Gol D Roger V1

🤖 Uzman Danışman (EA) Açıklaması: XAUUSD_Pullback_V2.0_Batch_Trading

🎯 Ana Strateji: RSI Geri Çekilmesi (Pullback) ile Trend Takibi

Bu EA, iki Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ile Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) birleşimi kullanılarak belirlenen yerleşik bir trend içindeki geri çekilme (pullback) stratejisine dayanarak çalışır.

Trend Filtresi: Ana trend, Hızlı EMA (10) ve Yavaş EMA (25) karşılaştırılarak belirlenir. Alış Sinyali (Long): Hızlı EMA > Yavaş EMA (Yükseliş trendi) VE RSI yapılandırılabilir RSI Geri Çekilme Alış Seviyesinin (Standart: 55.0) altına düşer. Satış Sinyali (Short): Hızlı EMA < Yavaş EMA (Düşüş trendi) VE RSI yapılandırılabilir RSI Geri Çekilme Satış Seviyesinin (Standart: 45.0) üzerine çıkar.

Uygulama Zamanı: Giriş mantığı, her yeni mumda (bar) yalnızca bir kez kontrol edilir.

⚙️ Özel Özellikler ve Risk Yönetimi

1. Seri İşlem (Pozisyon Kümeleri)

Sinyal başına yalnızca tek bir pozisyon açmak yerine, EA bir Seri (Küme) işlem açılmasına olanak tanır.

Sinyal Başına İşlem Sayısı (Trades per Signal): Her yeni sinyal tetiklendiğinde açılacak pozisyon sayısını tanımlar (Standart: 5 ).

Pozisyon Limiti: Açık pozisyonların maksimum toplam sayısında (Standart: 10) katı bir sınır vardır.

2. Risk ve Para Yönetimi

EA, sabit bir Kâr Alma (TP) kullanmayan, işlemleri Takip Eden Zarar Durdurma (Trailing Stop) üzerine kuran agresif bir risk yönetimi yaklaşımı kullanır.

Zarar Durdurma (SL): SL, hesap bakiyesi yerine giriş fiyatının bir yüzdesi olarak hesaplanır. Standart SL: Her bir pozisyonun açılış fiyatının %3.0 'ü. (Örnek: $2000'den giriş yapıldığında, SL $60 uzağa ayarlanır).

Kâr Alma (TP): Sabit bir Kâr Alma kullanılmaz . İşlemler, Takip Eden Zarar Durdurma yoluyla kârı maksimize etmeyi amaçlar.

Lot Büyüklüğü (Lot Size): Her bir bireysel işlem için sabit, yapılandırılabilir lot büyüklüğü (Standart: 0.04).

3. Agresif Takip Eden Zarar Durdurma

Takip Eden Zarar Durdurma (TS) çok aşamalıdır:

Başa Baş Tetikleyici (Breakeven Trigger): TS, yalnızca kâr belirli bir Pip mesafesine ulaştığında etkinleştirilir (XAUUSD+ için Standart: 50 Pips ).

Başa Baş Tamponu (Breakeven Buffer): Riski tamamen ortadan kaldırmak için Zarar Durdurma, giriş fiyatı artı bir tampon (Standart: 10 Pips ) seviyesine taşınır.

Agresif Takip (Aggressive Trail): Başa baş noktasından sonra, Zarar Durdurma, mevcut kârın agresif bir yüzdesi (Standart: %5.0) olarak dinamik bir şekilde takip edilir.

📝 Önemli Not

Standart ayarlar özellikle XAUUSD+ (Altın) sembolü için önerilmiştir ve gerçek ticarette kullanılmadan önce backtesting ve demo hesapta kapsamlı bir şekilde test edilmelidir.