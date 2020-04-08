MT4 Support Resistance





Suporte e Resistência — Níveis Inteligentes de Estrutura de Mercado





Um indicador de Suporte e Resistência limpo, inteligente e altamente fiável, desenvolvido para traders profissionais e sistemas automatizados.





O indicador Suporte e Resistência foi concebido para detetar níveis reais de mercado utilizando um algoritmo de agrupamento avançado que combina Fractais, segmentação de preços baseada em ATR e análise de múltiplos períodos.





Em vez de desenhar linhas aleatórias ou ruidosas, este indicador produz níveis estatisticamente validados onde o preço reagiu repetidamente — tornando-o ideal para negociação discricionária, negociação algorítmica, gestão de risco e validação de ruturas.





Principais Características

Mecanismo Avançado de Suporte e Resistência

Utiliza segmentação de grelha escalonada por ATR

Agrupa fractais superiores e inferiores para formar níveis estruturais altamente precisos

Filtra o ruído utilizando modos de precisão (Alta / Média / Baixa)





Compatível com Múltiplos Timeframes

Digitaliza níveis de Suporte e Resistência em:

Timeframe atual do gráfico, ou

M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1

Perfeito para traders que dependem da estrutura de timeframes maiores enquanto operam em timeframes mais pequenos.





Visualização Clara

Desenho automático de linhas de Suporte e Resistência

Zonas de Suporte e Resistência (retângulos) opcionais baseadas num limite de distância

Cores e espessura personalizáveis





Porque é que este indicador é diferente

A maioria das ferramentas de Suporte e Resistência marcam simplesmente máximas e mínimas.





Este indicador constrói níveis estatisticamente, agrupando eventos fractais dentro de grelhas escalonadas por volatilidade — produzindo níveis que se comportam como verdadeiras zonas de preço institucionais, e não apenas linhas visuais.





Funciona em todos os mercados:

Forex

Metais (XAUUSD, XAGUSD)

Índices

Criptomoedas

Índices sintéticos





Resumo

O Support Resistance é um poderoso indicador de estrutura de mercado desenvolvido para auxiliar na tomada de decisões profissionais e na automatização.





Quer seja um trader manual ou esteja a criar um sistema totalmente automatizado, este mecanismo de Support Resistance fornece um mapa claro, fiável e prático do mercado.





Se prioriza a estrutura, a segurança, a perceção da volatilidade e zonas de negociação bem definidas, esta ferramenta foi feita para si.