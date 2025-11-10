Gol D Roger V1

🤖 Descrizione dell'Expert Advisor (EA): XAUUSD_Pullback_V2.0_Batch_Trading

🎯 Strategia Principale: Seguimento del Trend con Pullback RSI

L'EA opera basandosi su una strategia di pullback (ritracciamento) all'interno di un trend stabilito, identificato utilizzando due Medie Mobili Esponenziali (EMA) in combinazione con l'Indice di Forza Relativa (RSI).

  • Filtro del Trend: Il trend principale è determinato dal confronto tra una EMA Veloce (10) e una EMA Lenta (25).

    • Segnale di Acquisto (Long): EMA Veloce > EMA Lenta (Tendenza rialzista) E l'RSI scende al di sotto del Livello di Pullback RSI per Acquisto (Standard: 55.0) configurabile.

    • Segnale di Vendita (Short): EMA Veloce < EMA Lenta (Tendenza ribassista) E l'RSI sale al di sopra del Livello di Pullback RSI per Vendita (Standard: 45.0) configurabile.

  • Momento di Esecuzione: La logica di ingresso viene verificata una sola volta per ogni nuova candela (barra).

⚙️ Caratteristiche Speciali e Gestione del Rischio

1. Trading a Lotti (Cluster di Posizioni)

Invece di aprire una singola posizione per segnale, l'EA consente l'apertura di un Lotto (Cluster) di operazioni.

  • Operazioni per Segnale (Trades per Signal): Definisce il numero di posizioni da aprire ad ogni nuovo segnale (Standard: 5).

  • Limite di Posizioni: Esiste un limite massimo rigido sul numero totale massimo di posizioni aperte (Standard: 10).

2. Gestione del Rischio e del Capitale

L'EA utilizza un approccio aggressivo di gestione del rischio senza un Take Profit (TP) fisso, basando le operazioni sul Trailing Stop.

  • Stop Loss (SL): Lo SL è calcolato come una percentuale del prezzo di ingresso, non del saldo del conto.

    • SL Standard: 3.0% del prezzo di apertura di ogni singola posizione. (Esempio: Per un ingresso a $2000, lo SL è fissato a $60 di distanza).

  • Take Profit (TP): Non viene utilizzato un Take Profit fisso. Le operazioni mirano a massimizzare i profitti tramite il Trailing Stop.

  • Dimensione del Lotto (Lot Size): Dimensione del lotto fissa e configurabile per ogni singola operazione (Standard: 0.04).

3. Trailing Stop Aggressivo

Il Trailing Stop (TS) è a più stadi:

  • Attivatore di Break Even (Breakeven Trigger): Il TS viene attivato solo quando il profitto raggiunge una specifica distanza in Pips (Standard: 50 Pips per XAUUSD+).

  • Buffer di Break Even (Breakeven Buffer): Lo Stop Loss viene spostato al prezzo di entrata più un buffer (Standard: 10 Pips) per eliminare completamente il rischio.

  • Trail Aggressivo (Aggressive Trail): Dopo il break even, lo Stop Loss viene trascinato dinamicamente come una percentuale aggressiva del profitto attuale (Standard: 5.0%).

📝 Avviso Importante

Le configurazioni standard sono suggerite specificamente per il simbolo XAUUSD+ (Oro) e dovrebbero essere testate in modo approfondito tramite backtesting e su un conto demo prima di essere utilizzate nel trading reale.


