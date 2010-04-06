Gol D Roger V1
- Asesores Expertos
- Lukas Szyry
- Versión: 2.7
- Actualizado: 13 noviembre 2025
- Activaciones: 10
🤖 Gol D Roger V1: El Cazador de Tendencias del Oro
El Gol D Roger V1 es un algoritmo de trading (EA) altamente desarrollado, diseñado específicamente para la dinámica y la alta volatilidad del mercado del Oro (XAUUSD). Su principio fundamental es la combinación de paciencia en la selección del punto de entrada y una agresiva toma de ganancias en las operaciones abiertas.
🗺️ La Estrategia: Precisión a Través de Retrocesos (Pullbacks)
El EA es un clásico seguidor de tendencias, pero evita la arriesgada compra en el pico. En su lugar, utiliza correcciones a corto plazo (retrocesos o pullbacks) dentro de la tendencia dominante para encontrar un punto de entrada óptimo.
-
Identificación de Tendencia: La tendencia principal se determina de forma fiable utilizando dos Medias Móviles Exponenciales (EMAs).
-
Momento de Entrada: El Índice de Fuerza Relativa (RSI) señala una situación de sobreventa o sobrecompra a corto plazo (un Pullback o Dip), lo que restringe el área de búsqueda para la entrada.
-
Lógica: Compra en caídas (dips) en una tendencia alcista; Venta en picos en una tendencia bajista.
🧩 Cluster Trading: Diversificación de Posiciones
Una característica central del algoritmo es la Lógica de Comercio por Lotes (Batch-Trading Logic) integrada, que distribuye el riesgo de manera más amplia.
-
Evitar Apuestas Únicas: En lugar de abrir solo una posición grande, el EA establece simultáneamente un Clúster (Lote) de varias posiciones individuales ante una señal válida.
-
Ventaja: Esto asegura una mejor distribución del riesgo y maximiza el potencial para beneficiarse óptimamente de movimientos de tendencia fuertes y sostenidos.
🛡️ Gestión Agresiva de Ganancias
El Gol D Roger V1 renuncia deliberadamente a objetivos de Take Profit rígidos para no limitar artificialmente el potencial de la tendencia. El enfoque está en la máxima explotación de la tendencia.
-
Protección de Capital (Stop Loss): El capital se asegura mediante un Stop Loss porcentual, calculado en relación con el precio de entrada.
-
Aseguramiento de Ganancias y Breakeven (Punto de Equilibrio): Tan pronto como una posición es rentable, se activa inmediatamente un Trailing Stop de varias etapas. Este primero arrastra el Stop Loss al punto de equilibrio (Breakeven) (más un buffer).
-
Explotación de la Tendencia: Posteriormente, el Trailing Stop sigue al precio de forma agresiva para "exprimir" la mayor cantidad posible de ganancias del movimiento antes de que ocurra un giro del mercado.
📝 Nota Importante sobre la Aplicación
La configuración estándar del EA está optimizada específicamente para el símbolo XAUUSD+ (Oro) en el gráfico de 12 horas (12H Chart).
Se requiere urgentemente un Backtest exhaustivo y una prueba en una cuenta demo antes de su uso en el comercio real.