MT4 Support Resistance


Supporto e Resistenza — Livelli di Struttura di Mercato Intelligenti

Un indicatore di Supporto e Resistenza pulito, intelligente e altamente affidabile, pensato per trader professionisti e sistemi automatizzati.

Supporto e Resistenza è progettato per rilevare i veri livelli di mercato utilizzando un algoritmo di clustering avanzato che combina frattali, segmentazione dei prezzi basata su ATR e analisi multi-timeframe.
Invece di tracciare linee casuali o rumorose, questo indicatore produce livelli statisticamente convalidati in cui il prezzo ha reagito ripetutamente, rendendolo ideale per il trading discrezionale, il trading algoritmico, la gestione del rischio e la convalida dei breakout.

Caratteristiche principali
Motore avanzato di supporto e resistenza
Utilizza la segmentazione della griglia in scala ATR
Raggruppa i frattali superiori e inferiori per formare livelli strutturali altamente accurati
Filtra il rumore utilizzando le modalità di precisione (Alta / Media / Bassa)

Compatibilità multi-timeframe
Scansiona i livelli di supporto e resistenza da:
timeframe del grafico corrente o
M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
Perfetto per i trader che si affidano a una struttura a timeframe più lungo mentre operano su timeframe più corti.

Visualizzazione chiara
Disegna automaticamente linee di supporto e resistenza
Zone di supporto e resistenza opzionali (rettangoli) in base alla soglia di distanza
Colori e spessori personalizzati

Perché questo indicatore è diverso
La maggior parte degli strumenti di supporto e resistenza si limita a contrassegnare massimi e minimi.
Questo indicatore costruisce i livelli statisticamente, raggruppando gli eventi frattali all'interno di griglie in scala di volatilità, producendo livelli che si comportano come vere e proprie zone di prezzo istituzionali, non come semplici linee visive.

Funziona su tutti i mercati:
Forex
Metalli (XAUUSD, XAGUSD)
Indici
Criptovalute
Indici sintetici

Riepilogo
Supporto e Resistenza è un potente indicatore della struttura del mercato, progettato per processi decisionali e automatizzazione professionali.
Che tu stia facendo trading manualmente o creando un sistema completamente automatizzato, questo motore di Supporto e Resistenza fornisce una mappa del mercato pulita, affidabile e fruibile.

Se fai affidamento su struttura, sicurezza, consapevolezza della volatilità e zone di trading pulite, questo strumento è pensato per te.
