruyun

İşlem Gerçekleştirme İçin

Otomatik lot büyüklüğü hesaplama ile hesaplama hatalarını ortadan kaldırın

Tek tıkla emir yerleştirme ile işlemleri daha hızlı gerçekleştirin

Taahhüt etmeden önce girişleri görsel olarak planlayarak duygusal ticareti azaltın

Hem piyasa hem de bekleyen emirler için kesintisiz destek

İşlem Yönetimi İçin

Ortalama fiyat takibi ile çoklu pozisyonları verimli bir şekilde yönetin

Anlık başabaş işlevi ile karları hızla kilitleyin

Kısmi kapatma özelliği ile kazanan işlemlerden ölçeklendirerek çıkın

Gerçek zamanlı K/Z gösterimi ile tüm pozisyonları bir bakışta izleyin

Strateji Geliştirme İçin