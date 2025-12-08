MT4 Support Resistance





Destek Direnç — Akıllı Piyasa Yapısı Seviyeleri





Profesyonel yatırımcılar ve otomatik sistemler için tasarlanmış, temiz, akıllı ve son derece güvenilir bir Destek ve Direnç göstergesi.





Destek Direnç, Fraktallar, ATR tabanlı fiyat segmentasyonu ve çoklu zaman dilimi analizini birleştiren gelişmiş bir kümeleme algoritması kullanarak gerçek piyasa seviyelerini tespit etmek üzere tasarlanmıştır.

Rastgele veya gürültülü çizgiler çizmek yerine, bu gösterge fiyatın tekrar tekrar tepki verdiği istatistiksel olarak doğrulanmış seviyeler üretir; bu da onu isteğe bağlı alım satım, algoritmik alım satım, risk yönetimi ve kırılma doğrulaması için ideal hale getirir.





Temel Özellikler

Gelişmiş Destek Direnç Motoru

ATR ölçekli ızgara segmentasyonunu kullanır

Yüksek ve alt fraktalları kümeleyerek son derece hassas yapısal seviyeler oluşturur

Yüksek / Orta / Düşük doğruluk modlarını kullanarak gürültüyü filtreler





Çoklu Zaman Dilimi Uyumlu

Destek Direnç seviyelerini tarayın:

Mevcut grafik zaman dilimi veya

M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1

Daha düşük zaman dilimlerinde işlem yaparken daha yüksek zaman dilimi yapısına güvenen yatırımcılar için mükemmeldir.





Temiz Görselleştirme

Destek ve Direnç çizgilerini otomatik olarak çizin

Mesafe eşiğine göre isteğe bağlı Destek Direnç bölgeleri (dikdörtgenler)

Özel renkler ve kalınlık





Bu Gösterge Neden Farklıdır?

Çoğu Destek Direnç aracı yalnızca en yüksek ve en düşük noktaları işaretler.

Bu gösterge, fraktal olayları oynaklık ölçekli ızgaralar içinde gruplayarak seviyeleri istatistiksel olarak oluşturur ve yalnızca görsel çizgiler değil, gerçek kurumsal fiyat bölgeleri gibi davranan seviyeler üretir.





Tüm piyasalarda çalışır:

Forex

Metaller (XAUUSD, XAGUSD)

Endeksler

Kripto

Sentetik endeksler





Özet

Destek Direnç, profesyonel karar alma ve otomasyon için geliştirilmiş güçlü bir piyasa yapısı göstergesidir.

İster manuel olarak işlem yapıyor olun, ister tamamen otomatik bir sistem oluşturuyor olun, bu Destek Direnç motoru piyasanın temiz, güvenilir ve uygulanabilir bir haritasını sunar.





Yapıya, güvenliğe, volatilite farkındalığına ve temiz işlem bölgelerine güveniyorsanız, bu araç tam size göre.