🤖 Gol D Roger V1: O Caçador de Tendências do Ouro

O Gol D Roger V1 é um algoritmo de trading (EA) altamente desenvolvido, concebido especificamente para a dinâmica e a elevada volatilidade do mercado do Ouro (XAUUSD). O seu princípio central é a combinação de paciência na escolha do ponto de entrada e agressividade na obtenção de lucros nas negociações em curso.

🗺️ A Estratégia: Precisão Através de Recuos (Pullbacks)

O EA é um clássico seguidor de tendências, mas evita a compra arriscada no pico. Em vez disso, utiliza correções de curto prazo (pullbacks ou recuos) na tendência predominante para encontrar um ponto de entrada ideal.

Identificação da Tendência: A tendência principal é determinada de forma fiável com a ajuda de duas Médias Móveis Exponenciais (EMAs) .

Momento de Entrada: O Índice de Força Relativa (RSI) sinaliza uma situação de sobrecompra ou sobrevenda a curto prazo (um Pullback ou Dip ), o que restringe a área de pesquisa para a entrada.

Lógica: Comprar em recuos (dips) numa tendência de alta; Vender em picos numa tendência de baixa.

🧩 Cluster Trading: Diversificação das Posições

Uma caraterística central do algoritmo é a Lógica de Trading em Lotes (Batch-Trading Logic) integrada, que distribui o risco de forma mais ampla.

Evitar Apostas Únicas: Em vez de abrir apenas uma posição grande, o EA coloca um Cluster (Lote) de várias posições individuais simultaneamente ao receber um sinal válido.

Vantagem: Isto garante uma melhor distribuição do risco e maximiza o potencial para beneficiar de forma otimizada de movimentos de tendência fortes e sustentados.

🛡️ Gestão Agressiva de Lucros

O Gol D Roger V1 renuncia deliberadamente a metas fixas de Take Profit para não limitar artificialmente o potencial da tendência. O foco está na máxima exploração da tendência.

Proteção do Capital (Stop Loss): O capital é protegido por um Stop Loss percentual , calculado em relação ao preço de entrada.

Garantia de Lucro e Ponto de Equilíbrio ( Breakeven ): Assim que uma posição se torna lucrativa, um Trailing Stop de múltiplos estágios é imediatamente ativado. Este primeiro arrasta o Stop Loss para o ponto de equilíbrio ( Breakeven ) (mais um buffer ).

Exploração da Tendência: Subsequentemente, o Trailing Stop segue o preço de forma agressiva para "espremer" o máximo de lucro possível do movimento antes que ocorra uma inversão do mercado.

📝 Nota Importante sobre a Aplicação

As configurações padrão do EA são otimizadas especificamente para o símbolo XAUUSD+ (Ouro) no Gráfico de 12 Horas (12H Chart).

É urgentemente necessário um Backtest abrangente e um teste numa conta demo antes de ser utilizado em negociações reais.