Gold Dominion AI mt4

İlk alıcılara özel sınırlı teklif. Satışların başlangıcında Gold Dominion AI, özel lansman fiyatı olan 190 $’dan sunulmaktadır. İlk 5 lisans satıldıktan sonra fiyat artırılacaktır. Satın aldıktan sonra kişisel bonusunuzu almak için benimle iletişime geçin.

Ürün hakkında. Forex piyasasında 15 yıllık deneyimim bana şunu öğretti: başarı hızda değil, doğruluktadır. Gold Dominion AI, benim geliştirdiğim akıllı çekirdek sistemi Precision Engine™ üzerine kurulmuştur — bu sistem, altın piyasasını deneyimli bir yatırımcı gibi analiz eder. Çekirdek, piyasa verilerini gerçek zamanlı olarak işler; momentumu, yönü ve volatiliteyi değerlendirerek en yüksek potansiyele sahip fırsatları belirler. Sonuç: hassas girişler, dengeli kararlar ve güvenilir istikrar.

Gold Dominion AI, büyük piyasa oyuncularının aktif olduğu bölgelerdeki fiyat davranışlarını izler. Amacı, hareketin başladığı yerde pozisyon almak, herkesin fark ettiği noktada değil. Algoritma, piyasa tuzakları ile gerçek momentum arasındaki farkı ayırt eder ve yalnızca gerçek bir hareket başladığında işlem açar.

Yıllar içinde fark ettim ki bir Uzman Danışman ne kadar çok işlem açarsa, o kadar çabuk kontrolü kaybeder. Gold Dominion AI farklı çalışır: aynı anda yalnızca bir işlem açar, grid veya martingale sistemi kullanmaz, ekleme yapmaz. Piyasada büyük oyuncuların varlığı netleştiğinde bu fırsatı değerlendirir. Net mantık, açık kurallar ve disiplin — işte onu güvenilir kılan budur.

Çalışma gereksinimleri:

Parite: XAU/USD (altın)

Zaman dilimi: M5

Hesap türü: ECN, RAW veya RAZOR

Önerilen minimum mevduat: 100 USD ve üzeri

Sinyal analizi ve arama süresi: 7/24

Önerilen broker: düşük spread ve hızlı işlem sunan güvenilir bir ECN broker

VPS: istikrar için tavsiye edilir, ancak olmadan da çalışabilir

Kurulum ve başlatma. Karmaşık bir yapılandırmaya gerek yoktur. Gold Dominion AI kurulumdan hemen sonra çalışmaya hazırdır. XAU/USD (M5) grafiğine ekleyin ve Otomatik İşlem’i etkinleştirin — tüm ayarlar zaten yapılmıştır. İsterseniz yalnızca risk seviyesi (RiskFactor) veya sabit lot boyutu (FixLots) ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Ana parametreler ve ayarlar:

TakeProfit — hedef kâr.

StopLoss — sabit zarar sınırı.

MaxSpread — izin verilen maksimum spread; aşıldığında işlem açılmaz.

MagicNumber — emir yönetimi için benzersiz tanımlayıcı.

AutolotsCalculation — otomatik lot hesaplamasını etkinleştirir.

RiskFactor — işlem başına risk yüzdesi. Varsayılan olarak %10’dur; yani bir stop loss gerçekleşirse kayıp mevcut bakiyenin %10’unu geçmez. Lot boyutu, stop mesafesine ve belirlenen riske göre otomatik hesaplanır.

FixLots — otomatik lot hesaplaması devre dışıysa kullanılan sabit lot boyutu.

Recovery — kayıp telafi modu (devre dışı bırakılırsa standart modda çalışır).

Recent transactions panel — grafikte son işlemler panelini gösterir.

Main panel — EA’nin ana bilgi panelini gösterir.

Gold Dominion AI’yı, tecrübemi paylaşmak ve işlemleri daha sakin ve güvenli hale getirmek için geliştirdim. Bu sistemin size de yardımcı olmasını diliyorum. Şu anda Gold Dominion AI, lansman için indirimli bir fiyatla sunulmaktadır — ilk yatırımcıların sistemi uygun bir maliyetle denemelerini istiyorum. Daha sonra fiyat kademeli olarak 1000 $+ seviyesine yükselecek, ancak ilk alıcılar tüm güncellemelere ve desteğe ömür boyu erişim hakkına sahip olacaktır. Benim için bu sadece bir ürün değil, yılların deneyimi ve emeğimin bir sonucudur. Gold Dominion AI bir harcama değil, bir yatırımdır. Her zaman iletişime açığım ve EA’mi seçen herkese yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım.