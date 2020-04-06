Dread Scalper MT4

위험 경고

중요 고지: “DREAD SCALPER”는 공격적인 그리드 및 마틴게일 전략을 사용합니다. 경험이 부족한 투자자에게는 상당한 손실을 초래할 수 있습니다.




마진 거래를 통한 외환 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 높은 레버리지는 수익을 창출할 수도 있지만 손실을 확대시킬 수도 있습니다. 외환 투자 결정 전, 투자 목표, 경험 수준 및 위험 감수 능력을 신중히 고려해야 합니다.


그리드 트레이딩 위험:


강한 추세 시 큰 손실 누적 가능

포지션 유지에 충분한 마진 필요

마틴게일 전략으로 포지션 규모 증가

자본이 제한된 계좌에 부적합

외환 거래와 관련된 모든 위험을 인지하고 의문이 있을 경우 독립적인 금융 자문가의 조언을 구해야 합니다.


과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다.




DREAD SCALPER - 전문 그리드 트레이딩 EA

개요

DREAD SCALPER는 MetaTrader 4 & MetaTrader5 용으로 설계된 정교한 자동 거래 시스템으로, 고급 그리드 트레이딩 전략과 지능형 랏 관리 기능을 결합하여 양방향 시장 움직임을 포착합니다.




주요 기능


전문 대시보드

실시간 모니터링: 실시간 계좌 잔고, 순자산, 사용 가능 마진 표시

포지션 추적: 별도의 매수/매도 포지션 모니터링 및 손익 표시기

깔끔한 인터페이스: 차트 분석을 방해하지 않는 다크 테마의 완전 불투명 패널

동적 업데이트: 색상 코드 손익 표시기(녹색: 이익, 빨간색: 손실)

거래 전략

양방향 그리드 시스템: 매수 및 매도 방향 모두에서 포지션 개설

스마트 진입점: 그리드 레벨 간 거리 설정 가능

적응형 로트 크기 조정: 수학적 공식을 활용한 점진적 로트 증가

추세 추종 옵션: 활성화 시 시장 추세 따라가기 가능

리스크 관리

포지션 제한: 최대 매수/매도 거래 보호 (기본값: 각 10건)

손절 보호: 설정 가능한 최대 손실 한도

익절 목표: 지정된 수준에서 자동 익절

추적 손절: 캔들 기반, 프랙탈, 고정 핍스 3가지 모드

고급 제어

시간 필터: 지정된 시간대만 거래

매직 넘버: EA 주문 추적을 위한 고유 식별자

슬리피지 제어: 시장 변동성 대비 보호

그리드 단계 조정: 시장 상황에 따른 그리드 밀도 미세 조정

작동 원리

그리드 트레이딩 메커니즘

DREAD SCALPER는 현재 가격 주변에 대기 주문 그리드를 생성합니다:


가격 변동:


↑ 매도 ← 매도 ← 매도 ← 현재 가격 → 매수 → 매수 → 매수 ↓


가격이 움직일 때:


주문이 자동으로 실행됩니다

새로운 그리드 레벨이 생성됩니다

여러 포지션에서 이익이 누적됩니다

손실은 스마트 평균화를 통해 관리됩니다


랏 계산 공식

새 랏 = 초기 랏 × (K_Lot)^레벨 + (레벨 × 플러스 랏)

기본값 적용 예시 (Lot=0.1, K_Lot=1.5): 레벨 1: 0.10 랏 레벨 2: 0.15 랏 레벨 3: 0.23 랏 레벨 4: 0.34 랏 레벨 5: 0.51 랏


설정 가이드

핵심 매개변수

거래 제어

매수 - 매수 주문 활성화/비활성화 (기본값: TRUE)

매도 - 매도 주문 활성화/비활성화 (기본값: TRUE)

첫 주문 - 첫 주문 허용 (기본값: TRUE)

추세 추종 - 추세 방향 따라가기 (기본값: FALSE)

그리드 설정

첫 단계 - 첫 주문 간격 (pips) (기본값: 10)

Step - 그리드 레벨 간 거리 (pips) (기본값: 30)

MinDistance - 주문 간 최소 간격 (기본값: 30)

GridStep - 그리드 레벨당 주문 수 (기본값: 5)

랏 관리

lot - 초기 랏 크기 (기본값: 0.1)

K_Lot - 레벨당 랏 배율 (기본값: 1.5)

추가 랏 - 추가 랏 증분 (기본값: 0.0)

랏 소수점 - 랏 소수점 정밀도 (기본값: 2)

위험 매개변수

최대 손실 - 허용 최대 손실 (기본값: 100000)

전체 청산 손실 - 전체 청산 손실 임계값 (기본값: 10.0)

StopProfit - 이익 실현 목표 (기본값: 50.0)

StopLoss - 손절 수준 (기본값: 100000)

안전 한계

MaxBuyTrades - 최대 매수 포지션 수 (기본값: 10)

MaxSellTrades - 최대 매도 포지션 수 (기본값: 10)

EnableLimits - 포지션 제한 활성화 (기본값: TRUE)

추적 스탑

TrailingStop - 모드: 0=비활성화, 1=캔들, 2=프랙탈, >2=핍 (기본값: 1)

TrailingActivation - 활성화 이익 임계값 (기본값: 30)

TrailingPoints - 추적 거리 (핍 단위) (기본값: 30)

EveryTakeProfit - 개별 주문 TP (기본값: 10)

시간 필터

UseTimeFilter - 거래 시간 활성화 (기본값: FALSE)

StartHour - 거래 시작 시간 (기본값: 8)

EndHour - 거래 종료 시간 (기본값: 23)

시스템

Magic - 고유 EA 식별자 (기본값: 8084)



