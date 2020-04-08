MT4 Support Resistance


Support & Resistance – Intelligente Marktstruktur-Levels

Ein übersichtlicher, intelligenter und hochzuverlässiger Support- und Resistance-Indikator, entwickelt für professionelle Trader und automatisierte Systeme.

Support & Resistance erkennt mithilfe eines fortschrittlichen Clustering-Algorithmus, der Fraktale, ATR-basierte Preissegmentierung und Multi-Timeframe-Analyse kombiniert, tatsächliche Marktniveaus. Anstatt zufällige oder verrauschte Linien zu zeichnen, generiert dieser Indikator statistisch validierte Levels, auf die der Kurs wiederholt reagiert hat. Dadurch eignet er sich ideal für diskretionäres Trading, algorithmisches Trading, Risikomanagement und die Validierung von Ausbrüchen.

Hauptmerkmale
Fortschrittliche Support- und Widerstandsanalyse
Nutzt ATR-skalierte Rastersegmentierung
Gruppiert obere und untere Fraktale zu hochpräzisen Strukturniveaus
Filtert Rauschen mithilfe von Genauigkeitsmodi (Hoch/Mittel/Niedrig)

Multi-Timeframe-kompatibel
Scannt Support- und Widerstandsniveaus aus:
Aktuellem Chart-Zeitrahmen oder
M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
Ideal für Trader, die beim Handel in niedrigeren Zeitrahmen auf die Struktur höherer Zeitrahmen angewiesen sind.

Übersichtliche Visualisierung
Automatisches Zeichnen von Support- und Widerstandslinien
Optionale Support- und Widerstandszonen (Rechtecke) basierend auf einem Distanzschwellenwert
Benutzerdefinierte Farben und Linienstärke

Was diesen Indikator auszeichnet
Die meisten Support- und Widerstandsanalyse-Tools markieren lediglich Hochs und Tiefs.
Dieser Indikator erstellt Niveaus statistisch, indem er fraktale Ereignisse in volatilitätsskalierten Rastern gruppiert – und erzeugt so Niveaus, die sich wie echte institutionelle Preiszonen verhalten und nicht nur visuelle Linien darstellen.

Es funktioniert in allen Märkten:
Forex
Metalle (XAUUSD, XAGUSD)
Indizes
Kryptowährungen
Synthetische Indizes

Zusammenfassung: Support Resistance ist ein leistungsstarker Marktstrukturindikator, der für professionelle Entscheidungsfindung und Automatisierung entwickelt wurde.

Ob Sie manuell handeln oder ein vollautomatisiertes System erstellen – diese Support-Resistance-Engine bietet Ihnen eine übersichtliche, zuverlässige und handlungsrelevante Marktübersicht.

Wenn Sie Wert auf Struktur, Sicherheit, Volatilitätsbewusstsein und klare Handelszonen legen, ist dieses Tool genau das Richtige für Sie.
Empfohlene Produkte
MP Demark Pivot Levels
Pierre Ksachikian
4.5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine eigenständige Version von MP Pivot Levels (All in one), die Demark's Pivots enthält. Berechnungen: PP = X / 4 R1 = X / 2 - LOWprev S1 = X / 2 - HIGHprev Verwendet: Wenn der Preis des Währungspaares die Richtung der Bewegung ändern kann. Mögliche Einschränkungen von Unterstützung und Widerstand, die Plateaus für die Preise des Währungspaares schaffen. Identifizierung von Tendenzen durch Vergleich der aktuellen Preise mit den Pivot-Punkten des aktuellen Tages und den Pivo
FREE
Precision Breakout
Andri Maulana
Indikatoren
Präzisionsausbruch: Meistern Sie die Wendepunkte des Marktes! Haben Sie es satt, falschen Ausbrüchen hinterherzulaufen? Precision Breakout ist der Pivot-Indikator der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten mit maximaler Klarheit zu erkennen. Es handelt sich dabei nicht um ein weiteres Unterstützungs- und Widerstandsinstrument, sondern um ein dynamisches System, das sich ständig an die Marktbewegungen anpasst und Ihnen genau die Niveaus liefert,
FREE
MQLTA Support Resistance Lines DEMO
MQL4 Trading Automation
Indikatoren
MQLTA Support Resistance Lines ist ein Indikator, der die historischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus berechnet und sie als Linien im Chart anzeigt. Er warnt Sie auch, wenn sich der Preis in einer sicheren oder gefährlichen Handelszone befindet und zeigt Ihnen den Abstand zum nächsten Level an. Der Indikator ist ideal, um in anderen Expert Advisor durch die iCustom-Funktion verwendet werden. Diese DEMO funktioniert nur mit AUDNZD, das vollständige Produkt finden Sie unter https://www.mql
FREE
HODOR informer
Kahraman Senol
Indikatoren
Dies ist ein Bot, der jede Stunde Benachrichtigungen an Ihre MT4-Plattform sendet. Die Benachrichtigung besteht aus vier Teilen: <<Uhr>> + Ihre Nachricht + Symbole + Gewinn + Gesamtanzahl der Orders + Gesamtgewinn Hier ist ein Beispiel: 21:00 Hodor: #US30 $+40.31 GOLD $-5.31 Total 5 Orders $+35.00 Wenn es keinen Auftrag gibt : 21:00 Hodor: HODOR Signale: https: //www.mql5.com/en/signals/977796 Es gibt einen Parameter für private Nachrichten, wo Sie auch Ihre eigene Nachricht eingeben können. Ho
FREE
Pivot Point daily
Meysam Ghasemi
Indikatoren
.................................wenn Sie Pivotpunktebenen benötigen............................... ............................das ist ein täglicher Pivot-Punkt-Level-Schöpfer........................... ...es ist für tägliche Pivots und zeigen Ebenen in Zeiten Zeitraum H4 , H1 , M30 , M15 ,M 5... .................................zeigt auch die Niveaus für die letzten 3 Tage.............................. ................ kann mit anderen Indikatoren verwendet werden und zeigt wichtige Niveaus an
FREE
Golden Fractal Cross
Andri Maulana
Indikatoren
Entfesseln Sie Ihr Handelspotenzial mit dem Goldenen Fraktalkreuz Sind Sie es leid, Ihre Trades immer wieder in Frage zu stellen? Hätten Sie gerne ein klares, zuverlässiges System, das Sie bei Ihren Entscheidungen unterstützt? Wir stellen Ihnen den Goldenen Fraktal-Kreuz vor - einen leistungsstarken und benutzerfreundlichen Indikator, der Ihnen hilft, Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen. Es handelt sich hierbei nicht um einen weiteren Durchschnittsindikator, sondern um
FREE
ARKA Logical Trader vL MT4
Aren Davidian
5 (3)
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf der ACD-Strategie von Herrn Mark Fisher, die auf dem Buch "The Logical Trader" basiert. - OR-Linien - A-Linien - C-Linien - Täglicher Pivot-Bereich - N Tage Pivot-Bereich - Anpassbare Handelssitzung - Zeichnen von OR mit der gewünschten Zeit Zeichnungsniveaus A und C basierend auf täglicher ATR oder konstanter Zahl - Möglichkeit der Anzeige der täglichen und letzttägigen Pivots in der Farbzone - Anzeige des Status der täglichen PMAs (Layer 4) in der Ecke des Chart
FREE
SessionLevels
Tolga Duyen
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt potenzielle Kursniveaus, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, höchste und niedrigste Kursniveaus für asiatische, europäische und amerikanische Sitzungen an. Er funktioniert für den Tag, den Sie auf der Benutzeroberfläche auswählen. Er ist geeignet für Gold, Bitcoin, alle Währungen, Rohstoffe, Kryptowährungen und alle Anlageinstrumente auf dem Metatrader. Sie können auf den Tag Handel Transaktionen leicht zu verwenden. Dieser Indikator ist für metatrader4 Plattform.
FREE
Double Price Channel
Iurii Tokman
Indikatoren
Double Price Channel   Preiskanalindikator für eine bestimmte Anzahl von Balken, die in den Einstellungen festgelegt sind. Indikatorlinien repräsentieren dynamische Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus. Die obere Grenze ist das Preismaximum für eine bestimmte Anzahl von Perioden, die untere ist das Minimum. Im Gegensatz zu gleitenden Durchschnitten, die auf Schlusskursen basieren, wird der Indikator nicht von kleinen Schwankungen „abgelenkt“. Es wird nur neu berechnet, wenn sich die Grenzen ä
FREE
Lisek Levels and Channels Indicator
Darius Hans Lischka
4.8 (20)
Indikatoren
Sind Sie bereit, der Sherlock Holmes des Forex-Handels zu werden? ️‍️ Wir präsentieren das ultimative Trading-Toolkit: Den Lisek Levels and Channels Indikator!!! Vergessen Sie das Jonglieren mit mehreren Indikatoren wie in einer Zirkusnummer. Wir haben alles, was Sie brauchen, in eine spektakuläre Show gepackt: Preisniveaus? Check! Preiskanäle? Wetten! Preis-VWAP? Oh ja! On-Balance-Volumen? Alles da! Und das Sahnehäubchen obendrauf? Alarme und Push-Benachrichtigungen, die Sie schne
FREE
Peak Trough Analysis Tool MT4
Young Ho Seo
4.33 (9)
Indikatoren
Die Peak-Trough-Analyse ist ein großartiges Werkzeug zur Erkennung von Spitzen und Tälern in Ihrem Diagramm. Das Tool Peak Trough Analysis kann drei verschiedene Algorithmen zur Erkennung von Spitzen und Tälern verwenden. Zu den drei Algorithmen gehören der orginale Fraktal-Indikator von Bill Williams, der modifizierte Fraktal-Indikator und der ZigZag-Indikator. Sie können dieses Peak- und Trough-Analyse-Tool verwenden, um das Preismuster zu erkennen, das sich aus dem Equilibrium Fractal-Wave-Pr
FREE
Support resistanses show
Meysam Ghasemi
Indikatoren
.....................................hi....................... ................für die Anzeige von Hochs und Tiefs sowie von Unterstützungen und Widerständen .....................wir haben eine Menge Möglichkeiten............................... es kann hilfreich sein, um Trends zu finden, höhere Hochs, höhere Tiefs, niedrigere Hochs, niedrigere Tiefs .......................heute schreibe ich über eines davon.......................... ........................Sie können die Anzahl der letzten Unt
FREE
Pivot SR
Wartono
4.67 (3)
Indikatoren
Es identifiziert die Pivot-, Unterstützungs- und Widerstandskursebenen des ausgewählten Zeitrahmens und zeichnet dann Linien auf das Diagramm. MERKMALE: Option zur Angabe der Timeframe-Periode bei der PivotSR-Berechnung. Option zur Anzeige des PivotSR der letzten Kerze, jeder Kerze oder der aktuellen Kerze. Optionen für die Anzeige von Beschriftungen, Liniendicke und Linienfarbe. PivotSR können als Umkehrniveaus oder vergangene Preisreaktionen interpretiert werden, die als Grundlage für die aktu
FREE
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Indikator zeigt die potenzielle Trendrichtung durch die Abhängigkeit von zyklischen Wellen an. Somit sind alle Strahlen des Schnittpunkts optimale Strahlen, in deren Richtung sich der Kurs unter Berücksichtigung der Indikatorperiode voraussichtlich bewegen wird. Die Strahlen können als Richtung für eine mögliche Marktbewegung verwendet werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Ansatz muss umfassend sein, die Indikatorsignale erfordern zusätzliche Informationen, um den Markt zu betret
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indikatoren
FOLGEN SIE DER LINIE DIE VOLLVERSION ERHALTEN SIE HIER: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Dieser Indikator gehorcht der beliebten Maxime, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Er wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen.
FREE
Beyond the Bands
Andri Maulana
Indikatoren
Der ultimative Trading-Begleiter: Jenseits der Bänder Sind Sie es leid, wichtige Marktbewegungen zu verpassen? Unser Indikator, Beyond the Bands , ist die Lösung, auf die Sie gewartet haben. Dieses leistungsstarke Tool nutzt die klassische Bollinger-Band-Strategie und erweitert sie um einen intelligenten EMA-Filter, der Ihnen genauere und zuverlässigere Signale als je zuvor liefert. Es wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden und falsche Signal
FREE
Current Candle Close above TL Alert
Chen Yau Weng
Indikatoren
Dies ist nur ein einfacher Indikator, der eine Warnung anzeigt, wenn die aktuelle Kerze oberhalb der Trendlinie schließt. Vorherige Kerzen haben keinen Einfluss auf den Alarm. Der Indikator ist an die Trendlinie gebunden. Wenn die Trendlinie versehentlich gelöscht wird, funktioniert der Alarm nicht. Der Indikator wird eine neue Trendlinie zeichnen, wenn die aktuelle Trendlinie gelöscht wird. Wird der Indikator entfernt, wird auch die Trendlinie entfernt. Es können 4 Arten von Alarmen eingestellt
FREE
SR Sniper
Andri Maulana
Indikatoren
Hör auf zu raten, fang an zu schießen: Der neue SR Sniper! Haben Sie genug von zufällig erscheinenden Einstiegspunkten? Der SR Sniper-Indikator ist Ihr neues, unverzichtbares Werkzeug, um mit chirurgischer Präzision hochwahrscheinliche Trades zu finden. Er wurde entwickelt, um das Marktrauschen zu durchdringen und Ihnen klare Kauf- und Verkaufssignale genau an den kritischsten Preiszonen zu geben. Dieser leistungsstarke Indikator kombiniert die dynamische Analyse des Commodity Channel Index (CC
FREE
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indikatoren
Sonderangebot! h ttps:// www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend-Filter Pro Trend Filter Indikator. Sehr guter Filter für Ihr Handelssystem, ich empfehle, ihn zusammen mit - System Trend Pro oder Quantum Entry PRO zu verwenden Der Indikator malt nicht nach!!! Einstellungen : Ändern Sie den Parameter Periode für eine bessere Filterung ( Standard ist 90) Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Hilfe?, Ich bin immer glücklich zu helfen, schreiben Sie mir in privaten Nachrichten oder Im Telegramm:
FREE
MQLTA Support Resistance Lines
MQL4 Trading Automation
4.27 (11)
Indikatoren
MQLTA Support Resistance Lines ist ein Indikator, der die historischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus berechnet und sie als Linien im Chart anzeigt. Er warnt Sie auch, wenn sich der Preis in einer sicheren oder gefährlichen Handelszone befindet und zeigt Ihnen den Abstand zum nächsten Level an. Der Indikator ist ideal für die Verwendung in anderen Expert Advisors über die iCustom-Funktion. Dieser Indikator kann LIVE auf AUDNZD mit dem folgenden DEMO https://www.mql5.com/en/market/product
FREE
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Trading Room Indicator
Meshari F M Alkhawaled
Indikatoren
TR CPR Full Lines Pivot - Full Pivot Range Indikator Ein professioneller Indikator, der automatisch CPR-Niveaus (Central Pivot Range) auf dem täglichen (D1) oder H4-Zeitrahmen mit sauberen Linien und strukturierten Zielen (TP1 - TP3 ) sowohl nach oben als auch nach unten einzeichnet. Er hilft Ihnen, klare KAUF-/VERKAUFSZONEN zu identifizieren, mit intelligenten Warnungen, wenn der Preis die Schlüsselniveaus berührt oder durchbricht. Merkmale: Automatische CPR-Berechnung aus der vorherigen Tage
FREE
Squeeze Indicator
Federico Quintieri
Indikatoren
Der einzige Indikator, der einen Volatilitäts-Squeeze anzeigt. Ein Squeeze ist eine Verdichtung der Volatilität auf dem Markt. Wenn diese Verdichtung der Volatilität einen bestimmten Prozentsatz erreicht, bedeutet dies, dass der Markt in wenigen Augenblicken explodieren könnte. Ich empfehle dringend, den Indikator in Verbindung mit dem Wirtschaftskalender zu verwenden. Wenn es wichtige Nachrichten gibt und der Indikator einen BLAUEN HISTOGRAMM an der betreffenden Börse anzeigt, ein Zeichen
FREE
Trend Sensing Pro
Andri Maulana
5 (1)
Indikatoren
Erschließen Sie sich intelligenteres Trading mit Trend-Sensing Pro Haben Sie genug von verwirrenden Charts und späten Signalen? Trend-Sensing Pro ist ein leistungsstarker und dennoch einfacher Indikator, der Ihnen hilft, Markttrends mit kristallklarer Klarheit zu erkennen. Er kombiniert die Sanftheit eines EMA (Exponential Moving Average) mit einer einzigartigen Kerzenvisualisierung, die Ihnen eine klare, rauschfreie Sicht auf die Marktrichtung bietet. Warum Sie Trend-Sensing Pro lieben werden S
FREE
RedeeCash AROON
Patrick Odonnell Ingle
Indikatoren
Versionsgeschichte Datum Version Änderungen 07/08/2022 1.00 Erstes Release Beschreibung Der Aroon-Indikator ist ein technischer Indikator , der dazu dient, Trendänderungen im Preis eines Vermögenswerts sowie die Stärke dieses Trends zu erkennen. Im Wesentlichen misst der Indikator die Zeit zwischen den Hochs und die Zeit zwischen den Tiefs über einen bestimmten Zeitraum. Die Idee dahinter ist, dass starke Aufwärtstrends regelmäßig neue Höchststände und starke Abwärtstrends regelmäßig neue Tiefst
FREE
SR indicator
Alexander Chertnik
5 (2)
Indikatoren
SR ist ein Unterstützungs- und Widerstandsindikator , er zeigt wichtige Hochs und Tiefs durch verschiedene Farben an. Die Farbe eines Levels ändert sich, wenn das letzte Hoch oder Tief es berührt. Wenn ein Balken oberhalb oder unterhalb des Niveaus schließt, wird er gelöscht. extern inputs: loop for candles / colors / drawing time *Dieses Indikatorsignal ist nicht perfekt und muss mit anderen Marktanalysen und Bestätigungen verwendet werden.
FREE
Stock Exchange Channel
Dmitriy Zaytsev
Indikatoren
Der Indikator ist so implementiert, dass er den klassischen Kursbewegungskanal bestimmt, der an den großen Börsen verwendet wird. Er wird nicht neu gezeichnet Das blaue Niveau ist ein Unterstützungsniveau Das rote Niveau ist ein Widerstandsniveau Die weiße Ebene ist eine Pivot-Ebene. Einstellungen Periode_SEC - Geben Sie den Periodenwert ein. Hinweis: Der Indikator definiert Levels nur bei fünfstelligen Kursen! Handelsmethode: Die Eröffnung von Positionen erfolgt von den Niveaus aus, genau auf i
FREE
Heiken Ashi RSI Oscillator
Noiros Tech
4.94 (17)
Indikatoren
SIE KÖNNEN JETZT KOSTENLOSE VERSIONEN UNSERER KOSTENPFLICHTIGEN INDIKATOREN HERUNTERLADEN. ES IST UNSERE ART DER RÜCKGABE AN DIE GEMEINSCHAFT! >>> HIER GEHT'S ZUM DOWNLOAD Dieses System ist ein Heiken Ashi System basierend auf RSI Berechnungen. Das System ist ein kostenloses Open-Source-Skript, das ursprünglich auf TradingView von JayRogers veröffentlicht wurde. Wir haben uns die Freiheit genommen, das Kiefer-Skript in einen Mq4-Indikator zu konvertieren. Wir haben auch eine neue Funktion hinz
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indikatoren
MASi Three Screens basiert auf der Handelsstrategie von Dr. Alexander Elder. Dieser Indikator ist eine Sammlung von Algorithmen. Die Algorithmen basieren auf der Analyse von Charts verschiedener Zeitrahmen. Sie können jeden der angebotenen Algorithmen anwenden. Liste der Versionen der Algorithmen: ThreeScreens v1.0 - Eine einfache Implementierung, mit Analyse der MACD-Linie; ThreeScreens v1.1 - Eine einfache Implementierung, mit Analyse des MACD-Histogramms; ThreeScreens v1.2 - Kombiniert die
FREE
Basic Harmonic Pattern
Mehran Sepah Mansoor
4.57 (58)
Indikatoren
Dieser Indikator identifiziert die beliebtesten Harmonic Patterns , die Marktumkehrpunkte vorhersagen. Diese harmonischen Muster sind Kursformationen, die sich auf dem Devisenmarkt ständig wiederholen und auf mögliche zukünftige Kursbewegungen hindeuten / Free MT5 Version Darüber hinaus verfügt dieser Indikator über ein eingebautes Markteintrittssignal sowie über verschiedene Gewinnmitnahmen und Stop-Losses. Es ist zu beachten, dass der Harmonische Muster-Indikator zwar eigenständig Kauf-/Verk
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitys
TRADE COPIER – INVESTORENPASSWORT – COPY TRADE – MT4 x MT5 PLATTFORMÜBERGREIFEND Hinweis: Sie benötigen sowohl „Mirror Copier Master“ auf dem Masterkonto, auf das das Kundenkonto folgt, als auch „Mirror Copier Client“ auf dem Kundenkonto, das auf das Masterkonto folgt Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 SO FUNKTIONIERT ES: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4-Version Master: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client: https://www.mql5.com/en/market/produ
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Beschreibung des Expert Advisors „Rebate Hunter“: Wir stellen den Expert Advisor „Rebate Hunter“ vor, ein hochmodernes Tool, das sorgfältig für versierte Händler entwickelt wurde, die durch strategische Absicherungs- und Durchschnittstechniken maximale Renditen erzielen möchten. Dieser hochentwickelte Algorithmus funktioniert nahtlos innerhalb der MetaTrader-Plattform und führt k
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Der Virtual Reality Expert Advisor (EA) ist ein ausgeklügeltes Handelstool, das die Margenauslastung bei der Ausführung von Positionen auf den Finanzmärkten optimieren soll. Seine einzigartige Strategie umfasst einen zweistufigen Prozess: die Eröffnung einer virtuellen Position, gefolgt von einer entsprechenden realen Position, mit dem Ziel, die Margenanforderungen zu minimier
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilitys
KOSTENLOSER MT4-INDIKATOR: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 KOSTENLOSER MT4-ASSISTENT: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Bitte geben Sie eine 5-Sterne-Bewertung ab, wenn Ihnen dieses kostenlose Tool gefällt! Vielen Dank :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Wir stellen den Expert Advisor „Supply and Demand Assistant“ (EA) vor – Ihr ultimatives Tool, um sich präzise u
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitys
TRADE COPIER – INVESTORENPASSWORT – COPY TRADE – MT4 x MT5 PLATTFORMÜBERGREIFEND Hinweis: Sie benötigen sowohl „Mirror Copier Master“ auf dem Masterkonto, auf das das Kundenkonto folgt, als auch „Mirror Copier Client“ auf dem Kundenkonto, das auf das Masterkonto folgt Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 SO FUNKTIONIERT ES: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4-Version Master: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilitys
TRADE COPIER – INVESTORENPASSWORT – COPY TRADE – MT4 x MT5 PLATTFORMÜBERGREIFEND Hinweis: Sie benötigen sowohl „Mirror Copier Master“ auf dem Masterkonto, auf das das Kundenkonto folgt, als auch „Mirror Copier Client“ auf dem Kundenkonto, das auf das Masterkonto folgt Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 SO FUNKTIONIERT ES: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4-Version Master: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client: https://www.mql5.com/en/market/produ
Marti Lovers
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 Der Expert Advisor (EA) „Marti Lovers“ ist ein anspruchsvolles und aggressives Handelssystem für erfahrene Trader, die mit risikoreichen Strategien umgehen können. Dieser EA vereint verschiedene Handelslogiken in einem leistungsstarken Tool und bietet einen einzigartigen und dynamischen Ansatz für den Devisenhandel. Aufgrund seines aggressiven Charakters erfordert „Marti Lovers
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Live-Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Wir präsentieren den innovativen Expert Advisor „FAST SCALPER“: Entfesseln Sie die Macht der globalen Märkte mit Präzision und Kompetenz. Im dynamischen Forex-Handel erfordert es eine einzigartige Kombination aus Intelligenz und Technologie, um immer einen Schritt voraus zu sein. Der Expert Advisor „FAST SCALPER“ ist die Kr
Watermark MT5
Agus Santoso
Utilitys
Wasserzeichen MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logo MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 Das Skript „Wasserzeichen“ optimiert Ihren Handelschart, indem es wichtige Informationen direkt im Charthintergrund anzeigt. Es bietet eine übersichtliche und unaufdringliche Möglichkeit, wichtige Details wie das aktuelle Handelspaar, den Zei
FREE
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Beschreibung des Expert Advisors „Rebate Hunter“: Wir stellen den Expert Advisor „Rebate Hunter“ vor, ein hochmodernes Tool, das sorgfältig für versierte Händler entwickelt wurde, die durch strategische Absicherungs- und Durchschnittstechniken maximale Renditen erzielen möchten. Dieser hochentwickelte Algorithmus funktioniert nahtlos innerhalb der MetaTrader-Plattform und führt k
Gold Buster
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Wir stellen den „Gold Buster“-EA vor: Dynamisches Support-Resistance- und Risikomanagementsystem der nächsten Generation Der „Gold Buster“-EA stellt die neueste Entwicklung unter den automatisierten Handelssystemen dar und nutzt die neuesten Fortschritte in der offenen Positionsverwaltung und Risikoanalysetechnologie, um neu zu definieren, wie Support- und Resistance-Levels au
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 Der Hedging Breakout Expert Advisor ist ein hochentwickeltes Handelstool, das entwickelt wurde, um von Marktausbrüchen zu profitieren und gleichzeitig ein robustes Risikomanagement durch Absicherungsstrategien anzuwenden. Dieser EA wurde sorgfältig ausgearbeitet, um optimale Ausbruchsmöglichkeiten zu identifizieren und die erhöhte Marktliquidität zu nutzen, um das Handelspotenz
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 Der Expert Advisor (EA) „Multi Pair Currency Strength Meter“ ist ein fortschrittliches Handelstool für Forex-Händler, die ihre Handelsstrategien durch umfassende Marktanalysen und robuste Risikomanagementtechniken optimieren möchten. Dieser EA nutzt die Währungsstärkemethode und liefert einen klaren Hinweis auf die relative Stärke und Schwäche verschiedener Währungspaare basieren
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilitys
TRADE COPIER – INVESTORENPASSWORT – COPY TRADE – MT4 x MT5 PLATTFORMÜBERGREIFEND Hinweis: Sie benötigen sowohl „Mirror Copier Master“ auf dem Masterkonto, auf das das Kundenkonto folgt, als auch „Mirror Copier Client“ auf dem Kundenkonto, das auf das Masterkonto folgt Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 SO FUNKTIONIERT ES: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4-Version Master: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
Utilitys
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/91169 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Live-Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2345410 Wir präsentieren den Trading-Assistenten „Smart Trader“ – das ultimative Tool, dem professionelle Trader weltweit aufgrund seiner beispiellosen Anpassungsfähigkeit und innovativen Risikomanagementstrategien vertrauen. Das Herzstück von „Smart Trader“ ist sein revolutionäres Risikomanagement-System, das sich dynamisch an die s
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Utilitys
Trade Advisor: Chart-Erfolg Der ultimative Expert Advisor (EA) für professionelle Trader VERSION MT4-Version | MT5-Version | Blogs v.3.0 - Telegram-Bot-Integration Hinweis: Die MT4-Version ist schlanker als die MT5-Version. Trade Advisor: Chart-Erfolg Trade Advisor ist ein fortschrittlicher Handelsassistent, der Handelsstrategien durch die Integration wichtiger Marktanalyse-Tools und nahtloser Funktionalität für Trader optimiert. Hier ist ein Überblick darüber, was Trade Advisor zu einem
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 „Grandmaster“ EA – Präzises One-Shot-Trading mit intelligenten Indikatoren Haben Sie genug von unübersichtlichen Strategien, Overtrading und unnötigen Risiken? Begrüßen Sie den Grandmaster EA – einen übersichtlichen, präzisen und sachlichen Expert Advisor für Trader, die mit intelligenter Entscheidungsfindung auf einen Schlag setzen. Angetrieben von der Dreifach-Indikator-Logi
Liquidity Side
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA – Intelligenter Einstieg basierend auf institutioneller Liquidität Liquidity Side ist ein automatisierter Expert Advisor, der verborgene Liquiditätsbereiche im Markt erkennt – Bereiche, in denen Institutionen am wahrscheinlichsten handeln. Durch die Kombination technischer Indikatoren und Echtzeit-Nachrichtenfilter kann dieser EA Marktrauschen vermeiden und sic
Volatility Switching
Agus Santoso
Experten
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 „Volatility Switching“ ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die ihre Positionen in dynamischen Marktumgebungen optimieren möchten. Diese EA arbeitet nach dem Prinzip, Marktvolatilität zu erkennen und ihre Strategien dynamisch anzupassen, um Risiken zu mindern und die Rentabilität zu steigern. Durch den Einsatz der Open-Position-Methode m
Fibo SnR
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Wir stellen den hochmodernen Expert Advisor „Fibo SnR“ vor – Ihren ultimativen Handelsbegleiter! Revolutionieren Sie Ihr Handelserlebnis mit dem neuesten und ausgereiftesten Expert Advisor (EA), dem Expert Advisor „Fibo SnR“. Dieses bahnbrechende Tool nutzt die Leistungsfähigkeit fortschrittlicher Algorithmen und die zeitlosen Prinzipien der Fibonacci-Levels, um Ihren Handelsbe
Wayang
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 „Wayang EA“ – Intelligentes Trading mit Trend- und S/R-Präzision Übersicht „Wayang EA“ ist ein intelligenter Expert Advisor, der Pending-Order-Strategie mit Support- und Resistance- sowie Trendanalyse kombiniert, um die besten Gelegenheiten auf dem Markt zu nutzen. Dieser EA wurde mit Algorithmen entwickelt, die unter verschiedenen Marktbedingungen getestet wurden, und eignet
KingKong MT4
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Der „KingKong“ Expert Advisor (EA) ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der für den Forex-Markt entwickelt wurde und eine Breakout-Strategie nutzt, die in Zeiten erhöhter Marktliquidität aktiviert wird. Dieser EA ist so konzipiert, dass er von erheblichen Preisbewegungen profitiert, die auftreten, wenn das Handelsvolumen ansteigt, und so sicherstellt, dass Geschäfte z
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 Der Expert Advisor (EA) „Multi Pair Currency Strength Meter“ ist ein fortschrittliches Handelstool für Forex-Händler, die ihre Handelsstrategien durch umfassende Marktanalysen und robuste Risikomanagementtechniken optimieren möchten. Dieser EA nutzt die Währungsstärkemethode und liefert einen klaren Hinweis auf die relative Stärke und Schwäche verschiedener Währungspaare basieren
Dynamite Breakout
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90165 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA – intelligenter, auf Volatilität basierender Handelsalgorithmus Übersicht Der Dynamite Breakout EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der die Marktvolatilität ausnutzen soll, indem er Ausbruchszonen dynamisch anhand von Intraday-Preisbewegungen identifiziert. Dieser EA berechnet potenzielle Handelsbereiche auf intelligente Weise, indem er die Echtzeit-
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension