MT4 Support Resistance


Soporte y Resistencia — Niveles Inteligentes de Estructura de Mercado

Un indicador de Soporte y Resistencia claro, inteligente y altamente confiable, diseñado para traders profesionales y sistemas automatizados.

Soporte y Resistencia está diseñado para detectar niveles reales del mercado mediante un algoritmo de agrupamiento avanzado que combina fractales, segmentación de precios basada en ATR y análisis multitemporal.

En lugar de dibujar líneas aleatorias o con ruido, este indicador produce niveles estadísticamente validados donde el precio ha reaccionado repetidamente, lo que lo hace ideal para trading discrecional, trading algorítmico, gestión de riesgos y validación de rupturas.

Características principales
Motor avanzado de soporte y resistencia
Utiliza segmentación de cuadrícula con escala ATR
Agrupa fractales superiores e inferiores para formar niveles estructurales de alta precisión
Filtra el ruido mediante modos de precisión (Alto/Medio/Bajo)

Compatible con múltiples marcos temporales
Escanea niveles de soporte y resistencia desde:
El marco temporal actual del gráfico o
M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
Perfecto para operadores que utilizan una estructura de marcos temporales más altos mientras operan en marcos temporales más bajos.

Visualización clara
Dibujo automático de líneas de soporte y resistencia
Zonas de soporte y resistencia opcionales (rectángulos) basadas en el umbral de distancia
Colores y grosor personalizados

¿Por qué este indicador es diferente?
La mayoría de las herramientas de soporte y resistencia simplemente marcan máximos y mínimos.
Este indicador construye niveles estadísticamente, agrupando eventos fractales dentro de cuadrículas con escala de volatilidad, lo que produce niveles que se comportan como verdaderas zonas de precios institucionales, no solo como líneas visuales.

Funciona en todos los mercados:
Forex
Metales (XAUUSD, XAGUSD)
Índices
Criptomonedas
Índices sintéticos

Resumen
Soporte/Resistencia es un potente indicador de estructura de mercado diseñado para la toma de decisiones profesional y la automatización.
Tanto si opera manualmente como si crea un sistema totalmente automatizado, este motor de Soporte/Resistencia proporciona un mapa del mercado limpio, fiable y práctico.

Si confía en la estructura, la seguridad, el conocimiento de la volatilidad y las zonas de trading claras, esta herramienta es para usted.
