King Gold Auto Trade XauUsd Burst Scalper
- Uzman Danışmanlar
- Jinarto
- Sürüm: 3.66
- Etkinleştirmeler: 20
Bu Expert Advisor (EA), XAUUSD için M5 zaman diliminde çalışan trend odaklı bir scalping sistemidir. Kısa vadeli MA(5) ile ayarlanabilir uzun vadeli hareketli ortalamanın kesişim sinyalini kullanır ve güçlü trendlerde kârı hızla büyüten “burst / patlama modu” mantığına sahiptir.
M5'te yeni bir MA kesişimi onaylandığında, EA önce 0.01 sabit lotla pozisyon açar. MA(5) trend yönünü koruduğu ve işlem kârda olduğu sürece, EA aynı yönde ek 0.01 lot pozisyon açabilir. Bu yapı, tek yönlü güçlü hareketlerde kârı artırmayı hedefler.
Trend gücünü kaybettiğinde, fiyat geri döndüğünde veya MA(5) ters yönde kesiştiğinde, tüm işlemler kapatılır ve yeni temiz sinyal beklenir.
Martingale yok, trende karşı grid yok; sadece yön takip edilir ve dönüşte çıkış yapılır.
Temel Yapı
-
Sembol: XAUUSD (Altın)
-
Zaman Dilimi: M5 (EA mutlaka XAUUSD M5 grafiğine eklenmeli)
Giriş Şartları
-
MA(5) kısa ortalamanın uzun MA’yı yukarı/aşağı kesmesi
-
ADX / volatilite gibi dahili filtrelerin momentumu doğrulaması
Burst (Patlama) Modu
-
İlk işlem kârdayken
-
Aynı yönde 0.01 lot ek pozisyonlar
-
Güçlü hareketlerde kârı hızlandırmak için
Çıkış
-
MA(5) doğrulamasını kaybettiğinde veya ters kesişimde
-
İç kâr/koruma mantığı tetiklediğinde tüm pozisyon kapanır
Lot, Teminat, Kaldıraç
-
Sabit lot: 0.01 (önerilen)
-
Kaldıraç: 1:1000 için tasarlanmıştır
Minimum önerilen bakiye:
-
50 USD – çok temkinli başlangıç
-
100 / 200 / 250 / 500 USD – daha gerçekçi performans aralığı
Raw / ECN (düşük spread) hesaplar en uygun seçenektir.
Tavsiye Edilen Ortam
-
Broker: ECN / Raw Spread XAUUSD
-
Platform: MetaTrader 5
-
VPS: önerilir (düşük gecikme, 24/5 kesintisiz)
-
1 grafik 1 sembol: sadece XAUUSD M5
Başlangıç:
-
Demo veya
-
Küçük gerçek hesap + 0.01 lot
Risk Yönetimi
-
Trend + trailing kâr mantığı
-
Burst modu güçlü trendde kârı büyütür, ters tepki ve ani volatilitede risk artabilir
-
Sadece kaybetmeyi göze alınan sermaye ile işlem yapılmalıdır
-
Geçmiş sonuçlar geleceği garanti etmez
Lansman Fiyatı
-
1 Ocak 2026’ya kadar: 299 USD (sadece 2 kişi için)
-
2 Ocak 2026 sonrası: 899 USD (normal fiyat)
Ayarlama, VPS, broker ve preset dosyaları için MQL5 mesaj yoluyla iletişime geçebilirsiniz.