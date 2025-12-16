Gold vs Bitcoin Arbitrage

Altın ve Bitcoin arasında halka açık ilk arbitraj algoritması!

EA:

Zaman içinde önerilen aracı kurumlar şunlardır: IC Markets

İşlem gören pariteler: XAUUSD, BTCUSD

Bağlantı sembolü: XAUUSD H1

İşlem gören döviz çiftlerinin Piyasa İzleme penceresine eklendiğinden emin olun!

Hesap Türü: ECN/Ham Spread





Önek Ayarları:

Eğer aracı kurumunuzun sembol ön ekiyle başlayan bir döviz çifti varsa, örneğin - XAUUSD _i

Ardından ayarlara şu öneki girin: " _i "





Altın ve Bitcoin Arbitrajı:

Bu strateji, genellikle doğrudan işlem gören çiftler yerine rekabet eden "güvenli limanlar" olarak hareket etseler de, bu varlıklar arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanmaya dayanmaktadır. Yatırımcılar, piyasa belirsizliği veya trend dönüşleri dönemlerinde altının Bitcoin karşısında (veya tam tersi) değerinin düşmesini bekleyerek, daha ucuz varlığı satın alıp daha yüksek fiyattan satmayı hedeflerler. Alternatif olarak, altın (dijital ve fiziksel) arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanmak için farklı platformlarda altın destekli kripto para birimleri (örneğin, PAXG, XAUT) alım satımı yaparlar, ancak bu, her iki tarafın da oynaklığı ve risklerinin anlaşılmasını gerektirir.