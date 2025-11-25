Smart Structure

SMART STRUCTURE: A Ferramenta Definitiva de Análise Institucional (SMC)

Observe o Mercado Como o Dinheiro Inteligente Faz.

Imagine ter um assistente de trading infalível que não apenas aponta uma oportunidade, mas automatiza completamente a análise da Smart Money (SMC), revelando a solidez estrutural do mercado em tempo real. Isso é SMART STRUCTURE.

Não é apenas mais um sinal. É um motor de análise profissional para MetaTrader 5, projetado para mapear instantaneamente a estrutura do mercado e as zonas de alta probabilidade, oferecendo a você a clareza e a precisão de um trader institucional.

Funcionalidades Chave que Lhe Darão uma Vantagem Decisiva

Esqueça o desenho manual. SMART STRUCTURE automatiza a análise mais complexa para que você se dedique à execução:

  • Mapeamento Estrutural Dinâmico: Identifica automaticamente os pontos-chave. Deteta o BOS (Break of Structure - Quebra de Estrutura) e, crucialmente, os pontos de CHoCH (Change of Character - Mudança de Caráter) com lógica otimizada. Descubra rupturas reais versus falsas e saiba quem está no controlo do preço a todo momento.

  • Zonas de Alta Qualidade (Order Blocks): Nem todos os blocos são iguais. O motor deteta e classifica os Order Blocks (OBs), destacando apenas aqueles de mais alta qualidade, alinhados com a estrutura não mitigada e confirmados por Fair Value Gaps. Filtre o ruído com um clique.

  • Imbalances (FVG) Inteligentes: Visualiza os Fair Value Gaps (FVG - Lacunas de Valor Justo) não mitigados, medindo seu tamanho e confirmando sua validade como ímãs de preço. Siga o rasto da pegada institucional.

  • Arquitetura de Alto Desempenho: Desenvolvido com Programação Orientada a Objetos (POO) para um funcionamento estável e rápido, ideal para backtesting e trading em tempo real em qualquer par.

  • Painel de Controlo Interativo: Ativa e desativa a visualização da Estrutura, Order Blocks e FVG diretamente do gráfico. Adapta a análise ao seu estilo visual em tempo real.

Por que o SMART STRUCTURE é uma Revolução?

Porque ele lhe dá melhor informação. Ele permite que você converta horas de análise manual em segundos, oferecendo uma vantagem estratégica ao mostrar não apenas onde o preço está, mas por que ele pode se mover para lá.

SMART STRUCTURE: Não compre outro indicador. Adquira uma Estratégia Institucional.


Produtos recomendados
Matrix Currency
Augusto Martins Lopes
Indicadores
Matrix Currency - Ferramenta de Análise Multi-Timeframe O Matrix Currency é um indicador avançado para análise de força das moedas no mercado Forex, projetado para oferecer monitoramento eficiente e suporte estratégico nas suas operações de trading. Características Principais: Análise Multi-Timeframe : Monitora múltiplos períodos simultaneamente (M1 a MN1) com atualização em tempo real em uma matriz intuitiva. Sistema de Alertas : Notificações configuráveis, via pop-up, email e dispositivos móv
FREE
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Indicadores
Gioteen Volatility Index (GVI) - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicate
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Indicadores
MercariaPattern1-2-3 відстежує рух ціни, знаходить трьоххвильові структури 1-2-3 та підсвічує момент, коли сценарій підтверджується пробоєм ключового рівня. MercariaPattern1-2-3 tracks price movement, detects three-leg 1-2-3 structures and highlights the moment when the scenario is confirmed by a key level breakout. Індикатор збирає локальні свінги в компактну фігуру 0–1–2–3 , чекає підтвердженого пробою та будує стрілку входу з готовими рівнями SL/TP. The indicator combines local swings into a
Gann Price Level MT5
Kirill Borovskii
Indicadores
The indicator is designed to work on any trading platform. The program is based on proprietary algorithms and W.D.Ganna's mathematics, allowing you to calculate target levels of price movement based on three points with the highest degree of certainty. It is a great tool for stock trading. The indicator has three buttons: NEW - call up a triangle for calculation. DEL - delete the selected triangle. DELS - completely remove all constructions. The probability of achieving the goals is more than 80
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
Indicadores
Based on the trading model/strategy/system of gold double-position hedging and arbitrage launched by Goodtrade Brokers, problems encountered in daily operations: 1. Account B immediately places an order immediately following account A. 2: After account A places an order, account B will automatically copy the stop loss and take profit. 3: Account A closes the position of Account B and closes the position at the same time. 4: When account B closes the position, account A also closes the position.
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
O nível Premium é um indicador único com mais de 80% de precisão nas previsões corretas! Este indicador foi testado pelos melhores Especialistas em Negociação por mais de dois meses! O indicador do autor você não encontrará em nenhum outro lugar! A partir das imagens você pode ver por si mesmo a precisão desta ferramenta! 1 é ótimo para negociar opções binárias com um tempo de expiração de 1 vela. 2 funciona em todos os pares de moedas, ações, commodities, criptomoedas Instruções: Assim
Supply and Demand Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Indicadores
Supply and demand zones are at the heart of   supply and demand trading . These zones are areas that show  liquidity at a specific price.  The supply zone is also called the distribution zone, while the demand zone is called the accumulation zone.   Our indicator automatically draw supply and demand zones in Metatrader 5. It give opportunity to understand trading zone and avoiding risk.
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este é sem dúvida o indicador de reconhecimento automático de formação de preço harmônico mais completo que você pode encontrar para a MetaTrader Platform. Ele detecta 19 padrões diferentes, leva as projeções de Fibonacci tão a sério quanto você, exibe a Zona de Reversão Potencial (PRZ) e encontra níveis adequados de stop loss e take-profit. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Detecta 19 formações harmônicas de preços diferentes Traça
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicadores
ATREND: Como Funciona e Como Usá-lo #### Como Funciona O indicador "ATREND" para a plataforma MT5 é projetado para fornecer aos traders sinais robustos de compra e venda, utilizando uma combinação de metodologias de análise técnica. Este indicador aproveita principalmente o Intervalo Verdadeiro Médio (ATR) para medir a volatilidade, juntamente com algoritmos de detecção de tendências para identificar possíveis movimentos de mercado. Deixe uma mensagem após a compra e receba um brinde especial.
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data， It also supports various foreign exchange transactions ) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps y
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
A nova versão torna este indicador uma ferramenta completa para estudo, análise e operação de padrões probabilísticos. Suas funções incluem: Monitor de porcentagem de múltiplos ativos no gráfico. Martingales configuráveis. Vinte e um padrões pré-configurados, incluindo padrões Mhi e C3. Um editor de padrões avançado para armazenar até 5 padrões personalizados. Modo Backtest para testar resultados com relatório de perdas. Filtro de tendência. Filtro de hits. Opção de Ciclos de Martingale. Vários
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
O KT Renko Patterns analisa o gráfico Renko tijolo por tijolo para identificar padrões gráficos conhecidos que são amplamente utilizados por traders em diversos mercados financeiros. Em comparação com gráficos baseados em tempo, os gráficos Renko tornam a identificação de padrões muito mais fácil e visualmente clara, graças à sua aparência limpa e objetiva. O KT Renko Patterns possui vários padrões Renko, muitos dos quais são explicados com profundidade no livro "Profitable Trading with Renko
Blow it Up That Questions Your Life Choices
Fatih Klavun
Indicadores
"Blow It Up!" – The Trading Indicator That Questions Your Life Choices Tired of boring indicators? Meet your new market companion that delivers:   "YOLO BUY!" arrows   when you should probably panic   Explosive rectangle confetti   (because why not?)   200+ soul-crushing quotes   like   "Your stop loss is imaginary"   and   "This isn’t trading, it’s donating to whales"   Random alerts that roast your strategy This Indicator is like Therapy   – Because daytrading shouldn’t feel
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
VisualVol
Maxim Kuznetsov
Indicadores
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. The indicator displays: T
Chanlun
Xiaonong Yu
Indicadores
The ChanLun or Chan theory is one of the most popular trading theories in China. But it seems like that it has little influence in western countries. Actually, the Chan Theory is based on a sophisticated mathematical model. The basic idea ChanLun is to simplify the bar chart by its model. With the help of ChanLun, a trader can analyze and predict the trend of future goods, stocks. In ChanLun, there are several basic elements called fractals, strokes, line segments and pivots . A trader should pa
Pullback Hunter
Anton Polkovnikov
Indicadores
PULLBACK HUNTER What is every trader's cherished dream? To see without delay the places where the reversal will happen. This, of course, is from the category of magic, though... nothing is impossible. But for now I've prepared for you an indicator that marks in real time the end of corrections to the current movement or in short - catches pullbacks.What is the main point? Many people practice rebounds when the price moves in the direction of the open position. And they do them on the formation o
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indicadores
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Visual Tiger Speed Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Visual Tiger Speed Indicator: Unleash the Power of Market Velocity For just a one-time payment of $30, gain a lifetime edge in identifying explosive market moves before they happen. Are you tired of lagging indicators that only show you what has already occurred? The Visual Tiger Speed Indicator is a next-generation tool designed to measure the true, unfiltered velocity of price action, giving you a unique advantage in any market condition. It moves beyond simple price analysis to decode the mo
ETE Detector v4 Head Shoulders
N'da Lemissa Kouame
Indicadores
ETE Detector v4.0 (Head & Shoulders) Author: KOUAME N’DA LEMISSA Version: 4.0 Platform: MetaTrader 5 Indicator Type: Chart / Visual Trading Signals Overview The ETE Detector v4.0 is a technical indicator designed to automatically detect classic and inverse Head & Shoulders patterns (H&S) on MT5 charts. These patterns are widely used to anticipate trend reversals. With this tool, traders can: Detect sell signals (classic H&S) and buy signals (inverse H&S) with accuracy. Easily visualize patterns
Smooth Patterns
Roman Vashchilin
Indicadores
Trading patterns on Forex is considered to be the highest level of trading, since it usually requires years of mastering various patterns (shapes and candle combinations) and the ways they affect the price. Patterns are different combinations of Japanese candles on a chart, shapes of classical technical analysis, as well as any regularities of the market behavior repeating many times under the same conditions. After the patterns appear on a chart, the price starts behaving in a certain way allow
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
Indicadores
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicadores
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
Visual Crocodile Pulse Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Visual Crocodile Pulse Indicator Unlock the Market's True Momentum and Trade with Confidence Are you tired of lagging indicators and noisy charts that lead to false signals? The Visual Crocodile Pulse Indicator is a sophisticated, professional-grade trend analysis tool designed to give you a clear and decisive edge. By cutting through market noise, it identifies the powerful beginnings of new trends, helping you enter trades with higher precision and avoid choppy, unpredictable conditions. For
Os compradores deste produto também adquirem
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indicadores
Elliot Waves Analyzer Pro calculates Elliot Waves to Help Identify Trend direction and Entry Levels. Mainly for Swing Trading Strategies. Usually one would open a Position in trend direction for Wave 3 or a Correction for Wave C . This Indicator draws Target Levels for the current and next wave. Most important Rules for Elliot Wave Analysis are verified by the Indicator.  The Pro version analyzes Multiple Timeframes and shows the Subwaves and Target-Levels.   For an Overview  " Elliot Waves Anal
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indicadores
This Indicator creates a heatmap based on depth of market of the current symbol or another symbol. Other symbol is useful when you trade futures market and a contract has 'mini' and 'full' split. For example, in Brazil (B3 - BMF&Bovespa), WDO and DOL are future Forex contract of BRL/USD (where 1 DOL = 5 WDO) and big banks work mostly with DOL (where liquidity is important). Please use with M1 timeframe , objects are too small to be displayed at higher timeframes (MT5 limit). The number of level
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
O indicador " Dynamic Scalper System MT5 " foi desenvolvido para o método de scalping, operando dentro de ondas de tendência. Testado nos principais pares de moedas e ouro, é possível a compatibilidade com outros instrumentos de negociação. Fornece sinais para a abertura de posições de curto prazo ao longo da tendência, com suporte adicional para o movimento dos preços. O princípio do indicador: As setas grandes determinam a direção da tendência. Um algoritmo para gerar sinais de scalping sob
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtenha o AUX GRATUITO e suporte EA  Download direto — Clique aqui [ D.I.C.E ] O DICE Indicator Divergence in Chaos Environment é uma ferramenta MT5 especializada criada para traders que aplicam a Teoria das Ondas de Elliott dentro das técnicas de Trading Chaos. Identifica divergências ocultas e regulares na ação do preço, sincronizadas com o ambiente de mercado caótico descrito por Bill Williams. Principais recursos Divergência alinhada com Ondas de Elliott: detecta divergências altistas e bai
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indicadores
FRONTIER PIVOTS - Geometric Levels Indicator This indicator plots support and resistance levels/ranges on the chart using mathematical calculations. It helps traders identify potential price reaction zones based on geometric patterns. Main Features: Automatically calculates and displays key price levels Plots both support and resistance lines Uses daily price data for level calculation Clean visual presentation with different colors for different level types No repainting - levels remain static
Gold 100 Pip Signals
Allen Mwaniki Mwangi
Indicadores
100PIPSignals — Sistema de cruzamento de EMA rápida para ouro (M1) Um indicador leve de cruzamento de EMA projetado para CFDs de ouro no gráfico de 1 minuto. Ele marca pontos de entrada de baixo risco com setas claras e círculos dourados, valida movimentos por uma meta de pip mínima configurável e pode enviar alertas/notificações. Como funciona (simples) O indicador utiliza duas médias móveis exponenciais (EMA rápida e EMA média). Quando a EMA rápida cruza acima da EMA média, uma seta de sina
TPTSyncX
Arief
Indicadores
Obtenha o indicador AUX GRÁTIS, suporte para EA e o guia completo, por favor visite – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Detecte a Tendência. Leia o Padrão. Acerte a Entrada. 3 passos em menos de 30 segundos! Negocie sem esforço — sem necessidade de análise. Seu assistente inteligente está pronto para simplificar seu fluxo de trabalho Chega de sobrecarga de gráficos. Negocie com confiança usando detecção inteligente de viés. Compatível com todas as moedas, criptos, ações, metais, índice
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indicadores
This indicator uses support and resistance, volume and some special formula to calculate the volume to filter the candles. If the volume reaches a specific value, And at the same time, Candle breaks the support/resistance line, There would be a signal and we can enter the market. Signals appear when the current candle closes. then you can enter the trade when a new candle appears. Please don't forget to follow your money management plan. MT4 Version Support/Resistance Breakout MT4 :   https:/
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicadores
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indicadores
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
The iChannels
BeeXXI Corporation
5 (2)
Indicadores
Ultra-fast recognition of parabolic channels (as well as linear, horizontal and wavy channels) throughout the depth of history, creating a hierarchy of channels. Required setting: Max bars in chart: Unlimited This indicator is designed primarily for algorithmic trading, but can also be used for manual trading.  This indicator will have a very active evolution in the near future and detailed descriptions on how to apply to create robots
TrendHarmony MTF Trend Phase Level Visualizer MT5
Andras Salamon
Indicadores
TREND HARMONY MT5 – Multi Timeframe Trend and Phase and Pullback Level Visualizer indicator for Metatrader5 The TREND HARMONY indicator automates deep trend analysis and generates visualizations for you. Take control of your trades by eliminating uncertainty! Revolutionize your trading experience with precision and insight through the TREND HARMONY Multi Timeframe indicator – your ultimate MT5 trend visualization indicator. [  Features and Manual   | MT4 version |   All Products   ] Are you tir
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
Indicadores
[ MT4 Version ]  [ Kill Zones ]  [ SMT Divergences ] How to trade using Order Blocks:  Click here User Interface Performance:  During testing in the strategy tester, the UI may experience lag. Rest assured, this issue is specific to the testing environment and does not affect the indicator's performance in live trading. Elevate your trading strategy with the  Order Blocks ICT Multi TF  indicator, a cutting-edge tool designed to enhance your trading decisions through advanced order block analysis
Key level wedge pro MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Indicadores
Its our anniversary! To give back enjoy this 60% discount for the next week (original price $239) We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block ,   Key level supply and demand ,   Key level liquidity grab   and   Key level wedge   into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, maki
Excessive Momentum Indicator MT5
Young Ho Seo
5 (3)
Indicadores
Introduction Excessive Momentum Indicator is the momentum indicator to measure the excessive momentum directly from raw price series. Hence, this is an extended price action and pattern trading. Excessive Momentum Indicator was originally developed by Young Ho Seo. This indicator demonstrates the concept of Equilibrium Fractal Wave and Practical Application at the same time. Excessive Momentum detects the market anomaly. Excessive momentum will give us a lot of clue about potential reversal and
WVAP Scalping
Domantas Juodenis
Indicadores
VWAP Scalping Pro – Advanced VWAP & Market Profile System Professional-Grade VWAP + Market Profile Technology for Precision Trading VWAP Scalping Pro is an advanced analytical tool that integrates Volume-Weighted Average Price (VWAP) analysis with professional Market Profile visualization. It provides traders with institutional-style insights into price structure, volume distribution, and session dynamics — ideal for scalping, intraday, and swing trading strategies. Key Features Triple VWAP St
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hello I Want to introduce The Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 i recently release this premium indicator! its 1000% Non Repaint Indicator, It Work Perfectly Well,, i tested it day by day, Just mind blowing Result,  Including Powerful trend Algorithm! How It Work? well, it work market trend formula, when trend Bullish Or when trend Bearish,  Recommend Timeframe M30, H1 it work all timeframe, and all currency pair, 100% non repaint, How to take signal From Forex Buy Sell Arrow Premium Ind
Imbalance DOM Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
Indicadores
Imbalance DOM Pro: Potencialize Suas Operações com o Desequilíbrio do Book VOCÊ TEM ACESSO AO BOOK DE OFERTAS NO MT5? QUER ELEVAR SEU OPERACIONAL A UM NOVO NÍVEL? Se você é um trader que utiliza o fluxo de ordens para tomar decisões, o Imbalance DOM Pro pode transformar sua análise. Desenvolvido especialmente para scalpers e operadores de curto prazo, ele identifica desequilíbrios no book de ofertas , revelando oportunidades valiosas para operações rápidas e precisas. Aproveite Oportunid
Mais do autor
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (3)
Indicadores
Indicador Trend BB MACD com Filtro ADX O Trend BB MACD com Filtro ADX é uma ferramenta técnica avançada que combina Bandas de Bollinger (BB) , MACD e o Índice de Movimento Direcional (ADX) , incorporando agora um sistema completo de análise direcional com +DI e -DI , além de opções de confirmação cruzada com o MACD. Ele foi projetado para oferecer sinais de trading precisos e filtrados, otimizados para scalping , intraday e swing trading , ajudando a identificar não apenas a direção, mas também
FREE
Projective SR
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Projective SR – Suportes e Resistências Projetados em Tempo Real Projective SR é um indicador avançado que detecta automaticamente os pontos-chave de suporte e resistência no gráfico e os projeta de forma diagonal e dinâmica para o futuro, antecipando possíveis zonas onde o preço poderá reagir. Diferente dos indicadores tradicionais que apenas mostram níveis fixos, o Projective SR analisa a geometria do preço , identifica os pivôs mais relevantes e desenha linhas inclinadas que se adaptam ao mov
FREE
Elliott Wave Radar
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
O Que Este Indicador Faz? Ele analisa automaticamente o gráfico para identificar padrões de Ondas de Elliott (impulsos e correções) e mostra onde estão as ondas 1, 2, 3, 4 e 5 em tempo real. Além disso, inclui projeções de preço , validação de volume e detecção de triângulos . Em Que Esta Versão "Radar" Melhora? Projeção de Alvos: Sugere para onde o preço pode ir na onda 5. Validação com Volume: Confirma se o volume apoia o padrão detectado. Detecção de Triângulos: Identifica correções complexas
FREE
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Advanced ADX Pro: Leve Sua Análise do ADX para o Próximo Nível  O Advanced ADX Pro é uma ferramenta de negociação avançada, projetada para transformar sua experiência com o tradicional indicador Average Directional Index (ADX) . Criado para oferecer maior conforto, controle e clareza visual e auditiva , este indicador vai muito além das capacidades do ADX nativo do MetaTrader 5 (MT5).  O Que É o ADX e Por Que Ele é Crucial?  O ADX é um indicador técnico vital que mede a força da tendência no mer
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (2)
Indicadores
StochW%R Momentum Oscillator – Seu Indicador Híbrido de Momentum Inteligente Precisão. Filtragem de Ruído. Mais Confiável. Cansado de osciladores tradicionais que geram sinais falsos em mercados voláteis? O StochW%R Momentum Oscillator é a evolução para analisar o momentum, combinando o melhor do Estocástico e do Williams %R em um único indicador potente e personalizável. Benefício chave: Ele reduz o ruído do mercado e oferece sinais mais limpos graças ao seu algoritmo de fusão inteligente, com
FREE
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Virtual Candle Blocks – Visualize o mercado sem limites Virtual Candle Blocks é um indicador avançado para MetaTrader 5 que permite criar e visualizar candles de qualquer temporalidade personalizada, mesmo aqueles que não existem nativamente na plataforma. Características Principais: Temporalidades Personalizadas: Agrupe os candles base em blocos da duração que desejar (ex: 5h, 14h, 28h, 72h, etc.) para criar um novo candle virtual. Isso permite que você acesse temporalidades exclusivas de plat
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Utilitários
Theme Switcher - Personalize seu Terminal de Negociação Descrição O Theme Switcher é um painel interativo que permite mudar rapidamente o esquema de cores do seu gráfico no MetaTrader 5. Projetado para traders que buscam um ambiente visual confortável e personalizado, este indicador oferece uma variedade de estilos temáticos inspirados em marcas, filmes e designs profissionais. Como Usar? Abrir o painel : Basta adicionar o indicador ao seu gráfico e uma janela com botões de diferentes temas apar
FREE
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
O que é o Pi Cycle Projections? Pi Cycle Projections é um sistema de negociação completo para MetaTrader 5 que oferece uma dupla vantagem: ele não só identifica sinais de entrada de alta probabilidade (cruzamento de médias móveis) no momento presente, mas também traça um mapa visual com possíveis cenários futuros do mercado. Pense nele como um sistema dois em um: Um Gerador de Sinais Inteligente que diz quando agir, usando o cruzamento das médias móveis Pi. Um Projetor de Ciclos Estratégico que
FREE
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
LCD Laguerre Convergence Divergence: Uma Melhoria Avançada do MACD Clássico O LCD Laguerre Convergence Divergence é um indicador técnico avançado, projetado para aprimorar o MACD clássico, oferecendo uma detecção de momentum mais rápida, sensível e adaptável. Sua principal vantagem é o uso dos filtros de Laguerre , que reagem às mudanças de preço com maior precisão do que as médias móveis tradicionais. Vantagens Chave Maior Sensibilidade e Menor Atraso: Os filtros de Laguerre geram sinais de ent
FREE
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
MarketCrack – Whale Detector: Alinhando-se com o Dinheiro Inteligente MarketCrack – Whale Detector é um indicador profissional concebido para detetar, de forma visual e antecipada, a atividade dos grandes participantes do mercado, conhecidos como "baleias". O seu propósito é identificar momentos-chave de pressão institucional significativa, permitindo ao trader alinhar-se com a direção do dinheiro inteligente e tomar decisões estratégicas com maior confiança. Funcionalidade e Objetivo O MarketCr
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Scalping Timer – Precisão em Tempo Real para Scalpers Exigentes O Scalping Timer é um indicador visual compacto projetado especificamente para scalpers e day traders que dependem do timing perfeito e do custo mínimo de transação . Este painel em tempo real exibe duas métricas essenciais para o scalping: Contagem regressiva exata do tempo restante para o fechamento da vela definida no gráfico. Visualização imediata do spread atual do símbolo. Com estas informações críticas ao seu alcance, você po
FREE
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Trading Exporter for AI Assistant Trading Exporter for AI Assistant é um indicador profissional para MetaTrader 5, projetado para exportar dados de trading completos e estruturados em formato JSON. Seu objetivo é permitir que qualquer assistente de Inteligência Artificial (IA) — seja gratuito ou pago, como ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude ou DeepSeek — possa analisar as informações e oferecer recomendações, estratégias e explicações personalizadas. Recomendação Especial: DeepSeek Embora este exp
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
O Laguerre RSI: Um Oscilador Avançado para Análise de Mercado O Laguerre RSI é um oscilador avançado baseado em filtros digitais desenvolvido por John Ehlers . Este indicador suaviza as flutuações de preço usando uma técnica chamada filtro de Laguerre , permitindo detectar com maior precisão as zonas de sobrecompra e sobrevenda , reduzindo o ruído do mercado. O Laguerre RSI oscila entre 0 e 1 , e seus níveis padrão são: Sobrecompra: acima de 0.75 Sobrevenda: abaixo de 0.25 Este indicador é ideal
FREE
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Trading Advisor - Uma Mão Amiga Este indicador foi projetado para aconselhar e acompanhar o trader em sua operação, oferecendo uma análise quantitativa do mercado em tempo real. Não é uma ferramenta para tomar decisões automáticas, mas sim um assistente inteligente que fornece: Diagnóstico do mercado (tendência de alta/baixa, range, volatilidade) Recomendações gerais (quando comprar, vender ou esperar) Gestão de risco sugerida (Stop Loss e Take Profit baseados no ATR) Conselhos psicológicos para
FREE
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Correlation Nexus Correlation Nexus: Domine a Relação entre Pares de Forma Direta ou Inversa Correlation Nexus é um indicador técnico avançado para o MetaTrader 5 que detecta oportunidades de negociação com base na correlação estatística entre dois instrumentos financeiros. Este sistema permite ao trader se beneficiar tanto de correlações positivas (diretas) quanto de correlações negativas (inversas) , adaptando-se dinamicamente a diferentes pares de moedas, índices ou commodities. Diferente das
FREE
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Sinais inteligentes baseados na ação do preço com filtros avançados GoGo Breaker é um poderoso indicador de trading que usa o padrão "Master Candle" para identificar oportunidades de alta probabilidade em tempo real. Projetado para traders que buscam entradas rápidas e precisas , é ideal para scalping, intraday e swing trading . Detecta automaticamente sinais de compra/venda com setas claras. Funciona em todos os mercados: Forex, índices, commodities e cri
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Este indicador é um monitor avançado de posições em perda , projetado para ajudá-lo a reagir a tempo e proteger seu capital. Ele analisa em tempo real todas as operações abertas no símbolo atual, calcula a volatilidade usando o ATR em múltiplos timeframes e determina o quão perto o preço está do seu Stop Loss. Ele exibe linhas visuais ( Stop Loss dinâmico e Break-Even ) e um painel estilo Bloomberg com informações-chave de cada operação: Porcentagem de perda em relação ao seu saldo Distância até
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
O Adaptive Fibonacci Zones é uma versão aprimorada e dinâmica do clássico retrocesso de Fibonacci do MetaTrader 5. Sua principal diferença em relação ao Fibonacci nativo é que você não precisa traçar os níveis manualmente nem decidir a olho nu de qual ponto a qual ponto medir o retrocesso. O indicador faz esse trabalho por você: ele detecta automaticamente os swings (máximos e mínimos relevantes) do mercado usando fractais e um filtro de volatilidade baseado no ATR. Dessa forma, o Fibonacci se a
FREE
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Smart Volume Flow O Smart Volume Flow é uma ferramenta profissional de análise de volume que eleva a interpretação do fluxo de ordens a um nível superior. Foi projetada para ir além da simples contagem de barras, combinando volume híbrido , contexto de tendência , filtros multi-temporalidade e validação com força direcional (ADX e +DI/-DI) . Seu objetivo é desmembrar, ponderar e contextualizar a atividade do mercado, transformando dados brutos em informações táticas para a tomada de decisões mai
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
"A Estratégia de Xadrez Aplicada ao Trading em Forex" Imagine o mercado como um tabuleiro de xadrez. Cada indicador técnico é uma peça única e poderosa, com uma função distinta. Este sistema inteligente combina seis "peças" chave que trabalham em harmonia para detetar sinais de entrada com alta probabilidade: Peão (EMA 50): O seu ágil batedor, deteta mudanças rápidas na tendência de curto prazo. Torre (EMA 200): Uma fortaleza inabalável, confirma a tendência principal do mercado. Cavalo (Bandas
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
DominoSync DoubleSix: Um Indicador Avançado para Negociações Mais Confiáveis DominoSync DoubleSix é um indicador avançado que ajuda os traders a identificar sinais de entrada mais confiáveis , analisando várias temporalidades e filtrando velas com baixo volume ou ranges atípicos. Os sinais de entrada são mostrados no histograma do indicador , permitindo uma análise mais clara e menos intrusiva no gráfico de preços. O Que Torna o DominoSync DoubleSix Único? Análise Multitemporal Avalia até 20 tem
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Pro MA 5 – O Pacote Profissional de Médias Móveis  O sistema mais completo de médias móveis no MetaTrader 5 Pro MA 5 revoluciona a análise técnica ao oferecer uma interface poderosa, personalizável e eficiente para detectar tendências com precisão cirúrgica.  O que é o Pro MA 5? É um indicador avançado que integra até 5 médias móveis configuráveis com alertas inteligentes, painel interativo e um design otimizado para operar em qualquer instrumento ou timeframe . Uma solução completa para o trade
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Experts
Bot AUI - Ultra Instinto Artificial ATENÇÃO: Este bot NÃO é para você se busca lucros diários, semanais ou mensais. Este bot foi projetado exclusivamente para rentabilidade ANUAL . Portanto, se você não está disposto a deixá-lo trabalhar tranquilamente durante todo um ano sem intervir, ele não é para você. Como Este Bot Funciona? O bot analisa múltiplos fatores do mercado em diferentes temporalidades para tomar decisões muito rigorosas. Ele só entra em operação quando detecta uma confluência pe
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
TDI Laguerre O TDI Laguerre é uma evolução do popular indicador Traders Dynamic Index (TDI) , que substitui o RSI clássico por um filtro Laguerre para oferecer uma leitura mais fluida, sensível e precisa da ação do preço. Esta versão avançada combina elementos de volatilidade, médias móveis e deteção de sinais visuais com alertas configuráveis.  O que este indicador faz? Este indicador representa: Uma linha Laguerre suavizada baseada no preço de fecho. Uma linha de sinal EMA de curto prazo sobr
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
BB KC Hybrid Squeeze Band – Indicador Avançado de Volatilidade e Compressão A BB KC Hybrid Squeeze Band é um indicador técnico de nova geração que combina inteligentemente as Bandas de Bollinger (BB) e o Canal de Keltner (KC) em uma única estrutura híbrida. Projetado para oferecer uma leitura mais precisa do ambiente de volatilidade, compressão e expansão do mercado, este indicador permite detectar zonas-chave de oportunidade com maior antecedência e menos ruído. O Que Ele Faz? Cálculo da Banda
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Indicador MultiFrame Momentum O MultiFrame Momentum é um indicador avançado que analisa simultaneamente múltiplas temporalidades do mercado para identificar momentos de convergência direcional . Seu design exclusivo busca coincidências de momentum entre diferentes timeframes , gerando sinais visuais claros por meio de uma linha que alterna entre verde (altista) , vermelho (baixista) e cinza (neutro) . Configuração Essencial e Testes A eficácia do indicador depende completamente da configuração p
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Legion of Soldiers – Manual do Usuário Foco Principal O Legion of Soldiers foi projetado como um indicador de reentradas dentro de estratégias de tendência já estabelecidas . Este indicador não define a tendência por si só, mas é usado para acompanhar e reforçar um sistema de tendência previamente identificado. A direção da tendência deve ser confirmada previamente usando ferramentas como: MarketCrack – Whale Detector (recomendado). Ou qualquer outra estratégia de detecção de tendência em tempor
Oracle Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
O Oracle Oscillator é uma verdadeira revolução na análise técnica . Em vez de obrigar o trader a monitorizar vários osciladores ao mesmo tempo — como RSI, Estocástico, Williams %R e DeMarker — este indicador unifica o melhor de cada um numa única linha híbrida (cor DodgerBlue ), perfeitamente calibrada para ser reativa aos movimentos do mercado , mas ao mesmo tempo conservadora e estável , evitando o ruído e os falsos impulsos que confundem tantos traders. Por que é superior a cada oscilador sep
Dragon Bands Z
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Dragon Bands Z: Indicador de Análise Visual de Tendência Dragon Bands Z é um indicador projetado para simplificar a leitura do gráfico através da consolidação visual de múltiplas fontes técnicas. Seu objetivo é fornecer uma indicação clara da direção do mercado e sua força, sem a necessidade de gráficos saturados com múltiplos indicadores. O indicador utiliza um preenchimento de cor híbrido para traduzir a ação do preço em quatro estados visuais primários: Verde: Indica uma força direcional pred
Hourly Bias Scanner
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Descubra os segredos que os grandes players não querem que você veja. Alguma vez você já se perguntou se as "baleias" do mercado sempre entram no mesmo horário e na mesma direção? Este indicador te mostra. Ele não fornece sinais de entrada, mas revela padrões históricos de movimento por hora ou dia que normalmente passariam despercebidos. Por exemplo, você pode descobrir que às quintas-feiras, às 15:00 , o EURUSD tem 80% de probabilidade de se mover para cima . É ideal para traders que desejam c
FREE
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário