MT4 Support Resistance


サポート・レジスタンス — スマートな市場構造レベル

プロのトレーダーと自動システム向けに開発された、シンプルでインテリジェント、かつ信頼性の高いサポート＆レジスタンスインジケーターです。

サポート・レジスタンスは、フラクタル、ATRベースの価格セグメンテーション、マルチタイムフレーム分析を組み合わせた高度なクラスタリングアルゴリズムを用いて、真の市場レベルを検出するように設計されています。

このインジケーターは、ランダムなラインやノイズの多いラインを描くのではなく、価格が繰り返し反応した統計的に検証されたレベルを生成します。そのため、裁量取引、アルゴリズム取引、リスク管理、ブレイクアウト検証に最適です。

主な機能
高度なサポート・レジスタンス・エンジン
ATRスケールのグリッドセグメンテーションを使用
上方フラクタルと下方フラクタルをクラスター化し、高精度な構造レベルを形成
精度モード（高/中/低）を使用してノイズをフィルタリング

複数時間枠に対応
サポート・レジスタンス・レベルをスキャン：
現在のチャート時間枠、または
M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1、MN1
より長い時間枠で取引しながら、より長い時間枠の構造に依存するトレーダーに最適です。

クリーンな視覚化
サポートラインとレジスタンスラインを自動描画
距離のしきい値に基づいて、オプションでサポート・レジスタンス・ゾーン（長方形）を描画
色と太さをカスタマイズ可能

このインジケーターが他と異なる点
ほとんどのサポート・レジスタンス・ツールは、単に高値と安値を示すだけです。
このインジケーターは、ボラティリティスケールのグリッド内でフラクタルイベントをグループ化することで、統計的にレベルを構築します。これにより、視覚的な線だけでなく、実際の機関投資家の価格帯のように動作するレベルを生成します。

すべての市場で機能します：
外国為替
貴金属（XAUUSD、XAGUSD）
指数
暗号通貨
合成指数

概要
サポート・レジスタンスは、専門的な意思決定と自動化のために構築された強力な市場構造指標です。
手動で取引する場合でも、完全に自動化されたシステムを構築する場合でも、このサポート・レジスタンス・エンジンは、明確で信頼性が高く、実用的な市場マップを提供します。

構造、安全性、ボラティリティへの意識、そして明確な取引ゾーンを重視するなら、このツールはまさにあなたのために作られています。
おすすめのプロダクト
MP Demark Pivot Levels
Pierre Ksachikian
4.5 (2)
インディケータ
This indicator is stand alone version from  MP Pivot Levels  (All in one) containing Demark's Pivots. Calculations:     PP = X / 4     R1 = X / 2 - LOWprev     S1 = X / 2 - HIGHprev Uses: When the pair currency price may change the direction of movement. Possible constraints of support and resistance that creates plateaus for the currency pair prices. Tendency identification by comparing the present prices according to current day's pivot point and also the prior day's pivot points. ____________
FREE
Precision Breakout
Andri Maulana
インディケータ
Precision Breakout: Master the Market’s Turning Points! Tired of chasing false breakouts? Precision Breakout is the next-generation pivot indicator engineered to detect high-probability trading opportunities with maximum clarity. This isn't just another support and resistance tool—it’s a dynamic system that constantly adapts to market action, providing you with the exact levels you need to time your entry perfectly. Key Features & Advantages That Give You an Edge Pinpoint Breakout Signals
FREE
MQLTA Support Resistance Lines DEMO
MQL4 Trading Automation
インディケータ
MQLTA Support Resistance Lines is an indicator that calculates the historical levels of Support and Resistance and display them as Lines on chart. It will also Alert you if the price is in a Safe or Dangerous zone to trade and show you the distance to the next level. The indicator is ideal to be used in other Expert Advisor through the iCustom function. This DEMO only works with AUDNZD, the full product can be found at https://www.mql5.com/en/market/product/26328 How does it work? The indicator
FREE
HODOR informer
Kahraman Senol
インディケータ
This is a Bot which send notifications every hour at your MT4 platform. The notification consists of four part.   <<Clock>> + Your Message + Symbols + profit + Total # of Orders + Total profit     Here is an example : 21:00 Hodor: #US30 $+40.31 GOLD $-5.31 Total 5 Orders $+35.00 If there is no order : 21:00 Hodor: HODOR   signals:  https://www.mql5.com/en/signals/977796  There is a private message parameter where you can enter your own message also. Hodor_Comment_OnOff_Flag removes the "Hodor i
FREE
Pivot Point daily
Meysam Ghasemi
インディケータ
.................................if you need pivot point s levels............................... ............................this is a daily pivot point level creator........................... ...it is for daily pivots and show levels at times period H4 , H1 , M30 , M15 ,M 5... .................................also shows levels for 3 last days.............................. ................can use it with other indicators and see important levels...............
FREE
Golden Fractal Cross
Andri Maulana
インディケータ
Unleash Your Trading Potential with the Golden Fractal Cross Are you tired of second-guessing your trades? Do you wish you had a clear, reliable system to guide your decisions? Introducing the Golden Fractal Cross —a powerful and user-friendly indicator designed to help you spot high-probability trading opportunities. This isn't just another average indicator; it's a complete strategy that combines the precision of fractal patterns with the dynamic power of Exponential Moving Averages (EMAs). Th
FREE
ARKA Logical Trader vL MT4
Aren Davidian
5 (3)
インディケータ
This indicator is based on Mr. Mark Fisher's ACD strategy, based on the book "The Logical Trader." - OR lines - A lines - C lines - Daily pivot range - N days pivot range - Customizable trading session - Drawing OR with the desired time Drawing levels A and C based on daily ATR or constant number - Possibility to display daily and last day pivots in color zone - Displaying the status of daily PMAs (layer 4) in the corner of the chart - Show the order of daily pivot placement with multi-day pi
FREE
SessionLevels
Tolga Duyen
インディケータ
This indicator displays potential price levels, support and resistance levels, highest and lowest price levels for Asian, European and American sessions. It works for the day that you select from user interface. It is suitable for gold, bitcoin, all currencies, commodities, crypto currencies and all investment instruments on the metatrader. You can use on the your day trade  transactions easily. This indicator is for metatrader4 platform.
FREE
Double Price Channel
Iurii Tokman
インディケータ
Double Price Channel   設定で指定された特定の数のバーの価格チャネルインジケーター。 インジケータラインは、動的なサポートまたは抵抗レベルを表します。上限は特定の期間の価格の最大値であり、下限は最小値です。終値に基づく移動平均とは異なり、指標は小さな変動によって「気が散る」ことはありません。境界が変更された場合にのみ再計算されます。後者が発生した場合は、新しいトレンドのアプローチについて真剣に考える価値があります。期間の異なる2つの指標を1つのチャートで同時に使用する戦略があります。このような場合、周期の短いインジケーターは2番目のインジケーターの内側に配置されます。 インジケーター設定の説明： Width_Bars-インジケーター期間 高さ-高さ（ポイント単位）
FREE
Lisek Levels and Channels Indicator
Darius Hans Lischka
4.8 (20)
インディケータ
フォレックス取引のシャーロック・ホームズになる準備はできていますか？️‍️ 究極のトレーディングツール、 Lisek Levels and Channels インジケーターの登場です！！！ サーカスの芸のように複数のインジケーターを扱うのは忘れてください。必要なものをすべて一つの素晴らしいショーにパッケージングしました： 価格レベル？チェック済み！ 価格チャネル？間違いなし！ 価格VWAP？もちろん！ オンバランスボリューム？全部ここにあります！ そして、お楽しみはこれだけではありません！ダブルエスプレッソよりも素早く目を覚まさせるアラームとプッシュ通知！️ あなたのチャートはトレーディングチャンスの宝の地図に変身します： 現在の価格がどこにあるか、すべてのクールなレベル、チャネル、VWAPと一緒に見てください。 オンバランスボリュームを評価しましょう - ベアダンスを踊っていますか、それともブルタンゴですか？買い手と売り手、どちらが動きを持っているか見てみましょう。 フォレックスのレイブパーティーのように上下を指す矢印？これは買い手または売り手の増加するボリ
FREE
Peak Trough Analysis Tool MT4
Young Ho Seo
4.33 (9)
インディケータ
Peak Trough Analysis is the great tool to detect peaks and troughs in your chart. Peak Trough Analysis tool can use three different peaks and troughs detection algorithm. The three algorithm include the orignal Fractals Indicator by Bill Williams, the Modified Fractals indicator and ZigZag indicator. You can use this peak and trough analysis tool to detect the price pattern made up from Equilibrium Fractal-Wave process. For further usage, there are good guide line on how to use this peak trough
FREE
Support resistanses show
Meysam Ghasemi
インディケータ
.....................................hi....................... ................for showing high s and low s and support and resistanses .....................we have a lot of ways............................... it can be helpful for finding trends , higher highs , higher lows , lower highs , lower lows .......................today i write on of thems.......................... ........................you can enter the number of last support and resistanses .........................and it will dra
FREE
Pivot SR
Wartono
4.67 (3)
インディケータ
It identifies the pivot, support, and resistance price levels of the selected timeframe and then draws lines onto the chart. FEATURES: Option to specify the Timeframe Period in the PivotSR calculation. Option to display the PivotSR of the last candle, of every candle, or of the current candle. Options for displaying labels, line thickness, and line color. PivotSR can be interpreted as reversal levels or past price reactions that can be used as the basis for current price analysis. Some traders b
FREE
Trend Ray
Andriy Sydoruk
インディケータ
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
インディケータ
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Beyond the Bands
Andri Maulana
インディケータ
The Ultimate Trading Companion: Beyond the Bands Tired of missing out on key market moves? Our indicator, Beyond the Bands , is the solution you've been waiting for. This powerful tool takes the classic Bollinger Bands strategy and supercharges it with an intelligent EMA filter, giving you more accurate and reliable signals than ever before. It's designed to help you find high-probability entry points and avoid false signals, so you can trade with confidence. What makes Beyond the Bands differen
FREE
Current Candle Close above TL Alert
Chen Yau Weng
インディケータ
This is just a simple indicator that show Alert when the Current candle Close Above the Trendline. Previous candle do not affect the Alert.  The indicator is tied to the Trendline so if the Trendline is accidentally deleted, the Alert will not work. The indicator will draw another Trendline if the current Trendline is deleted.  Removing the indicator will removed the Trendline. There are 4 type of Alert to set: Popup Alert, Signal Alert, Push Notification, Comment.
FREE
SR Sniper
Andri Maulana
インディケータ
Stop Guessing, Start Sniping: Introducing SR Sniper! Tired of entry points that seem random? The SR Sniper indicator is your new essential tool for finding high-probability trades with surgical precision. It's designed to cut through the market noise, giving you clear Buy and Sell signals right at the most critical price zones. This powerful indicator combines the dynamic analysis of the Commodity Channel Index (CCI) with automatic Support and Resistance (S/R) detection —and then filters everyt
FREE
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
インディケータ
Special offer!   https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Filter Pro Trend filter indicator. Very good filter for your trading system, I recommend to use it together with - System Trend Pro   or  Quantum Entry PRO The indicator no repaint!!! Settings: Change the Period parameter for better filtering ( default is 90) Any questions? Need help?, I am always happy to help, write me in private messages or In Telegram: https://t.me/Trader35_Admin
FREE
MQLTA Support Resistance Lines
MQL4 Trading Automation
4.27 (11)
インディケータ
MQLTA Support Resistance Lines is an indicator that calculates the historical levels of Support and Resistance and display them as Lines on chart. It will also Alert you if the price is in a Safe or Dangerous zone to trade and show you the distance to the next level. The indicator is ideal to be used in other Expert Advisor through the iCustom function. This indicator can be tested LIVE on AUDNZD with the following DEMO https://www.mql5.com/en/market/product/26572 How does it work? The indicato
FREE
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
「Auto FIBO Pro」Crypto_Forex インジケーターは、取引の補助ツールとして最適です。 - インジケーターは、フィボナッチ レベルとローカル トレンド ライン (赤色) を自動的に計算してチャート上に配置します。 - フィボナッチ レベルは、価格が反転する可能性のある重要な領域を示します。 - 最も重要なレベルは、23.6%、38.2%、50%、61.8% です。 - リバーサル スキャルピングやゾーン グリッド取引に使用できます。 - Auto FIBO Pro インジケーターを使用して、現在のシステムを改善する機会も多数あります。 - Info Spread Swap Display があり、接続されている外国為替ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。 - ディスプレイには、アカウントの残高、エクイティ、マージンも表示されます。 - Info Spread Swap Display は、チャートのどのコーナーにも配置できます。 0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧にな
Trading Room Indicator
Meshari F M Alkhawaled
インディケータ
TR CPR Full Lines Pivot — Full Pivot Range Indicator A professional indicator that automatically plots CPR (Central Pivot Range) levels on Daily (D1) or H4 timeframe , with clean lines and structured targets ( TP1 – TP3 ) for both upside and downside. It helps you identify clear BUY / SELL zones , with smart alerts when price touches or breaks key levels. Features: Automatic CPR calculation from previous Daily or H4 candle. Clean lines for BUY / SELL / PP (Pivot) . TP1 – TP3 targets displayed
FREE
Squeeze Indicator
Federico Quintieri
インディケータ
The one and only indicator that identifies Volatility Squeeze. A Squeeze is a compression of volatility in the market. If this compression of volatility reaches a certain percentage it means that the market could explode in moments. I highly recommend using the indicator in conjunction with the economic calendar. If there are important news and the indicator shows a  BLUE HISTOGRAM  on the exchange in question, a sign of a powerful compression of volatility. Then get ready to grasp the next
FREE
Trend Sensing Pro
Andri Maulana
5 (1)
インディケータ
Unlock Smarter Trading with Trend-Sensing Pro Are you tired of confusing charts and late signals? Trend-Sensing Pro is a powerful yet simple indicator designed to help you see market trends with crystal clarity. It combines the smoothness of an EMA (Exponential Moving Average) with a unique candle visualization, giving you a clean, noise-free view of the market's direction. Why You'll Love Trend-Sensing Pro See the True Trend : Trend-Sensing Pro cuts through market noise, making it easy to ident
FREE
RedeeCash AROON
Patrick Odonnell Ingle
インディケータ
Version History Date Version Changes 07/08/2022 1.00 Initial Release Description The Aroon indicator is a technical indicator   that is used to identify trend changes in the price of an asset, as well as the strength of that trend. In essence, the indicator measures the time between highs and the time between lows over a time period. The idea is that strong uptrends will regularly see new highs, and strong downtrends will regularly see new lows. The indicator signals when this is happening, and
FREE
SR indicator
Alexander Chertnik
5 (2)
インディケータ
SR is a support and resistance indicator, it shows major highs and lows by different colors. The color of a level is changing if the last high or low are touching it. After the closing of a bar above or below level, it will delete it. extern inputs: loop for candles / colors / drawing time *This indicator signal is not perfect and have to be used with other market analysis and confirmations.
FREE
Stock Exchange Channel
Dmitriy Zaytsev
インディケータ
Индикатор реализован для определения классического канала движения цены, который используется на крупных биржевых площадках. Не перерисовывается Синий уровень - это уровень поддержки  Красный уровень - это уровень сопротивления  Белый уровень - является Pivot-уровнем  Настройки Period_SEC  - ввод  значения периода . Примечание:  Индикатор определяет уровни только на пятизначных котировках! Метод торговли:  Открытие позиций осуществляется от уровней , именно на их значениях происходит отскок цены
FREE
Heiken Ashi RSI Oscillator
Noiros Tech
4.94 (17)
インディケータ
YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>    GO HERE TO DOWNLOAD This system is an Heiken Ashi system based on RSI calculations . The system is a free open source script originally published on TradingView by JayRogers . We have taken the liberty of converting the pine script to Mq4 indicator . We have also added a new feature which enables to filter signals and reduces noise on the arrow signals. Background HEIKEN ASHI Th
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
インディケータ
MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
FREE
Basic Harmonic Pattern
Mehran Sepah Mansoor
4.57 (58)
インディケータ
このインディケータは、相場の反転ポイントを予測する最もポピュラーなハーモニックパターンを識別します。これらのハーモニックパターンは、外国為替市場で常に繰り返され ている価格形成であり、将来起こりうる値動きを示唆します。/   MT5無料バージョン さらに、このインジケーターには、市場エントリーシグナルと、様々な利食いと損切りが組み込まれています。ハーモニック・パターン・インディケータは、それ自体で売買シグナルを発 信することができますが、他のテクニカル・インディケータを使用してこれらの シグナルを確認することをお勧めします。例えば、RSIやMACDなどのオシレーターを使用して、トレンドの方向性やモメンタ ムの強さを確認してから売買を行うことを検討するとよいでしょう。 このインディケータのダッシュボードスキャナ: ( Basic Harmonic Patterns Dashboard ) 含まれるハーモニックパターン ガートレー バタフライ バット カニ サメ サイファー ABCD 主な入力 Max allowed deviation (%): このパラメータは、調和的パタ
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
インディケータ
Gann Made Easy は、ミスター・ギャンの理論を使用した取引の最良の原則に基づいた、プロフェッショナルで使いやすい外国為替取引システムです。 W・D・ガン。このインジケーターは、ストップロスとテイクプロフィットレベルを含む正確な買いと売りのシグナルを提供します。 PUSH通知を利用して外出先でも取引可能です。 購入後に私に連絡して、取引のヒント、ボーナス、および「GANN MADE EASY」EA アシスタントを無料で入手してください。 おそらく、ギャンの取引手法についてはすでに何度も聞いたことがあるでしょう。通常、ギャンの理論は初心者のトレーダーだけでなく、すでにある程度の取引経験がある人にとっても非常に複雑なものです。なぜなら、ギャンの取引手法は理論的にはそれほど簡単に適用できるものではないからです。私はその知識を磨き、最良の原則を私の外国為替インジケーターに組み込むために数年を費やしました。 このインジケーターは非常に簡単に適用できます。必要なのは、それをチャートに添付し、簡単な取引推奨事項に従うだけです。このインジケーターは常に市場分析の仕事を行い、取引の機会を探しま
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーのためのベストソリューション! このダッシュボードソフトウェアは、28の通貨ペアで動作しています。それは私達の主要な指標（高度な通貨の強さ28と高度な通貨インパルス）の2に基づいています。それは全体の外国為替市場の大きい概観を与えます。それは、すべての（9）時間枠で28の外国為替ペアのための高度な通貨の強さの値、通貨の動きの速度と信号を示しています。チャート上で1つのインディケータを使用して市場全体を観察し、トレンドやスキャルピングの機会をピンポイントで見つけることができたら、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 このインディケータには、強い通貨と弱い通貨の識別、潜在的な取引の識別と確認がより簡単になるような機能が搭載されています。このインディケータは、通貨の強さや弱さが増加しているか減少しているか、また、すべての時間枠でどのように機能しているかをグラフィカルに表示します。 新機能として、現在の市場環境の変化に適応するダイナミックなマーケットフィボナッチレベルが追加され、すでに当社のAdvanced
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
インディケータ
M1 SNIPER は使いやすいトレーディングインジケーターシステムです。M1時間足向けに設計された矢印インジケーターです。M1時間足でのスキャルピングのためのスタンドアロンシステムとして、また既存のトレーディングシステムの一部としても使用できます。このトレーディングシステムはM1時間足での取引に特化して設計されていますが、他の時間足でも使用できます。元々、この手法はXAUUSDとBTCUSDの取引用に設計しましたが、他の市場においても役立つと考えています。 インジケーターのシグナルは、トレンドの方向と逆方向に取引できます。インジケーターのシグナルを利用して両方向に取引するのに役立つ特別な取引テクニックをご紹介します。この手法は、特別な動的なサポートとレジスタンスの価格帯を利用することに基づいています。 ご購入後、M1 SNIPER矢印インジケーターをすぐにダウンロードできます。さらに、M1 SNIPERツールのすべてのユーザーに、以下のスクリーンショットに表示されているApollo Dynamic SRインジケーターを無料で提供しています。この2つのインジケーターを組み合わせることで
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
インディケータ
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
インディケータ
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
インディケータ
Apollo SR Master は、サポート/レジスタンスゾーンを利用した取引をより容易かつ確実にする特別な機能を備えたサポート/レジスタンスインジケーターです。このインジケーターは、ローカル価格の高値と安値を検出することで、タイムラグなしでリアルタイムにサポート/レジスタンスゾーンを計算します。そして、新たに形成されたSRゾーンを確認するために、インジケーターは特別なシグナルを表示します。このシグナルは、SRゾーンを実際の売りまたは買いシグナルとして考慮して使用できることを示します。この場合、SRゾーンの強度が高まり、SRエリアからの取引が成功する確率も高まります。これがこのインジケーターの基本的な考え方です。 SRゾーンは、ストップロスとテイクプロフィットの設定を容易にします。シグナルの方向に応じて、SRゾーンの上または下のスペースをストップロスとして設定できます。さらに、反対側のSRゾーンは、潜在的なテイクプロフィットエリアとして設定できます。 また、Apollo SRマスターインジケーターをご利用のすべてのユーザーには、「Apollo Price Action System」
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
インディケータ
Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。 現在 49% オフ。 Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。 Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) + CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。 インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 次世代の Strength インジケーターが提供するもの  オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。 主な機能: 独自の通貨強度計算式。 すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。 トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。 ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。 このインジケーターに固有
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
インディケータ
トレンドインジケーター、1つのツールに組み込まれたすべての重要なトレンド機能を備えたトレンドトレーディングとフィルタリングのための画期的なユニークなソリューション！ これは、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームおよびマルチ通貨インジケーターです。 期間限定オファー: サポートおよびレジスタンス スクリーナー インジケーターは、たった 50 ドルで永久的にご利用いただけます。(元の価格 250 ドル) (オファー延長) トレンドスクリーナーは、チャート内のドットで矢印トレンドシグナルを提供するインジケーターに続く効率的なインジケーターです。 トレンド分析インジケーターで使用できる機能： 1.トレンドスキャナー。 2.最大利益分析を備えたトレンドライン。 3.トレンド通貨強度メーター。 4.アラート付きのトレンド反転ドット。 5.アラート付きの強いトレンドドット。 6.トレンド矢印 毎日の分析例、毎日のシグナルパフォーマンス...など、トレンドスクリーナーインジケーターを使用して、ここで見つけること
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
インディケータ
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
インディケータ
現在20%OFF! このダッシュボードは、複数のシンボルと最大9つのタイムフレームで動作するソフトウェアの非常に強力な部分です。 このソフトは、弊社のメインインジケーター（ベストレビュー：Advanced Supply Demand）をベースにしています。    Advanced Supply Demand ダッシュボードは、素晴らしい概要を提供します。それは示しています。  ゾーン強度評価を含むフィルタリングされた需給値。 ゾーン内/ゾーンへのPips距離。 ネストされたゾーンがハイライトされます。 選択されたシンボルの4種類のアラートを全ての（9）時間枠で提供します。 それはあなたの個人的なニーズに合わせて高度に設定可能です。 あなたの利益! すべてのトレーダーにとって最も重要な質問です。 市場に参入するのに最適なレベルはどこか？ 成功のチャンスとリスク/リターンを得るために、強力な供給/需要ゾーン内またはその近くで取引を開始します。 損切りの最適な位置はどこですか？ 最も安全なのは、強力な供給/需要ゾーンの下/上にストップを置くことです。 最適な利益
RFI levels PRO
Roman Podpora
インディケータ
事前に指標   市場の反転レベルとゾーンを決定し 、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。 彼は示す   反転レベル   市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。 このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、       トレンドラインプロ   インジケータ。 すべての機器に対応する可逆構造スキャナー すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。 Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント 市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。 LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。 （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT5のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間: すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイム
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
インディケータ
新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。 【コンセプト：混沌を切り裂く一刀】 遅行するインジケーターやノイズだらけのチャートに迷う日々は終わりです。KATANA Scalperは、「刀」のように鋭い切れ味で相場のノイズを切り落とし、価格の中に隠された純粋な「モメンタムの芯」だけを可視化するために設計されました。複雑な相場をシンプルにし、外科医のような精密さでエントリーするための「視界」を提供します。 KATANA Scalper を導入する5つの核心的メリット KATANA Scalper は単なるシグナルツールではなく、 「機関投資家レベルの市場分析視点」を個人トレーダーにインストールするシステム と言えます。具体的なメリットは以下の通りです。 1. 「遅れ」と「ダマシ」のジレンマからの解放 一般的なインジケーターの最大の弱点である「反応の遅れ（ラグ）」と「ノイズ（ダマシ）」のトレードオフを、独自の 非線形ノイズ除去エンジン で解決しています。 メリット: 従来のオシレーターが反応する前に、市場構造の変化を捉えることができます。 結果: トレンドの「頭と尻尾」ではな
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
インディケータ
通貨強さウィザードは、取引を成功させるためのオールインワン ソリューションを提供する非常に強力な指標です。このインジケーターは、複数の時間枠のすべての通貨のデータを使用して、このまたはその外国為替ペアのパワーを計算します。このデータは、使いやすい通貨インデックスと通貨パワーラインの形式で表され、特定の通貨のパワーを確認するために使用できます。 必要なのは、取引したいチャートにインジケーターを接続することだけです。インジケーターは、取引する通貨の実際の強さを示します。このインジケーターは、トレンドに合わせて取引するときに有利に利用できる売買高の圧力の極値も示します。このインジケーターには、フィボナッチに基づく可能なターゲットも表示されます。 このインジケーターは、PUSH 通知を含むあらゆるタイプのアラートを提供します。 購入後ご連絡下さい。私の取引のヒントをあなたと共有し、素晴らしいボーナスインジケーターを無料で提供します! 幸せで有益な取引をお祈りします。
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
インディケータ
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
インディケータ
PRO Renko Systemは、特別にRENKOチャートを取引するために設計された高精度の取引システムです。 これは、様々な取引商品に適用することができる普遍的なシステムです。 システムは効果的に正確な逆転信号へのアクセスを与えるいわゆる市場の騒音を中和する。 表示器は非常に使いやすく、信号の生成に責任がある1つの変数だけがあります。 あなたは簡単にお好みの任意の取引ツールとレンコバーのサイズにツールを適応させることができます。 私はいつもあなたが私のソフトウェアで収益性の高い取引を支援するために余分なサポートを提供する準備ができています！ 私はあなたに幸せで収益性の高い取引をしたいです！ ご購入後にご連絡ください！ 私はあなたに私のレンコチャートジェネレータを送信します。 私はまた、私の個人的な推奨事項やシステムの他のモジュールを無料で共有します！
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
インディケータ
トレンドラインプロ   市場の真の方向転換点を理解するのに役立ちます。この指標は、真のトレンド反転と主要プレーヤーが再び参入するポイントを示します。 分かりますか     BOSライン   複雑な設定や不要なノイズなしに、より長い時間足でのトレンドの変化と重要なレベルを把握できます。シグナルは再描画されず、バーが閉じた後もチャート上に残ります。 インジケーターが示す内容: 本当の変化   トレンド（BOSライン） 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、リペイント機能を持つインジケーターとの重要な違いです。リペイント機能を持つインジケーターは、シグナルを発した後、それを変更し、資金の損失につながる可能性があります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できます。また、矢印が現れた後、目標値（利益確定）に達するか、反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。 繰り返しエントリ       主要プレーヤーの補充 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を向上させるため、最適な市場エントリーポイントが検索されるBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュ
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
インディケータ
市場の2つの基本原則に基づく日中戦略。 このアルゴリズムは、追加のフィルターを使用したボリュームと価格の波の分析に基づいています。インディケータのインテリジェントアルゴリズムは、2つの市場要因が1つに結合した場合にのみシグナルを出します。インディケータは、より高い時間枠のデータを使用して、M1チャート上の特定の範囲の波を計算します。そして波を確認するために、インジケーターはボリュームによる分析を使用します。 このインディケータはレディトレーディングシステムです。トレーダーが必要とするのは、信号に従うことだけです。また、インジケーターはあなた自身の取引システムの基礎になることができます。取引はミニッツチャートでのみ行われます。 インジケーターがMTFの原則を使用しているという事実にもかかわらず、インジケーターのアルゴリズムは可能な限り安定しています。 購入後、必ず私に書いてください！私の取引設定と推奨事項をあなたと共有します！
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
インディケータ
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
このインジケーターは、各ポイントのボリュームを分析し、そのボリュームに対する市場の疲労レベルを計算します。 インジケーターは3本のラインで構成されています： 強気のボリューム疲労ライン 弱気のボリューム疲労ライン 市場のトレンドを示すライン。このラインは、市場が強気か弱気かに応じて色が変わります。 任意の開始点から市場を分析できます。一度ボリューム疲労ラインに達したら、次の分析を開始するための新しいポイントを設定してください。 トレンドや修正を分析できます。良いアプローチは、トレンドラインに達したときや、トップやボトムがヒットしたときにインジケーターを移動させることです。 トレンドラインとボリューム疲労ラインの距離が大きいほど、その方向のボリュームは大きくなります。 トレンドラインはオーダーを開く場所として使用でき、疲労ラインは利益を取るために使用されます。 このシステムは非常にユニークですが、非常に直感的でもあります。 市場には同様の製品はありません。 使用に制限はありません。すべての市場およびすべての時間枠で適用できます。 重要：MetaTrader4のテスターで確認する際は、紫色
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューションです。 このインディケータは、エキゾチックペア・コモディティ・インデックス・先物など、あらゆるシンボルの通貨の強さを表示することに特化したインディケータです。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨の強さを表示するために、9行目にどのシンボルでも追加することができます。独自の機能を多数搭載し、新しい計算式を採用したため、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールとなっています。新しいトレンドやスキャルピングチャンスのトリガーポイントを正確に把握することができるため、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアル：ここをクリック   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 すべての時間枠に対応します。あなたはすぐにトレンドを見ることができるようになります! 新しいアルゴリズムに基づいて設計されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
インディケータ
Scalper Vault は、スキャルピングを成功させるために必要なすべてを提供するプロフェッショナルなスキャルピング システムです。このインジケーターは、外国為替およびバイナリー オプションのトレーダーが使用できる完全な取引システムです。推奨される時間枠は M5 です。 システムは、トレンドの方向に正確な矢印シグナルを提供します。また、トップとボトムのシグナルとギャン マーケット レベルも提供します。 インジケーターは、プッシュ通知を含むすべてのタイプのアラートを提供します。 インジケータの購入後にご連絡ください。私の個人的な取引の推奨事項と素晴らしいボーナス指標を無料で共有します! 幸せで有益な取引をお祈りします！
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
インディケータ
デイトレーダーマスターは、デイトレーダーのための完全なトレーディングシステムです。システムは2つのインジケーターで構成されています。 1つの指標は売買する矢印信号です。それはあなたが得る矢印インジケーターです。 2つ目のインジケーターを無料で提供します。 2番目のインジケーターは、これらの矢印と組み合わせて使用​​するために特別に設計されたトレンドインジケーターです。 インジケーターは繰り返さず、遅れないでください！ このシステムの使用は非常に簡単です。 2色の線で表示されている現在のトレンドの方向に矢印信号をたどる必要があります。青は買いの傾向です。赤い色は売りの傾向です。青い矢印は買いシグナルです。赤い矢印は売りの合図です。トレンドラインの色と一致するように、矢印の色と信号の方向が必要です。 矢印インジケーターは、主に時間間隔M5とM15での日中取引のために作成されました。ただし、技術的には、システムは他の時間間隔で使用できます。 インジケータには、PUSHメッセージ機能を備えたポップアップアラートが装備されています。 購入後、必ず私に書いてください！私はあなたにシステムとの取引の
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
インディケータ
Apollo Secret Trend は、任意のペアと時間枠でトレンドを見つけるために使用できるプロのトレンド インジケーターです。インジケーターは、取引するペアや時間枠に関係なく、市場のトレンドを検出するために使用できる主要な取引インジケーターになることができます。インジケーターで特別なパラメーターを使用することにより、シグナルを個人の取引スタイルに適応させることができます。 このインジケーターは、PUSH 通知を含むすべてのタイプのアラートを提供します。インジケータの信号は再描画しないでください!提供されたスクリーンショットでは、アポロ シークレット トレンド インジケーターと買われ過ぎ/売られ過ぎのオシレーター インジケーターを組み合わせて見ることができます。これは完全に無料で提供されます。 購入後、2 番目の買われすぎおよび売られすぎのオシレーター インジケーターを無料で入手するために私に連絡してください!また、システムの使用方法についても説明します。お得な特典もご用意しております！
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
インディケータ
トレンド指標は、金融市場での取引に使用されるテクニカル分析の領域の 1 つです。 Angular Trend Lines ー - トレンドの方向を総合的に判断し、エントリー シグナルを生成します。ろうそくの平均方向を平滑化するだけでなく トレンドラインの傾斜角度も使用します。傾斜角の基礎として、ガン角を構築する原理が採用されました。 テクニカル分析インジケーターは、ローソク足の平滑化とチャートの形状を組み合わせたものです。 トレンド ラインと矢印には 2 つの種類があります。赤い線と矢印は強気方向、紫の線と矢印は弱気方向です。 インジケーターの機能 このインジケーターは使いやすく、パラメータの設定も簡単で、トレンド分析や注文開始のシグナルの受信に使用できます。 インジケーターは再描画されず、ローソク足の終値に矢印が表示されます。 信号が発生したときに複数の種類のアラートを提供します。 あらゆる金融商品（外国為替、暗号通貨、貴金属、株式、指数）に使用できます。 このインジケーターは、どの時間枠やチャートでも機能します。 このインジケーターはプロセッサに負荷をかけない軽量アルゴリズム
作者のその他のプロダクト
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
ユーティリティ
トレードコピー - 投資家パスワード - コピートレード - MT4 x MT5 クロスプラットフォーム 注: クライアントアカウントがフォローするマスターアカウントに「ミラーコピーマスター」、マスターアカウントがフォローするクライアントアカウントに「ミラーコピークライアント」の両方が必要です ブログ: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 仕組み: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114775 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114844 「ミラー コピー」エキス
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 「Rebate Hunter」エキスパート アドバイザーの説明: 「Rebate Hunter」エキスパート アドバイザーは、戦略的なヘッジと平均化のテクニックを通じて最大の利益を求める熟練したトレーダー向けに綿密に設計された最先端のツールです。この洗練されたアルゴリズムは、MetaTrader プラットフォーム内でシームレスに動作し、取引を継続的に実行して市場の変動を利用し、ユーザーに多大な利益をもたらします。 主な機能: ヘッジ戦略: 「Rebate Hunter」EA は、リスクを軽減し、利益を最大化するために高度なヘッジ戦略を採用しています。相関する通貨ペアで同時に買いと売りのポジションを開くことで、市場のボラティリティを利用しながら、不利な価格変動へのエクスポージャーを最小限に抑えます。 平均化方法: 平均化の力を活用して、このエキスパート アドバ
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 バーチャル リアリティ エキスパート アドバイザー (EA) は、金融市場でポジションを実行する際にマージンの利用を最適化するように設計された高度な取引ツールです。その独自の戦略には、マージン要件を最小限に抑えることを目的として、仮想ポジションを開始し、その後対応する実際のポジションを開始するという 2 段階のプロセスが含まれます。 バーチャル リアリティ EA の動作の詳細は次のとおりです。 仮想ポジションの開始: EA は、プログラムされたアルゴリズムと市場分析に基づいて、最初に取引機会を特定します。 選択した金融商品で、実際に資本を投入することなく、「仮想」またはシミュレートされたポジションの開始をシミュレートします。この仮想ポジションは、意図された実際の取引を反映します。 実際のポジションの実行: 仮想ポジションを確立した後、EA は市
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
ユーティリティ
無料 MT4 インジケーター: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 無料 MT4 アシスタント: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 この無料ツールが気に入ったら、5 つ星の評価を付けてください。本当にありがとうございます :) ラリー ベース ラリー (RBR)、ドロップ ベース ラリー (DBR)、ドロップ ベース ドロップ (DBD)、ラリー ベース ドロップ (RBD)、フェア バリュー ギャップ (FVG) / 不均衡、隠れベース 「需給アシスタント」(EA) エキスパート アドバイザーのご紹介 – 金融市場のダイナミックな世界を正確かつ自信を持ってナビゲートするための究極のツールです。この最先端のエキスパート アドバイザーは、トレーダーが需給動向をリアルタイムで把握できるように細心の注意を払って設計されており、情報に基づいた意思決定を可能にし、取引の可能性を最大限に高めます。 主な機能: 自動ゾーン識別: エキスパート アドバイザーは、高度なアルゴリズムを使
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
ユーティリティ
トレードコピー - 投資家パスワード - コピートレード - MT4 x MT5 クロスプラットフォーム 注: クライアントアカウントがフォローするマスターアカウントに「ミラーコピーマスター」、マスターアカウントがフォローするクライアントアカウントに「ミラーコピークライアント」の両方が必要です ブログ: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 仕組み: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114775 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114844 「ミラー コピー」エキス
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
ユーティリティ
トレードコピー - 投資家パスワード - コピートレード - MT4 x MT5 クロスプラットフォーム 注: クライアントアカウントがフォローするマスターアカウントに「ミラーコピーマスター」、マスターアカウントがフォローするクライアントアカウントに「ミラーコピークライアント」の両方が必要です ブログ: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 仕組み: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114775 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114844 「ミラー コピー」エキス
FREE
Marti Lovers
Agus Santoso
エキスパート
MT4バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/114590 MT5バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/120764 「Marti Lovers」エキスパートアドバイザー（EA）は、ハイリスク戦略を扱える経験豊富なトレーダー向けに設計された、洗練されたアグレッシブな取引システムです。このEAは、複数の取引ロジックを1つの強力なツールに統合し、FX取引に独自のダイナミックなアプローチを提供します。そのアグレッシブな性質上、「Marti Lovers」は、潜在的なドローダウンを管理し、戦略の収益性を最大化するために、十分な残高を必要とします。 主な機能: マルチロジック統合: マーチンゲール戦略: 「Marti Lovers」の核となるのは、損失後に取引サイズを2倍にして以前の損失を回復し、利益を上げるマーチンゲール原則です。このアプローチは大きな利益につながる可能性がありますが、同時に大きなリスクも伴います。 グリッド取引：グリッド取引ロジックを用いて、基準価格の上下に一定
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 ライブ シグナル: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 最先端の「FAST SCALPER」エキスパート アドバイザーのご紹介: 精度と熟練度でグローバル市場のパワーを解き放ちます FX 取引のダイナミックな領域で、常に先を行くには、比類のないインテリジェンスとテクノロジーの組み合わせが必要です。 「FAST SCALPER」エキスパート アドバイザーは、洗練された取引ソリューションの頂点に位置し、世界通貨の強さに基づいた革新的なアプローチを通じて、オープン ポジション戦略に革命を起こします。 グローバル ダイナミクスを活用する設計: 「FAST SCALPER」は、グローバル経済の力の複雑な相互作用を活用することで、従来の取引手法を超えています。ニューラル ネットワーク ベースのアルゴリズムは、世界中のさま
Rebate Hunter
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 「Rebate Hunter」エキスパート アドバイザーの説明: 「Rebate Hunter」エキスパート アドバイザーは、戦略的なヘッジと平均化のテクニックを通じて最大の利益を求める熟練したトレーダー向けに綿密に設計された最先端のツールです。この洗練されたアルゴリズムは、MetaTrader プラットフォーム内でシームレスに動作し、取引を継続的に実行して市場の変動を利用し、ユーザーに多大な利益をもたらします。 主な機能: ヘッジ戦略: 「Rebate Hunter」EA は、リスクを軽減し、利益を最大化するために高度なヘッジ戦略を採用しています。相関する通貨ペアで同時に買いと売りのポジションを開くことで、市場のボラティリティを利用しながら、不利な価格変動へのエクスポージャーを最小限に抑えます。 平均化方法: 平均化の力を活用して、このエキスパート アドバ
Gold Buster
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 「Gold Buster」EA のご紹介: 次世代の動的サポート/レジスタンスおよびリスク管理システム 「Gold Buster」EA は、オープン ポジション管理とリスク分析テクノロジーの最新の進歩を活用して、金融市場でサポートとレジスタンス レベルを識別および使用する方法を再定義する、最先端の自動取引システムです。この革新的なエキスパート アドバイザー (EA) は、さまざまな取引プラットフォームや商品でシームレスに動作するように設計されており、安定した利益とリスク軽減を求める初心者と経験豊富なトレーダーの両方のニーズに対応します。 主な機能: 動的なサポートとレジスタンスの識別: 「Gold Buster」EA の核心は、動的なサポートとレジスタンスの識別アルゴリズムにあります。従来の静的なサポート レベルとレジスタンス レベルは事前に定義され
Hedging Breakout
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 ヘッジ ブレイクアウト エキスパート アドバイザーは、ヘッジ戦略を通じて堅牢なリスク管理を採用しながら、市場のブレイクアウトを活用するように設計された洗練された取引ツールです。 この EA は、市場の流動性の向上を活用して取引の可能性を最大化し、最適なブレイクアウトの機会を特定するように細心の注意を払って作成されています。 このエキスパートアドバイザーは、ブレイクアウトロジックとヘッジによる効果的なリスク管理を組み合わせることで、全体的な取引パフォーマンスを向上させ、潜在的な反転を防ぐことを目指しています。 主な特徴: ブレイクアウト検出アルゴリズム: EA には、主要なサポートとレジスタンスのレベルを特定する強力なブレイクアウト検出アルゴリズムが装備されています。 過去の価格データとボラティリティ指標を利用して、潜在的なブレイクアウトポ
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
エキスパート
MT4バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/90091 MT5バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/93707 「マルチペア通貨強さメーター」エキスパートアドバイザー（EA）は、包括的な市場分析と堅牢なリスク管理技術を通じて取引戦略を最適化したい外国為替トレーダーのために設計された高度な取引ツールです。 この EA は通貨強さの方法を利用しており、現在オープンしているポジションに基づいて、さまざまな通貨ペアの相対的な強さと弱さを明確に示します。 詳細な説明は次のとおりです。 概要 「マルチペア通貨強さメーター」EAは、複数のペアにわたるさまざまな通貨の強さを動的に分析する自動取引システムです。 オープンポジションを評価することで、通貨の強弱によって収益性の高い取引が可能となる取引機会を特定します。 EA には、未決注文の平均化などの高度なリスク管理機能が装備されており、市場のボラティリティに対するバランスの取れた制御されたエクスポージャーを確保します。 主な特長 通貨強弱
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
ユーティリティ
トレードコピー - 投資家パスワード - コピートレード - MT4 x MT5 クロスプラットフォーム 注: クライアントアカウントがフォローするマスターアカウントに「ミラーコピーマスター」、マスターアカウントがフォローするクライアントアカウントに「ミラーコピークライアント」の両方が必要です ブログ: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 仕組み: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114775 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114844 「ミラー コピー」エキス
FREE
Watermark MT5
Agus Santoso
ユーティリティ
ウォーターマーク MT4 バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/120783 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/120784 ロゴ MT4 バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/121289 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/121290 「ウォーターマーク」スクリプトは、チャートの背景に重要な情報を直接表示することで、取引チャートをより魅力的に見せるように設計されています。このスクリプトは、現在の取引ペア、時間枠、各種時間指標などの重要な情報を、明確かつ目立たないように把握できる方法を提供します。 機能: 取引ペア表示: このスクリプトは、チャートに表示されている現在の取引ペア（例: EUR/USD、BTC/USD）を自動的に検出し、表示します。これにより、トレーダーは常にどの資産を分析しているかを把握でき、間違ったペアに基づいて意思決
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
ユーティリティ
MT4バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/91169 MT5バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/110193 ライブシグナル: https://www.mql5.com/ja/signals/2345410 「Smart Trader」トレーディングアシスタント・エキスパートアドバイザーのご紹介。比類のない適応性と最先端のリスク管理戦略により、世界中のプロトレーダーから信頼される究極のツールです。 「Smart Trader」の中核を成すのは、常に変化する市場状況に動的に適応するよう綿密に設計された革新的なリスク管理スイッチングシステムです。静的なリスクパラメータに依存する従来のトレーディングアシスタントとは異なり、「Smart Trader」は高度なアルゴリズムを活用して市場データをリアルタイムで継続的に分析し、リスク管理アプローチをインテリジェントに適応させることで、市場のボラティリティの影響を最小限に抑えながら、利益の可能性を最大化します。 「Smart Trad
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
ユーティリティ
トレードアドバイザー：チャートの習得 プロのトレーダーのための究極のエキスパートアドバイザー（EA）アシスタント バージョン MT4 バージョン | MT5 バージョン | ブログ v.3.0 - Telegram ボット統合 注：MT4 バージョンは MT5 バージョンよりも軽量です トレードアドバイザー：チャートの習得 トレードアドバイザーは、主要な市場分析ツールとトレーダー向けのシームレスな機能を統合することで、トレーディング戦略を強化するように設計された高度なトレーディングアシスタントです。トレードアドバイザーがトレーダーにとって強力な資産となる理由の概要は次のとおりです。 主な機能と利点 1. 供給ゾーンと需要ゾーン：トレードアドバイザーは、ユーザーが重要な供給ゾーンと需要ゾーンを特定できるようにし、市場でのより戦略的な参入ポイントと退出ポイントを確保します。 2. スマートマネーコンセプト：この機能により、トレーダーは市場のトレンドと構造をよりよく理解し、強気、弱気、統合フェーズを明確に特定できます。 3. 公正価値ギャップ検出: Trade Advi
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 「グランドマスター」EA — スマートインジケーターによる高精度のワンショット取引 面倒な戦略、過剰取引、不必要なリスクにうんざりしていませんか? グランドマスター EA にご挨拶ください。インテリジェントな意思決定によるワンショットワンキルを求めるトレーダー向けに構築された、クリーンで正確、かつ実用的なエキスパートアドバイザーです。 トリプルインジケーターロジックを搭載 グランドマスター EA は次の強力な組み合わせを使用します: ブルパワー – 強気の勢いを検出して、強い側に乗ることができます。 CCI (コモディティチャネルインデックス) – 買われすぎ/売られすぎのゾーンを特定して、転換点やブレイクアウトを捉えます。 ボリンジャー バンド – ボラティリティを測定して罠を回避し、正当な市場の動きを捉えます。 ランダムなエントリーはありません。
Liquidity Side
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 流動性サイド EA – 機関投資家の流動性に基づくスマート エントリー 流動性サイドは、機関投資家が最も取引する可能性のある市場の隠れた流動性領域を検出するように設計された自動エキスパート アドバイザーです。テクニカル インジケーターとリアルタイム ニュース フィルターを組み合わせることで、この EA は市場のノイズを回避し、効率的で正確なエントリーに集中できます。 主な機能 スマート流動性検出 この EA は、重要な流動性ゾーンを識別するために、いくつかのインジケーターを組み合わせています: サポートとレジスタンス – 価格アクションと履歴レベルに基づく 移動平均 – トレンドの方向と蓄積領域を確認する RSI – 価格が重要なゾーンに触れたときの追加確認として 実行戦略 価格が流動性ゾーンに達し、確認信号がある場合にエントリーが行われます 自動
Volatility Switching
Agus Santoso
エキスパート
MT4： https://www.mql5.com/ja/market/product/88159 MT5： https://www.mql5.com/ja/market/product/104672 「ボラティリティ スイッチング」は、動的な市場環境でポジションを最適化しようとするトレーダー向けに細心の注意を払って設計された高度なエキスパートアドバイザー (EA) です。 この EA は、市場のボラティリティを認識し、戦略を動的に調整してリスクを軽減し、収益性を高めるという原則に基づいて動作します。 「ボラティリティ・スイッチング」は、ボラティリティを重視したオープン・ポジション手法を採用し、高度なスイッチング・リスク管理システムを組み込むことにより、多様な市場状況を自信を持ってナビゲートするための包括的なソリューションをトレーダーに提供します。 主な特徴: ボラティリティの検出: 「ボラティリティ・スイッチング」は、市場のボラティリティの変化をリアルタイムで正確に検出できる堅牢なアルゴリズムを搭載しています。 価格変動、ボラティリティバンド、履歴データなどのさ
Fibo SnR
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 最先端の「Fibo SnR」エキスパート アドバイザーのご紹介 – 究極のトレーディング コンパニオン! 最新かつ最も洗練されたエキスパート アドバイザー (EA)、「Fibo SnR」エキスパート アドバイザーでトレーディング体験に革命を起こしましょう。この画期的なツールは、高度なアルゴリズムのパワーとフィボナッチ レベルの不朽の原則を活用して、トレーディングの取り組みにおいて比類のない正確性と精度を提供します。 主な機能: 1. 適応型フィボナッチ分析: 「Fibo SnR」エキスパート アドバイザーは、市場のボラティリティと価格変動に基づいてフィボナッチ リトレースメント レベルとエクステンション レベルを動的に調整する適応型アルゴリズムを採用しています。これにより、EA は変化する市場状況に適応し、エントリー ポイントとエグジット ポイントを驚く
Wayang
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 「Wayang EA」 - トレンドと S/R 精度を備えたスマートな取引 概要 「Wayang EA」は、保留注文戦略とサポートとレジスタンス、トレンド分析を組み合わせて、市場で最高の機会を捉えるスマートなエキスパートアドバイザーです。さまざまな市場状況でテストされたアルゴリズムを使用して構築されたこの EA は、自動取引実行の一貫性、柔軟性、および高精度を求めるトレーダーに適しています。 主な機能: 保留注文戦略 - 戦略的なポイントに買いストップ/売りストップを配置して、高い確率でブレイクアウトを捉えます。 サポートとレジスタンス取引 - 重要なエリアをエントリーゾーンとエグジットゾーンとして利用して、実行精度を高めます。 トレンドベースの実行 – トレンド分析を使用して、主要な価格変動方向に従ってエントリーを確実にします。
KingKong MT4
Agus Santoso
エキスパート
MT4バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/90077 MT5バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/103136 「KingKong」エキスパートアドバイザー (EA) は、外国為替市場向けに設計された洗練された取引アルゴリズムであり、市場の流動性が高まる期間に有効になるブレイクアウト戦略を活用しています。 この EA は、取引量が急増したときに発生する大きな価格変動を利用するように作られており、市場活動の最適な瞬間に取引が実行されるようにします。 主な特徴: ブレイクアウト戦略: 市場の流動性の検出: KingKong は、高度なアルゴリズムを採用して市場の流動性をリアルタイムで監視します。 これは、多くの場合、大きな価格変動の前兆となる、出来高が増加する期間を特定します。 ブレイクアウトの特定: このような流動性の高い期間中、KingKong は過去のデータとテクニカル指標に基づいて潜在的なブレイクアウト ポイントを特定します。 EA は、偽のブレイクア
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
エキスパート
MT4バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/90091 MT5バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/93707 「マルチペア通貨強さメーター」エキスパートアドバイザー（EA）は、包括的な市場分析と堅牢なリスク管理技術を通じて取引戦略を最適化したい外国為替トレーダーのために設計された高度な取引ツールです。 この EA は通貨強さの方法を利用しており、現在オープンしているポジションに基づいて、さまざまな通貨ペアの相対的な強さと弱さを明確に示します。 詳細な説明は次のとおりです。 概要 「マルチペア通貨強さメーター」EAは、複数のペアにわたるさまざまな通貨の強さを動的に分析する自動取引システムです。 オープンポジションを評価することで、通貨の強弱によって収益性の高い取引が可能となる取引機会を特定します。 EA には、未決注文の平均化などの高度なリスク管理機能が装備されており、市場のボラティリティに対するバランスの取れた制御されたエクスポージャーを確保します。 主な特長 通貨強弱
Dynamite Breakout
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/90165 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA - スマートなボラティリティベースのトレーディング アルゴリズム 概要 Dynamite Breakout EA は、日中の価格変動に基づいてブレイクアウト ゾーンを動的に特定することで、市場のボラティリティを最大限活用するように設計された高度なエキスパート アドバイザーです。この EA は、その日の高値と安値に関連してリアルタイムの価格アクションを分析し、潜在的な取引領域をインテリジェントに計算します。スマートな保留注文を実装することで、定義済みのリスク管理による最適な取引エントリを保証します。 トレーディング ロジックとメカニズム 1. ダイナミック レンジ計算 稼働時間中、EA は現在の価格を継続的に監視し、実行中の価格とその日の高値と安値の間の距離を計算します。 目的は、価格が当日の高値または安値のどちらに近い
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信