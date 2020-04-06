King Gold Auto Trade XauUsd Burst Scalper

Bu Expert Advisor (EA), XAUUSD için M5 zaman diliminde çalışan trend odaklı bir scalping sistemidir. Kısa vadeli MA(5) ile ayarlanabilir uzun vadeli hareketli ortalamanın kesişim sinyalini kullanır ve güçlü trendlerde kârı hızla büyüten “burst / patlama modu” mantığına sahiptir.

M5'te yeni bir MA kesişimi onaylandığında, EA önce 0.01 sabit lotla pozisyon açar. MA(5) trend yönünü koruduğu ve işlem kârda olduğu sürece, EA aynı yönde ek 0.01 lot pozisyon açabilir. Bu yapı, tek yönlü güçlü hareketlerde kârı artırmayı hedefler.

Trend gücünü kaybettiğinde, fiyat geri döndüğünde veya MA(5) ters yönde kesiştiğinde, tüm işlemler kapatılır ve yeni temiz sinyal beklenir.
Martingale yok, trende karşı grid yok; sadece yön takip edilir ve dönüşte çıkış yapılır.

Temel Yapı

  • Sembol: XAUUSD (Altın)

  • Zaman Dilimi: M5 (EA mutlaka XAUUSD M5 grafiğine eklenmeli)

Giriş Şartları

  • MA(5) kısa ortalamanın uzun MA’yı yukarı/aşağı kesmesi

  • ADX / volatilite gibi dahili filtrelerin momentumu doğrulaması

Burst (Patlama) Modu

  • İlk işlem kârdayken

  • Aynı yönde 0.01 lot ek pozisyonlar

  • Güçlü hareketlerde kârı hızlandırmak için

Çıkış

  • MA(5) doğrulamasını kaybettiğinde veya ters kesişimde

  • İç kâr/koruma mantığı tetiklediğinde tüm pozisyon kapanır

Lot, Teminat, Kaldıraç

  • Sabit lot: 0.01 (önerilen)

  • Kaldıraç: 1:1000 için tasarlanmıştır

Minimum önerilen bakiye:

  • 50 USD – çok temkinli başlangıç

  • 100 / 200 / 250 / 500 USD – daha gerçekçi performans aralığı

Raw / ECN (düşük spread) hesaplar en uygun seçenektir.

Tavsiye Edilen Ortam

  • Broker: ECN / Raw Spread XAUUSD

  • Platform: MetaTrader 5

  • VPS: önerilir (düşük gecikme, 24/5 kesintisiz)

  • 1 grafik 1 sembol: sadece XAUUSD M5

Başlangıç:

  • Demo veya

  • Küçük gerçek hesap + 0.01 lot

Risk Yönetimi

  • Trend + trailing kâr mantığı

  • Burst modu güçlü trendde kârı büyütür, ters tepki ve ani volatilitede risk artabilir

  • Sadece kaybetmeyi göze alınan sermaye ile işlem yapılmalıdır

  • Geçmiş sonuçlar geleceği garanti etmez

Lansman Fiyatı

  • 1 Ocak 2026’ya kadar: 299 USD (sadece 2 kişi için)

  • 2 Ocak 2026 sonrası: 899 USD (normal fiyat)

Ayarlama, VPS, broker ve preset dosyaları için MQL5 mesaj yoluyla iletişime geçebilirsiniz.


