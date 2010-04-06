🤖 Gol D Roger V1: ゴールド・トレンド・ハンター（Gold Trend Hunter）

Gol D Roger V1 は、ゴールド市場（XAUUSD） のダイナミクスと高いボラティリティに特化して設計された、高度なトレーディングアルゴリズム（Expert Advisor, EA）です。その核となる原則は、エントリー選択における 忍耐強さ と、実行中のトレードにおける 積極的な 利食いの組み合わせです。

🗺️ 戦略：プルバックによる精度（Precision Through Pullbacks）

このEAは典型的な トレンドフォロー型 ですが、ピークでのリスクの高い買いを避けます。代わりに、上位トレンドにおける短期的な修正（プルバック）を利用して、最適なエントリーポイント を見つけます。

トレンド識別: メイントレンドは、 2本の指数移動平均線（EMAs） を使用して確実に特定されます。

エントリーのタイミング: 相対力指数（RSI） が短期的な売られ過ぎまたは買われ過ぎの状態（ プルバック または ディップ ）を知らせ、エントリーを探す範囲を絞り込みます。

ロジック: 上昇トレンドにおけるディップ（押し目）で 買い。下降トレンドにおけるピーク（戻り）で 売り。

🧩 クラスタートレーディング：ポジションの分散（Cluster Trading: Diversification of Positions）

このアルゴリズムの中心的な機能は、リスクを広く分散させるために組み込まれた バッチトレーディング・ロジック です。

単一の大きな賭けの回避: EAは、有効なシグナルが発生した場合に、単一の大きなポジションを開くのではなく、 複数の個別ポジション からなる クラスター（バッチ） を同時に発注します。

利点: これにより、リスク分散が向上し、強く持続するトレンドの動きから最適な利益を得る可能性が最大化されます。

🛡️ 積極的な利益管理（Aggressive Profit Management）

Gol D Roger V1 は、トレンドの可能性を人工的に制限しないよう、あえて固定の利食い目標（Take Profit）を設定しません。焦点は、トレンドの最大限の活用 にあります。

資本保護（ストップロス）: 資本は、エントリー価格に対して計算される パーセンテージ・ストップロス によって保護されます。

利益確保とブレイクイーブン: ポジションが利益を生み始めるとすぐに、 多段階トレーリングストップ が起動します。これはまず、ストップロスを ブレイクイーブン（損益分岐点） （および緩衝域）まで引き上げます。

トレンドの活用: その後、トレーリングストップは、市場が反転する前に、その動きから可能な限り多くの利益を「絞り出す」ために、価格に 積極的に 追従します。

📝 重要な適用上の注意

EAの 標準設定 は、XAUUSD+（ゴールド） シンボルの 12時間足チャート（12H Chart） 向けに特別に最適化されています。

ライブ取引で使用する前には、徹底的なバックテスト および デモ口座 でのテストが緊急に必要です。