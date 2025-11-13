🤖 Gol D Roger V1: Der Gold-Trendjäger

Der Gol D Roger V1 ist ein hochentwickelter Trading-Algorithmus (EA), der speziell für die Dynamik und hohe Volatilität des Goldmarktes (XAUUSD) konzipiert wurde. Sein Kernprinzip ist die Kombination aus Geduld bei der Einstiegswahl und aggressiver Gewinnmitnahme bei laufenden Trades.

🗺️ Die Strategie: Präzision durch Pullbacks

Der EA ist ein klassischer Trendfolger, vermeidet jedoch das riskante Kaufen an der Spitze. Stattdessen nutzt er kurzfristige Korrekturen (Pullbacks) im übergeordneten Trend, um einen optimalen Einstieg zu finden.

Trend-Identifikation: Der Haupttrend wird zuverlässig mithilfe von zwei exponentiell gleitenden Durchschnitten (EMAs) ermittelt.

Einstiegstiming: Der Relative Strength Index (RSI) signalisiert eine kurzfristige Überverkauft- oder Überkauft-Situation ( Pullback oder Dip ), was den Suchbereich für den Einstieg eingrenzt.

Logik: Kauf bei Dips im Aufwärtstrend; Verkauf bei Spitzen im Abwärtstrend.

🧩 Cluster-Trading: Diversifizierung der Positionen

Ein zentrales Feature des Algorithmus ist die integrierte Batch-Trading-Logik, die das Risiko breiter verteilt.

Vermeidung von Einzelwetten: Anstatt nur eine große Position zu eröffnen, setzt der EA bei einem validen Signal ein Cluster (Batch) aus mehreren Einzelpositionen gleichzeitig ab.

Vorteil: Dies sorgt für eine verbesserte Risikostreuung und maximiert das Potenzial, um von starken, anhaltenden Trendbewegungen optimal zu profitieren.

🛡️ Aggressives Gewinnmanagement

Der Gol D Roger V1 verzichtet bewusst auf starre Take-Profit-Ziele, um das Potenzial des Trends nicht künstlich zu beschränken. Der Fokus liegt auf der maximalen Trendausnutzung.

Kapitalschutz (Stop Loss): Das Kapital wird durch einen prozentualen Stop Loss abgesichert, der relativ zum Einstiegspreis berechnet wird.

Gewinnsicherung & Breakeven: Sobald eine Position profitabel wird, aktiviert sich sofort ein mehrstufiger Trailing Stop . Dieser zieht den Stop Loss zuerst auf Breakeven (plus Puffer) nach.

Trend-Ausnutzung: Anschließend folgt der Trailing Stop dem Preis aggressiv nach, um so viel Gewinn wie möglich aus der Bewegung zu "pressen", bevor eine Marktumkehr eintritt.

📝 Wichtiger Hinweis zur Anwendung

Die Standard-Einstellungen des EAs sind speziell für das Symbol XAUUSD+ (Gold) im 12H-Chart optimiert.

Vor einem Einsatz im Live-Handel ist ein umfassender Backtest sowie ein Test auf einem Demokonto dringend erforderlich.