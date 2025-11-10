Gol D Roger V1

🤖 Description de l'Expert Advisor (EA) : XAUUSD_Pullback_V2.0_Batch_Trading

🎯 Stratégie Principale : Suivi de Tendance avec Retrait (Pullback) RSI

Cet EA fonctionne sur la base d'une stratégie de retrait (pullback) au sein d'une tendance établie, identifiée en combinant deux Moyennes Mobiles Exponentielles (EMA) avec l'Indice de Force Relative (RSI).

Filtre de Tendance : La tendance principale est déterminée par la comparaison d'une EMA Rapide (10) et d'une EMA Lente (25) . Signal d'Achat (Long) : EMA Rapide > EMA Lente (Tendance haussière) ET le RSI tombe en dessous du Niveau de Retrait RSI pour l'Achat (Standard : 55.0) configurable. Signal de Vente (Short) : EMA Rapide < EMA Lente (Tendance baissière) ET le RSI monte au-dessus du Niveau de Retrait RSI pour la Vente (Standard : 45.0) configurable.

Moment d'Exécution : La logique d'entrée est vérifiée une seule fois par nouvelle bougie (barre).

⚙️ Caractéristiques Spéciales et Gestion des Risques

1. Trading par Lots (Clusters de Positions)

Au lieu d'ouvrir une seule position par signal, l'EA permet d'ouvrir un Lot (Cluster) d'opérations.

Opérations par Signal (Trades per Signal) : Définit le nombre de positions à ouvrir à chaque nouveau signal (Standard : 5 ).

Limite de Positions : Il existe une limite stricte sur le nombre total maximum de positions ouvertes (Standard : 10).

2. Gestion des Risques et du Capital

L'EA utilise une approche agressive de gestion des risques sans Take Profit (TP) fixe, les opérations étant basées sur le Trailing Stop.

Stop Loss (SL) : Le SL est calculé comme un pourcentage du prix d'entrée , et non du solde du compte. SL Standard : 3.0% du prix d'ouverture de chaque position individuelle. (Exemple : Pour une entrée à $2000, le SL est fixé à $60 de distance).

Take Profit (TP) : Aucun Take Profit fixe n'est utilisé. Les opérations visent à maximiser les profits via le Trailing Stop.

Taille du Lot (Lot Size) : Taille de lot fixe et configurable pour chaque opération individuelle (Standard : 0.04).

3. Trailing Stop Agressif

Le Trailing Stop (TS) est à plusieurs étapes :

Déclencheur de Point Mort (Breakeven Trigger) : Le TS n'est activé que lorsque le profit atteint une distance spécifique en Pips (Standard : 50 Pips pour XAUUSD+).

Buffer de Point Mort (Breakeven Buffer) : Le Stop Loss est déplacé au prix d'entrée plus un buffer (Standard : 10 Pips ) pour éliminer complètement le risque.

Trailing Agressif (Aggressive Trail) : Après le point mort, le Stop Loss est dynamiquement suivi comme un pourcentage agressif du profit actuel (Standard : 5.0%).

📝 Remarque Importante

Les configurations standard sont suggérées spécifiquement pour le symbole XAUUSD+ (Or) et doivent être testées de manière approfondie par backtesting et sur un compte de démonstration avant d'être utilisées en trading réel.