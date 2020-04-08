MT4 Support Resistance


지지선/저항선 - 스마트 시장 구조 레벨

전문 트레이더와 자동화 시스템을 위해 설계된 깔끔하고 지능적이며 신뢰성 높은 지지선 및 저항선 지표입니다.

지지선/저항선은 프랙탈, ATR 기반 가격 세분화, 다중 시간대 분석을 결합한 고급 클러스터링 알고리즘을 사용하여 실제 시장 레벨을 감지하도록 설계되었습니다.
이 지표는 무작위 또는 노이즈가 있는 선을 그리는 대신, 가격이 반복적으로 반응한 통계적으로 검증된 레벨을 생성합니다. 따라서 재량 거래, 알고리즘 거래, 위험 관리 및 돌파 검증에 이상적입니다.

주요 기능
고급 지지/저항 엔진
ATR 스케일 그리드 분할 사용
상단 및 하단 프랙탈을 클러스터링하여 매우 정확한 구조적 레벨 생성
정확도 모드(높음/중간/낮음)를 사용하여 노이즈 필터링

다중 시간대 호환
다음에서 지지/저항 레벨 스캔:
현재 차트 시간대 또는
M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
하단 시간대에서 거래하면서 상위 시간대 구조에 의존하는 트레이더에게 적합합니다.

깔끔한 시각화
지지선 및 저항선 자동 생성
거리 임계값을 기반으로 한 선택적 지지/저항 영역(사각형) 생성
사용자 정의 색상 및 두께

이 지표의 차별성
대부분의 지지/저항 도구는 단순히 고점과 저점을 표시합니다.
이 지표는 변동성 스케일 그리드 내에서 프랙탈 이벤트를 그룹화하여 통계적으로 레벨을 구축합니다. 이를 통해 단순한 시각적 선이 아닌 실제 기관의 가격 영역처럼 동작하는 레벨을 생성합니다.

모든 시장에서 작동합니다.
외환
금속(XAUUSD, XAGUSD)
지수
암호화폐
합성 지수

요약
지지-저항선은 전문적인 의사 결정 및 자동화를 위해 설계된 강력한 시장 구조 지표입니다.
수동 거래든 완전 자동화된 시스템 구축이든, 이 지지-저항선 엔진은 깔끔하고 안정적이며 실행 가능한 시장 지도를 제공합니다.

구조, 안전성, 변동성 인식, 그리고 명확한 거래 구역을 중시한다면, 이 도구가 바로 당신을 위한 것입니다.
