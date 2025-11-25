Smart Structure

SMART STRUCTURE: 기관 분석을 위한 궁극의 도구 (SMC)

스마트 머니가 시장을 보는 방식으로 관찰하십시오.

단순히 기회를 알려주는 것을 넘어, 스마트 머니 분석(SMC)을 완전히 자동화하고 시장의 구조적 견고함을 실시간으로 드러내는 오류 없는 트레이딩 조수가 있다고 상상해 보십시오. 그것이 바로 SMART STRUCTURE입니다.

이것은 단순한 또 하나의 신호가 아닙니다. MetaTrader 5용으로 개발된 전문 분석 엔진으로, 시장 구조와 고확률 영역을 즉시 매핑하여 기관 트레이더와 같은 명확성과 정확성을 제공합니다.

결정적인 우위를 제공하는 핵심 기능

수동으로 차트를 그리는 것은 잊으십시오. SMART STRUCTURE는 가장 복잡한 분석을 자동화하여 사용자가 실행에 집중할 수 있도록 합니다.

  • 동적 구조 매핑(Dynamic Structural Mapping): 주요 포인트를 자동으로 식별합니다. 최적화된 로직으로 **BOS (Break of Structure - 구조적 돌파)**와 결정적으로 CHoCH (Change of Character - 특징 변화) 포인트를 감지합니다. 진짜와 가짜 돌파를 구별하고 누가 가격 통제권을 가지고 있는지 언제든지 알 수 있습니다.

  • 고품질 영역 (Order Blocks): 모든 블록이 동일하지는 않습니다. 이 엔진은 **Order Blocks (OB)**를 인식하고 분류하며, 미완화된 구조와 일치하고 Fair Value Gaps에 의해 확인된 최고 품질의 OB만 강조합니다. 한 번의 클릭으로 잡음을 걸러냅니다.

  • 지능형 불균형 (FVG): 미완화된 **Fair Value Gaps (FVG)**를 시각화하고, 크기를 측정하며, 가격 자석으로서의 유효성을 확인합니다. 기관의 흔적을 따르십시오.

  • 고성능 아키텍처: 객체 지향 프로그래밍(OOP)으로 개발되어 안정적이고 빠른 작동을 보장하며, 모든 통화쌍에서 백테스팅 및 라이브 트레이딩에 이상적입니다.

  • 대화형 제어판: 차트에서 구조, Order Blocks 및 FVG의 시각화를 직접 활성화 및 비활성화합니다. 실시간으로 분석을 시각적 스타일에 맞게 조정하십시오.

SMART STRUCTURE가 혁명인 이유?

나은 정보를 제공하기 때문입니다. 수동 분석에 수 시간 걸리는 작업을 몇 초 만에 완료하게 해주고, 가격이 어디에 있는지 뿐만 아니라 그곳으로 움직일 수 있는지를 보여줌으로써 전략적 우위를 제공합니다.

SMART STRUCTURE: 단순히 다른 지표를 구매하지 마십시오. 기관 전략을 습득하십시오.


