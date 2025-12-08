MT4 Support Resistance









Support et Résistance — Niveaux de structure de marché intelligents





Un indicateur de support et de résistance clair, intelligent et extrêmement fiable, conçu pour les traders professionnels et les systèmes automatisés.





L’indicateur Support et Résistance détecte les véritables niveaux de marché grâce à un algorithme de clustering avancé qui combine les fractales, la segmentation des prix basée sur l’ATR et l’analyse multi-temporelle.





Au lieu de tracer des lignes aléatoires ou bruitées, cet indicateur produit des niveaux statistiquement validés là où le prix a réagi de manière répétée, ce qui le rend idéal pour le trading discrétionnaire, le trading algorithmique, la gestion des risques et la validation des cassures.





Fonctionnalités clés





Moteur de support et de résistance avancé

Utilise une segmentation de grille à l'échelle ATR

Regroupe les fractales supérieures et inférieures pour former des niveaux structurels très précis

Filtre le bruit grâce à différents modes de précision (Élevée / Moyenne / Faible)





Compatible avec plusieurs unités de temps





Analyse des niveaux de support et de résistance :





Unité de temps actuelle du graphique, ou





M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1





Idéal pour les traders qui s'appuient sur la structure des unités de temps supérieures tout en tradant sur des unités de temps inférieures.





Visualisation claire

Tracé automatique des lignes de support et de résistance

Zones de support et de résistance optionnelles (rectangles) basées sur un seuil de distance

Couleurs et épaisseur personnalisables





Pourquoi cet indicateur est différent ?





La plupart des outils de support et de résistance se contentent de marquer les plus hauts et les plus bas.





Cet indicateur construit les niveaux statistiquement, en regroupant les événements fractals au sein de grilles à l'échelle de la volatilité. Il produit ainsi des niveaux qui se comportent comme de véritables zones de prix institutionnelles, et non comme de simples lignes visuelles.





Il fonctionne sur tous les marchés :





Forex

Métaux (XAUUSD, XAGUSD)

Indices

Crypto

Indices synthétiques





Résumé

L'indicateur Support/Résistance est un puissant outil d'analyse de la structure du marché, conçu pour les professionnels et l'automatisation.





Que vous tradiez manuellement ou que vous créiez un système entièrement automatisé, ce moteur Support/Résistance vous offre une vision claire, fiable et exploitable du marché.





Si vous privilégiez la structure, la sécurité, la maîtrise de la volatilité et des zones de trading bien définies, cet outil est fait pour vous.