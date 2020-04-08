MT4 Support Resistance


Уровни поддержки и сопротивления — интеллектуальные уровни структуры рынка

Понятный, интеллектуальный и высоконадежный индикатор поддержки и сопротивления, созданный для профессиональных трейдеров и автоматизированных систем.

Уровни поддержки и сопротивления предназначены для определения истинных рыночных уровней с помощью продвинутого алгоритма кластеризации, сочетающего фракталы, сегментацию цены на основе ATR и многотаймфреймовый анализ.
Вместо построения случайных или шумных линий этот индикатор отображает статистически подтвержденные уровни, где цена неоднократно реагировала, что делает его идеальным для дискреционной торговли, алгоритмической торговли, управления рисками и проверки пробоев.

Основные функции
Усовершенствованный движок поддержки и сопротивления
Использует сегментацию сетки в масштабе ATR
Кластеризует верхние и нижние фракталы для формирования высокоточных структурных уровней
Фильтрует шум, используя режимы точности (Высокий / Средний / Низкий)

Совместимость с несколькими таймфреймами
Сканирование уровней поддержки и сопротивления по:
Текущему таймфрейму графика или
M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
Идеально подходит для трейдеров, которые полагаются на структуру более высоких таймфреймов при торговле на более низких.

Чёткая визуализация
Автоматическое построение линий поддержки и сопротивления
Дополнительные зоны поддержки и сопротивления (прямоугольники) на основе порогового расстояния
Настраиваемые цвета и толщина

Чем отличается этот индикатор
Большинство инструментов поддержки и сопротивления просто отмечают максимумы и минимумы.
Этот индикатор строит уровни статистически, группируя фрактальные события внутри сеток, масштабированных по волатильности, создавая уровни, которые ведут себя как настоящие институциональные ценовые зоны, а не просто как визуальные линии.

Работает на всех рынках:
Форекс
Металлы (XAUUSD, XAGUSD)
Индексы
Криптовалюты
Синтетические индексы

Краткое описание
Support Resistance — мощный индикатор структуры рынка, созданный для профессионального принятия решений и автоматизации.
Независимо от того, торгуете ли вы вручную или создаете полностью автоматизированную систему, этот инструмент Support Resistance предоставляет понятную, надежную и практическую карту рынка.

Если вы полагаетесь на структуру, безопасность, понимание волатильности и чистые торговые зоны, этот инструмент создан для вас.
