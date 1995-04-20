Index Statistics and Session Level Analysis

停止猜测，开始用统计优势交易

股票指数的交易方式与外汇不同。它们有固定的交易时段，隔夜会出现跳空，并遵循可预测的统计模式。这个指标为您提供所需的概率数据，让您能够自信地交易DAX、标普500和道琼斯等指数。

与众不同之处

大多数指标向您展示已经发生的事情。而这个指标向您展示接下来可能发生什么。每个交易日，指标都会根据100天的历史数据分析您当前的设置。它会找到具有相似跳空、相似开盘位置的日子，并准确计算价格到达关键水平的频率。不再猜测跳空是否会回补，或者昨天的高点是否会被测试。您将获得基于真实数据的精确百分比。

完整手册及所有参数说明请访问：https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370

帮助您找到优质设置的策略指南：https://www.mql5.com/en/blogs/post/766371

搭配风险回报计算 + 快速交易管理按钮EA，轻松进行股指日内交易 - https://www.mql5.com/en/market/product/78020

MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/159295/



主要功能

按交易时段过滤的计算，忽略隔夜噪音

自动检测多头或空头控制

显示历史回补率的跳空分析

模式匹配，找到统计上相似的日子

达到前一交易时段高点、低点、日线水平和周线水平的概率百分比

所有关键价格水平自动绘制，配有一键切换按钮

交易者如何使用

向下跳空开盘，位于昨日收盘价下方平均日内波幅的15%处。指标显示82%的类似跳空在交易时段内回补，通常在第8根K线时。您在开盘附近买入，目标是跳空回补，并在第一小时内获利了结。

价格开盘低于昨日交易时段范围。历史数据显示，0%的类似日子曾达到昨日高点。您避免持有多头期待新高，而是专注于概率对您有利的下行目标。

指标在连续三根强势看跌收盘后检测到空头控制。结合价格低于交易时段移动平均线，您有确认信号持有空头仓位并在反弹时卖出。

专为认真的指数交易者打造

十四个切换按钮让您即时显示或隐藏任何元素。统计面板根据内容自动调整大小。K线从交易时段开盘开始编号，让您始终知道自己在当天的位置。第18根K线被突出显示，因为统计上80%的日内波幅在该点之前已经形成。

策略测试器集成在每个交易时段收盘时捕获截图，文件名智能描述每天的模式，非常适合通过可视化回测建立您自己的统计优势。

更聪明地交易

当您知道75%与您当前设置匹配的日子达到了前一日低点时，您的交易方式会不同。当您知道只有17%达到了前一收盘价时，您会设定现实的目标。这个指标通过用概率取代直觉，改变您对每个交易日的处理方式。

在M5时间框架上效果最佳。针对DAX、标普500、道琼斯、纳斯达克和富时100优化。

非常适合Al Brooks价格行为学员

指标中内置了K线编号系统，遵循Al Brooks教授的相同方法论，以及所有额外的统计数据，帮助您像专业人士一样解读价格行为。它还具有多K线运行逻辑，帮助您识别市场是由多头还是空头控制。连续多根同色K线？等待逆向回调，然后顺势而为。完全可根据您的喜好配置，包括K线强度和连续K线数量的参数。