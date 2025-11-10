🤖 Gol D Roger V1: 골드 트렌드 헌터 (The Gold Trend Hunter)

Gol D Roger V1은 골드 시장(XAUUSD) 의 역동성과 높은 변동성에 맞춰 특별히 설계된 고도로 발전된 트레이딩 알고리즘(EA, Expert Advisor)입니다. 이 알고리즘의 핵심 원칙은 진입 선택에 대한 인내심과 진행 중인 거래에서 공격적인 수익 실현을 결합하는 것입니다.

🗺️ 전략: 되돌림(Pullback)을 통한 정밀성

이 EA는 고전적인 **추세 추종자(Trend Follower)**이지만, 고점에서 위험하게 매수하는 것을 피합니다. 대신, 상위 추세 내에서 발생하는 단기적인 조정(되돌림, Pullback)을 활용하여 최적의 진입점을 찾습니다.

추세 식별: 주요 추세는 **두 개의 지수 이동 평균선(EMAs)**을 사용하여 신뢰성 있게 결정됩니다.

진입 타이밍: **상대 강도 지수(RSI)**가 단기적인 과매도 또는 과매수 상황( Pullback 또는 Dip )을 신호하며, 이는 진입 탐색 영역을 좁혀줍니다.

논리: 상승 추세의 **딥(Dip)**에서 매수; 하락 추세의 **피크(Peak)**에서 매도.

🧩 클러스터 트레이딩: 포지션 분산 (Cluster Trading: Diversification of Positions)

이 알고리즘의 핵심 기능은 위험을 광범위하게 분산시키는 통합된 **일괄 거래 로직(Batch-Trading Logic)**입니다.

단일 베팅 방지: EA는 유효한 신호가 발생했을 때 단 하나의 큰 포지션을 여는 대신, 여러 개의 개별 포지션 으로 구성된 **클러스터(배치)**를 동시에 설정합니다.

장점: 이는 리스크 분산을 개선하고, 강력하고 지속적인 추세 움직임으로부터 최적으로 이익을 얻을 잠재력을 극대화합니다.

🛡️ 공격적인 이익 관리 (Aggressive Profit Management)

Gol D Roger V1은 추세의 잠재력을 인위적으로 제한하지 않기 위해 고정된 청산 목표(Take Profit)를 의도적으로 사용하지 않습니다. 초점은 최대 추세 활용에 맞춰져 있습니다.

자본 보호(Stop Loss): 자본은 진입 가격을 기준으로 계산되는 **백분율 손절매(percentage Stop Loss)**로 보호됩니다.

이익 확보 및 손익분기점(Breakeven): 포지션이 수익을 내기 시작하면 즉시 **다단계 트레일링 스톱(multi-stage Trailing Stop)**이 활성화됩니다. 이는 먼저 손절매를 손익분기점(Breakeven) (버퍼 포함)으로 이동시킵니다.

추세 활용: 그 후 트레일링 스톱은 시장 반전이 발생하기 전에 움직임에서 가능한 한 많은 이익을 "짜내기" 위해 가격을 공격적으로 추종합니다.

📝 적용에 관한 중요 참고 사항

이 EA의 표준 설정은 XAUUSD+(골드) 심볼의 **12시간 차트(12H Chart)**에 맞게 특별히 최적화되어 있습니다.

실제 거래에 사용하기 전에 포괄적인 백테스트와 데모 계정에서의 테스트가 반드시 필요합니다.