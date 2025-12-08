MT4 Support Resistance
- Göstergeler
- Agus Santoso
- Sürüm: 1.0
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/157679
MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/157680
Destek Direnç — Akıllı Piyasa Yapısı Seviyeleri
Profesyonel yatırımcılar ve otomatik sistemler için tasarlanmış, temiz, akıllı ve son derece güvenilir bir Destek ve Direnç göstergesi.
Destek Direnç, Fraktallar, ATR tabanlı fiyat segmentasyonu ve çoklu zaman dilimi analizini birleştiren gelişmiş bir kümeleme algoritması kullanarak gerçek piyasa seviyelerini tespit etmek üzere tasarlanmıştır.
Rastgele veya gürültülü çizgiler çizmek yerine, bu gösterge fiyatın tekrar tekrar tepki verdiği istatistiksel olarak doğrulanmış seviyeler üretir; bu da onu isteğe bağlı alım satım, algoritmik alım satım, risk yönetimi ve kırılma doğrulaması için ideal hale getirir.
Temel Özellikler
Gelişmiş Destek Direnç Motoru
ATR ölçekli ızgara segmentasyonunu kullanır
Yüksek ve alt fraktalları kümeleyerek son derece hassas yapısal seviyeler oluşturur
Yüksek / Orta / Düşük doğruluk modlarını kullanarak gürültüyü filtreler
Çoklu Zaman Dilimi Uyumlu
Destek Direnç seviyelerini tarayın:
Mevcut grafik zaman dilimi veya
M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
Daha düşük zaman dilimlerinde işlem yaparken daha yüksek zaman dilimi yapısına güvenen yatırımcılar için mükemmeldir.
Temiz Görselleştirme
Destek ve Direnç çizgilerini otomatik olarak çizin
Mesafe eşiğine göre isteğe bağlı Destek Direnç bölgeleri (dikdörtgenler)
Özel renkler ve kalınlık
Bu Gösterge Neden Farklıdır?
Çoğu Destek Direnç aracı yalnızca en yüksek ve en düşük noktaları işaretler.
Bu gösterge, fraktal olayları oynaklık ölçekli ızgaralar içinde gruplayarak seviyeleri istatistiksel olarak oluşturur ve yalnızca görsel çizgiler değil, gerçek kurumsal fiyat bölgeleri gibi davranan seviyeler üretir.
Tüm piyasalarda çalışır:
Forex
Metaller (XAUUSD, XAGUSD)
Endeksler
Kripto
Sentetik endeksler
Özet
Destek Direnç, profesyonel karar alma ve otomasyon için geliştirilmiş güçlü bir piyasa yapısı göstergesidir.
İster manuel olarak işlem yapıyor olun, ister tamamen otomatik bir sistem oluşturuyor olun, bu Destek Direnç motoru piyasanın temiz, güvenilir ve uygulanabilir bir haritasını sunar.
Yapıya, güvenliğe, volatilite farkındalığına ve temiz işlem bölgelerine güveniyorsanız, bu araç tam size göre.