Smart Structure

SMART STRUCTURE: 決定版となる機関投資家分析ツール (SMC)

スマートマネーが市場を見る方法で観察しましょう。

機会を示すだけでなく、スマートマネー分析 (SMC) を完全に自動化し、市場の構造的堅牢性をリアルタイムで明らかにする、決して誤りのないトレーディングアシスタントがいると想像してみてください。それが SMART STRUCTURE です。

これは単なる別のシグナルではありません。市場構造と高確率ゾーンを瞬時にマッピングするために設計された、MetaTrader 5向けのプロフェッショナルな分析エンジンであり、機関投資家トレーダーのような明瞭さと精度を提供します。

決定的な優位性をもたらす主要機能

手動での描画は忘れてください。SMART STRUCTURE は最も複雑な分析を自動化し、お客様が実行に専念できるようにします。

  • ダイナミックな構造マッピング: 主要なポイントを自動的に識別します。最適化されたロジックにより、BOS (ブレイク・オブ・ストラクチャー／構造破壊)、そして決定的に重要な CHoCH (チェンジ・オブ・キャラクター／特性の変化) のポイントを検出します。真のブレイクアウトと偽のブレイクアウトを見分け、常に価格の主導権が誰にあるのかを把握できます。

  • 高品質ゾーン (オーダーブロック): すべてのブロックが同じではありません。このエンジンは オーダーブロック (OB) を検出し分類し、未緩和の構造と一致し、フェアバリューギャップ (FVG) によって確認された最高品質のものだけを強調表示します。ワンクリックでノイズを除去します。

  • インテリジェントなインバランス (FVG): 未緩和の フェアバリューギャップ (FVG) を視覚化し、そのサイズを測定し、価格の磁石としての有効性を確認します。機関投資家の足跡を追いましょう。

  • 高性能アーキテクチャ: オブジェクト指向プログラミング (POO) で開発されており、安定した高速動作を実現し、あらゆる通貨ペアでのバックテストとライブ取引に最適です。

  • 対話型コントロールパネル: 構造、オーダーブロック、および FVG の表示をチャートから直接有効または無効にします。リアルタイムで分析を視覚スタイルに合わせることができます。

なぜ SMART STRUCTURE は革命なのか？

それは、より良い情報を提供するからです。手動分析に費やす時間を数秒に短縮し、価格がどこにあるかだけでなく、なぜそこに動く可能性があるのかを示すことで、決定的な戦略的優位性を提供します。

SMART STRUCTURE: 単なる別のインジケーターを買うのではありません。機関投資家の戦略を手に入れるのです。


