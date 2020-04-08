MT4 Support Resistance
- 指标
- Agus Santoso
- 版本: 1.0
支撑阻力指标 — 智能市场结构水平
一款简洁、智能且高度可靠的支撑阻力指标，专为专业交易者和自动化交易系统打造。
支撑阻力指标采用先进的聚类算法，结合分形、基于 ATR 的价格分割和多时间框架分析，旨在检测真实的市场水平。
该指标并非绘制随机或嘈杂的线条，而是生成经过统计验证的水平线，这些水平线代表价格反复出现反应的位置，因此非常适合主观交易、算法交易、风险管理和突破验证。
主要特性
高级支撑阻力引擎
采用 ATR 缩放网格分割
将上下分形聚类，形成高精度的结构水平
使用精度模式（高/中/低）过滤噪声
兼容多时间框架
扫描支撑阻力位：
当前图表时间框架，或
M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1、MN1
非常适合在较低时间框架交易时依赖较高时间框架结构的交易者。
清晰的可视化效果
自动绘制支撑线和阻力线
可选的基于距离阈值的支撑阻力区域（矩形）
自定义颜色和粗细
此指标的独特之处
大多数支撑阻力工具只是简单地标记高点和低点。
此指标通过在波动率缩放网格内对分形事件进行分组，以统计方式构建水平——生成的水平表现得像真正的机构价格区域，而不仅仅是视觉上的线条。
它适用于所有市场：
外汇
金属（XAUUSD、XAGUSD）
指数
加密货币
合成指数
概述
支撑阻力指标是一款强大的市场结构指标，专为专业决策和自动化交易而设计。
无论您是手动交易还是创建全自动交易系统，这款支撑阻力指标都能提供清晰、可靠且可操作的市场结构图。
如果您注重结构、安全性、波动性和清晰的交易区域，那么这款工具正是为您量身打造。